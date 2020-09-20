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الرئيسية | مجتمع | رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة

رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة

رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:00

عند إعادة فتح بعض المساجد يوم 15 يوليوز الماضي، بعد إغلاقها لمدة قاربت ثلاثة شهور في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت عملية الدخول تتمّ تحت مراقبة عناصر القوات المساعدة والقيّمين الدينيين، مع فرض احترام تدابير الوقاية التي أقرتها السلطات الصحية.

حاليا لم تعد إجراءات مراقبة دخول المصلّين قائمة، إذ صارت العملية تتمّ بسلاسة كما كانت قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، لكنّ أغلب المصلّين يحرصون على الالتزام بتدابير الوقاية، مثل ارتداء الكمامة، والتوفر على سجاد خاصة. كما يوجد داخل المساجد انضباط لإجراء التباعد الجسدي، حيث يفصل بين مصلٍّ وآخر متر واحد.

وإذا كان أغلب المصلين يحترمون إجراءات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا فهناك حالات استثنائية، تتعلق إما بعدم وضع الكمامة أثناء الدخول إلى المسجد، أو عدم التوفر على سجادة خاصة، أو كيس خاص بوضع الحذاء. وكان عدم التزام المصلي بهذه الشروط، أو بواحد منها فقط، سببا مُوجبا لمنعه من الدخول إلى المسجد في الأيام الأولى لإعادة فتحها بعد رفع الحجر الصحي.

ويُلاحظ كذلك أن بعض الإجراءات التي كانت تواكب عملية دخول المصلّين إلى المسجد لم تعد قائمة، كما عاينت ذلك هسبريس في مسجدين بمدينة سلا، مثل قياس درجة حرارة الوالجين إلى المرفق، أو استخدام معقّم اليديْن قبل الدخول؛ بينما يلج بعض المصلين دون ارتداء الكمامة، رغم وجود ملصقات خارج وداخل المسجد تؤكّد وجوب ارتدائها.

ومازالت أبواب المساجد تحمل ملصقات عليها تعليمات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص الشروع في فتح المساجد بشكل تدريجي لأداء الصلوات الخمس، والإجراءات الواجب اتخاذها عند الدخول إلى المساجد.

ورغم انتفاء بعض الإجراءات التي كان معمولا بها، مثل وجوب استعمال مقياس الحرارة ووجوب تعقيم اليدين قبل الدخول إلى المسجد، فإن رواد المساجد المفتوحة حافظوا على احترام تدابير السلامة الصحية، رغم تنحية المراقبة، بعدما كان البعض يتخوف من أن تكون المساجد مصدرا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

من جهة ثانية، مازال أداء صلاة الجمعة في المساجد معلّقا، بسبب الخشية من أن يؤدي ازدحام المصلين إلى انتشار العدوى في صفوفهم، إذ أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إقامة صلاة الجمعة حاليا متعذرة لعدم ضمان احترام الشروط الصحية، خاصة شرط التباعد الجسدي.

التوفيق قال في تصريح لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية إن استئناف إقامة صلاة الجمعة في المساجد المفتوحة "مرتبط بزوال الجائحة أو انخفاض الإصابات إلى حد ترى فيه السلطات المختصة أن الأمر لا يشكل خطرا على الصحة العامة".

وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه في حال وقع الشك في إصابة شخص بعدوى فيروس كورونا أثناء صلاة الجمعة وَجب إخضاع كل المصلين للفحص، لافتا إلى أن الظرفية الراهنة ينتفي فيها أحد الشروط الشرعية الواجبة في الصلاة، وهو الطمأنينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عرباوي الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:08
نطالب بفتح المساجد كلها دون استتناء نقوم بالصلاة الجمعة فيها،المساجد تبكي وتشتكي الى الله من مسؤولين المغاربة فهو ظلم في حقها،لأن الأنشطة كلها مفتوحة ما عدا نشاط المسلمين في المساجد متوقف،اللهم انا هذا منكر،حسبنا الله ونعم الوكيل،
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2 - مغترب1 الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:11
هاد القضية ديال الاحذية إستثناء مغربي،المسؤولين مني اسمعوا الناس كتعقم الاحذية ولا كتخليها برا واسمعو الناس صافطوا اولادهم لعند أجدادهم حيتاش خافوا ادخلوا معهم كورونا عليها محترموهم وكيخرجوا باجراءات في النصاصا دالليل.
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3 - مصلي الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:11
يجب فتح المساجد لان الاكتظاظ قد وصل إلى حد لا يطاق داخل المساجد القليلة المفتوحة
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4 - Sam espagna الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:12
نحن نصلي منذ اليوم الثالت بعد عيد الفطر لكن بشروط الوقاية الصحية ولا مشكل لا نذري ماذا يحصل ببلدنا المغرب الكل فتح ابوابه والفوضى عمت جميع المرافق
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5 - Someone You Don't Know الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:12
المسجد ليس كأي مكان، تلقى الفوضى في الأسواق، الحمامات، المقاهي، و لكن الناس تتهدن و تحترم المسجد،صراحة لا أعرف لماذا لم يتم فتح جميع المساجد مع إتباع نفس الإجراءات.
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6 - oujdi الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:15
أقول لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية كفا من غلق المساجد نريد ان تأدية صلاة الجمعة في المساجد أما خوفك عنا من الوباء فعليك أن تنظر حولك جيدا في ازدحام شديد داخل الحافلات و المقاهي في كل وقت ولا سميع ولا رقيب
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7 - دعاء رفع الوباء الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:16
الاكيد أن الفيروس لن يختفي بالحجر الصحي وسبب إرتفاع الإصابات هو أغلاق المساجد. الحمد الله الفيروس رغم انه أكثر إنتشارا فهو أصبح أفتكا فأفتحوا المساجد لدعاء لرفع الوباء بتضعيف الفيروس ويصبح بدون فعالية..ونتعايش معه.
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8 - ابن حطان الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:17
أدرتم البوصلة من جديد نحو المساجد لاغلاقها وكأنها هي مصدر الداء الاسواق مملوءة والاماكن العامة واينما وليت وجهك تجد البشر متجمهرا ولا أحد يتكلم ، المساجد هي المكان الذي فيه التباعد وارتداء الكمامة تقريبا يتم بنظام اتركوا عباد الله تصلي وتتضرع لربها عسى ان يرفع الله تعالى عنا هذا الغضب وتتمتع الإنسانية حياتها العادية .
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9 - samir الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:17
الجائحة لن تزول من المغرب ابدا ,حتى ان يفتح المغرب جميع ابواب بيوت الله واقامة الصلوات الجمعة , وارجاع جثث اموات المسلمين المغاربة المدفونة في المقابر اليهودية والمسيحية , واطعام الفقراء والمساكين , والرجوع الى الله , فبعد ذلك سيختفي فيروس كورونا بالمغرب بشكل مفاجئ, وسيفرح المومنون بنصر الله, وان اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون,
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10 - Fidel الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:22
افتحوا المساجد ما دام هذا الوباء يصيب الناس بدرجة إيمانهم.ربما ستكون مكانا للحصانة.
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11 - aziz الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:23
أقسم بالله انه لا يوجد أي مكان أو إدارة تجمع فيها الناس يحترم فيها روادها كل اسباب الوقاية كما تحترمها بيوت الله فلا التوفيق ولا المخزن يهذب الأخلاق كما المساجد ٠فلا تخلقوا الذرائع لغلقها مرة أخرى فهي المكان الوحيد اللذي تنزل فيه رحمات الله اذ كل شبر من الأرض تلوث بالأفكار القاتلة ٠
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12 - عبدالصمد الأندلسي الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:24
حقا رواد المساجد الأكثر انضباطا ومع ذلك بقيت بيوت الله مغلقة في الوقت الذي فتحت فيه المقاهي، النوادي الليلية،الشواطئ ،المسابح والحانات ! لطفك يا رب .
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13 - مغربية الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:24
الدين اساس التربية. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
لو علمنا ابناءنا تعاليم ديننا لكنا في مصاف الدول ولانشانا جيلا راقيا في سلوكاته و في افكاره.
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14 - Fouad الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:25
مثل جميل المجالات كترام و الحافلة اما المدرسة حدث و ولا حرج مهم نسأل الله العافية ورفع الوباء عنا ومزيد من الحيطة والحذر لجميع المسلمين اجمعين
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15 - عبد الله الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:40
بسم الله الرحمن الرحيم،
اتق الله يا من اصبحت علمانيا حتى النخاع، وانت لا تدري المساجد لله، وليس لك...وما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين،لهم في الدنيا خزي، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم.
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16 - مغربي من الريف الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:50
هناك بعض المصلين لا يلتزمون بارتداء الكمامة وهذا مشكل يحملها معه ولكن بمجرد دخول المسجد وعند إقامة الصلاة ينزعون الكمامات وهم يتكاثرون يوميا.وهذا يعتبر خطرا على المتواجدين معه في المسجد.
وجب على السلطات أن تلزم المصلين باحترامها.
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17 - حميد الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:51
المساجد بيوت الله وهي مكان طاهر و مصدر للطمأنينة والأمان. ..إفتحوا المساجد ليرفع الدعاء وترفع الغمة والوباء
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18 - meknassiya الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:52
نطلب الله تعالى ان يرفع عنا هذا البلاء حتى ترجع المياه لمجاريها كما كانت من قبل..فتح المساجد امر ضروري و اتخاذالاجراءات اللازمة قبل ولوج المسجد من المطالب الاساسية التي يجب مرعاتها من اجل سلامة الكل..فاللهم نجنا من هذا الوباء يا كريم العطاء..امين
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19 - abdou الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:54
للأسف تراخوا الناس بشكل ملحوظ . أدخل المسجد دون تعقيم ودون قياس الحرارة يوجد مسؤول في الباب ولديه هذه المستلزمات لكن لا يستعملها .لماذا ؟ لا أعلم والمصلون يحملون الكمامات لكن لا يرتادونها بشكل صحيح. عندنا الوباء مننعددم بين الساكنة إلا من بعض الوافدين أو أحد المخالطين على رؤوس الأصابع والحمد لله ونسكر الله على ذلك. امكن يلزمنا الحذر ثم الحذر لا مجال للغفلة ونسأل الله السلامة البلاد والعباد..
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20 - محمد الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:55
اللهم احفظهم وابعد عنا و عنهم كل بلاء
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21 - محمد الوطن الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:55
الحر ينبه بطرق الحصى والعبد لابد له من العصا.
الوعي هو أساس القيم ،عند تقييم نهضة الأمم.
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22 - mco الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:56
الحلول كثيييييرة من أجل استمرارية صلاة الجمعة. واش غي فهادي لي حفات لوزير الأوقاف و الصحة و ولي نعمتهم. كيما درتو كوبي/كولي على دول العالم في أمور أخرى، إيوا يكفي كذلك كوبي/كولي كيف يتم تنضيم صلاة الجمعة. و لكم في تركيا خير مثال.

