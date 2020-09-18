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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2760 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 97264 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2245043 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1755 حالة.

وتم التأكد من 1760 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 76690.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - جمال الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:08
اللّهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك.فَحِل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلاؤه ، وسائر بلاد المسلمين يارب.
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313
2 - متفائل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:09
باربي تلطف ياربي وتبعد علينا هذا المرض
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154
3 - mahroucha الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:10
قال السيد الوزير في تصريحه البارحة أن الأمر متحكم فيه الله الله أعمى الوزير و حلو المساجد لتستجاب الدعوات
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127
4 - سكفاندري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:10
واش مزال مبغاوش يديرو الحجر الصحي ..... ممم نيت بانلي خاصنا نقلالو شويا في هذا المغرب بلاش غاع هاكا حسن.
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-106
5 - رقم جديد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:10
من المؤكد أن تعاليق القراء تحتاج إلى رقم قياسي جديد قوي حتى تتخذ ذلك الزخم والغضب والوصول إلى حاجز ال200 تعليق أما استقرارالوضعية ولوفي أرقام مألوفة فيبعث في نفوس القراء الملل من اجترارنفس الكلام
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-49
6 - ام سعد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:11
الحل الوحيد هو الحجر الصحي التام حتى تستقر الأوضاع، هم يفضلون الحياة الاقتصادية.
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-39
7 - تحقيق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:12
تحقيق سريع من ااوزارة مع إلا طباء نسبة الوفيات في ازدياد كيف تفسر وهم يشكون من الارهاق والتعب وكثرت الطلب في الزيادة الأجر
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-33
8 - ادريس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء قولو امين
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117
9 - مواطن غيور1 الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:12
السلام عليكم
وجب تصنيف الإصابات، فليس كل حامل للفيروس مريض و دالك حسب الحمولة للفيروس charge virale، فالغالبية العظمى للمصابين بدون أعراض.
نفترض جدلا ان الدولة تريد محاربة الزكام الموسمي، هل ستقوم التحاليل للمرضى و حتى المخالطين، ام تعالج المرضى الدين يعانون من تبعات المرض؟ الجواب أعتقد واضح.
وجب التعايش مع الفيروس و هدا هو قدرنا، حاربناه حاربه العالم دون فائدة، و أهم شيء الإيمان بالقدر و التوكل على الله و الإحتياط الصحي.
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97
10 - متتبع الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:12
كنضن خاص ضروري يتدخل القصر و يشوف فين كاين المشكل، الاعداد تصاعدية و عدد التحليلات قليل بزااف بمقارنة مع دول اخرى.
نتمناو تدخل سريع حيت ارواح كتضيع يوميا.
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-28
11 - صقر المغرب الأقصى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:12
نجحنا بشهادة العالم .
وسننجح أكثر بفضل التدابير الاحترازية التي قام بها أمزازي
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45
12 - استادة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:13
يارب الطف بنا حقيقة الارقام مقلقة
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33
13 - said الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:13
الحصيلة مرتفعة جدا هل بدأنا نقترب من 3000 فهذا الرقم جد مخيف ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ جميع المغاربه
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47
14 - Tofan الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:13
اللهم ارفع عنا البلاء وعن سائر بلدان المسلمين
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42
15 - مراقب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:13
حجر صحي شامل لا بد منه في الدار البيضاء كما فعلت الاردن والا ترقبو الجثت في الشوارع
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-12
16 - التاغي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:14
قرار الإغلاق و قطع الأرزاق لم و لن يجدي نفعا في الدار البيضاء،،
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31
17 - مواطن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:14
كما قلنا من قبل نحن نتجه الى 3000 في اليوم وهو رقم مرتفع جدا. الوضع اصبح كارثي ونحن على ابواب الخريف وانخفاض درجة الحرارة حيث لا ينفع المستشفى الميداني. يجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب. اللهم اصرف عنا الوباء
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23
18 - ABOUYOUSRA الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:14
لعبة الأرقام في تحديد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس لم تعد تخيفنا، لقد سلمنا أمرنا لله وحده لا شريك له هو القادر على رفع البلاء
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35
19 - Observateur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:14
الصبر مفتاح الفرج. إن شاء الله البشرية تكون محظوظة وتعود الحياة إلى طبيعتها بعد 10 أو 15 سنة. أكبر المتفائلين من العلماء يؤكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل سنة 2030, وأكبر المتشائمين منهم يؤكد أن الكمامة والمعقمات وأجهزة التنفس الاصطناعي سيرافقوننا مدى الحياة
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-5
20 - مسلم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:15
يارب السلامة.. اللهم عافنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
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14
21 - السيئ والمفرح الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:15
هناك اخبار سيئة أننا كلنا سوف نموت مهما طال عمرك والمفرح إن أغلبتنا ستموت بغير كرونا. والبقاء لله .
