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الرئيسية | مجتمع | فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية"

فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية"

فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:00

عجّت الوسائط الاجتماعية، طيلة الفترة الأخيرة، بنقاش حيّ يتجدد كل حين بمجرد وقوع جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث يتعلق الأمر بموضوع التربية الجنسية، الذي ما زال يصنّف ضمن "الطابوهات" في المجتمع المغربي، بالنظر إلى غياب مضامينها داخل الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع، وكذلك في فضاءات التربية والتكوين، التي يفترض أن تلقّن التلاميذ الثقافة الجنسية.

وقد صُدِمت الأسر المغربية بواقعة طنجة، التي هزت الرأي العام الوطني بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، بالنظر إلى تسليطها الضوء على متغير مجتمعي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد الحديث ينصبّ حول التحرش الجنسي، الذي كان سائدا في بداية الألفية الثانية، بل أصبحت الفعاليات الوطنية بمختلف صنوفها تتطرق إلى الجريمة الجنسية.

وأجمعت الفعاليات الأكاديمية والطبية والفقهية، التي حلّت ضيفاً على جريدة هسبريس الإلكترونية خلال اللقاء الافتراضي الذي نُظّم مساء أمس الأحد بشأن كيفية تقبل الأسر المغربية للتربية الجنسية، على ضرورة إعداد دليل وطني تتداخل فيه كل المجالات البحثية على غرار الدلائل الغربية، وتراعى فيه الخصوصية المغربية، حتى يتم تحسيس الأسر والناشئة والأزواج بماهية هذا المصطلح المثير للجدل.

وفي هذا الصدد، قال سعيد بنيس، الباحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، إن "هناك انزلاقاً دلالياً يخص مصطلح التربية الجنسية، حيث نركز فقط على الجنس ونربطه بالإباحية، بينما ينبغي إقناع عامة الناس بأن التربية الجنسية تصنف في نفس مستوى التربية الإسلامية والتربية البدنية، لأنها تروم تصحيح وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة حول السلوك الجنسي للطفل".

وأضاف بنيس، في سياق ضبطه لماهية المصطلح محور النقاش، أن "التربية الجنسية تعتبر عنصرا من عناصر ما جاء في الخطاب الملكي حول المواطنة الإيجابية". واستطرد قائلا: "يتم اعتمادها ضمن مواد التعليم الأساسي قصد تصويب المسار المجتمعي للطفل"، مشيرا إلى أن "مشروع النموذج التنموي الجديد عليه أن يأخذ الهوية الجنسية للجيل المستقبلي بعين الاعتبار".

بدوره، حاول لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، إعطاء مفهوم دقيق لمصطلح التربية الجنسية وفق الجانب الإسلامي الشرعي، حيث أوضح أنها "تتعلق بالإنسان، أي التنمية البشرية، ولعل الجنس يندرج ضمن اهتمامات الإنسان، مما يستدعي إطلاع الأبناء على الحقائق كما هي".

ولفت السكنفل، عبر مداخلته التي سلطت الضوء على واقع التربية الجنسية في الديانة الإسلامية، الانتباه إلى أن "التربية يقصد بها كل عملية اجتماعية تقوم بموجبها الأجيال الراشدة بنقل أعراقها وتعاليم دينها وتجاربها في الحياة إلى الأجيال التي لم تنضج بعد، حتى تصل بدورها إلى مرحلة النضج، ومن ثمة تستلم المشعل".

وسارت أمل شباش، وهي طبيبة نفسية متخصصة في الإشكالات الجنسية، في المسار عينه، حيث تحدثت بإسهاب عن كيفية تحوّل التربية الجنسية إلى "طابو" في المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن هذه التربية "ليست تحريضاً على الجنس، بل تهدف إلى وقاية الأبناء حتى يحافظوا على أجسادهم". ونبهت إلى أن "السكوت هو أصل المشكلة، مما يتطلب فتح قنوات الحوار بين الأطراف".

