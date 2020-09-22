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الحكومة تتشبّث بتمرير "قانون الإضراب" .. والنّقابات تختار التّصعيد

الحكومة تتشبّث بتمرير "قانون الإضراب" .. والنّقابات تختار التّصعيد
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:00

بدونِ خيارِ "الشّارع" الذي لطالما لجأت إليه للتّعبير عن غضبها من قرارات الحكومة، تتّجه النّقابات إلى لغة "التّصعيد" في مواجهة قانون الإضراب الذي يأتي بدون استشارة المعنيين به، بينما يستعدّ وزير الشّغل والإدماج المهني إلى بدء جلسات مفاوضات جديدة لنزعِ فتيلِ الأزمة.

وعاد مشروع القانون التّنظيمي للحقّ في الإضراب إلى نقطة ''الصّفر'' بعدما تمّ سحبهُ من البرلمان، في وقت كانت الحكومة قريبة من المصادقة عليهِ، بينما رفضت النّقابات المركزية استغلال الظّرفية الوبائية الحالية للمصادقة على القانون المثير للجدل، مشهرةً ورقة "الاحتجاج"؛ ما دفع حكومة العثماني إلى سحبه من جديد.

ويرفضُ النّقابيون تكبيل حرّيتهم في ممارسة الإضراب، إذ يقرّ مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب بأن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

كما ترفض المركزيات النقابية المادة السّابعة من مشروع القانون ذاته التي تنص على "إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول"، وتضيفُ: "في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين".

وعقد وزير الشّغل والإدماج المهني أمس الإثنين جلسة جديدة، جمعته بنقابيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، حيث تشبّث المسؤول الحكومي، وفقاً لمصادر مطّلعة، بضرورة تمرير قانون الإضراب وفقاً لما تمّ التنصيص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، مؤكّداً أنّه "يقوم بتنفيذ توصيات الاتّفاق".

ويختبرُ قانون الإضراب الذي دخل مرحلة "البلوكاج" من جديد جدّية وقوّة النّقابات المركزية في دفاعها عن واحد من أهمّ حقوق الشّغيلة، وهو ما يؤكّده القيادي النّقابي في الكونفدرالية الدّيمقراطية للشّغل يونس فراشي، إذ اعتبر أنّ "النّقابات ستواجهُ هذا القانون بكل النّضالات المشروعة حتّى تتم الاستجابة لمطالبها".

وأوضح القيادي النّقابي أنّه "لا محيد عن العودة إلى طاولة الحوار لإعادة صياغة قانون الإضراب والاتفاق على نقاطه"، مورداً: "المغرب مقبل على مرحلة صعبة ولا يمكن مناقشة قانون الإضراب في هذه الظّرفية، بحيث هناك أولويات أخرى يجب الاهتمام بها مثل الحفاظ على مناصب الشّغل ومحاربة البطالة".

ولم تستسغ النقابات تجاوز الحكومة "اتفاق 25 أبريل"، الذي ينص على ضرورة التشاور بخصوص المشروع المثير للجدل، وكذا "استغلال" وزارة الشغل والإدماج المهني ظرفية تفشي الوباء، و"توريط النواب والمركزيات في نقاش يقتضي الكثير من الرويّة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الهادي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:27
النقابات لم تعد تمثل العمال والأجراء والمنطق يقول أن من يجب أن يكون على رأس النقابات وأن يمثل الشغيلة هم العمال النشطين في القطاعين العمومي والخاص.
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2 - حفيظ الوزاني الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:30
جميع النقابات النفايات الى الجحيم
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3 - طارق الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:49
الثمثيليات على الشعب...مابين الحكومة و 3 نقابات شبه حكومية .....تحت الطبلة تدوز القرارارات.....ضد في الشغيلة و الشعب....خليهوم يدوزو اي حاحة بغا و يجربوها فينا...فين عمر النقابات دارت شي حاجة ربحات منه الشغيلة....الحكومة هيا ليتتحكم...اما الرقص فوق المسرح راح كلشي عاق و فاق....حيدو الدعم ....عومو الدرهم...زادو في الساعة الاضافية صحة....في الاخر جيتو نتومو خرجتو قرار يتقطع من الاجور صحة في العام و الخاص لصندوق كوفيد.....اشمن خير فيكم...معمري سمعت ساهم صحة و صدق صحة .. كلشي صحة....في هدا البلاد ..22 وزير تيتحكمو في 40 مليون....
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4 - المصطفى بك الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:53
تم تمرير قوانين اخطر من قانون الاضراب في عهد حكومة بنكيران بتواطؤ الكل حكومة ونواب ونقابات..فلماذا لايتم تمرير هذا القانون؟.ماذا بقي للشغيلة من حقوق سبق وان ناضلت عليها وقدمت تضحيات كبيرة؟ سيشهد التاريخ على المجازر التي ارتكبت في حق الشغيلة بمباركة من وضعنا ثقتنا فيهم وخذىونا وبالتالي فقدنا ثقتنا فيهم.فهل ياتي واحد اليوم ويقول بان النقابات ترفض وستقوم بكذا وكذا..فعلى من تكذبون.لم يعد هناك من ثقة.اتركوا القانون يمر.فلن يضيف اوينقص شيءا الى حقوقنا التي هضمت باسم نضالكم المزعوم".فمن يعضه لحنش تيخاف من الشريط" وبكثرة ما تعضينا لم نعد نثق فيكم .فلن نخسر اي شيء بهذا القانون لاننا خسرنا كل شبءبسببكم.كنقابات وممثلين لنا وحكومة ونواب حيث لم تناضلوا الا على حقوقكم وامتيازاتكم.انكشفت اللعبة وو قت الضحك على الذقون ولا،ولننقع فس شبككم مرة اخرى.
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