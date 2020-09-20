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الرئيسية | مجتمع | القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة"

القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة"

القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة"
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:00

في وقت رفضت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية تسليم شهادة المغادرة للتلاميذ الذين يرغب أولياؤهم في تسجيلهم في مدارس التعليم العمومي، مشترطة ضرورة أداء واجبات الشهور التي توقفت فيها الدراسة خلال فترة الحجر الصحي، أمرت محكمة مغربية بتسجيل تلميذ في مدرسة أخرى رغم عدم حصوله على شهادة المغادرة من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها.

رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أصدر أمرا هو الأول من نوعه، يلزم مديرة مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم تلميذ يدرس في التعليم الابتدائي شهادة المغادرة، وفي حال امتناعها فإن الأمر الذي أصدره يُصبح بمثابة إذن لوالد التلميذ بتسجيله في مدرسة أخرى.

وصدرت عشرات الأحكام القضائية التي حكمت لصالح أولياء تلاميذ يدرس أبناؤهم في مدارس القطاع الخاص بالحصول على شهادات المغادرة، لكنّ المدارس المحكوم ضدّها ترفض تنفيذ هذه الأحكام، ما جعل أولياء التلاميذ يرضخون لمطلبها بأداء واجبات التمدرس الخاصة بفترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدراسة الحضورية.

ويأتي الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ليعلي حق الأطفال في متابعة دراستهم على أي اعتبارات أخرى، إذ فسح الطريق أمام التلميذ الذي رفع والده دعوى ضد إدارة المدرسة التي كان يدرس فيها لكي يسجل في مدرسة أخرى، حتى في حال امتناع مدرسته السابقة عن تمكينه من شهادة المغادرة، أو تعذّر عليه الحصول عليها.

وكان والد التلميذ المعني، الذي يتابع دراسته في المستوى الابتدائي، تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، جاء فيه أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، وأنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط والشهادة المدرسية الخاصة بابنه وكتبه ولوازمه المدرسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه.

وعلل الأب رغبته في نقل ابنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى بكونه يريده أن يتابع دراسته بما يتوافق والمستوى التعليمي والتربوي الذي يطمح إليه، ويتوافق مع إمكانياته المادية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية للأسر.

وطالب المدّعي الحكم على المدّعى عليها بتسليمه شهادة المغادرة التي تخص ابنه وكذا شواهده المدرسية وبيانات النقط برسم الموسم الدراسي المنقضي؛ فيما قالت المدّعى عليها إنها لم تمانع في تسليم المدّعي الوثائق المتعلقة بابنه، وإنه لم يُدل بما يفيد رفضها تمكينه من الوثائق المطلوبة.

وتضيف المدّعى عليها أن والد التلميذ سلَك طريق رفع دعوى قضائية ضدها من أجل تفادي أداء ما بذمته من واجبات تمدرس ابنه عن فترة محددة، وأن تسلُّم الوثائق التي يطلبها يقتضي حضوره لدى إدارة المدرسة قصد التوقيع في السجلّات الخاصة بتسلم الوثائق، مطالبة المحكمة برفض طلب المدّعي، والإشهاد عليها باستعدادها لتسليم الوثائق المطلوبة إليه.

وبعد التداول في القضية، اعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن ما تمسّكت به المدّعى عليها من عدم أداء المدّعي واجبات تمدرس ابنه "في غير محلّه، خاصة أن المشرّع أوجد مساطر قانونية وقضائية يتعيّن على المدعى عليها اتباعها لاقتضاء حقها من المدّعي، دون حرمان الابن من أهم حقوقه الدستورية، ألا وهو حق التمدرس".

وغلّبت المحكمة المصلحة الفضلى للطفل ابن المدّعي، مستندة إلى الفصل الثاني والثلاثين من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الأسرة والدولة، والقانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.

