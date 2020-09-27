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كُتّاب وآراء
زيادة الوعي الصحي تدفع مغاربة إلى استهلاك مواد غذائية طبيعية
ارتفعت مستويات استهلاك الخضار والفواكه والأعشاب الغذائية داخل أوساط المغاربة في الشهور الأخيرة، التي عرفت تفشي جائحة كورونا.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه تم تسجيل زيادة كبيرة في استهلاك الخضار والفواكه من طرف المغاربة، نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز المناعة الطبيعية للجسم.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنتجات الغذائية الطبيعية تساعد الجسم على التخلص من السموم والمواد الضارة، وبالتالي تعزز قوته في مواجهة الأمراض المعدية، وتمنحه القدرة على مقاومتها.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "قبل ظهور مرض كوفيد-19 كان المغاربة يقبلون على الوجبات السريعة في المحلات التجارية، ومنذ بداية الجائحة تغير الوضع وبدأ الجميع يعتمدون على الوجبات الغذائية المنزلية في نظامهم الغذائي، مع توجه أكبر نحو استهلاك الخضار والفواكه".
واستطرد بوعزة الخراطي: "التوجه إلى استهلاك هذه المنتجات الطبيعية أمر طبيعي نظرا لاحتوائها على ألياف وفيتامينات حيوية، قادرة على تعزيز مناعة جسم المستهلك، بعيدا عن المنتجات الغذائية الصناعية التي تحتوي على المواد الحافظة، التي تلحق أضرارا صحية بجسم الفرد وبنظامه المناعي".
وأردف المتحدث في التصريح ذاته: "هناك مسألة أساسية يجب التطرق إليها، تتعلق بالخبز الأبيض الذي يعتبر من الأغذية التي يجب على المستهلك الابتعاد عنها، نظرا لعدم احتوائه على أي نوع من الألياف الغذائية، مقابل التركيز على الخبر المتكامل، إضافة إلى باقي أنواع الخضر والفواكه، مع ضرورة استهلاكها باعتدال".