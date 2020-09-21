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كُتّاب وآراء
السكنفل يحثّ على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الجنسية
كثيراً ما تختلط التقاليد المجتمعية بالدين الإسلامي عندما يتحدث الفرد المغربي عن التربية الجنسية، حيث يَعمد البعض إلى تحريم فِعل العلاقة الجنسية، بل يرى في الجنس "غريزة قذرة"، مما أدى إلى طغيان توجه شعبي عام يقاوم إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية.
وعلاقة بذلك، يعتبر لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، أن "الجنس غريزة إنسانية لأن الإنسان جسد وروح، نفس وعقل، مما يجعلها مسألة طبيعية تحدث عنها القرآن"، مبرزا أن "التربية الجنسية يجب أن تُضبط وفق ضوابط الشرع حتى تؤدي العملية الدور الذي خُلق من أجله الإنسان، وهو دور التوالد".
وأوضح السكنفل أن "جميع الأبناء جاؤوا إلى الدنيا بهذه الطريقة التي تجمع الزوج والزوجة"، لافتا الانتباه إلى "أهمية التربية في تصحيح المفاهيم، فالعلاقة ليست عيباً أو حراماً، بل هي طبيعية لأن الأبناء يفترض أن يتعرفوا على أجسادهم، وكذا وظيفة الجهاز التناسلي لكل جنس".
وانتقد رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة "القمع" الذي يتعرض له الأبناء حينما يستفسرون آباءهم أو أمهاتهم عن بعض المسائل الجنسية، موردا أن "الأمر عبارة عن خطأ كبير لأن الابن إن لم يعرفها عبر الأسرة سيطلع عليها عبر الشارع بطريقة مبتذلة، ذلك أن النصوص القرآنية والحديثية تتضمن الملامح الكبرى للتربية الجنسية".
وتابع السكنفل شارحاً: "منهاج التربية الجنسية يجب أن تكون له ضوابط، عبر استحضار مختلف التخصصات لوضع دليل يتضمن الشرع والعلوم الاجتماعية والجوانب الطبية، ويكون موجها إلى الأبناء، موازاة مع إخضاع الأساتذة لتكوين خاص حتى يوصلوا المادة العلمية في ذلك المنهاج إلى التلاميذ بطريقة بعيدة عن الغرائبية".
"الأمر في حد ذاته مستعجل، نظرا للواقع الذي نعيشه، بسبب الاعتداءات على الأطفال، سواء من أقارب أو أناس مفروض فيهم أن يكونوا مربين، سواء تعلق الأمر بفقيه أو مدرس"، يضيف المتحدث ذاته، الذي أشار إلى "الدور الأساسي للأسرة، مما يتطلب رفع منسوب الوعي لديها".
وخلص السكنفل إلى أن "الحديث عن الجنس يتم دائما كأنه حاجة قذرة، مما يستدعي إعداد دليل يروم توعية الطفل بجسده ووظائف الجهاز التناسلي"، منبها إلى "وجود أشخاص يفهمون الدين بأنه قمع وكبت، في حين أنه يجيب عن كل الأسئلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
عنا مغاربة الامن رحم ربه .يبقى هدا المواضع طابوا في الاسراة انا 40 عام في الهجرة اومزال منقدرش نتكلم مع هدا الموضوع مع بنتي اولدي .ولالدي كيحشموا مني وانا كنحترمهم
اسي الفقيه التربية الجنسية خص التكون في المدراسة الابتداءية مشي في الدار .من بعد كيجي الطفل عند الاولدين يطرح سووال ما قراه في المدرسة .من بعد تكون مناقشة لان الطفل بريء.
فكيف يعقل امام مسجد يوعظ الناس ويحفظ حفظة القرآن الكريم وفي النهاية تظهر مصيبة تضرب مصداقيته بعرض الحائط.
الطامة الكبرى انهم يمارسون مكبوتاتهم داخل بيوت الله دون مرعاة مبادئ وقيم الدين وهذا أفك عظيم.
يجب إعادة آلنظر في تلك الممارسات الأخلاقية وتحذير كل من سولت له نفسه التطاول على حرمة المساجد.
لأن المساجد للعبادة وليست للرديلة.
وانتم مسؤولون عنهم أمام الله...
يعني أي شخص ينام مع زوجته أو زوجه فالغاية من العلاقة الجنسية هي إنجاب ولد ؟؟؟!!!
سؤال للفقيه: لما كانت هناك جواري وسبايا في العصور الأولى للإسلام ماذا كان دور السيد لما يعاشر عبيدة من عبيداته أو جارية من جواريه ؟
وهنا أيضا لدينا علاقات جنسية شرعية
انا بصغتي اب اقول بان التربية هي في المنزل الام لها الدور المهم في ذلك . وانتهى الكلام لا حياء في الدين هكذا تربينا اما الخزعبلات التي يريدون زرعها في المدارس فانا ارفض بكل بساطة
هذه الاجابة كانت كافية لنخذر من الغرباء و نرفض هداياهم.
Soyez courageux de nommer les choses Monsieur.
L'homme fait le sexe pour le plaisir avant de vouloir des enfants, sans le courage de nommer les choses vous irez nul part, l'éducation sexuel ne veut pas dire qu'on expliquera vos charibiat à nos enfants, soyez claire et concis pour une fois svp, arrêtez votre hypocrisie