واستندت المحكمة كذلك إلى مبادئ الطفل التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، "والتي لا يمكن أن تُنتهك من أي طرف كان"، لتصدر أمرا مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، يُلزم المدّعى عليها بتمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بابنه، "من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى؛ وفي حال امتناعها أو تعذّر ذلك، اعتبارُ هذا الأمر بمثابة إذن للمدعي بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - سميرة الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:04
يجب معاقبة المدارس التي رفضت منح شهادة المغادرة لأنها تحرم مواطنين من حقهم الدستوري، يجب سحب الرخص منهم لأنهم يخالفون القوانين بتعجرف.
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64
2 - boualou Khadija الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:04
هذا هو العدل وهذا هو الرأي ونعم الرأي
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60
3 - ملاحظ الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:04
أصلا هاد شهادة المغادرة كوثيقة يجب إلغاؤها، فلا معنى لها.
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39
4 - Anas Thamine الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:06
راه طغاو هاد الناس كنتمنا يرجعو المؤسسات العمومية القيمة ديالها وخليو الخصوصي يقريو الدبان
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48
5 - محمد الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:07
فعلا، القضاء حامي حقوق وحريات المواطنين.
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17
6 - زكريا الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:07
يجب تعميم هذا القرار على جميع المدارس الخاصة
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34
7 - immad الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:08
حتى لا نظلم احدا ....ادارة المدارس الخاصة لديها العديد من التكاليف المالية ومطالبة باجور الاساتذة .. ومن العيب ان نجد العديد من الزبناء ومنهم موظفين يتلقون اجورهم شهريا يتملصون من الاداء بحجة كورونا !!!!
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-33
8 - marjane الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:10
نعم الحكم نعم الحكم ضربة قاضية للمدارس الخاصة مصلحة التلميد اولى من صاحب الشكارة
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20
9 - سعيد الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:11
غريب منطق بعض مدراء هذه المؤسسات الخاصة.. لا هم يدفعون للمدرس الأجرة التي يستحقها.. لا هم يتعاملون بمنطق ظرفية وبائية يجب التنازل فيها على تقلبات الظروف الحالية...
أغلبية أصحاب هذه المؤسسات استغلاليون لاصحاب الإجازة، إذ يستغلونهم بمقابل كل ما يمكن القول عنه انه مهيين...
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19
10 - طالب قانون الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:14
نعمى القاضي .هذه هي الاحكام المناسبة في هذه الضرفية و المكبحة لعجرفة اللوبي التعليم الخصوصي مصاصي الدماء و اكلي لحوم اباء مرتفقيها . ندعو لمزيد من الاحكام المماثلة
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12
11 - LE SOCIOLOGUE الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:15
هذا هو عين الصواب لا ادري لما كل هذا الجشع لدا هؤلاء اصحاب المدارس الخاصة رغم الاموال الطائلة التي يجنون ولازالوا يجنون صدق من قال وما يملئ بطن ابن ادام الا التراب ما شاء الله
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13
12 - الدراسة عن بعد بالدار البيضاء الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:15
بعض المدارس الخاصة بولاية الدار البيضاء فرضت على الاولياء تسجيل ابناءهم حضوريا لبنالوا الكعكة كاملة وفعلا كان لهم ذلك نفس رسوم التأمين ونفس الرسم الشهري. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وانقلب السحر على الساحر وصار التعليم بقدرة قادر عن بعد وقد يستمر لشهور. إذن الكرة رجعت لأولياء التلاميذ ان لا يؤدوا الا نصف الواجب الشهري ولو طارت معزة...
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9
13 - محمد سلا الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:15
