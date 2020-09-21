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Covid Hespress
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المغرب يسجل 1376 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1376 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1376 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 103119 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 103119 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 25 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1855 حالة.

وتم التأكد من 3426 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 84158.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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