24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  2. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  3. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

  4. معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)

  5. الكمامة (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 19 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99.816 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.266.365 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، بينما تم التأكد من 2318 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - يونسيف السبت 19 شتنبر 2020 - 18:07
شوفو راه البشر مبقاش كيخاف وممسوقش وقليل لي داير الاحتياط حتى هادوك الناس الكبار ولي فيهم الامراض المزمنة مملتزمينش لاحياة لمن تنادي خاصنا غسيل الدماغ عاد غنتكادوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
2 - الأستاذ الجندي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:08
هيا فل نستعد لثلالثة ٱلاف حالة إصابة في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
3 - يا رب ارحم السبت 19 شتنبر 2020 - 18:09
القضية ولات في دائرة الخطر،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارحمنا إنا عبيدك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
4 - Hamza السبت 19 شتنبر 2020 - 18:09
اخواني اخواتي كورنا اجتاحت العالم كله علينا ان نفعل مافعله يونس غليه السلام وندعو بالدعاء لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين علينا ان نتصالح مع الله وان نصل ارحامنا ان نتصدق على الفقراء والمساكين فارحمو اهل الارض يرحمكم من في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
199
5 - الكرموسي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:10
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا إنك علء كل شيئ قدير اللهم اسقي عبادك و بهيمتك و أحيي بلدك الميت اللهم إننا قد تبنا إليك فارفع عضبك عنا يا رحمان يا رحيم أنت القوي و نحن الضعفاء أللهم ارفع عنا الوباء و البلاء على كافة الأمة السلامية إنك على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
6 - أبو مريم السبت 19 شتنبر 2020 - 18:10
نسأل الله السلامة
بات المعدل اليومي ٢٠٠٠ حالة تقريبا، الوضع أشبه بالانفجار للفايروس في البلاد.
الأمر الجلي والواضح بأنه لا حياة لمن تنادي!!
لا احترازات ولا هم يحزنون..!
حاصروا البؤر بطريقة متقنة ولا داع للمحسوبيات في الرخص وضعو قيود على التجمعات قبل أن نصل لمعدل ٣٠٠٠ إصابة فالشتاء على الأبواب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - عبد الله السبت 19 شتنبر 2020 - 18:11
واقيلا ديك التحليلة د pcr حتا لي مريض ب فيروس الزكام كايحساب ليها كرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - مواطن السبت 19 شتنبر 2020 - 18:12
الحجر الصحي الشامل لمدة شهر وتكليف الجيش بتوزيع المؤن، وإلا سنغرق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
9 - المعقول السبت 19 شتنبر 2020 - 18:12
هاد التحليلات راكم غير كتضيعوا بيهم الوقت او لفلوس.اتديروا 28000 تحليلة واتخرجوا فيها 2500 و25500 تحليلة اتلاح فازبل.واللي امريض كيموت اوخاصاه بصح التحليلة ما لاقيهاش.هادشي راه ماشي معقول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - محمد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:12
يارب سلامة الحالات في ارتفاع صاروخي في كل يوم يجب تطبيق الصارم لإجراءات في مدينة الدار بيضاء وسلا وسوس ماسة لتفادي كارثة صحية إلى قدر،الله
والله يرفع علينا هد وباء أن شاء لله بحول الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - معاد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:13
الله يدير شي تاويل ديال الخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - جمال السبت 19 شتنبر 2020 - 18:13
2552 حالة رقم كبير ما عسانا إلا نقول اللهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك فحل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلائه .￼
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
