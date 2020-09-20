"كوفيد - 19" يزهق أرواح 35 شخصاً .. والحالات الخطيرة 279

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1724 حالات شفاء، و35 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 279؛ منها 39 تحت التنفس الاصطناعي.

جهة الدار البيضاء سطات تواصل تصدر عدد الحالات الجديدة بتسجيلها 605 حالات؛ منها 391 بالبيضاء، و74 بسطات، و52 بالمحمدية، و34 بالنواصر، و27 ببرشيد، و12 بمديونة، و10 بالجديدة، و4 بسيدي بنور، وحالة واحدة ببن سليمان.

ارتفاع مقلق يتواصل في جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 300 حالة مؤكدة؛ منها 103 بسلا، و69 بالقنيطرة، و42 بالصخيرات تمارة، و36 بالرباط، و33 بسيدي قاسم، و12 بسيدي سليمان، و5 بالخميسات.

وسجلت جهة الشرق 190 حالة جديدة؛ منها 79 بوجدة أنجاد، و26 بجرادة، و25 ببركان، و22 بالناظور، و16 بجرسيف، و12 بفجيج، و9 بتاوريرت، وحالة واحدة بالدريوش.

ونالت جهة مراكش آسفي 169 إصابة بالوباء العالمي؛ منها 92 بمراكش، و32 بقلعة السراغنة، و30 بالرحامنة، و6 بالحوز، و4 في كل من الصويرة واليوسفية، وحالة واحدة بآسفي.

جهة سوس ماسة سجلت 139 حالة؛ منها 119 بأكادير إدوتنان، و16 بإنزكان آيت ملول، وحالتان في كل من شتوكة آيت بها وتارودانت.

أما جهة بني ملال خنيفرة، فقد سجلت 121 حالة؛ منها 41 بخنيفرة، و34 بخريبكة، و19 بالفقيه بنصالح، و15 ببني ملال، و12 بأزيلال.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 120 حالة مؤكدة؛ منها 33 بطنجة أصيلة، و29 بالمضيق الفنيدق، و27 بتطوان، و13 بالعرائش، و8 في كل من الحسيمة وشفشاون، وحالتان بوزان.

أفرزت جهة درعة تافيلالت 114 حالة؛ منها 47 بميدلت، و21 بتنغير، و20 بالرشيدية، و14 بزاكورة، و12 بورزازات.

كما سجلت جهة فاس مكناس 65 حالة؛ منها 23 بمكناس، و19 بفاس، و7 بتازة، و6 بإفران، و5 بصفرو، و4 ببولمان، وحالة واحدة بالحاجب.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 53 حالة كلها بالعيون، ثم 32 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب، و19 حالة في جهة كلميم واد نون؛ منها 16 بكلميم، وحالتان بسيدي إفني، وحالة بأسا الزاك.

وبخصوص توزيع الوفيات الـ35 على مدن المملكة، فقد سجلت 10 وفيات بالدار البيضاء، و5 بمراكش، وحالتا وفاة في كل من الصخيرات-تمارة وفاس، وحالة وفاة في كل من سلا وسيدي قاسم وبركان وقلعة السراغنة وأكادير إداوتنان وتارودانت وخنيفرة والفقيه بنصالح وطنجة أصيلة والحسيمة وميدلت والرشيدية وزاكورة وإفران والحاجب والعيون.