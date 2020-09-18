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- المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (72)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2760 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 97264 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2245043 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1755 حالة.
وتم التأكد من 1760 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 76690.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
وجب تصنيف الإصابات، فليس كل حامل للفيروس مريض و دالك حسب الحمولة للفيروس charge virale، فالغالبية العظمى للمصابين بدون أعراض.
نفترض جدلا ان الدولة تريد محاربة الزكام الموسمي، هل ستقوم التحاليل للمرضى و حتى المخالطين، ام تعالج المرضى الدين يعانون من تبعات المرض؟ الجواب أعتقد واضح.
وجب التعايش مع الفيروس و هدا هو قدرنا، حاربناه حاربه العالم دون فائدة، و أهم شيء الإيمان بالقدر و التوكل على الله و الإحتياط الصحي.
نتمناو تدخل سريع حيت ارواح كتضيع يوميا.
وسننجح أكثر بفضل التدابير الاحترازية التي قام بها أمزازي
La semaine prochaine va être celle de 3000 et plus à partir de mardi
Je redis la même chose 15 jrs a 3 semaines de confinement sinon des centaines de morts et des hôpitaux saturés
Merci hespress
ثم 4000 إصابة يومية مطلع نونبر ثم إلى أكثر من 4000 إصابة لمدة نونبر كاملا ...
ثم 5000 حالة يومية مطلع دجنبر و الإغلاق التام و تضييع لمصالح البلاد و العباد
ثم ثورة الجياع و نهاية الظلم
أنشري يا هسبريس بسرعة
اقول ::::اللهم ارفعنا هدا الوباء وافتح لنا باب الفرج.
أين المفر؟ المملكة في حرب دروس مع الوباء ولا من يمد يد المساعدة، سكان البيضاء فوق القانون والسلطات أصبحت عاجزة عن إقناع المواطنين للتقيد بالارشادات الطبية المعتمدة رسميا حيت تشاهد المارة بدون كمامات ولا تباعد في الأماكن العامة وهذا لا يزيد الطين إلا بلة.
إلا متى يستمر هذا الوضع المقلق ويضيق الخناق على الساكنة الببضاوية لان البعض لايصلح معهم التحسيس.
حالات الشفاء 1760
هل 760 مجرد صدفة أم لتكون العمليات الحسابية مضبوطة .
اللهم حرّمه على أجسادنا و أجساد والدينا و أحبابنا و اشفِ و عافِ من ابتُلي به إنك على كل شيء قدير
عنوان لرواية خيالية لن تنتهي ابدا .....
( افتحوا المساجد مقابل رفع بااء كورونا)
اليوم تعد فقط 200 إصابة و 5 وفيات.
نسألك بأنه لا إله إلا أنت الحي القيوم أن ترفع عنا البلاء و الوباء و سائر المحن
و إلا فتتعقد الأمور لاقدر الله إلى أن نصل اى أمر لا طاقة لنا به ولا نتحكم فيه .ووقانا الله من المصائب.
1000 كفرق بين المصابين والمتعافين
القضية خطر والسبب
جهل واستهتار المغاربة بخطورة الوضع
تواطؤ السلطات للرفع من عدد المصابين لانها تركت الشعب يعدي بعضه بعضا
الجزائر عدد اصاباتها 300- 400 لان عدد تحليلاتها قليل ب 5 مرات عن المغرب ...
هل فهمتم يا قوم ..و ما المشكل...امريكا الالاف يوميا الهند البرازيل و كل شيء يمشي على ما يرام