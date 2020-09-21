24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تمارين رياضية فعّالة تتجاوز متاعب العمل في المكاتب
- تحذير .. التغذية غير الصحية تهدد طفلك بأمراض خطيرة!
- مؤشر المدن الذكية .. الرباط تتراجع والبيضاء تغيب عن التصنيف
- قافلة ضد الجائحة
- مخاوف صحية دولية ترافق "التوظيف السياسي" للقاح فيروس كورونا
حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)
بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)
- الرئيس الجزائري ينفي "معاداة المغرب" ويؤكد مساندة البوليساريو - (129)
- الدعوة إلى مؤتمر استثنائي داخل "البيجيدي" تُعيد بنكيران إلى الواجهة - (87)
- منعشون عقاريون: هامش الأرباح من بيع الشقق لا يتجاوز 8% - (76)
- المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (62)
- رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المملكة تتجاوز سقف 100 ألف حالة .. والمغاربة يُعايشون "كورونا"
تجاوزَ المغرب، أمس الأحد، 100 ألف إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو رقمٌ لم يكن مطروحاً في أجندات الأوساط الرّسمية في بداية الجائحة، بينما يستمرّ المغاربة في التّعايش مع الفيروس في ظلّ مُضيّ السّلطات في الإعلان عن إجراءات تتجاوزُ الإغلاق التّام والحجرَ الكلي.
وبدون خياراتٍ واضحة للتّعامل مع الجائحة، دخل المغرب نادي "100 ألف إصابة" في وقتٍ تشهدُ فيه دول أوروبية كثيرة موجة ثانية من الفيروس، بينما تترّقب الأوساط الصّحية الرّسمية في البلاد وصول العالم إلى لقاحٍ يُنهي الأزمة التي خلَقها الفيروس.
ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة بوباء "كوفيد-19"، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة "المُخيفة" بتهاونِ المواطنين والسّلطات في تنفيذِ توصيات الوقاية.
ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً "قياسية" في عدد الإصابات المؤكّدة؛ إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة "صعبة"، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.
ويظهر من خلال ممارسات يومية تعايش المغاربة مع الفيروس الذي لم يعد يخيفهم كما في كان عليه الحال في بداية الجائحة، بينما يستمرون في تطبيق إجراءات الوقاية التي توصي به السّلطات الصّحية في البلاد.
وفي هذا الصّدد، قال الباحث في السّياسات العمومية كريم عايش: "على الرّغم من كل التحذيرات والحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها السلطات والهياكل المنخرطة في إطار لجنة اليقظة، وانتشار مدرعات الجيش والمستشفيات الميدانية، بلغنا رقما مخيفا من الإصابات والوفيات".
وأضاف أنّ "المجهود الوطني قد كان كثيفا وغنيا جدا منذ البداية، غير أنّ منحى الإصابات شهدَ ارتفاعاً صاروخياً"، متوقّفاً عند "استهتار بعض المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى ممارسات وسلوكيات لا تمت بصلة لأبسط مبادئ الوقاية"، مشدّداً على أنّ "هناك فئة واسعة من المواطنين صارت تتمرد على هذا الوضع معرضة نفسها للخطر."
واعتبر المصرّح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ" هذه المعطيات تفرض علينا كمواطنين أولا ضرورة مراجعة أنفسنا والبحث عن الحلقة المفقودة التي أدت بنا إلى هذا الوضع، وثانيا علينا إدراك أن تراخي المواطنين قد أرهق الهياكل الطبية والوقائية ودفع بالجميع إلى الإحباط واليأس".
ثالثا، أشار عايش إلى "معطى استحضار واستجلاء الروح الوطنية؛ فكل المغاربة بنيان الوطن وقوته، وإذا ما وهن هذا الهيكل صار ضروريا التفكير في تهديدات ذلك على أمن المغرب القومي وسلامته، فكلما كان العدد ضخما زادت رعايته وتأخرت عجلة الاقتصاد ومعها كل مناحي الحياة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة والفقر وتعطيل الإنتاجية والتنافسية وتوقيف عجلة التنمية".
وخلص المتحدّث إلى أنّ "ارتفاع الإصابات سينتج عنه استهلاك طاقات أكبر وجهود لا منتهية للعودة إلى مستوى ما قبل كورونا وتحقيق النماء والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التموقع الاستراتيجي على خريطة القوى الصاعدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لكن حاليا بعدما أصبح الوضع خطير لايهتمون ولايبالون كأن المغرب زال منه الوباء بمنطق يمرض لي بغا يمرض ويموت لي بغا يموت المهم هو أقتصاد البلد ناهيك عن القرارات العشوائية كل مسؤول في عمالة كايلغي بلغاه
يبقى السؤال هو هل كان ذالك الحجر فيلم من أخراج الحكومة وأستعراض أو تا حنا درنا بحال فرنسا صدق من قال دبا وخا نوصلو 100 ألف مصاب يوميا فلن تحرك الحكومة ساكن مبقاوش مسوقين لشعب كأنهم نسو الجائحة تماما لازال فقط بعض القرارات السطحية التي لا تغير من الواقع شيء