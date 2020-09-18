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كُتّاب وآراء
"يونيسف" تنادي بتسريع مقتضيات تشريعية لحماية الأطفال بالمملكة
دعت مُنظمة "يونيسف" السلطات المغربية إلى تسريع وتيرة إصدار المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال المنصوص عليها في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتوفير حماية أفضل للأطفال المغاربة من العنف، لاسيما الجنسي.
جاء ذلك في بيان أصدرته "يونيسف"، توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، حول حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان قبل أيام بمدينة طنجة، إذ وصفت الأمر بـ"المأساة الكبيرة والحزينة التي تُذكر بواقع العُنف الذي يتعرض له الأطفال يومياً".
ونبّهت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال مازالت معروضةً على مجلس النواب منذ سنة 2015 ضمن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأشارت "يونيسف" إلى أن "مأساة الطفل عدنان تنضاف إلى مآسي أُخرى عانى منها أطفال وأسر في المغرب وحول العالم"، مؤكدةً في هذا الصدد أنه "لا يُمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال" وأنه "من الممكن تجنّب العنف تجاههم".
ودعت المنظمة إلى "ضمان الحظر الواضح والصريح والمطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف السياقات، واعتماد عقوبات مُشدّدة ضد مرتكبي أعمال العنف، تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وإلغاء كل ظروف التخفيف".
ولأن التدابير الوقائية الاستباقية هي الأكثر فاعلية على المدى الطويل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، شدّدت "يونيسف" على ضرورة "الإسراع في تعزيز التدابير التي تهدف إلى الحد من المخاطر ومنع العنف ضدهم، مع استمرار الجُهود الحالية المبذولة لمواجهة العنف عند حدوثه، ولاسيما لإنصاف للأطفال".
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، أكّدت "يونيسف" من جديد التزامها بدعم حكومة المملكة المغربية والفاعلين في مجال حماية الأطفال من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضدهم بشكل أفضل.
ووجّهت المنظمة الأممية تعازيها إلى والديْ عدنان وعائلته وأصدقائه وأقاربه، إذ جاء في بيانها الصحافي: "لروحك النقيّة، عدنان، ألف سلام...يجب ألا يكون فقدانك سدى. ليكن عدنان أيقونة للتعبئة من أجل طفولة بلا عنف في المغرب".
وهزّت قضية الطفل المغربي عدنان بوشوف، البالغ من العمر 11 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي، بالمغرب وخارجه، عقب العثور على جثته مقتولاً بعد تعرضه لاعتداء جنسي الأسبوع المنصرم.
وكان الطفل قد اختفى بالقرب من منزل عائلته في مدينة طنجة بداية الأسبوع الماضي، وبعد أيام من اختفائه رصدته كاميرات المراقبة رفقة شخص بالقرب من حيه، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان بأن "المشتبه فيه، الذي تم توقيفه، عمل على استدراج الضحية إلى شقة يستأجرها في مكان غير بعيد عن منزل الطفل، واعتدى عليه جنسياً ثم قتله ودفنه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
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نحن نحتاج لقادة و لسياسيين رجال، نحن نحتاج لتطهير بلادنا من بعض الأصوات العلمانية التي تنهق بكلام الغرب و تنشر سمومها في المجتمع.
نحن نحتاج للتربية الدينية الصحيحة.
نحن نحتاج لسياسات تحمي الصغار مِن بطش الكبار، و ذلك بتعليم الكبار دينهم و تجنيبهم المخدرات و المهرجانات و إغلاق الحانات في وجوههم حتى يعودوا للطريق الصحيح.
في الماضي كانت مجتمعاتنا نظيفة فلم نكن نسمع بمثل هذه الجرائم و إذا ما حدثت فإنها تكون الإستثناء، بينما اليوم لا نسمع الا عن القتل و الزنى و الإغتصاب و اللواط و الشذوذ و قتل الاطفال الرُّضَّع و لا نشاهد إلا المتبرجات يملأن الشوارع و النساء في المقاهي يدخنَّ السجائر و رجال يملؤون أماكن الخمور و القمار و يرقصون في المهرجانات...أَ هل بمثل هؤلاء سيكون لدينا مجتمع صالح يعيش في هدوء و سِلم و سلام؟!
أَ هل هؤلاء هم مَن سيُرَبُّن لنا أجيال الغد الذين سيقودون الوطن؟!
نحن قوم أعَزَّنا الله بالإسلام و إذا إبتغيْنا العزة في غيره أذلَّنا الله
خذوا عنا ألاعيبكم مكشوفة،
التوصيات بحماية الطفولة من العنف شعارات نبيلة توجهها اليونيسيف وجهة عكسية وهي إلغاء السلطة التربوية للأسرة والمدرسة وبالتالي خلق الميوعة وحرمان الطفل من حقه في التربية والتعليم.
نفس هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة هي التي تضغط لإقرار ما يسمى بالتربية الجنسية وحقوق الإنسان لتشجيع المثلية وتحويل الجنس transgender والتطبيع مع الإباحية وتفكيك مؤسسة الأسرة وضرب القيم الروحية الأصيلة.
هذه المنظمات هي التي، تحت شعار حقوق الإنسان، تضغط لإلغاء العقوبات الردعية التي من شأنها حماية المجتمع، والعناية بالسفاحين.
وبالمحصلة فإن الأمم المتحدة وجمعياتها تسقي السم في الدسم.
هذا بالضبط ما كان المغاربة يدعون اليه فاتهموا بالوحشية. غريب أمر بعض المنتسبين إلى النضال عن حقوق الانسان. لست ادري من اين يستقون مبادءهم الغريبة
ها الناس بدأو يرسلون لنا الدروس من الخارج نظرا لتاخرنا الواضح في هذا المجال وغيره