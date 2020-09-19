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الرئيسية | مجتمع | الجائحة تطال 7 من كل 100 ألف مغربي .. والشفاء يقارب 80 بالمائة

الجائحة تطال 7 من كل 100 ألف مغربي .. والشفاء يقارب 80 بالمائة

الجائحة تطال 7 من كل 100 ألف مغربي .. والشفاء يقارب 80 بالمائة
هسبريس - أمال كنين
السبت 19 شتنبر 2020 - 18:50

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2552 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99816 إصابة مؤكدة، مع تسجيل 40 حالة وفاة وتعافي 2318 شخصا.

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة، فإن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ معدل الفتك 1.8 بالمائة ومعدل التعافي 79,2 بالمائة، أما عدد الحالات النشطة فبلغ 19013، بمعدل 52,4 لكل مائة ألف نسمة، مع تسجيل 274 حالة خطيرة، من بينها 39 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 1059 حالة، من بينها 851 حالة بالدار البيضاء، و58 بالمحمدية و44 بالجديدة، و42 بالنواصر و25 بسطات و21 بمديونة و12 ببرشيد و6 ببنسليمان.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثانية بتسجيل 312 حالة جديدة من بينها 107 حالات بسلا، و82 بالقنيطرة، و49 بسيدي سليمان، و29 بالصخيرات تمارة، و20 بالخميسات، و17 بالرباط، و8 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة سوس ماسة 270 حالة إصابة جديدة، من بينها 182 حالة بإنزكان آيت ملول، و68 بأكادير إدوتنان، و15 بشتوكة ايت باها، و4 حالات بتارودانت، وحالة واحدة بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 240 حالة، من بينها 186 بمراكش، و22 بقلعة السراغنة، و13 باليوسفية و7 حالات بشيشاوة، و5 بالرحامنة، و4 بالحوز و3 بالصويرة. فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 162 حالة، منها 49 بطنجة أصيلا، و49 بتطوان، و24 بالحسيمة، و19 بالعرائش، و11 بالمضيق الفنيدق، و9 بوزان، وحالة واحدة بشفشاون.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 160 إصابة، من ضمنها 49 بتنغير، و40 بالراشدية، و38 بزاكورة، و19 بميدلت و14 بورزازات.

وسجلت جهة فاس مكناس 101 إصابة، منها 24 بمكناس، و20 بفاس، و17 ببولمان، و13 بصفرو، و9 حالات بكل من تازة وإفران، و5 بالحاجب، و4 بتاونات.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 96 إصابة، من بينها 28 ببني ملال، و24 بخريبكة، و23 بالفقيه بنصالح، و14 بخنيفرة، و7 حالات بأزيلال، فيما سجلت جهة الشرق 62 إصابة، منها 61 إصابة وبوجدة أنكاد، وحالة واحدة بجرادة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 50 إصابة، منها 38 إصابة بآسا الزاك، و10 بكلميم، وإصابتان بطانطان، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 22 إصابة، كلها بوادي الذهب. وبجهة العيون الساقية الحمراء تم تسجيل 18 حالة، جميعها بالعيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لا ثقة في بلد عتيقة السبت 19 شتنبر 2020 - 18:57
على مايبدو الرقم اكبر من هذا عدد المصابين يتجاوز هذا الرقم بكثير . وكذلك عدد الاموات . والله اعلم
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-8
2 - أشرف السبت 19 شتنبر 2020 - 19:03
الله يرحم جميع الموتى، ورفع الله عن بلدنا الحبيب هذا الوباء. كان قرار فرض عيد الأضحى هو السبب في هذا الارتفاع المهول، سامح الله الجميع.
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4
3 - محمد السبت 19 شتنبر 2020 - 19:05
الله يرفع علينا هد وباء وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
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6
4 - Said السبت 19 شتنبر 2020 - 19:06
مادامت الدولة تعالج مجانا و تجري التحليلات مجانا فالوضعية الوبائية في تفاقم
المغاربة شعب غالبيته متخلف و يميل الى التمرد على النفس و على الاخر لن تنفع معه لا نصائح ولا مقاربة أمنية ولا حتى الحجر الصحي والايام السابقة كانت خير دليل
الحل الوحيد هو من اراد العلاج او التحليلات فعليه بالقطاع الخاص
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-3
5 - ملاحظ السبت 19 شتنبر 2020 - 19:11
نغلبوا الفيروس قبل ما يغلبنا .. نبقاوْ فديورنا
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-2
6 - شخص مر من هنا السبت 19 شتنبر 2020 - 19:19
الاحصائيات متطابقة مع الهرم السكاني للمغرب 80 نسبة الشفاء لانهم يشكلون نسبة الشباب في المجتمع المغربي كيتشافاو اراسهم اما الباقي عشرين افلمية راهم الناس الشيبانيين امساكن وأصحاب الأمراض المزمنة اللي عمرو الطويل راه كينجا واللي اتسالالو لعمر راه كيموت.
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0
7 - أمين لحريزي السبت 19 شتنبر 2020 - 19:28
الصينيين تغلّبو على هاذ الوباء في ظرف وجيز واحنا وحلنا معاه !! عرفتو علاش ؟؟؟ المواطن الصيني التزم حرفياً بكل التعليمات الوقائية وجلس فدارو واخّا ياكل غير الروز والماء !!! المهم الحس الوطني عندو خلاّه يضحي باش يحافظ على صحته وصحة مواطنيه .. أمّا اخّوتنا الحس الوطني عندهم قالّيهم يخرجو النهار وما طال وبدون كمامة .. بحاجة أو بدون حاجة !!!! وإذا زغبك الشيطان وقلتي ليه " خاصّك تلبس الكمامة آ الشريف " !! توحل معاه !!!! كيفاش بغيتو كورونا ما تسكنش معانا فهاذ البلد السعيد .. الله يلطف بينا ..
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