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25
22 - فاطمة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
في مدينة الدار البيضاء المقاهي ثم المقاهي التي يصعب فيها احترام الإجراءات و ما أكثرها، هي السبب الرئيسي في الوضع الحالي
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11
23 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
استعدو يا مغاربة . نحن مقبلون على انهيار صحي و اقتصادي مدمر .
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-11
24 - الفشل الدريع الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
ليس هناك أي و صف يمكن أن نصف به المغرب سوى الفشل الدريع للحكومة المحكومة الفاشلة. خليناكم لله.
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23
25 - Docteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
41 morts!!!’
La semaine prochaine va être celle de 3000 et plus à partir de mardi
Je redis la même chose 15 jrs a 3 semaines de confinement sinon des centaines de morts et des hôpitaux saturés
Merci hespress
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10
26 - مواطن عايق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
ههههه، في اتجاه 3000 إصابة يومية ثم إلى أكثر من 3000 إصابة لمدة شهر أكتوبر كاملا ...
ثم 4000 إصابة يومية مطلع نونبر ثم إلى أكثر من 4000 إصابة لمدة نونبر كاملا ...
ثم 5000 حالة يومية مطلع دجنبر و الإغلاق التام و تضييع لمصالح البلاد و العباد
ثم ثورة الجياع و نهاية الظلم

أنشري يا هسبريس بسرعة
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21
27 - ملاحظ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
ارقام خيالية تطرح أكثر من علامات استفهام......
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20
28 - القضية حامضة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
بدأنا نحطم الارقام القياسية في ارتفاع نسبة حالات كوفيد19، ادن ما العمل؟هل سنعود إلى الحجر الصحي الشامل؟ ام نترك الوضع كما هو عليه؛ ام ننتظر اللقاح الجديد؟ المغرب في ورطة صحية خطيرة.
اقول ::::اللهم ارفعنا هدا الوباء وافتح لنا باب الفرج.
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9
29 - raceeeeeps الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
لا مناص من اعادة فرض الحجر الصحي الشامل والصارم. الوضع لا يبشر بخير. ازاح الله البلاء والوباء عن هذا البلد الضعيف اهله.
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5
30 - الخطوط الحمراء الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
نقترب من الخط الأحمر المناخي الذي هو الخريف و الشتاء و الخط الأحمر الوبائي الذي هو العدوى الشاملة. مادامت هذه هي الأرقام المعلنة فالهامش بين المعلن و الواقع هو زائد 10% في تقديره الأدنى و قد يكون أكثر بقليل. الأيام الصعبة على الأبواب. نسأل الله اللطف.
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12
31 - تضحية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
يجب أخذ الحيطة والحذر. ريثما يجد أهل العلم والسيادة اللقاح.
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4
32 - العثماني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
الوش، ثم الوش ، ثم الوش...عن أي حصار تكلمتم عن السيطرة عليه، المغرب يرسل الكمامات إلى فرنسا، المغرب يرسل مساعدات خاصة بكورونا إلى إفريقيا...نص الشعب خرح من الخدمة كثيير من الأزواج وصلو للطلاق...أولادي تعقدوا...فيما بعض الدول العربية وصلت إلى المرحلة الخامسة من التخفيف...الفم الكبير كيجيب المولاه المشاكل...اللهم نسألك اللطف من قرارات هذه الحكومة المتخبطة في غيابات الجب.
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19
33 - سي المدير الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
2760 و 1760 هدا لي كيحط الارقام يبقا يبدل شويا
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24
34 - مول الفلوس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:18
الحل الوحيد هو الرجوع إلى الله و التوبة و إصلاح النفس... لأن الناس اعتمدت على الأسباب في دفع البلاء فوكلها الله لها.....
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17
35 - Sabrina الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:18
2769 حالة هذا ما اكدناه مرارا وتكرارا الشعب المغربي اكتسب المناعة الجماعية لان التحليلة لاتعني انك مريض بقدر ما تعني انك اكتسبت اجساما مضاضة.لايعقل ان الفيروس ينتشر بسرعة هاىلة كمى تقول منظمة الصحة وهو موجود بيننا منذ شهر يناير 2019 والكل لا يطبق الإجراءات الصحية ولم نكتسب المناعة الجماعية!!!!!