سيوا إلى كاينة شي كاجة في نفس يعقوب. إيوا هاديك حاجة أخرى و بغينا نعرفوها
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23 - الحسين الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:56
هناك قبيلة بأكملها في عمالة تارودانت يصل عدد سكانها أكثر من 6000 شخص لم يصلها الوباء نهائيا منذ بدايته.الى اليوم ومع ءالك مازال المساجد كلها مغلقة لا الجماعات ولا الجمعة
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24 - مواطن الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:57
لا تضحكوا علينا يا وزير الأوقاف...اي مساجد فتحتم؟ في المغرب خمسون ألف مسجد وفتحتم خمسة آلاف...هل هذا فتح ...هذا ضحك على مصليي هذا البلد الذي يعتبر نفسه مسلم...واغلب المساجد المفتوحة فرضت عليها نسبة ملئ لا تتعدى خمسة بالمائة...تباعد كأنه بين الشرق والغرب...جمعة ملغية حتى إشعار آخر...اغلب المواطنين التزموا بالصلاة بمنازلهم لان الشروط التي فرضت عليهم للصلاة في المساجد غير شرعية وتلك الفتاوى التي أفتى "علماء" البلد لا تلزم ألا أنفسهم...ولا يسعني الا ان اقول لكن اتقوا الله في انفسكم وفينا واخشوا الله ولا وتخشوا كورونا وافتحوا المساجد كلها كما فعلتم بالشواطى وغيرها...وتذكروا قول الله عز وجل " ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها..اولاءك لم يكونوا ليدخلوها الا خائفين..لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.."
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25 - milouda الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:58
انتم تصبون الزيت على النار المصلون يطالبون بفتح المزيد من المساجد وانتم تتبعون العثرات لاغلاقها لا حول ولاقوة الا بالله شوفو المقاهي شوفو المسابح شوفو وسائل النقل ولا تكونوا سببا لاغلاق مساجد الله
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26 - عز20يزة الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:03
البقاع التي لا تحتاج للتعقيم لأنها أحب بقاع عند الله وغلقها يعني حرب مع الله لن تستطيعوا بكدبكم وبهتانكم أن تغيروا قناعة المغاربة أحرار بدينهم وأرتباطهم بالمساجد وتعلقهم بها ،كفوا أيديكم عن المساجد وصلاة الفجر والجمعة مرت 30أسبوع ولم تقم جمعة أن هذا لمنكر لن نقول سوى كلام الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِي
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27 - علاء الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:06
أخر شيء أصبح يهم المسلمين الدين همهم فقط الدرهم والدنيا الصحابة والسلف شحال ضرب فيهم الامراض والطاعون هل عطلوا الجمعة انا كلتها المغرب غايولي أكبر تسجيل للاصابات بسبب العناد مع الله المقهى فحال الدبان والمسجد هو اللي غايكون المشكل المخالطين ههههههههه غير صبرو
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