وأوضحت شباش، التي تفضل استخدام تعبير "تربية الحياة"، أن "العلاقة مقدسة بين الأزواج، ومن ثمّ يجب احترامها حتى نحترم أنفسنا أولا، ونحترم الآخرين ثانيا"، مؤكدة أن "الجنس طاقة غريزية كبيرة لدى الفرد، مما يستدعي إعطاءها مكانتها بدون زيادة أو نقصان، وهو ما من شأنه ضمان توازن الفرد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الطيب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:08
التربية الجنسية يجب أن تتولاها الأسرة؛ لم كل هذه الضجة لحشرها في المؤسسات التعليمية
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42
2 - رأي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:09
عندما نربي الأجيال على التربية و الاخلاق و البحث العلمي لن نحتاج لدليل جنسي، كما يجب ايضا تطبيق الإعدام على كل مغتصب ليكون عبرة لغيره
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42
3 - Ahmed ben lebsir الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:10
واو هدا اختراع يمحسب له حساب في العالم هده الامور تجعل الاوبياء تدور بينانا الاهم هي التربية الدينية والاخلاقية والعلمية والتعليم العالي والاخلاقي وتربية وطنية واخلاقية والانسانية هدا ما ينقص هدا المجتمع الدي يسير في ضلام الاسرة في واد والاولاد في واد والمناهجل التعليمية في واد المجمتع لاتنقصه تعليم الجنس او تقافته فيما تنفعه يعني هده التفهات للاسف اصبح كل شيئ للبيع حتى الجمعايت تبيع وتشتري في كل مصائبنا
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4
4 - سعيد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:11
عجيب امر هذه الدولة
لا ينقصنا سوى التربية التربية الجنسية
عوض تدريس هذه التفاهات. على حساب بعض مواد او دروس
هناك نقص في المعلوميات في اللغة الانجليزية افي عدد ساعات الرياضيات
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7
5 - عبد الحليم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:15
لا يستقيم ذلك نظرا لعدة فوارق. الاهم ان نعود إلى ماكان عليه اجدادنا في حسن التربية في الخلق والحياء وتكوين الرجال. عندما يصل الشاب والسابة الى 18 سنة و20 سنة يتزوجون ويكونون اسرة. ...كلما ابتعدنا عن خصوصيتها وثوابتنا وتربيتنا فاننا نتجه إلى الظلام. نعم للتطور في مجالات العيش والصناعة والعلم...
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12
6 - التربية الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:16
فيم سيفيد هذا الدليل؟ هل سيقي المغاربة شر انحطاط الأخلاق وفسادها؟ هل لازلتم تعتقدون أن الأمر متعلق بالتنظير وكثرة الكلام الفارغ؟
إن السياسات التي تسير بها البلاد من بعد عن التربية الحقيقية وبناء الإنسان بناء أخلاقيا إنسانيا عن طريق تعليم ناجع وتدمير للأسرة وإعلاء كلمة الناهقين والمهرطقين والتنقيص من العلماء وإقبارهم وتقديم الفنانين وأصحاب الشهوات والرذائل وكثير مما لا يحصى من أنواع الرذائل السياسية كفيل بأن يعيد الإنسان إلى حيوانيته وبهيميته وإن كانت البهائم تتبع غريزتها، فالإنسان حيواني بعقله، لكنه يسمو عن الحيوانية والعدوانية بالعلم وحده علما دينيا ودنيونيا.
إن ربنا جل في علاه حدد لنا خطوات تكوين أمه سليمة مسالمة في دين الإسلام ااذي ابتعدنا عنه وارتضينا غيره فأذلنا الله..
ولنا في واقعنا عبرة والسلام
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7 - molahed الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:16
السلام عليكم
التحرش الجنسي يدخل في منظومة الأخلاق المجتمعية ، اما التربية الجنسية فسيكون لزاما تلقي دروس نظرية وتطبيقية.
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8 - ملاحظ الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:17
يجب تربية المجرمين الكبار مغتصبي الاطفال والصغيرات.
أما التربية الجنسية فالاسرة هي من يتكفل بها على أحسن وجه و بأبسط الطرق.
