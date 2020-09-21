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كُتّاب وآراء
فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية"
عجّت الوسائط الاجتماعية، طيلة الفترة الأخيرة، بنقاش حيّ يتجدد كل حين بمجرد وقوع جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث يتعلق الأمر بموضوع التربية الجنسية، الذي ما زال يصنّف ضمن "الطابوهات" في المجتمع المغربي، بالنظر إلى غياب مضامينها داخل الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، وكذلك في فضاءات التربية والتكوين، التي يفترض أن تلقّن التلاميذ الثقافة الجنسية.
وقد صُدِمت الأسر المغربية بواقعة طنجة، التي هزت الرأي العام الوطني بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، بالنظر إلى تسليطها الضوء على متغير مجتمعي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد الحديث ينصبّ حول التحرش الجنسي، الذي كان سائدا في بداية الألفية الثانية، بل أصبحت الفعاليات الوطنية بمختلف صنوفها تتطرق إلى الجريمة الجنسية.
وأجمعت الفعاليات الأكاديمية والطبية والفقهية، التي حلّت ضيفاً على جريدة هسبريس الإلكترونية خلال اللقاء الافتراضي الذي نُظّم مساء أمس الأحد بشأن كيفية تقبل الأسر المغربية للتربية الجنسية، على ضرورة إعداد دليل وطني تتداخل فيه كل المجالات البحثية على غرار الدلائل الغربية، وتراعى فيه الخصوصية المغربية، حتى يتم تحسيس الأسر والناشئة والأزواج بماهية هذا المصطلح المثير للجدل.
وفي هذا الصدد، قال سعيد بنيس، الباحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، إن "هناك انزلاقاً دلالياً يخص مصطلح التربية الجنسية، حيث نركز فقط على الجنس ونربطه بالإباحية، بينما ينبغي إقناع عامة الناس بأن التربية الجنسية تصنف في نفس مستوى التربية الإسلامية والتربية البدنية، لأنها تروم تصحيح وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة حول السلوك الجنسي للطفل".
وأضاف بنيس، في سياق ضبطه لماهية المصطلح محور النقاش، أن "التربية الجنسية تعتبر عنصرا من عناصر ما جاء في الخطاب الملكي حول المواطنة الإيجابية". واستطرد قائلا: "يتم اعتمادها ضمن مواد التعليم الأساسي قصد تصويب المسار المجتمعي للطفل"، مشيرا إلى أن "مشروع النموذج التنموي الجديد عليه أن يأخذ الهوية الجنسية للجيل المستقبلي بعين الاعتبار".
بدوره، حاول لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، إعطاء مفهوم دقيق لمصطلح التربية الجنسية وفق الجانب الإسلامي الشرعي، حيث أوضح أنها "تتعلق بالإنسان، أي التنمية البشرية، ولعل الجنس يندرج ضمن اهتمامات الإنسان، مما يستدعي إطلاع الأبناء على الحقائق كما هي".
ولفت السكنفل، عبر مداخلته التي سلطت الضوء على واقع التربية الجنسية في الديانة الإسلامية، الانتباه إلى أن "التربية يقصد بها كل عملية اجتماعية تقوم بموجبها الأجيال الراشدة بنقل أعراقها وتعاليم دينها وتجاربها في الحياة إلى الأجيال التي لم تنضج بعد، حتى تصل بدورها إلى مرحلة النضج، ومن ثمة تستلم المشعل".
وسارت أمل شباش، وهي طبيبة نفسية متخصصة في الإشكالات الجنسية، في المسار عينه، حيث تحدثت بإسهاب عن كيفية تحوّل التربية الجنسية إلى "طابو" في المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن هذه التربية "ليست تحريضاً على الجنس، بل تهدف إلى وقاية الأبناء حتى يحافظوا على أجسادهم". ونبهت إلى أن "السكوت هو أصل المشكلة، مما يتطلب فتح قنوات الحوار بين الأطراف".
