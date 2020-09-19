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الرئيسية | مجتمع | شغيلة الصحة تحذر من "تزايد الاحتقان" وتهدد الوزارة بالاحتجاج

شغيلة الصحة تحذر من "تزايد الاحتقان" وتهدد الوزارة بالاحتجاج

شغيلة الصحة تحذر من "تزايد الاحتقان" وتهدد الوزارة بالاحتجاج
هسبريس من الرباط
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:00

تعثر جديد في علاقة وزارة الصحة بالفعاليات المهنية عقب تأجيل جلسات الحوار الاجتماعي بين الطرفين، في سياق يقتضي مزيدا من التحرك لتعبئة الأطر الطبية ماديا ومعنويا على مواجهة التفشي المستمر لجائحة "كوفيد-19".

فبعد موعد أول سطره الوزير خالد آيت الطالب بداية الأسبوع الماضي، تفاجأت المركزيات النقابية بتأجيل الجولة الثانية من المفاوضات إلى أجل غير مسمى، ما ينذر بخوض احتجاجات ضد هذا التنقيص من عمل الشغيلة في فترة حساسة.

ومنذ عهد الوزير السابق أنس الدكالي، خاضت الأطر الصحية جولة واحدة من الحوار مع الوزير آيت الطالب، وهو ما جعل تسوية ملفات العديد من الفئات المهنية في غاية الصعوبة، بالنظر إلى عدم تحقق التراكم التفاوضي بين مختلف الأطراف.

ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تقاطرت بيانات النقابات القطاعية تدفع الشغيلة نحو مزيد من التصعيد إلى غاية تحقيق المطالب؛ فقد برمجت العديد منها وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مصالح وزارة الصحة في كافة الأقاليم.

يونس جوهري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد أن التأجيلات المفاجئة للحوار غير مقبولة، موردا أن "الجلسات تعقد أساسا بدعوة من الوزارة، لكن يبدو أن منسوب الجدية ضئيل جدا بخصوصها".

وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التأجيلات تعكس مدى التخبط والارتجالية في عمل وزارة الصحة، ومن خلال ذلك يمكن فهم العديد من القرارات الانفرادية الغربية التي صدرت في الآونة الأخيرة".

وأشار المتحدث إلى أن النقابة دائما ما تشدد على ضرورة الاستمرارية في الحوارات وتفادي العودة إلى نقطة الصفر بتغير الوزراء، معربا عن أسفه لغياب ثقافة الاستماع لدى المسؤولين وإرغام الشغيلة على خوض احتجاجات كثيرة في زمن كورونا.