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-2
36 - مواطن غيور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:18
الحل الوحيد للخروج من هاده الأزمة الخطيرة هي حجر صحي شامل لمدة شهر على الاقل تغلق فيه جميع المؤسسات و الشركات و شن حالة طوارء جدية عوض البقاء على هاد الوضع الكارتي الدي قد يجر ببلادنا الى ما يحمد عقباه....
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-5
37 - khalil الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:19
الحجر الشاااااامل هو الحل!!!!!!!!!!
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2
38 - عبدو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:19
دابا احنا بين أمريكا والهند والبرازيل ياك اوا سيدي علاش سديتو على الشعب مدة 3 أشهر ودابا مازال سادين في بعض المدن واش هاد المسؤولين وهاد اللجنة العلمية كتفهم شي حاجة ولا الأمر جاي من ماما فرنسا الله ياخذ فيكم الحق
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9
39 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:19
الوضع متحكم فبه جدا جدا جدا .ربما السيد الوزير ينحدت عن بلد آخر غير المغرب
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20
40 - عاجل عاجل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:20
حان وقت الحجر الصحي . نطلب من سيدنا يحيد علينا كورونا من المغرب
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-1
41 - محمد مداني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:20
ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير.
أين المفر؟ المملكة في حرب دروس مع الوباء ولا من يمد يد المساعدة، سكان البيضاء فوق القانون والسلطات أصبحت عاجزة عن إقناع المواطنين للتقيد بالارشادات الطبية المعتمدة رسميا حيت تشاهد المارة بدون كمامات ولا تباعد في الأماكن العامة وهذا لا يزيد الطين إلا بلة.
إلا متى يستمر هذا الوضع المقلق ويضيق الخناق على الساكنة الببضاوية لان البعض لايصلح معهم التحسيس.
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1
42 - عبد الرحيم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:20
يارب السلامة من عندك هد شي ولى اخلع بعد قليل سوف ندخل الى 100 ألف حالة شدو احزمة السلامة فهناك منعرج خطير ألا وهو الموجة الثانية ادا مررنا من الاولى بسلام فيجب علينا كشعب وحكومة الاستفادة من اخطاء الاولى والله المستعان الله اجيب الشفا للجميع
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1
43 - mohamed الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:21
توقعوا أرقاما تتجاوز 3000 حالة في الأيام القليلة المقبلة
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7
44 - ماروان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:21
فين ايت الطالب، العثماني ولفتيت ازيدو يشرحولنا الوضع تحت السيطرة ؟
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6
45 - العوتي ولد سبدي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:22
بغينا من سيدنا محمد سادس يدير لينا لحجر الصحي لمدة 90 يوم ويعطيونا 800 درهما لشهر
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-7
46 - صدفة ولا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:23
الاصابات 2760
حالات الشفاء 1760
هل 760 مجرد صدفة أم لتكون العمليات الحسابية مضبوطة .
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0
47 - moha الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:23
La situation exige plus de respect des mesures sanitaires et surtout plus de fermeté et plus de rigueur, au niveau des écoles, cafés populaires, bus de transport urbain, marchés populaires souiqa, llah yhed lbass
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-1
48 - hous الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:24
اللهم إنّ هذا الوباء طال أمده و اشتدّ بلاؤه فبقدرتك و رحمتك و قوتك ارفعه عنّا ، حتى نمشي في مناكب الارض مطمئنين.
اللهم حرّمه على أجسادنا و أجساد والدينا و أحبابنا و اشفِ و عافِ من ابتُلي به إنك على كل شيء قدير
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6
49 - شراف الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:25
ولاو تايسعاو بالمغاربة، كلما زادت تلك الأعداد كلما زادت فرصة المغرب للحصول على مساعدات دولية ..دون ذكر تمرير الصفقات والربح من وراء كل من مات بسبب كورونا ولو كان سبب موته هو سقوط من جبل.