13 - الحسين السبت 19 شتنبر 2020 - 18:13
هذه الأرقام ستزداد في الشهور المقبلة سواء الإصابات والوفيات. فحان الوقت ليتقبل المغاربة
هذا الواقع الجديد وليعيشوا معه.الى ان يظهر الدواء واللقاح. ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
14 - مغربي قح السبت 19 شتنبر 2020 - 18:13
اكثر من شهر والتحاليل ماكايناش فمراكش ،المختبر او المستشفى المختصين كلهم لي مشيتو عندو تايقول لك ماعندهمش التحاليل وما عرفتش هاد الحالات الايجابية ديال مراكش منين تايجيبوها مادام انه ليست تحاليل تاخذ !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
15 - مغربي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:14
كورونا تفضح مدا تخلف المجتمع المغربي بكل طبقاته . فاستعدو نحن مقبلون على انهيار اقتصادي و صحى مدمر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
16 - كحقيقة السبت 19 شتنبر 2020 - 18:14
الوباء سيلازمنا للوقت ايس بالقصير اود ان اكد ان الكمامة باعراضها الجانبية ليست ببعيدة عن خطورة كرونا فالمرجو ان تتم دراسة اثارها الجانبية لكي لا نخرج من ورطة كرونا ونسقط في ورطة وباء الكمامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
17 - ندى السبت 19 شتنبر 2020 - 18:15
اتمنى ان لا يتحول التعليم الى عذاب عن بعد الوباء كاين كاين الحمد لله على لطف الله لا نريد حجرا ولا تعليم عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
18 - Rachid السبت 19 شتنبر 2020 - 18:15
Jour après jour, le nombre de cas augmente. ça ne s'arrête pas du tout
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - رشدي افورار السبت 19 شتنبر 2020 - 18:16
يا ربي سلامة . اش هاد أرقام مخيفة ديال حالات مؤكدة فين خاديين راه المواطنين مبغاوش إلتزمو بالحجر من تلقاء أنفسهم. عافكم عافكم عافكم عافكم عافكم عافكم عافكم إلتزمو بيه بأنفسكم قبل تقره السلطات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - marocain السبت 19 شتنبر 2020 - 18:16
on demande de faire descendre l'armé dans les rues, à part les gens qui travaillent, il faut vider les rues !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
21 - American Khribgui السبت 19 شتنبر 2020 - 18:17
مادام هناك الكثير من التهاون واﻻمباﻻت من المواطنين ..وقلة الصرامة مع المخالفين فﻻ ننتظر اﻻ اﻻسوء .. شدة الصرامة والغرامة والحجر الشامل لبضعة ايام كفيلة لتغيير السلوك وتحسين الوضعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - مواطن السبت 19 شتنبر 2020 - 18:17
لا حول و لا قوة الا بالله..الحالات في ازدياد و الضغط على المنظومة الصحية اصبح لا يطاق! و الدولة لوحدها لن تستطيع القضاء على الوباء..لا بد من و عي عام لدى جميع المواطنين..يجب ان تكون الاجراءات استباقية و ليس بعدية!المسؤولون يقررون الاغلاق مثلا بعد ازدياد الحالات و الصحيح ان يكون قبل ذلك!فالفيروس لا يعترف بالاغلاق خصوصا مع تفشي الرشوة و المحسوبية و .. الجميع يعلم ما هو المغرب..الله ارفع البلاء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - باحث في علم النفس والاجتماع السبت 19 شتنبر 2020 - 18:17
تأكد وبالملموس بلي المناعة هي كلشي والماكلة طبيعية وكلشي غيتشافى بإذن الله. زيت العود العسل الخضر القرنقل والعطرية بلدية وكلشي بلدي وكلشي غيفوت.
وندعيو مع لي ناقصة عندو المناعة بالشفاء.
ولي مقدرش اقاوم وتوفى الله ارحمو وندعو له بالمغفرة. والسلام والنقاش بدون فايدة بلاش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
24 - العربي الديك السبت 19 شتنبر 2020 - 18:17
نحقق التقدم و المراتب المتقدمة عالميا فقط في الوباء و ارتفاع عدد الهلكى رحمة الله عليهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
25 - متخصص في الفيروسات السبت 19 شتنبر 2020 - 18:19
له كل التقدير السيد الدكتور الفايد قال كولشي إنتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - أبو الهول السبت 19 شتنبر 2020 - 18:20
القراءة الصحيحة لهذه المعطيات هي كالتالي :
نسبة الإماتة من بين المصابين بلغت 1.8 في المائة أي أقل من 2 في المائة.
