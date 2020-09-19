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هل يضيق الحوار الهوة بين الحكومة والنقابات بشأن قانون الإضراب؟

هل يضيق الحوار الهوة بين الحكومة والنقابات بشأن قانون الإضراب؟
هسبريس - نورالدين إكجان
السبت 19 شتنبر 2020 - 17:00

مسارٌ جديد من الجولات الماراطونية، بدأت ملامحها في البروز، بين المركزيات النقابية والحكومة؛ فقد اتسعت الهوة بين الطرفين لتصل انتقادات شديدة اللهجة، بعد نية طرح مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان، دون استشارة أو حوار.

ولم تستسغ النقابات تجاوز الحكومة لـ"اتفاق 25 أبريل"، الذي ينص على ضرورة التشاور بخصوص المشروع المثير للجدل، وكذا "استغلال" وزارة الشغل والإدماج المهني لظرفية تفشي الوباء، وتوريط النواب والمركزيات في نقاش يقتضي كثيرا من الروية والتعديلات.

ومن المرتقب أن يخوض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جلسات حوارية جديدة مع النقابات تمتد طوال الأسبوعين المقبلين لبسط وجهات النظر، خصوصا بعد الاحتجاج الذي أبلغته المركزيات إلى الوزير، ضد طريقة عرض المشروع دون استشارة.

ولن تكون مسألة إنجاح الحوارات سهلة، خصوصا بعد الصدامات التي طبعت علاقة النقابات بالوزير الشاب، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية بجلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وكذا اللقاء الأول الذي عقده مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن العودة إلى المفاوضات الثلاثية هو الحل في تدبير جميع القوانين الاجتماعية، مطالبا بوقف سياسة "غفلني نغفلك"، والتي تزيد فقدان الثقة وتعمق غياب الحوار الاجتماعي.

وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكومة لن تنتزع فتيل النزاعات دون حوار، مؤكدا أن المركزيات مستعدة للتصعيد، ولن يمنعها الوضع الوبائي الحالي من ممارسة حقها الطبيعي في الاحتجاج، وزاد: الجميع معنيون بهذا القانون، ويجب منع تمريره.

وأشار القيادي الكونفدرالي إلى أن العديد من المواد ضمن القانون مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، منبها الحكومة إلى ضرورة الانكباب على ملفات آنية حارقة، وأولها موجة التسريحات الكبيرة التي طالت العمال خلال فترة كورونا.

وأكمل الهوير قائلا: هناك ملفات عديدة مهمة على الحكومة التعجيل بها؛ لكن لا حياة لمن تنادي، مسجلا أن الأولوية في السياق الحالي تقتضي جلسات بخصوص نظام الحماية الاجتماعية الذي طرحه خطاب العرش، وسقفه يناير 2021، لكن إلى حدود الآن لا جديد بشأنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أستاذ السبت 19 شتنبر 2020 - 17:07
النقابات لا تمثل الشغيلة و لا تدافع عنها. الريع و المصالح الشخصية فقط. و النتيجة هي التوظيف بالتعاقد، الزحف على الحقوق و المكتسبات، الخوصصة...
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2 - midou السبت 19 شتنبر 2020 - 17:22
منذ أمد بعيد يخيل لي بأن النقابات اصبحت مندمجة مع الوزارات .لذلك أصبحت مكونا من مكونات الحكومة والباطرونا
تصطف معهم ضد مصلحة المواطن. بل تجتهد في الإجهاز على ما تبقى من حقوقه.
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4
3 - الشيخ السبت 19 شتنبر 2020 - 17:25
أتعجب والله أتعجب من حكومة تاق بها الشعب لكي تحسن أحواله فإذا بها مجموعة انتهازيبن خونة ضعاف عديمي الكفاءات أحسنهم لم يكن يحلم حتى أن يكون شاوش تطحن الشعب تجهز على مكتسباته، تقمعه، تفقره، تخوي جبوبه بدون حياء. ولا وزير واحد فيهم يكون راجل ويدافع على الشعب وعلى الطبقة المسحوقة. مع العلم أنهم ابناء فقراء ومنهم من عاش الفقر المدقع العجب العجاب حكومة الزفت.
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4 - بشير السبت 19 شتنبر 2020 - 17:33
تخوف من طرح مشروع قانون الإضراب على أنظار البرلمان. هذه العبارة تدل على أن البرلمان سيسارع إلى المصادقة على هذا المشروع وانه مصطف إلى جهة الحكومة ضد الشغيلة. اذن الحكومة والبرلمان اللذان انبتقا عن انتخابات وضع الشعب فيها ثقته يسبحان ضد التيار الذي يريده الشعب.
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