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4
50 - fakhro الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:25
والله تا عيينا بزاف هذا الشي ارحمونا
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0
51 - zahi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:25
والله ثم والله مااوصلنا الى هذه الحالة إلا المسمى اخناشوش الذي اراد ان يبيع خرفانه في عيد الاضحى وتم له ذلك .وها نحن ندفع ضريبة قرارات أشخاص لايهمهم الامصالحهم الخاصة وليذهب المواطن الى الجحيم. باراكا علينا من أكذوبة (الدولة فضلت صحة المواطن على الاقتصاد)عند ربنا سنلتقي إن شاء الله انذاك هل ينفع كذبكم على الناس
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3
52 - عثمان تناتي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:26
ناري ناري مشينا فيها هاد شي مكفرحش اعياد الله مزال معقتوش رآه الفيروس كتسرى في القيساريات الأسواق الشعبية المتاجر التجارية الكبرى الطوبيسات قاطرة طرامواي الأحياء المكتضة بالسكان رآه الفيروس معاك فينما امشتي المرض رآه كاين اعياد الله راني شفتوا بعيني وعدة حالات وإخوتي المغاربة عيقوا افيقوا واديروا التباعد الجسدي رآه المقاهي داروا لينا الشوهة بالازدحام باين لينا غادي رجعوا الحجر الصحي ونبداو حياة أخرى باش نتخبو على الشتاء واحنا مقبلين على فصل الخريف وأخيرا الله يهديكم على نفوسكم قبل متولي نفسك نفس اصطناعية والله يحضر السلامة ورسالتي واضحة الفاهم افهم وعيقوا القضية حامضة وخطيرة والسلام
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1
53 - المصمودي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:26
الوضع متحكم فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه..........
عنوان لرواية خيالية لن تنتهي ابدا .....
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8
54 - Karim الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:27
J'étais contre le confinement mais la force est de constater que les marocains sont incapables de respecter les règles les plus simple. A ce rythme notre capacité hispitailaire ne sera pas suffisante. Malheureusement il faut reconfiner pour permettre aux hôpitaux de souffler.
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0
55 - مغربي يحب وطنه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:29
الله سبحانه وتعالى يقول لحكومة المغرب
( افتحوا المساجد مقابل رفع بااء كورونا)
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-5
56 - اللطف الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:30
اللهم لطفك اللهم لطفك يارب وارحمنا برحمتك الواسعة و ابعد عنا هذا الوباء اللعين و استرنا فوق و تحت الأرض و يوم العرض عندك يا ارحم الراحمين
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3
57 - الجنرال قيبو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:31
عندما ياتي اليوم الدي كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو، سوف نقف هدا الوباء. نطرحو علينا هدا السؤال: واش كل واحد ملتزم فينا باجراءات الوقاية من وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة على الانف، واش كل واحد فينا ملتزم بالتباعد؟ واش كل واحد فينا تيغسل يديه بالماء و الصابون؟ لا انتظروا الحكومة فلن تفعل لكم شيئا. عندما يمرض المسؤول ينتقل باقصى سرعة للمستشفى (الرباح) أما أنت فحتى واحد مغادي يسوق ليك. ما حك جلدك متل ضفرك. الحل بايدينا و لايمكن الاتكال على الحكومات الفاشلة واش المغاربة ما عارفينش هدشي؟؟
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2
58 - Mohamed الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:33
كارثة بصحيح. الجزائر التي كنا نشمت فيها سيطرت أحسن منا على الوضع الوبائي والنتائج ظهرت.
اليوم تعد فقط 200 إصابة و 5 وفيات.
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3
59 - مغربية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:33
الارقام في تصاعد لان المختبرات الخاصة دخلت في الخط لاجراء التحاليل.
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-2
60 - Observateur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:35
هذه هي نتيجة المواطن اللي يعجبوا شيّ رؤوس الأغنام والمعز في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية داخل المدن. بغيتوا تعايدو, إوا دبا حاصدو ما زرعتموه
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2
61 - مغتربة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:37
يا رب يا ذا الجلال و الاكرام انا نستغفرك و نتوب إليك
نسألك بأنه لا إله إلا أنت الحي القيوم أن ترفع عنا البلاء و الوباء و سائر المحن
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0
62 - Yoyo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:38
يبدو جلبا ان المغرب سيصبح كمجموعة من الدول التي سجلت عدد الاصابات بالملايين،حسب هذا الوضع ومع نهاية السنة الحالية سنصل المليون اصابة،الله يحفظ ويحد الباس
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63 - ندى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:38
عاااااادي فكل دول العالم الارقام مرتفعة وزين ان راه وباء سررريع الانتقال ،دابا ركزو فتعليم والصحة ومسح الفساد من المغرب راه ولينا فالمراكز الاخيييييييرة فالفقر والهشاشة
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64 - ben marzoug الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:41
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا والطف بنا إنك على كل شيء قدير
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65 - سالم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:42
تسجيل 2760 حالة في يوم واحد يعني الأغلبية تسجلات بقينا غير حنا، وقيلا كورونا أصبحت واجب وطني على كل فرد بالغ، ربما لهذا الحكومة عندها بعد نظر فرخصت بعيد الأضحى ليتم تسجيل الجميع ونحصل على المناعة ونوفر العملة الصعبة التي سنشتري بها اللقاحات الصينية.
