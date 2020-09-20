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الحالة الوبائية تبرز مطالب بالاعتماد على "الطب عن بعد‬" في المغرب

الحالة الوبائية تبرز مطالب بالاعتماد على "الطب عن بعد‬" في المغرب
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:00

انفتحت مجموعة من الفواعل الدولية على تكنولوجيا الطب عن بعد، المندرجة ضمن ما باتت تسمى "الصحة الرقمية"، تبعاً للتطورات الوبائية المترتبة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، قصد تفادي تنقلات المواطنين إلى المؤسسات الاستشفائية.

واستصدر المغرب نصاً قانونيا تروم من خلاله وزارة الصحة توظيف التقدم الحاصل في آليات التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 378- 18-2، الصادر سنة 2018؛ لكنه ظل غير مفعّل إلى حدود الساعة.

وحصَر المشرع المغربي نطاق الطب عن بعد في تقديم الاستشارة الطبية عن بعد، وطلب الخبرة عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، والمساعدة الطبية عن بعد، والإجابة الطبية، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بهذه الخدمات الطبية في المصالح العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات.

وفي ظل ارتفاع "عداد كورونا" بالحواضر الكبرى للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، يُمكن أن يساهم الطب عن بعد في تخفيف الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات الوطنية، وتفادي الاكتظاظ الذي تشهده بعض المصالح في زمن الوباء، فضلا عن توفير آلية عملياتية لفائدة المواطنين القاطنين في المدن المغلقة.

وفي هذا الصدد، دعا حبيب كروم، فاعل صحي، إلى تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر في ظل الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس "كوفيد-19" بالمملكة، قائلا: "يوجد عشرات المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وهم مرغمون على زيارة الطبيب بصفة منتظمة".

وأضاف كروم، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحجر الصحي فرض على المغاربة ملازمة المنازل، وبالتالي كان بالإمكان اللجوء إلى خدمات الطب عن بعد، لاسيما أن المؤسسات الاستشفائية الوطنية أصبحت أكثر اهتماماً بتتبع مرضى كورونا، ما دفع المواطنين إلى تفادي التنقل إليها، باستثناء الحالات المستعجلة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "إغلاق العديد من المدن والمناطق، خلال الآونة الأخيرة، يستلزم إعمال خدمات الطب عن بعد، من أجل تقليص معاناة المرضى، وأيضا لتفادي تنقلات المواطنين التي من شأنها نشر عدوى الوباء"، مستدركا: "تأتي أهمية الموضوع بعدما دخلت المراكز الصحية للقرب على خطّ الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - samir الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:04
حل غير عملي وليس بامكان جميع الناس.
مازال لم نصل لمستوي يتقن فيه الناس استعماب التكنولولجيا ولهم صبيب انترنت قوي.
التنقلات تحرم قطاعات اخري كالنقل والفنادق وغيرها
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9
2 - احلام الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:07
تتبقى مسألة الطب عن بعد مجرد حبر على ورق و غير هضرة خاوية... انا في ظل الحجر الصحي اللي عشناه قبل حاولت نتواصل مع أطباء بحكم انهم بعيدين على المدينة فين تنسكن و بحكم ان وزارة الصحة وضعت موقع للتواصل مع الاطباء و تايقولو انهم مسجلين في هاد الموقع و لكن بعد دخلت ما لقيت داك الاطباء اللي تنبحت عليهم... يعني عندك الفلوس راك تمشي دوز اما باش تواصل عن بعد و الله لا حلمتي بيه و السلام عليكم
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3 - immad الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:12
الطب بالمغرب كان ولازال بعيدا عن المواطنين الضعفاء ...
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21
4 - Ahmed الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:17
ممكن ان يساهم مساهمة فعالة حتى بعد الوباء أي في الأماكن البعيدة والمعزولة وهذا النوع من التطبيب سيفيد كثيرا مثل بلدنا .أنه جد سهل التطبيق اذا توفرت النية الحسنة وعدم الردوخ لللوبيات. يجب وضع آليات سهلة مثالا ذلك خلق بعض الجمعيات الصادقة وربطها عبر الانترنيت ومن تم تتم الفوحصات .
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-12
5 - لا تقارن مع البلدان المتقدمة ! الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:37
يجب تفهم الأمر الواقع في المغرب... ناس فقراء و الأكثرية منهم أميون... فالحصار أو الحجر الصحي إذا طال أمده سينعكس المرض و تتدهور الحالة الصحية للعديد من الساكنة و ربما تكون هناك أمراض أخرى بسبب القلق والخوف ... و الجوع ؟ يجب تكييف العيش مع الوباء بكيفية التعامل و الوقاية ...حتى أن يفرج الله صبحانه ! و في انتظار تلقيح أو دواء ...
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2
6 - توفيق الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:38
في هذا الميدان خوذوا العبرة من الدول المتقدمة
لمادا تصلح بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج
هم أدرى بهذا الموضوع.بإمكانهم أن يعطوكم تجارب الدول التي هم موجودون بها
الله الميسر
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0
7 - مواطنة الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:48
وماذا عن إجراء العمليات. هل هناك تعقيم لأدوات الجراحة لتجنب العدوى ؟ فأنا على سبيل المثال أريد إجراء عملية على الأنف ولا زلت مترددة.
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1
8 - مواطن الأحد 20 شتنبر 2020 - 14:49
الطب عن بعد؟ واش ضحكتوا على الناس بالتعليم عن بعد وبغيتوا تديرو الطب حتى هو عن بعد...؟ كغى من الضحك على الذقون...كون كلتي الادارة الالكترونية انا معاك، نسهلوا المساطر والاجراءات الادارية، نعتمدوا على التوقيع الالكتروني، نسلموا الشهادات عن بعد...اما التعلبم والصحة راه كاي بغو المقاربة والتواصل المباشر...
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