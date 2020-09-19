الجائحة تطال 7 من كل 100 ألف مغربي .. والشفاء يقارب 80 بالمائة

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2552 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99816 إصابة مؤكدة، مع تسجيل 40 حالة وفاة وتعافي 2318 شخصا.

وبحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة، فإن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ معدل الفتك 1.8 بالمائة ومعدل التعافي 79,2 بالمائة، أما عدد الحالات النشطة فبلغ 19013، بمعدل 52,4 لكل مائة ألف نسمة، مع تسجيل 274 حالة خطيرة، من بينها 39 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 1059 حالة، من بينها 851 حالة بالدار البيضاء، و58 بالمحمدية و44 بالجديدة، و42 بالنواصر و25 بسطات و21 بمديونة و12 ببرشيد و6 ببنسليمان.

وحلت جهة الرباط سلا القنيطرة في الرتبة الثانية بتسجيل 312 حالة جديدة من بينها 107 حالات بسلا، و82 بالقنيطرة، و49 بسيدي سليمان، و29 بالصخيرات تمارة، و20 بالخميسات، و17 بالرباط، و8 بسيدي قاسم.

وسجلت جهة سوس ماسة 270 حالة إصابة جديدة، من بينها 182 حالة بإنزكان آيت ملول، و68 بأكادير إدوتنان، و15 بشتوكة ايت باها، و4 حالات بتارودانت، وحالة واحدة بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 240 حالة، من بينها 186 بمراكش، و22 بقلعة السراغنة، و13 باليوسفية و7 حالات بشيشاوة، و5 بالرحامنة، و4 بالحوز و3 بالصويرة. فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 162 حالة، منها 49 بطنجة أصيلا، و49 بتطوان، و24 بالحسيمة، و19 بالعرائش، و11 بالمضيق الفنيدق، و9 بوزان، وحالة واحدة بشفشاون.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 160 إصابة، من ضمنها 49 بتنغير، و40 بالراشدية، و38 بزاكورة، و19 بميدلت و14 بورزازات.

وسجلت جهة فاس مكناس 101 إصابة، منها 24 بمكناس، و20 بفاس، و17 ببولمان، و13 بصفرو، و9 حالات بكل من تازة وإفران، و5 بالحاجب، و4 بتاونات.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 96 إصابة، من بينها 28 ببني ملال، و24 بخريبكة، و23 بالفقيه بنصالح، و14 بخنيفرة، و7 حالات بأزيلال، فيما سجلت جهة الشرق 62 إصابة، منها 61 إصابة وبوجدة أنكاد، وحالة واحدة بجرادة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 50 إصابة، منها 38 إصابة بآسا الزاك، و10 بكلميم، وإصابتان بطانطان، فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 22 إصابة، كلها بوادي الذهب. وبجهة العيون الساقية الحمراء تم تسجيل 18 حالة، جميعها بالعيون.