وأكمل جوهري تصريحه قائلا إن "الاحتقان كبير في صفوف الشغيلة، بسبب الحوار المغشوش وسلك طرق ملتوية تلبي مطالب فئات ضد فئات أخرى"، مشددا على "ضرورة تحقيق جميع الملفات المطلبية، وتحمل الوزارة لمسؤوليتها في الظرفية الحالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - نحن الأقوى . السبت 19 شتنبر 2020 - 21:07
لا حل إلا تشجيع ثقافة التباعد الإجتماعي وترك الإنتخاب الطبيعي يأخد مجراه فلا بديل عن التعايش مع الوباء في إنتظار اللقاح الفعال نقطة وعودة للسطر .
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4
2 - مواطن ايضا السبت 19 شتنبر 2020 - 21:14
الاطر الصحية تستحق التشجيع والحماية والاستجابة لمطالبها
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21
3 - طرسوح السبت 19 شتنبر 2020 - 21:19
تحية نضالية للمواقف التاريخية للاتحاد المغربي للشغل و مسيرة موفقة
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-2
4 - مراد+- السبت 19 شتنبر 2020 - 21:29
الناس ديال الصحة يستحقون الكثير و الكثير وخاصة الصفوف الامامية ليلا ونهارا .زيادة في الاجر 100/100
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18
5 - مريض سابق السبت 19 شتنبر 2020 - 21:34
الممرضين و الاطباء تيقومو ب جهود كبيرة و خاص الحكومة تلقى ليهم حل لمشاكل ديالهم. لولاه لمات النصف ف المرضى
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12
6 - حقوقي السبت 19 شتنبر 2020 - 21:40
فشل الوزارة في الضغط على الحكومة للرفع من مزانية القطاع و تهرب الحكومة من الاعتراف بخصوصية القطاع و اهميته و بالتالي نعود لنقطة الصفر واستمرار الحكومة في خطتها لخوصصةًالقطاع ضاربة عرض الحائط كل التوصيات العالمية و الملكية و تحقير الشعب و عدم تسوية مطالب الشغيلة المشروعة و التي سترفع من جودة الخدمات و تحسن ضروف العمل
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9
7 - نقطة صفر السبت 19 شتنبر 2020 - 21:43
يجب على وزارة ان تلغي هذه قرارة مجهولة هوية ... قبل فوات الاوان !!!!
أنتم تبحثون عن خنق مواطن من جميع تجاهات كفى ظلم هذ مواطن مسكين نحن في قرن 20 يجب عليكم قبل كل شيء استشار مع مواطن المغربي قبل تخدكم اي قرار مثل دول متقدمة وإلا أنتم تجمعون حطاب الذي سيحرقكم جميعن !!!
شكرًا لهسبريس على تغطية هذه اخبار
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5
8 - إطار صحي السبت 19 شتنبر 2020 - 21:44
هنا لا نتحد على الشغيلة الصحية وإنما فئة واحدة وهي فئة الممرضين التي همها الوحيد هو الركوب على الجائحة للتحقيق مطالبها الفؤوية باسم الجميع. اما الباقي غير معمرين بيهم الوقفات والمسيرات فلأخير كيناقشو ملفهم تحت الطبلة.
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-12
9 - سعيد السبت 19 شتنبر 2020 - 21:45
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للصحة
الحوار قبل القرار وليس القرار قبل الحوار
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-1
10 - مواطن مغربي السبت 19 شتنبر 2020 - 21:50
صراحة ، اذا لم تلتفت الدولة لقطاع الصحة في هذه الظروف الوبائية، عبر انصاف العاملين بقطاع الصحة و الاستجابة بمطالبهم التي يستحقونها، متى سقوم بذلك؟؟؟؟
خصاص مزمن في الموارد البشرية، تلفيق فشل السياسة في الصحة لهذه الموارد على نذرتها....
فكيف لجيش ان يفوز في المعارك دون تحفيز جنوده و رفعه هممه؟؟؟!!!
المواطن ضاق درعا من مسؤولي قطاع الصحة لانه اتضح جليا مدى تخبط قرارتهم في هذه الظروف، و التي انتبه الجميع لمدى الاهمال الذي طاله عبر السنين....
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4
11 - طبيب مفربي السبت 19 شتنبر 2020 - 21:54
لماذ وزارة الصحة ترفض استقالة الاطباء من الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطهم بالإدارة ورغم الاحكام الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية ،لماذا وزارة الصحة تفتح جميع المناصب للتخصص بدون عقود فالطبيب المتكون حديثا يلجأ للعمل في الخاص مباشرة بعد التكوين ولم يعمل في الوظيفة العمومية حتى يوم واحد، اما الطبيب مرحبا الذي عمل اكثر من 20 سنة تضحية في الوظيفة العمومية لازال سجينا رغم الأحكام القضائية، لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن، لماذا وزارة الصحة تتجاهل الاطباء الذين ضحوا اكثر من 20 سنة في الوظيفة العمومية ولا يريدون الا الاستقالة بدون تعويض بدون تعاضدية في سن الخمسين
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0
12 - أنس السبت 19 شتنبر 2020 - 21:56
ألم يحن الوقت لجعمل الصحة أولوية؟؟؟
واش غادي نبقاو ديما تنسمعو الاحتجاج ديال هاد الأطر ،علاش مكنسمعرش أطر المالية تحتج؟؟!
ببساطة لان الحكومة لا تهتم بهذا القطاع، لك الله يا مواطن
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2
13 - مول لحانوت السبت 19 شتنبر 2020 - 21:59
هاد الفرملية دايرين بحال حركة "فيمن" البكاء على طول العام علاش الله اعلم هه!
قالك مؤخرا باغين التعويض عن الاخطار علاش بالسلامة راه خدمتك هاديك ! يلا مقادرش نزل داك الطابلية وسير شوفلك شي خدمة اخرى يلآا قبلو عليك بداك المستوى لي عندك !
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-8
14 - نيكول باري السبت 19 شتنبر 2020 - 22:02
وزارة الصحة تنتظر من اطر الصحة انجاح التكفل بمرضى كوفيد في حين تقف متهترة بحاحياتهم للقيام بوظاىفهم. الناس الان كتموت ماشي بكورونا. كتموت لان الاطر تعبو و عياو و ما عندهم الوسائل باش يعاونو المواطنين. فين ما مشيتي الزحام. سيرو طلو على الفوضى في سبيطارات كورونا. لو انهار جدار الاطر الصحية خاصة الممرضات و اعوان النظافة و الاطباء و الله تا ما غاديش نلقاو لي يداوينا. بقاو تفرجو على الوضع.
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3
15 - ايمداحن الحسن السبت 19 شتنبر 2020 - 22:07
يحيا الطب العسكري الله الوطن الملك...الطب المدني لا تهمه مصلحة الوطن بقدر ما تهمه مصلحته الشخصية.
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-4
16 - مريض فاس السبت 19 شتنبر 2020 - 22:08
انا مريض بالتهاب معوي حاد و هو مرض مزمن لا انكر ان الاطباء لهم الفضل في تشخيصه لكن الممرضين يؤدون القسط الاكبر من الوقت و العمل معنا نحن المرضى جزاهم الله خيرا. شكرا للممرض جمال بمستشفى النهار C4 الذي ترك فراغا كبيرا فيه
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3
17 - جواد السبت 19 شتنبر 2020 - 22:11
تحيا الاطر التمريضية. مزيدا من الضغط لانتزاع الحقوق
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4
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