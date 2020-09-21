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الرئيسية | مجتمع | السكنفل يحثّ على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الجنسية

السكنفل يحثّ على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الجنسية

السكنفل يحثّ على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الجنسية
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:00

كثيراً ما تختلط التقاليد المجتمعية بالدين الإسلامي عندما يتحدث الفرد المغربي عن التربية الجنسية، حيث يَعمد البعض إلى تحريم فِعل العلاقة الجنسية، بل يرى في الجنس "غريزة قذرة"، مما أدى إلى طغيان توجه شعبي عام يقاوم إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية.

وعلاقة بذلك، يعتبر لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، أن "الجنس غريزة إنسانية لأن الإنسان جسد وروح، نفس وعقل، مما يجعلها مسألة طبيعية تحدث عنها القرآن"، مبرزا أن "التربية الجنسية يجب أن تُضبط وفق ضوابط الشرع حتى تؤدي العملية الدور الذي خُلق من أجله الإنسان، وهو دور التوالد".

وأوضح السكنفل أن "جميع الأبناء جاؤوا إلى الدنيا بهذه الطريقة التي تجمع الزوج والزوجة"، لافتا الانتباه إلى "أهمية التربية في تصحيح المفاهيم، فالعلاقة ليست عيباً أو حراماً، بل هي طبيعية لأن الأبناء يفترض أن يتعرفوا على أجسادهم، وكذا وظيفة الجهاز التناسلي لكل جنس".

وانتقد رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة "القمع" الذي يتعرض له الأبناء حينما يستفسرون آباءهم أو أمهاتهم عن بعض المسائل الجنسية، موردا أن "الأمر عبارة عن خطأ كبير لأن الابن إن لم يعرفها عبر الأسرة سيطلع عليها عبر الشارع بطريقة مبتذلة، ذلك أن النصوص القرآنية والحديثية تتضمن الملامح الكبرى للتربية الجنسية".

وتابع السكنفل شارحاً: "منهاج التربية الجنسية يجب أن تكون له ضوابط، عبر استحضار مختلف التخصصات لوضع دليل يتضمن الشرع والعلوم الاجتماعية والجوانب الطبية، ويكون موجها إلى الأبناء، موازاة مع إخضاع الأساتذة لتكوين خاص حتى يوصلوا المادة العلمية في ذلك المنهاج إلى التلاميذ بطريقة بعيدة عن الغرائبية".

"الأمر في حد ذاته مستعجل، نظرا للواقع الذي نعيشه، بسبب الاعتداءات على الأطفال، سواء من أقارب أو أناس مفروض فيهم أن يكونوا مربين، سواء تعلق الأمر بفقيه أو مدرس"، يضيف المتحدث ذاته، الذي أشار إلى "الدور الأساسي للأسرة، مما يتطلب رفع منسوب الوعي لديها".

