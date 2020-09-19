24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكمامة
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا"
- شركة فرنسية كبرى تجني "أموال كورونا" وتخطط لطرد "أطر مغربية"
- احتجاج من أجل السكن
- باخرة تنقل المسافرين بين طنجة والجزيرة الخضراء
طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)
معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (117)
- أخنوش يرأس اجتماع تحضير موسم الفلاحة الجديد - (109)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (73)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (58)
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99.816 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.266.365 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، بينما تم التأكد من 2318 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
بات المعدل اليومي ٢٠٠٠ حالة تقريبا، الوضع أشبه بالانفجار للفايروس في البلاد.
الأمر الجلي والواضح بأنه لا حياة لمن تنادي!!
لا احترازات ولا هم يحزنون..!
حاصروا البؤر بطريقة متقنة ولا داع للمحسوبيات في الرخص وضعو قيود على التجمعات قبل أن نصل لمعدل ٣٠٠٠ إصابة فالشتاء على الأبواب.
والله يرفع علينا هد وباء أن شاء لله بحول الله
هذا الواقع الجديد وليعيشوا معه.الى ان يظهر الدواء واللقاح. ان شاء الله.
وندعيو مع لي ناقصة عندو المناعة بالشفاء.
ولي مقدرش اقاوم وتوفى الله ارحمو وندعو له بالمغفرة. والسلام والنقاش بدون فايدة بلاش.
نسبة الإماتة من بين المصابين بلغت 1.8 في المائة أي أقل من 2 في المائة.
نسبة التعافي بلغت والحمد لله 80 في المائة
خلاصة القول : على الحكومة أن توفر ما يكفي من الأسرة للحالات الحرجة وتكف عن إخافتنا. أما الإجراءات الوقائية من كمامة وتباعد وغير ذلك فيجب ان ينبع ذلك من وعي المواطن وليس من تدخل القوات العمومية والحواجز الطرقية والغرامات
الحالات كثيرة والناس عايشة حياتها عادي بدون خوف
الله يلطف بنا ويرفع علينا هذا البلاء والوباء إنه على كل شيء قدير
دبا1500, 2000, 2555 إصابة ، وفين غادي بينا هدشي.
المهم الحاجة الأولى الله إرحم الشهداء ، والله إشافي المصابين ، والله إهدي الباقي .
المشكله تكمن فينا نحن كأمه مسلمه تخلينا على طاعه الخالق كان الرد بسيط تخلى عنا
الحل هو التباعد سنة 2020 خلي 2 متر بينك و بين البشر حتى يجي اللقاح لا تقترب من أحد لا والدين لا أصدقاء لا مولاي بيه
1-من بمسك مستهترا , يعاقب بشدة ويفصل من عمله إن كان له حتى يتعلم معنى الإلتزام.
2-الحضور القوي للسلطة لتطبيق القانون في الشارع ولو بالقوة.لقد اصبحت الكمامة لاتعني شيئا للمغاربة.
3-احترام المواصلات العامة كالمترو والحافلات لدفاتر التحملات ومعاقبة المتهاونبن من مسؤوليها لإلزامهم بالقيام بالواجب.
4- أين هي الأحزاب مما يقع؟ فهي مشغولة بطبيخ الإنتخابات بدل أن تتحمل المسؤولية و تنزل للشارع وبإستمرار-يعني يوميا صباح مساء- لتوعية من هو غبي ولايفهم خطورة الموقف.
لقد تجاوزنا الجزائر وبلجيكا في عدد الإصابات .هذا وكفى وإلا سنتجاوز أمريكا ويعلن المغرب بلدا موبوءا بالكامل وتنهار البلاد على أهلها .اللهم سترك واهدي عبادك إنهم أصبحوا جاهلين ويلقون أنفسهم للتهلكة. اللهم آمين وأشهد أني بلغت.
راك جيتيهم من اللخر سالات الهضرة
دابا واش سوف يتم اجتياز الجهوي (الدار البيضاء) و المدارس مغلقة أولا كييفاش...