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Covid Hespress
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المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1927 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 101.743 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.287.372 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1830 حالة، بينما تم التأكد من 1724 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 80.732.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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