فهل عندما يعي الصغار كيفية الاعتناء بأعضاءهم التناسلية سنحد من اجرام الوحوش الادمية التي تتربصهم!!!!؟؟؟
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9 - rachid الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:19
معامل الفرنسية و الرياضيات في التعليم الإعدادي 5. بينما معامل التربية الإسلامية 1 . لذلك أضحى الإهتمام بعلوم اللغة أو المواد العلمية و إهمال التربية الإسلامية لما لها من وقع في تربية و تكوين شخصية الفرد مع مراعاة أخلاقه الإسلامية. لذلك يجب النظر في هته النقطة و العودة للاهتمام بالجانب الديني أيضا في تربية النشأ.
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10 - أبو المهدي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:20
السياقة تتطلب البيرمي. البيرمي يتتطلب الفلوس. واللي ما عندو فلوس يلتجيء إلى السياقة بدون برمي وهنا تقع الحوادث بكل بساطة الأمور خاصها الشغل ومحاربة البيطالة وتنقرض الاغتصابات. سلام.
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11 - azizo الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:23
التركيز على هذه الاعتداءات جعل من الطفل هو المشكل ولا بد من التربية الجنسية لتصحيح سلوكه. هذا خطأ لأن وجود قنوات الإباحة سهلة البحث في المواقع تجعل بعض الوحوش الآدمية تفرغ كبتها كل ما يراه حتى الحيوانات.
يبقى الطفل هو الضحية ومطية لنشر أفكار أخرى. والبيت الأبوي هو الحصن لا بد من تشجيعه لحماية فلذات كبده.
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12 - مسميات. الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:24
تحديد المسميات.وخاصة ما يحدد السلوك.التربية الجنسية التي تهم الطفل هي ما يمكن حمايته من كل ذئب بشري . نعلمه كل ما يبعده عن كل استغلال وخاصة الحيل التي تستقطبه لمرافقة الغرباء .وان لا يتنقل الا تحت حماية ومراقبة.
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13 - معطلاوي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:25
بدون تطبيق ما امر به الدين المعتمد مم طرف سكان البلا، يبقى الانفلات واردا بالنسبة للاطفال او الكبار الدي اتبت انهم ملازمون لهدى الفكر فاكترية المغاربة هواتفهم مملوءة بالاحاءات الجنسية وهادى معروف من طرف السلطات والاعلام ما دور التلفزة وما اهدافها ولاي غرض فعلت ان لم تكن لتربية الاجيال وهي المساند الرسمي للفساد بافلامها الاباحية كفى فليس الاطفال من يوجب عليم تربيتهم الاجنسة الاباء والامهات والسلطات من بيدهن زمام الامور كفىىىى فالكل مسؤول امام الوطن وامام الله
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14 - متعجب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:26
عوض المطالبة باعدام الجاني على فعلته تطالبون بتدريس الجنس. لن تفلح أمة كان كل همها هو فرجها
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15 - wisdom الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:27
لي نصيحتان. الأولى لمن سيعد هذا الدليل، المرجو تجنب تسمية جنسية لأن هذه الكلمة توحي للمغاربة بالإنحلال و الفساد. الثانية للآباء, المرجو عدم الحكم على الشيء قبل الإطلاع عليه. أخيرا أتمنى التوفيق لكل من يريد الخير لهذا الوطن و أبنائه
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16 - أسد المغرب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:30
التربية الخلقية والاسارية والقيام الإسلامية . هي الحد من كل مشاكل اسارية. .
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17 - فيصل المغربي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:32
سبحان الله، و كأن ماينقص هذا الشعب هو إقحام و حشر ما يسمى "التربية الجنسية" في المقررات الدراسية!!!
و هل منعت هاته التربية المزعومة جرائم الإغتصاب و التحرش و زنا المحارم بالدول التي تدرسها عشرات السنين؟؟
الشعب المغربي، غالبيته الساحقة مسلمة، و لت