نسبة التعافي بلغت والحمد لله 80 في المائة
خلاصة القول : على الحكومة أن توفر ما يكفي من الأسرة للحالات الحرجة وتكف عن إخافتنا. أما الإجراءات الوقائية من كمامة وتباعد وغير ذلك فيجب ان ينبع ذلك من وعي المواطن وليس من تدخل القوات العمومية والحواجز الطرقية والغرامات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
27 - Aziz fés السبت 19 شتنبر 2020 - 18:20
ما بقينا نفهمو والو
الحالات كثيرة والناس عايشة حياتها عادي بدون خوف
الله يلطف بنا ويرفع علينا هذا البلاء والوباء إنه على كل شيء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - Nouro السبت 19 شتنبر 2020 - 18:20
اغلب المعلقين يحاربون الفيروس بالدعاء لهذا فالروس والامريكان والصينيين قرروا ان يستغنوا على اللقاح وسبعوضوه بالدعاء مثلنا كأن الله خلقنا نحن فقط...هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - عشواءي محمد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:20
مرض عشوائي حكومة عشواءية شعب عشوائي يولد بؤر عشواءية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - redwan السبت 19 شتنبر 2020 - 18:20
كنا كنسمعو 20 إصابة 101اصابة حتى 200إصابة .
دبا1500, 2000, 2555 إصابة ، وفين غادي بينا هدشي.
المهم الحاجة الأولى الله إرحم الشهداء ، والله إشافي المصابين ، والله إهدي الباقي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - ماجد واويزغت السبت 19 شتنبر 2020 - 18:21
المرجو الحيطة و الحذر أكثر من أي وقت مضى لتفادي إنفجار الوضع الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - Abdool السبت 19 شتنبر 2020 - 18:21
عدد الأصابات شيئ عادي لكن المقلق هو نسبة الوفيات المرتفعة شيئا ما إن كانت هذه الأحصائيات صحيحة لأن فيها القيل والقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - youssef de sygh السبت 19 شتنبر 2020 - 18:21
نصيحه سي حمزه في محلها بارك الله فيك
المشكله تكمن فينا نحن كأمه مسلمه تخلينا على طاعه الخالق كان الرد بسيط تخلى عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - كورونا البيضاء السبت 19 شتنبر 2020 - 18:21
نفس السيناريو و ارتفاع الإصابات اليومي و نفس الروتين اليومي و نفس التعاليق و نفس الهلع أما الواقع فلا شيء أراه من هذا و ذاك و أنا أطل من شرفتي أرى الناس تحيا حياة طبيعية و لولا إطلالي على هسبريس و الله ما كنت تذكرت كورونا. من وسط مدينة الدار البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
35 - محمد بن أحمد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:22
الأرقام في تصاعد والدولة تتفرج. ليس هناك ابتكارات في إيجاد حلول تتلائم مع واقع المغاربة. ليس هناك سوي حلول مستوردة من فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - مغربية تحب بلدها السبت 19 شتنبر 2020 - 18:23
سنصل غدا إلى 000 100 حالة مؤكدة ، اللهم نسألك العفو يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
37 - معلق السبت 19 شتنبر 2020 - 18:23
يجب فرض الحجر الصحي على مدينة الدار البيضاء بشكل كلي..مشي غير على المدارس والدليل هو أن الاجراء الأخير ما عطى حتى نتيجة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - عبد الرحيم السبت 19 شتنبر 2020 - 18:24
لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - saif السبت 19 شتنبر 2020 - 18:24
دخلت الإصابات في المائة ألف و الحالات الجديدة لم تنزل عن2000 نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويجنب أبناءنا من هذا المرض وخاصة أننا بدأنا نسمع تسجيل إصابات في الأطر التعليمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