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66 - مواطن حر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:45
كما نقول ولازلنا نقول ان كان الحجر الصحيالشامل والصارم شر لابد منه وأنه هو وحده يمكن حاليا أن يوقف هذا الارتفاع الصاروخي للوباء فلا بد منه ومن تطبيقه وليس لنا الخيار إلا فرضه بكل حدافيره والتدابير الصحية الوقاءية .ونتكل على الله قبل كل شيء ونطلب من الله النجاة والشفاء أن شاء الله من هذا الوباء الخطير.فكلنا مسؤولون بدون استثناء وعلينا بالصبر والتضحية والاتحاد لمحاربة هذا الداء الفتاك.
و إلا فتتعقد الأمور لاقدر الله إلى أن نصل اى أمر لا طاقة لنا به ولا نتحكم فيه .ووقانا الله من المصائب.
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67 - عتيق من صفرو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:45
2760-1760 =1000
1000 كفرق بين المصابين والمتعافين
القضية خطر والسبب
جهل واستهتار المغاربة بخطورة الوضع
تواطؤ السلطات للرفع من عدد المصابين لانها تركت الشعب يعدي بعضه بعضا
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68 - كورونا والمغاربة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:53
المغاربة وقع لهم كجنود دخلوا للحرب اول مرة وكانوا يخافون من طلقات الرصاص ومع الوقت تكيفوا مع الحرب فاصبح كل واحد منهم يتحرك بحذر دون خوف لايبالي بالرصاص من اين ياتي حتى اذا اصابه أسقطه اما ميتا او مصابا وكذلك الشأن مع فايروس كورونا والمغاربة
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69 - الحمد لله على نعمه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:55
تقولون عدد التحليلات قليل....هههه...بالعكس عددها اكثر من 23000 الرتبة الثانية بعد جنوب افريقيا و هذا هو السبب في تصاعد الارقام..
الجزائر عدد اصاباتها 300- 400 لان عدد تحليلاتها قليل ب 5 مرات عن المغرب ...
هل فهمتم يا قوم ..و ما المشكل...امريكا الالاف يوميا الهند البرازيل و كل شيء يمشي على ما يرام
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70 - المعقول الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:55
اعرفتوا انا شخصيا اكتاشفت حاجة وحدة افهاد الجاىحة .الأغلبية الحاكمة ومعها الأغلبية المستفيدة وبعض الميسورين يقفقفون من الموت .وهذا امر خطير لان الشعب كيستمد القوة انتاعوا من القوة اديال الحكام انتاعوا.امنين اتشوفو رىيس حكومة كيبكي في البرلمان اشمن هيبة ابقات عند الدولة.اللي جاي من مور هاد الجاىحة راه غير الحرب كما يقول اغلب الخبراء لأن الدول كلها وصلات فيها اللعظم اوغادي وحدة تبغي تاكل الاخرى ما شايفينش أشنوا واقع في البحر الأبيض المتوسط وفي بحر الصين .والحدود بين الهند والصين.والتطبيع مع اسرائيل خوفا من ايران.والانتخابات الأمريكية اللي غادي اتسالى بالاقتتال .والله اوماوجدتوا راسكم واترجلتوا حتا ياكلوكم .اوا ابقاو امساعفين كورونا وانساو الاقتصاد والتجنيد الاجباري والتسلح.
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71 - الكويرة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:56
لضارو صبعو كورون لفيه الرواح كورونا لمافطرش أو فيه السخفة كورونا الضرسة لضراتك كورونا
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72 - youcef الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:59
الو ضع مسيطر عليه لقد اتحدت جميع الاحتياطات اللازمة........باتت الامور واضحة على الجميع ان يتهيء نفسيا ويدعو الغفور الرحيم .التازر تم التءازر يا مواطنين اما اصحاب المناصب مشغولون وخاؤفون على مناصبهم لا احد يقدر ان يغامر بإجراء ولو كان في صالح المواطن زد على هدا انشغالهم بالانتخابات المقبلة......اما كرونا فدواؤها هو الكمامة ديال الصطاش الريار
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