24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  4. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)

  5. صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | زيادة الوعي الصحي تدفع مغاربة إلى استهلاك مواد غذائية طبيعية

زيادة الوعي الصحي تدفع مغاربة إلى استهلاك مواد غذائية طبيعية

زيادة الوعي الصحي تدفع مغاربة إلى استهلاك مواد غذائية طبيعية
هسبريس – محمد لديب
الأحد 27 شتنبر 2020 - 04:00

ارتفعت مستويات استهلاك الخضار والفواكه والأعشاب الغذائية داخل أوساط المغاربة في الشهور الأخيرة، التي عرفت تفشي جائحة كورونا.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه تم تسجيل زيادة كبيرة في استهلاك الخضار والفواكه من طرف المغاربة، نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز المناعة الطبيعية للجسم.

وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنتجات الغذائية الطبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم والمواد الضارة، وبالتالي تعزز قوته في مواجهة الأمراض المعدية، وتمنحه القدرة على مقاومتها.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "قبل ظهور مرض كوفيد-19 كان المغاربة يقبلون على الوجبات السريعة في المحلات التجارية، ومنذ بداية الجائحة تغير الوضع وبدأ الجميع يعتمدون على الوجبات الغذائية المنزلية في نظامهم الغذائي، مع توجه أكبر نحو استهلاك الخضار والفواكه".

واستطرد بوعزة الخراطي: "التوجه إلى استهلاك هذه المنتجات الطبيعية أمر طبيعي نظرا لاحتوائها على ألياف وفيتامينات حيوية، قادرة على تعزيز مناعة جسم المستهلك، بعيدا عن المنتجات الغذائية الصناعية التي تحتوي على المواد الحافظة، التي تلحق أضرارا صحية بجسم الفرد وبنظامه المناعي".

وأردف المتحدث في التصريح ذاته: "هناك مسألة أساسية يجب التطرق إليها، تتعلق بالخبز الأبيض الذي يعتبر من الأغذية التي يجب على المستهلك الابتعاد عنها، نظرا لعدم احتوائه على أي نوع من الألياف الغذائية، مقابل التركيز على الخبر المتكامل، إضافة إلى باقي أنواع الخضر والفواكه، مع ضرورة استهلاكها باعتدال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.