40 - Samuel السبت 19 شتنبر 2020 - 18:25
المشكل الحالات بدون أعراض يشكلون 90% من الحالات يعني ممكن أن أكون مريض دون علمي و ممكن نكون عاديت العشرات بدون علمي و بدون علمهم
الحل هو التباعد سنة 2020 خلي 2 متر بينك و بين البشر حتى يجي اللقاح لا تقترب من أحد لا والدين لا أصدقاء لا مولاي بيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - ام بناتي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعو المغاربة إلى مزيد من الحيطة والحذر. فأنا واسرتي أصبنا بهذا الوباء. إنها مأساة حقيقية. فالزوج يرقد بالمستشفى بقسم العناية المركزة بسلا وانا أطفالي بمستشفى آخر ولا نجد من يمدنا بأبسط الضروريات. لأننا ممنوعون من الخروج. القضية جد صعبة فتحلوا بالمسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
42 - marjane السبت 19 شتنبر 2020 - 18:27
الحل هو التعايش مع كورونا والرجوع للحياة العادية .مع العلم معظم المغاربة مكبانش فيهم المرض 6 اشهر من التخبط بلا فاءذة اطلق كلشي من هنا 15ليوم اوشوفو النتيجة للي فحالة حرجة هو امشي الطبيب او هاحنا مزيانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
43 - محمد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:29
صرحا صافي عيناا راه كلشي عارف بلي المرض من عند الله عير خليو ناس تقرا ولي بغي سافر سافر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
44 - راي خاص السبت 19 شتنبر 2020 - 18:29
الجحر الصحي ليس حلا بل يجب توفير المستشفيات الميدانية و التحسيس المستمر باخذ الاحترازات الضرورية و التعايش مع الوباء الى حين يضعف الفيروس و يتلاشا لان هذا هو مصيره الحتمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - Med السبت 19 شتنبر 2020 - 18:30
..... افتحوا المساجد هداكم الله ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
46 - متتبعة السبت 19 شتنبر 2020 - 18:31
اللهم اشف كل المرضى وارحم الموتى واجعل مثواهم الجنة..تساؤل فقط وأعتذر.. ألم تلاحظوا ان نفس العدد من المتوفين يوميا بين 38 و40 في الآونة الأخيرة ؟ هل هذه صدفة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
47 - الوجدي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:32
الله ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تعدبنا يالله انك علينا قادر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
48 - عبدووو السبت 19 شتنبر 2020 - 18:36
أين الذين يدافعون عن فتح المدارس ( بحجة أن الأساتذة لا يريدون الاشتغال) خطأ العيد الاضحى يتم تكراره( التخطيط الاستباقي أقل تكلفة من سياسة تدبير الأزمات. نسأل الله السلامة للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
49 - عابر سبيل السبت 19 شتنبر 2020 - 18:37
نتجه نحو مناعة القطيع . مهما حصنا انفسنا فلا بد أن تصلنا كورونا . الاجراءات الاحترازية هي مجرد عامل لكسب الوقت و رفع الضغط على المنظومة الصحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
50 - Moroccan السبت 19 شتنبر 2020 - 18:38
ماينبغي فعله بسيط جدا :
1-من بمسك مستهترا , يعاقب بشدة ويفصل من عمله إن كان له حتى يتعلم معنى الإلتزام.
2-الحضور القوي للسلطة لتطبيق القانون في الشارع ولو بالقوة.لقد اصبحت الكمامة لاتعني شيئا للمغاربة.
3-احترام المواصلات العامة كالمترو والحافلات لدفاتر التحملات ومعاقبة المتهاونبن من مسؤوليها لإلزامهم بالقيام بالواجب.
4- أين هي الأحزاب مما يقع؟ فهي مشغولة بطبيخ الإنتخابات بدل أن تتحمل المسؤولية و تنزل للشارع وبإستمرار-يعني يوميا صباح مساء- لتوعية من هو غبي ولايفهم خطورة الموقف.