المدارس الخصوصية سنين وهم يجنون الملايير من الواجب الشهري والتامين الذي قد يصل الى اكثر من 1500 درهم والان يتحدثون عن خسائرهم ويبتزون أولياء التلاميذ امام انظار الوزارة الوصية لقد بينت الجائحة مدى طمع وشجع هذه المؤسسات الله يعطينا وجهون .
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8
14 - Kénitra city الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:15
من افضل القرارات في تاريخ القضاء المغربي..
اتمنى الافلاس للمدارس الخاصة التي ابانت عن جشعها و ان همها الاول هو الاموال و تكديس الاربااااح
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15
15 - Abderrazak الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:17
السؤال المطروح الان هل هذا الحكم من طرف القاضي بمراكش سيطبق على الصعيد الوطني ؟ ام ان المدارس الحرة لا تعترف لا. بحكم القاضي وتسير فوق القانون لان مالكيها عندهم الركيزة صحيحة .الجواب من فضلكم من أولياء التلاميذ.
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5
16 - Maroc الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:18
الطفل نعم علينا تمكينه من الدراسة مهما كانت الظروف لأنه بريء من المشاكل.ولكن يا اباءاو امهات اتقوا الله و التزموا بالأداء وان كانت الظروف لا تسمح نطلب من أصحاب المدارس الخصوصية ان تؤجل أو تسمح بالأداء. أما الدي يمكنهم فأقول لهم لا تحللوا ما حرم الله وهو اكل مال الناس بالحرام
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-1
17 - متبع الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:19
شكرا على هذا القرار ، هكذا يجب ان يكون في حق كل من سولت له نفسه الاستعلاء على الدولة و القانون ،لان مانراه اليوم هو اصحاب شكاير عادو باغين اديرو قانون الغاب دون مراعات القانون ،تحية للقضاء المغربي
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2
18 - حسام المغرب الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:19
واحد المحكمة حكمت لواحد التلميذ ! واش كتضحكو على الناس ؟! راه خاص الحكم يكون على شكل قانون رسمي يشمل الجميع وليس حكم صادر لصالح تلميذ واحد ...
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5
19 - درس تاريخي الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:20
على الاباء الاستفاذة من هذا الدرس
المدارس الخاصة لاتهمها ابنائكم فقط تريد اموالكم
مستوى تلاميذ الخصوصي والله ضغيف جدا مقارنة مع حجم الاموال المنفقة في جميع المواد الا في اللغات.بينما في الرياضيات و الفيزياء والعلوم ضعفاء جدا جدا.
لوانفقتم ربع الاموال على ايناءكم في التعليم العمومي ستحصلون على نفس المستوى او اكثر مع شخصية قوية ومنفتحة ووو عكس من ينتج في المدارس الخاصة واشياء اخرى كثيرة
وانا مدرس اتكلم عن تجربة
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2
20 - سعيد الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:22
الله يرحم ايماتنا حيت كانت المدارس الخصوصية تستقبل الكسالى
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3
21 - Abdool الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:22
منهم من رفض تسليم شواهد المغادرة ومنهم من أصدر أوامر للوزارة برفض تسجيل أبناءنا في المدرسة العمومية ومنهم أو كلهم يفرضون رسوم وتأمينات غير قانونية وزد على ذلك من بطشهم وجبروتهم وتغولهم حتى أصبحوا كيان يشرع ويسن ما يروق لهم، لكن العيب ليس عيبهم بل المشكل في الدولة والحكومات هي من تنازلت عن هيبتها لصالحه وتركت المواطن فريسة لهم لا حول ولا قوة له أمام هذا الأخطبوط.
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0
22 - علي الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:23
أنا واحد من الذين منعهم مديرمدرسةخاصةمن شهادةالمغادرةبمدينةالمحمديةوطلب مني أداء مبلغ 20000درهم..فحرم ابنتي من الدراسة مع أنني شرحت له وضعيتي الصعبة في الوقت الذي تركتناالحكومةكمايقال بالدارجة(مناليهم)حسبي الله ونعم الوكيل.
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1
23 - مغربي غيور الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:26
الحمد لله أن هناك قضاة يقومون بواجبهم وما على عاتقهم اللهم وفقهم وأكثر من أمثالهم لكي يسود الحق ويرفع الظلم
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1
24 - Youssoufi الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:30
في زماننا كان كل من يدرس بالمدارس الخاصة الا وتم رفضه بالمدرسة العمومية لعدة اسباب منها رسوبه عدة مرات باحد المستويات وعدم انضباط سلوكه.
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