وخلص السكنفل إلى أن "الحديث عن الجنس يتم دائما كأنه حاجة قذرة، مما يستدعي إعداد دليل يروم توعية الطفل بجسده ووظائف الجهاز التناسلي"، منبها إلى "وجود أشخاص يفهمون الدين بأنه قمع وكبت، في حين أنه يجيب عن كل الأسئلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Rachid holland الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:31
انفاق زعمة انت تكفسر البنتك ولدك التربية الجنسية .
عنا مغاربة الامن رحم ربه .يبقى هدا المواضع طابوا في الاسراة انا 40 عام في الهجرة اومزال منقدرش نتكلم مع هدا الموضوع مع بنتي اولدي .ولالدي كيحشموا مني وانا كنحترمهم
اسي الفقيه التربية الجنسية خص التكون في المدراسة الابتداءية مشي في الدار .من بعد كيجي الطفل عند الاولدين يطرح سووال ما قراه في المدرسة .من بعد تكون مناقشة لان الطفل بريء.
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3
2 - العريشي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:32
فرنسا بلد علماني يدرس التربية الجنسية و عندهم الحرية الجنسية و يحصون كل سنة أكثر من 100 ألف إغتصاب و محاولة إغتصاب و أكثر من 15 ألف جريمة بيدوفليا !!! كم عدد هذه الجرائم في مجتمعنا ؟؟
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3 - زهرة الجبل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:34
كل شيئ من الدين،وإلا انهار العالم.
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4
4 - الغريب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:37
الخطير في الأمر أن يركب بعض الحقوقين وبعض دعات الثقافة مثل عصيد على هذا التصريح لتمرير سمومهم
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5 - Adam b الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:37
يجب على المجلس العلمي ان يبدأ أولا بتربية الأئمة بتلك التربية لأن ما يحدت بالكتاتيب اليوم شيئ يندى له الجبين .
فكيف يعقل امام مسجد يوعظ الناس ويحفظ حفظة القرآن الكريم وفي النهاية تظهر مصيبة تضرب مصداقيته بعرض الحائط.
الطامة الكبرى انهم يمارسون مكبوتاتهم داخل بيوت الله دون مرعاة مبادئ وقيم الدين وهذا أفك عظيم.
يجب إعادة آلنظر في تلك الممارسات الأخلاقية وتحذير كل من سولت له نفسه التطاول على حرمة المساجد.
لأن المساجد للعبادة وليست للرديلة.
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6 - marjane الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:40
يا شيخي ماذا تعني بالعلاقة ليس عيبا او حراما عن اي علاقة تتحدث ، من وقع في الشبهة وقع في الحرام ( الزنا )
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7 - مواطن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:46
اتقوا الله في الأطفال فإنهم رجال الغد...
وانتم مسؤولون عنهم أمام الله...
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8 - ابراهيم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:46
يجب علينا ان نعيد التفكير في التربية الإسلامية حتى يتعلم ابناءنا غض البصر و ستر العورة و لا يمشي في الأرض مرحى و أن أنكر الأصوات لصوت الحمير وان يكونوا بارين بآباءهم و جيرانها
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9 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:47
تقليد الغرب يجب أن يكون في علمهم، في دراساتهم، في اختراعاتهم... أما تقليد الغرب في التربية الجنسية، المثلية، التحويل فهذه هي البهائمية الحقة، أو كما قيل قلدوا الغرب في نهارهم وليس في ليلهم، المقصود واضح لا تغطوا الشمس بالغربال يا فقهاء، فقد حللتم قبل عشرين سنة المدونة النسائية وها أنتم تعلمون أنها لم تساهم سوى في تشتيت الأسر...
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10 - هشام متسائل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:47
"حتى تؤدي العملية الدور الذي خُلق من أجله الإنسان، وهو دور التوالد"

يعني أي شخص ينام مع زوجته أو زوجه فالغاية من العلاقة الجنسية هي إنجاب ولد ؟؟؟!!!

سؤال للفقيه: لما كانت هناك جواري وسبايا في العصور الأولى للإسلام ماذا كان دور السيد لما يعاشر عبيدة من عبيداته أو جارية من جواريه ؟

وهنا أيضا لدينا علاقات جنسية شرعية
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11 - فرنجي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:48
الملايين السياح يزورون مراكش لإغتصاب الأطفال والدولة لا تبالي ولا تعتقل السياح ولا تطبق القانون
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12 - رشيد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 08:57
السلام عليكم

انا بصغتي اب اقول بان التربية هي في المنزل الام لها الدور المهم في ذلك . وانتهى الكلام لا حياء في الدين هكذا تربينا اما الخزعبلات التي يريدون زرعها في المدارس فانا ارفض بكل بساطة
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13 - Kamal الاثنين 21 شتنبر 2020 - 09:04
عندما كنت اسال امي عن سبب خوفها من الغرباء تجيب ان هنلك من يخطف الاطفال بعد ان يعطيهم فانيد مسموم كي ينامو و ياخد كليتهم و عيونهم و يبيعها.
هذه الاجابة كانت كافية لنخذر من الغرباء و نرفض هداياهم.
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14 - موافق لكن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 09:10
نوافقك على هذا الكلام بشرط أن لا يكون اختلاط في حضور هذه المادة الدراسية وتتولى المعلمات تدريس الإناث والمعلمين الذكور.
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15 - Bana الاثنين 21 شتنبر 2020 - 09:12
MR Skanfal hors sujet, il nous explique que le sexe a été créer par Allah pour la procréation alors que notre prophète et ses copains avais plusieurs femmes pour le plaisir.

Soyez courageux de nommer les choses Monsieur.

L'homme fait le sexe pour le plaisir avant de vouloir des enfants, sans le courage de nommer les choses vous irez nul part, l'éducation sexuel ne veut pas dire qu'on expliquera vos charibiat à nos enfants, soyez claire et concis pour une fois svp, arrêtez votre hypocrisie
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