ن يستقيم حاله إلا بالرجوع إلى ديننا السمح الحنيف، أما محاولة فرض النموذج العلماني ، الإنحلالي ، التغريبي، فلن يزيد الطين بلة، و كالحمامة حين قلدت مشية الغراب، فلا هي ظلت حمامة و لا هي تعلمت مشية الغراب
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18 - yaqsin الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:37
جيد، اخير ابنئنا لن يعودو حائرين عن كيف تم ولادتهم او كيف اتو الى الحياة من مصدر موثوق و هو المدرسة و ليس من مصادر غير موثوقة كثل المواقع الاباحية او اي شحص من الانترنيت عامة. كذلك سيعرفون معنى التحرش الجنسي كي لا يكونو عرضة له.
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19 - Mosi الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:39
يااااا ودي الله يهديكوم.
التربية الجنسية لا يجب ان تكون للأطفال..بل يجب ان تكون هناك تربية للشباب المقبلين على الزواج.
ومن خلال هؤلاء الازواج يتم تمرير التربية الحسنة و الاخلاق و كل مايجب ان يعرفه الطفل.
المشكلة هي ان الاباء جاهلون و يمررون جهلهم لأطفالهم بعدة طرق اهمها كلمة حشومة.
ثم لدي سؤال بسيط مبني على دراسات عديدة قرأتها على موضوع الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
السؤال هو كيف يمكن الثقة في المربين الذين سيعلمون الاطفال مباديء التربية الجنسية بينما جميع الدراسات و الوقائع تقر ان اغلب الاعتداءات الجنسية على الاطفال تأتي من طرف هؤلاء..؟؟
هذا لا يعني مطلقا تبخيس لجسم التربويين..ولكن هذا هو الواقع..في امريكا اغلب الاعتداءات الجنسية على الاطفال تكون من طرف معلميهم و من طرف اشخاص موثوقين لديهم كالاقارب و رجال الدين.
والوقائع عندنا لا تختلف فالاعتداءات يرتكبها الاقارب او الجيران او الأساتذة او الفقهاء...
المشكلة ليست في الاطفال..المشكلة في الاباء و هذا ليس بسبب انعدام الثقافة الجنسية..بل بسبب اندثار الاخلاق و ميوعة المجتمع...والتربية يجب ان تكون للبالغين للأسف و ليس الاطفال.
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20 - ملاحظ الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:45
التربية التي ابتعدنا عنها والتي يجب أولا واخيرا تعلمها من طرف الآباء وتعليمها لابنائهم هي التربية الاسلامية التي نجد فيها كل دواء لداء والمبنية على الاخلاق والاحترام والمعاملة الطيبة والابتعاد عن الربا والمحرمات وتحصين الفروج والعقول وغيرها...بدل قضاء معظم الوقت وراء الحاسوب والهاتف والقنوات في مشاهدة المحرمات والمبيقات...
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21 - Fouad belhaj الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:46
لم هذه الضجة.؟
بدأ الموسم تاني؟
غيبداو شي طراسيح يحلو فمهم؟
عوض تدريس التربية الجنسية بالمدرسة يجب تدريس التلاميذ تعليما مناسبا .تعليم يمكن الإنسان من أن يدرك الجيد من الخبيث.الخير والشر......واش حنا تلامذنا في مستوى الباكلوريا ولا قيم لهم.تلميذ لايحترم احد لا استاذه ،حتى اقرب الناس في وسطه فكيف ستدرس تربية جنسية لقليل الحيا؟
كتقلبو على جوا منجل
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22 - almahdi الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:46
عجيب أمركم والله،الطفل عليه أن يتعلم الأخلاق الفاضلة ،والأدب ،والعلم، وكيف يحترم الآخرين،وأن يتعلموا الأخلاق الإسلامية التي ابتعدت المؤسسة التعليمية عن تعليمها، بالأمس القريب كان عندنا معلمون في المستوى ويخافون من الله،فأعطونا أشخاصًا مميزين،أما الأن لا مدرسة لا أستاذ لا وزير التربية،إلا القليل
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23 - مواطن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 13:47
لا أفهم علاقة التربية الجنسية مع مشكلة الشدود الجنسي، فالغرب يدرسونها كمادة أساسية في مقرراتهم ومع ذلك تعرف مجتمعاتهم أقبح انواع الشدود الجنسي وبشكل واسع النطاق بل أصبحت بعض أنواع الشدود لديهم بمثابة حق وحرية شخصية
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