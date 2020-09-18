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الرئيسية | مجتمع | معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا"

معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا"

معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:00

انتقلَ فيروس "كورونا" من البؤر العائليّة والأحياء الشّعبيّة إلى المدارس التّعليمية والوحدات الصّناعيّة؛ إذ ما زالَ يواصلُ امتداده الواسع على مستوى الجهات والأقاليم، بينما تشدّد الأوساط الصّحية الرّسمية على أنّ الفيروس سيقيمُ بين المغاربة لشهور أخرى، في ظلّ عدم التمكّن من السّيطرة على "الوباء".

وتشهدُ عدد من الوحدات الصّناعية في أقاليم الشّمال والغرب "انتشاراً" كبيراً لفيروس "كورونا" وسط العمّال؛ ففي المنطقة الصّناعية لمدينة القنيطرة، برزت بؤر مهنية جديدة على مستوى بعض معامل "الكابلاج" المعروفة في منطقة الغرب، وهو ما حتّم تدخّل السّلطات لتطبيق إجراءات الوقاية الصّحية ومنع تسلّل الفيروس إلى وحدات أخرى.

ووفقاً لمصادر محلية في القنيطرة، تمّ تسجيلُ حالتين مؤكدتين في صفوف عمال شركة أمريكية مخصّصة في "الكابلاج" ومثلهما في شركة بمهدية، كما تمّ الكشف عن إصابة 24 مخالطا لحالات مصابة تعمل بشركة أخرى تم رصدها في وقت سابق.

وما زالَ الوباء يشكّل تحدياً حقيقياً للسّلطات المغربية مع تسجيل العشرات من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" داخل معامل القنيطرة وطنجة. وقبل أسابيع، استنفرت السّلطات المغربية أجهزتها لتطويق انتشار الجائحة على مستوى أحد معامل تصبير السّمك في أسفي، حيث تمّ تسجيل مئات الحالات.

ومن المعامل والوحدات الصّناعية إلى أقسامِ الدّراسة، حيث يواصل عداد فيروس كورونا تسجيل الإصابات ضمن صفوف الأساتذة؛ فرغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان نجاح التعليم الحضوري، إلا أن الشغيلة التعليمية مازالت تشهد حالات إيجابية بمديريات متفرقة، ما ينذر باستمرار ارتباك الدخول المدرسي.

وفي مديريات سيدي إيفني وتيزنيت وكرسيف وبويزكارن وكليميم، سجلت إصابات جديدة في صفوف الأساتذة، خلفت ذعرا كبيرا ومطالب بضرورة تدخل الوزارة لتنظيم فحوصات طبية للأطر التربوية تفاديا لأي كارثة محتملة.

ووفقاً لمصادر جريدة هسبريس الالكترونية، فقد تمّ تسجيل إصابة أساتذة وطلبة بفيروس كورونا المستجد بمدينة طنجة، وهو ما خلقَ خوفا وهلعا وسط مرتادي جامعة عبد المالك السّعدي، كما تمّ تسجيل إصابات وسط الأساتذة على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة.

وتؤكّد الأطر التّعليمية أنّ "هذه الحصيلة تبقى مؤقتة؛ إذ ما زالت نتائج الكشف على مجموعة أخرى لم تظهر بعد"، مشيرة إلى أنّ "هؤلاء الأساتذة المصابين بالفيروس قدموا من بعض المدن كالدار البيضاء وفاس وبرشيد، وقاموا بنقل الفيروس إلى بعض مدن المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - skimo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:11
قالت الحكومة بأن الفيروس سيقيم بين المغاربة،على حسابنا و لا الحكومة....المرجو إعادة النداء لاحقا ؟!
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2 - فاطمة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:16
هل تتذكرون في الأيام الأولى من الوباء عندما كان فريق من الأطباء و الممرضين يصطفون و يودعون المتعافين بالورود (من أموال صندوق كوفيد) و التصفيقات !!!حكومة الفشل و السذاجة.....نجحت نجاح...نجحت نجااااح.....
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10
3 - احمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:17
كان يتوجب تأخير الدخول المدرسي حفاظا على أرواح الاطفال، وتقنين العمل داخل المقاولات باحترام معايير السلامة وفرض التعقيم على اصحاب الشكارة
الله يهدينا
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8
4 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:20
عمال الامن الخاص في خطر يجب تدارك الامر قبل فوات الاوان ساعات العمل الغير المعقولة تدكير موجه الى وزارتي الداخلية والتشغيل رجاءا اوقفوا هذا الحيف
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2
5 - عمي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:22
لبروتوكول الصحي المعتمد الان في فرنسا اللي امرض يمشي ايريح صيمانة اويرجع لقرايتوا او لخدمتوا.اوا هنيونا من لبكاوات.كيبانلي واقيلة هما اللي امسلمين واحنا اللي ما امسلمينش .كان واحد جدي شارك افلاندوشين اصحابوا اللي كانوا امعاه كلهم ماتوا فالحرب اوهوا عاش حتى الماىة سنة.قلتليه كيفاش انجيتي من الموت قاليا اولدي انا ابراسي ما عارفش القرطاس كيدوز من احدا ودني اومكبقيصنيش واصحابي كيموتوا احداية.المهم من هاد القصة راه الاعمار بيد الله اوخاصنة انديروا ايقينا فالله اوباركة من التهويل راه الناس طابت.
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6 - حسن الدكالي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:24
حشومة عليكم تظلموا المصانع و المعامل و صحاب الشركات .. الديفو ديما كيجي فالشعب، ايوا الله يعطينا معكم صبر أيوب
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7 - بوشعيب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:25
أما شركة يازاكي مكناس فحدث ولا حرج يا رب أستر
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8 - Minnesota الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:31
الدول الاسكندنافية وامريكا وكندا واروبا ممسوقين لا كورونا ولا فيروس خدامين قارين عاديين كلشي بخير الإعلام المغربي الفاشل طبختوا لينا راسنا كورونا كورونا كورونا ولي سالات ساعتو ايمشي عند الله ناس رأه ماتو في المغرب بالالاف في حوادث السير وامراص القلب والشرايين والظغط الدموي والسكري والسل والسرطان فرعتوا لينا راسنا بدلوا بدلوا هضروا على البطالة نهب اموال الشعب المغربي بالباطل الرياضة المشاكل اجتماعية معلومات دينية نستافدوا
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9 - زعطوط الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:33
ا باراكا متهولو الامور مؤسسات تعليمية و مصانع تفرخ كورونا بطنجة او هي طنجة كاملة فيها ليوم 28 حالة التفراخ الصحيح هو فكازا او القنيطرة اذا قلتوها جات معاكم اتقاو الله شويا راكم عيقتو فرنسا وصلات 10000 حالة فالنهار او ما كتبوش فحال هد المقالات.
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