وأوضحت شباش، التي تفضل استخدام تعبير "تربية الحياة"، أن "العلاقة مقدسة بين الأزواج، ومن ثمّ يجب احترامها حتى نحترم أنفسنا أولا، ونحترم الآخرين ثانيا"، مؤكدة أن "الجنس طاقة غريزية كبيرة لدى الفرد، مما يستدعي إعطاءها مكانتها بدون زيادة أو نقصان، وهو ما من شأنه ضمان توازن الفرد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
لا ينقصنا سوى التربية التربية الجنسية
عوض تدريس هذه التفاهات. على حساب بعض مواد او دروس
هناك نقص في المعلوميات في اللغة الانجليزية افي عدد ساعات الرياضيات
إن السياسات التي تسير بها البلاد من بعد عن التربية الحقيقية وبناء الإنسان بناء أخلاقيا إنسانيا عن طريق تعليم ناجع وتدمير للأسرة وإعلاء كلمة الناهقين والمهرطقين والتنقيص من العلماء وإقبارهم وتقديم الفنانين وأصحاب الشهوات والرذائل وكثير مما لا يحصى من أنواع الرذائل السياسية كفيل بأن يعيد الإنسان إلى حيوانيته وبهيميته وإن كانت البهائم تتبع غريزتها، فالإنسان حيواني بعقله، لكنه يسمو عن الحيوانية والعدوانية بالعلم وحده علما دينيا ودنيونيا.
إن ربنا جل في علاه حدد لنا خطوات تكوين أمه سليمة مسالمة في دين الإسلام ااذي ابتعدنا عنه وارتضينا غيره فأذلنا الله..
ولنا في واقعنا عبرة والسلام
التحرش الجنسي يدخل في منظومة الأخلاق المجتمعية ، اما التربية الجنسية فسيكون لزاما تلقي دروس نظرية وتطبيقية.
أما التربية الجنسية فالاسرة هي من يتكفل بها على أحسن وجه و بأبسط الطرق.
فهل عندما يعي الصغار كيفية الاعتناء بأعضاءهم التناسلية سنحد من اجرام الوحوش الادمية التي تتربصهم!!!!؟؟؟
يبقى الطفل هو الضحية ومطية لنشر أفكار أخرى. والبيت الأبوي هو الحصن لا بد من تشجيعه لحماية فلذات كبده.
و هل منعت هاته التربية المزعومة جرائم الإغتصاب و التحرش و زنا المحارم بالدول التي تدرسها عشرات السنين؟؟
الشعب المغربي، غالبيته الساحقة مسلمة، و لت
ن يستقيم حاله إلا بالرجوع إلى ديننا السمح الحنيف، أما محاولة فرض النموذج العلماني ، الإنحلالي ، التغريبي، فلن يزيد الطين بلة، و كالحمامة حين قلدت مشية الغراب، فلا هي ظلت حمامة و لا هي تعلمت مشية الغراب
التربية الجنسية لا يجب ان تكون للأطفال..بل يجب ان تكون هناك تربية للشباب المقبلين على الزواج.
ومن خلال هؤلاء الازواج يتم تمرير التربية الحسنة و الاخلاق و كل مايجب ان يعرفه الطفل.
المشكلة هي ان الاباء جاهلون و يمررون جهلهم لأطفالهم بعدة طرق اهمها كلمة حشومة.
ثم لدي سؤال بسيط مبني على دراسات عديدة قرأتها على موضوع الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
السؤال هو كيف يمكن الثقة في المربين الذين سيعلمون الاطفال مباديء التربية الجنسية بينما جميع الدراسات و الوقائع تقر ان اغلب الاعتداءات الجنسية على الاطفال تأتي من طرف هؤلاء..؟؟
هذا لا يعني مطلقا تبخيس لجسم التربويين..ولكن هذا هو الواقع..في امريكا اغلب الاعتداءات الجنسية على الاطفال تكون من طرف معلميهم و من طرف اشخاص موثوقين لديهم كالاقارب و رجال الدين.
والوقائع عندنا لا تختلف فالاعتداءات يرتكبها الاقارب او الجيران او الأساتذة او الفقهاء...
المشكلة ليست في الاطفال..المشكلة في الاباء و هذا ليس بسبب انعدام الثقافة الجنسية..بل بسبب اندثار الاخلاق و ميوعة المجتمع...والتربية يجب ان تكون للبالغين للأسف و ليس الاطفال.
بدأ الموسم تاني؟
غيبداو شي طراسيح يحلو فمهم؟
عوض تدريس التربية الجنسية بالمدرسة يجب تدريس التلاميذ تعليما مناسبا .تعليم يمكن الإنسان من أن يدرك الجيد من الخبيث.الخير والشر......واش حنا تلامذنا في مستوى الباكلوريا ولا قيم لهم.تلميذ لايحترم احد لا استاذه ،حتى اقرب الناس في وسطه فكيف ستدرس تربية جنسية لقليل الحيا؟
كتقلبو على جوا منجل