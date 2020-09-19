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كُتّاب وآراء
شغيلة الصحة تحذر من "تزايد الاحتقان" وتهدد الوزارة بالاحتجاج
تعثر جديد في علاقة وزارة الصحة بالفعاليات المهنية عقب تأجيل جلسات الحوار الاجتماعي بين الطرفين، في سياق يقتضي مزيدا من التحرك لتعبئة الأطر الطبية ماديا ومعنويا على مواجهة التفشي المستمر لجائحة "كوفيد-19".
فبعد موعد أول سطره الوزير خالد آيت الطالب بداية الأسبوع الماضي، تفاجأت المركزيات النقابية بتأجيل الجولة الثانية من المفاوضات إلى أجل غير مسمى، ما ينذر بخوض احتجاجات ضد هذا التنقيص من عمل الشغيلة في فترة حساسة.
ومنذ عهد الوزير السابق أنس الدكالي، خاضت الأطر الصحية جولة واحدة من الحوار مع الوزير آيت الطالب، وهو ما جعل تسوية ملفات العديد من الفئات المهنية في غاية الصعوبة، بالنظر إلى عدم تحقق التراكم التفاوضي بين مختلف الأطراف.
ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تقاطرت بيانات النقابات القطاعية تدفع الشغيلة نحو مزيد من التصعيد إلى غاية تحقيق المطالب؛ فقد برمجت العديد منها وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مصالح وزارة الصحة في كافة الأقاليم.
يونس جوهري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد أن التأجيلات المفاجئة للحوار غير مقبولة، موردا أن "الجلسات تعقد أساسا بدعوة من الوزارة، لكن يبدو أن منسوب الجدية ضئيل جدا بخصوصها".
وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التأجيلات تعكس مدى التخبط والارتجالية في عمل وزارة الصحة، ومن خلال ذلك يمكن فهم العديد من القرارات الانفرادية الغربية التي صدرت في الآونة الأخيرة".
وأشار المتحدث إلى أن النقابة دائما ما تشدد على ضرورة الاستمرارية في الحوارات وتفادي العودة إلى نقطة الصفر بتغير الوزراء، معربا عن أسفه لغياب ثقافة الاستماع لدى المسؤولين وإرغام الشغيلة على خوض احتجاجات كثيرة في زمن كورونا.
وأكمل جوهري تصريحه قائلا إن "الاحتقان كبير في صفوف الشغيلة، بسبب الحوار المغشوش وسلك طرق ملتوية تلبي مطالب فئات ضد فئات أخرى"، مشددا على "ضرورة تحقيق جميع الملفات المطلبية، وتحمل الوزارة لمسؤوليتها في الظرفية الحالية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أنتم تبحثون عن خنق مواطن من جميع تجاهات كفى ظلم هذ مواطن مسكين نحن في قرن 20 يجب عليكم قبل كل شيء استشار مع مواطن المغربي قبل تخدكم اي قرار مثل دول متقدمة وإلا أنتم تجمعون حطاب الذي سيحرقكم جميعن !!!
شكرًا لهسبريس على تغطية هذه اخبار
عاشت الجامعة الوطنية للصحة
الحوار قبل القرار وليس القرار قبل الحوار
خصاص مزمن في الموارد البشرية، تلفيق فشل السياسة في الصحة لهذه الموارد على نذرتها....
فكيف لجيش ان يفوز في المعارك دون تحفيز جنوده و رفعه هممه؟؟؟!!!
المواطن ضاق درعا من مسؤولي قطاع الصحة لانه اتضح جليا مدى تخبط قرارتهم في هذه الظروف، و التي انتبه الجميع لمدى الاهمال الذي طاله عبر السنين....
واش غادي نبقاو ديما تنسمعو الاحتجاج ديال هاد الأطر ،علاش مكنسمعرش أطر المالية تحتج؟؟!
ببساطة لان الحكومة لا تهتم بهذا القطاع، لك الله يا مواطن
قالك مؤخرا باغين التعويض عن الاخطار علاش بالسلامة راه خدمتك هاديك ! يلا مقادرش نزل داك الطابلية وسير شوفلك شي خدمة اخرى يلآا قبلو عليك بداك المستوى لي عندك !