لقد تجاوزنا الجزائر وبلجيكا في عدد الإصابات .هذا وكفى وإلا سنتجاوز أمريكا ويعلن المغرب بلدا موبوءا بالكامل وتنهار البلاد على أهلها .اللهم سترك واهدي عبادك إنهم أصبحوا جاهلين ويلقون أنفسهم للتهلكة. اللهم آمين وأشهد أني بلغت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - عثمان تناتي البيضاء السبت 19 شتنبر 2020 - 18:40
المهم مزيدا من الخطر وإياكم وإياكم الفيروس رآه مكضحكش معاكم راني قلت ليكم البارحة احضيو نفوسكم قبل متولي نفوس اصطناعية في اسبيطارات رآه اقتربنا 100الف حالة التباعد الجسدي وتعقيم اليدين والمكانة والله يبعد اعلينا هدا الوباء أن شاءالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - أوال إصحان السبت 19 شتنبر 2020 - 18:42
ربما حالات الزكام وما اكثرها تحاسب على كورونا ونحن في فصل الخريف والجو متقلب وكدالك نحن على ابواب فصل الشتاء والكل سيمرض بمرض الزكام (الرواح )وكدالك حساسية البرد التي تسبب الضيقة شيئا ما ادن ربما الحالات ستصل الى 6000 لهدا نطلب من اصحاب المختبرات التأكد من مىرض كورونا والتأكد من مرض الزكام لكي لا تختلط الامور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
53 - حسن السبت 19 شتنبر 2020 - 18:43
الى الباخث في علم النفس
راك جيتيهم من اللخر سالات الهضرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
54 - نور الدين السبت 19 شتنبر 2020 - 18:45
مول التعليق الباحث في علم النفس جاكم من اللخر بدون نقاش انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
55 - راي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:57
لو عملوا 40 مليون تحليلة لاعلنوا 35 مليون اصابة لان تحاليلة pcr التي تخترق الانف ب 20 سم لا تعرف سلبي الا الايجابي والعالم يلعب على اوتار الاصابات بعدما لعب على اوتار الوفيات في البداية كل هذا يدخل في لعبة التخويف لتقبل الامر اننا متجهون نحو نضام عالمي جديد البشر فيه عبيد .هناك من استوعب الامر خاصة الغرب وهناك من ينتظر كمامة تحمية مغلقا التنفس على رءتيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - الجهوي السبت 19 شتنبر 2020 - 18:58
ااتدابير الاحترازية غاد تسالي في نهار 5 بالدار البيضاءو الجهوي سيتم خلال 1،2،3
دابا واش سوف يتم اجتياز الجهوي (الدار البيضاء) و المدارس مغلقة أولا كييفاش...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - ADAM السبت 19 شتنبر 2020 - 19:02
آ عباد الله ماشي بالدعاء والاستهتار بإجراءات الوقاية غادي نقضيوا على الوباء، وهاد الناس اللي ماعندهم ضمير إما أنه لم يتوفى أحدا من عائلتهم حين لم يجد مكانا بالعناية الصحية المركزة لكثرة المصابين أو أنهم مع الطوفان وإن جرهم معه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - بطل السبت 19 شتنبر 2020 - 19:14
ارتفاع الاصابات في كل انحاء العالم ؛ افضل طريقة اتخاذ احترازات بالكمامة والنظافة والتباعد الجسدي حتى يقضي الله امرا كان مفعولا؛ الاغلاق غير ممكن والناس لن يتقبلوه ابدا لانهم في حاجة الى مصادر رزقهم ، لنترك الناس تتعايش مع الوباء رغم الارتفاع الكبير المنتظر في الاصابات والوفيات ؛ ولكن لنؤمن ان الاجل هو الذي يقتل وليس كورونا ( اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 58 | عرض: 1 - 58

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.