حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع بالمغرب .. 3426 في يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3426 حالة شفاء، و25 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 300؛ منها 41 تحت التنفس الاصطناعي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات اليومية الجديدة فقد تراجعت الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات إلى 494، منها 393 بالبيضاء، و62 بسطات، و12 بالنواصر، و8 في كل من برشيد ومديونة، و6 بالجديدة، و5 بالمحمدية، وحالة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 296 حالة مؤكدة، منها 90 بالقنيطرة، و89 بسلا، و47 بالصخيرات تمارة، و26 بالرباط، و25 بالخميسات، و19 بسيدي قاسم؛ فيما سجلت 88 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 31 بخريبكة، و28 ببني ملال، و13 بخنيفرة، و9 بالفقيه بنصالح، و7 بأزيلال.

أما جهة مراكش آسفي فشهدت 86 حالة، منها 35 بقلعة سراغنة، و19 بمراكش، و15 باليوسفية، و13 بالرحامنة، و4 بالصويرة. كما سجلت 84 حالة في جهة سوس ماسة، منها 58 بإنزكان آيت ملول، و25 بأكادير إدوتنان، وحالة واحدة بتزنيت.

بينما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 79 حالة، منها 37 بالمضيق الفنيدق، و28 بتطوان، و10 بطنجة أصيلة، و3 بشفشاون، وحالة واحدة بالحسيمة؛ في حين سجلت 75 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 37 بميدلت، و18 بورزازات، و17 بتنغير، و3 بزاكورة.

جهة فاس مكناس سجلت بدورها 75 إصابة، منها 25 بمكناس، و17 بفاس، و13 بتاونات، و8 بتازة، و5 بصفرو، و3 في كل من مولاي يعقوب وإفران، وحالة بالحاجب. كما سجلت 74 حالة بالشرق، منها 29 بوجدة أنجاد، و19 بجرادة، و10 في كل من بركان وجرسيف، و3 في كل من فجيج وتاوريرت.

باقي الإصابات سجلت في جهة الداخلة وادي الذهب بـ 22 حالة مؤكدة، كلها بوادي الذهب؛ بينما سجلت حالة واحدة فقط في جهة العيون الساقية الحمراء بالعيون، وحالة أخرى في جهة كلميم واد نون بكلميم.

وفيات فيروس كورونا تتوزع على مدينة البيضاء بـ 7 وفيات، وحالتي وفاة في كل من سطات وتطوان ومكناس، ثم حالة واحدة في كل من الجديدة والقنيطرة والرباط وخريبكة وبني ملال ومراكش والرحامنة وتزنيت وتنغير وبولمان ووجدة-أنجاد ووادي الذهب.