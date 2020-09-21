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حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع بالمغرب .. 3426 في يوم واحد

حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع بالمغرب .. 3426 في يوم واحد
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3426 حالة شفاء، و25 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 300؛ منها 41 تحت التنفس الاصطناعي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات اليومية الجديدة فقد تراجعت الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات إلى 494، منها 393 بالبيضاء، و62 بسطات، و12 بالنواصر، و8 في كل من برشيد ومديونة، و6 بالجديدة، و5 بالمحمدية، وحالة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 296 حالة مؤكدة، منها 90 بالقنيطرة، و89 بسلا، و47 بالصخيرات تمارة، و26 بالرباط، و25 بالخميسات، و19 بسيدي قاسم؛ فيما سجلت 88 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 31 بخريبكة، و28 ببني ملال، و13 بخنيفرة، و9 بالفقيه بنصالح، و7 بأزيلال.

أما جهة مراكش آسفي فشهدت 86 حالة، منها 35 بقلعة سراغنة، و19 بمراكش، و15 باليوسفية، و13 بالرحامنة، و4 بالصويرة. كما سجلت 84 حالة في جهة سوس ماسة، منها 58 بإنزكان آيت ملول، و25 بأكادير إدوتنان، وحالة واحدة بتزنيت.

بينما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 79 حالة، منها 37 بالمضيق الفنيدق، و28 بتطوان، و10 بطنجة أصيلة، و3 بشفشاون، وحالة واحدة بالحسيمة؛ في حين سجلت 75 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 37 بميدلت، و18 بورزازات، و17 بتنغير، و3 بزاكورة.

جهة فاس مكناس سجلت بدورها 75 إصابة، منها 25 بمكناس، و17 بفاس، و13 بتاونات، و8 بتازة، و5 بصفرو، و3 في كل من مولاي يعقوب وإفران، وحالة بالحاجب. كما سجلت 74 حالة بالشرق، منها 29 بوجدة أنجاد، و19 بجرادة، و10 في كل من بركان وجرسيف، و3 في كل من فجيج وتاوريرت.

باقي الإصابات سجلت في جهة الداخلة وادي الذهب بـ 22 حالة مؤكدة، كلها بوادي الذهب؛ بينما سجلت حالة واحدة فقط في جهة العيون الساقية الحمراء بالعيون، وحالة أخرى في جهة كلميم واد نون بكلميم.

وفيات فيروس كورونا تتوزع على مدينة البيضاء بـ 7 وفيات، وحالتي وفاة في كل من سطات وتطوان ومكناس، ثم حالة واحدة في كل من الجديدة والقنيطرة والرباط وخريبكة وبني ملال ومراكش والرحامنة وتزنيت وتنغير وبولمان ووجدة-أنجاد ووادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - براهيم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:11
الحمد لله أن لنا رب ندعوه. اللهم مزيد من الشفاء والله لنا أمل فقط أكترو الدعاء إخواني أخواتي الفرج قريب.
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79
2 - مهتم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:13
المشكل في عدد الحالات الحرجة يعني أن نتوقع عدد وفيات أكثر ومادام عدد الوفيات مرتفع فداك يعني أنه ليس هناك تحسن بغض النضر عن حالات الإصابة والشفاء اللهم نسالك العفو
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-8
3 - visiteur الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:13
on ne comprend plus rien
a Mohammedia seulement 5 cas déclarés en 24h alors que les autorités démarre le confinement de plusieurs quartiers et fermeture générale a partir de 22h aujourd'hui...
donc ceci n est plus claire ..l'autre fois si Othmani a déclaré que le confinement se décide suite au % de contamination sur le nbr d habitants.
là a Mohammedia on decide le confinement suite a quel %?????
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8
4 - عابر سبيل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:18
اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاك ويا سامع العبد إذا ناداك نحن المضطرون وانت المجيب يا رب اللهم ارفع عنا البلاء واشفي مرضانا وارحم موتانا وارحمنا يا ارحم الراحمين مالنا غيرك ندعوه يالله.
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45
5 - الاسبقية للراجلين الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:24
الهروي شداتو الخلعة من الموت قلبها دعاء وايمان هههههه اهل الشقاق والنفاق.كورونا فضحات بزاف د الناس
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-17
6 - اخبار سارة الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:24
رقم قياسي في عدد الشفاء وبدون لقاح ولا دواء فعال ولا حجر متفقون إذن كرونا أصبحت كانفليونزا الموسمية
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11
7 - ساخط الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:26
والله حتى وان اصبنا اوحتى متنا تبقى مخططاتكم ويبقى تفكيركم وتسييركم لهدا البلد اسوا واقسى واخطر مما نحن فيه او ماسياتي من بعد
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6
8 - Hani الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:29
هذا لا يعني شئ مجرد مؤشر قابل يحتمل الصعود كما يحتمل النزول لا قدر الله لكن مايهمنا عفكم هو شوي د الوعي لدراري د المدرسة حيت هما لكيمثل الإحتمال الأكبر ليصل الوباء إلى مايحمد عقباه
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-4
9 - Saludos الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:30
هل هذا العدد 3426 حالة شفاء كانو تحت العناية المركزة أو الإنعاش، الناس تم حجزهم بأشباه مستشفيات لمدة 14 يوما أو يزيد، و في الاخير من مات عد من الوفيات و الذين بقوا على قيد الحياة سموا بحالة شفاء، لما الحسابات الخاوية.
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-1
10 - بلعيد من واشنطن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:33
جهاز المناعة هو المنقذ الوحيد بعد الله. وتأكد العلماء وكثير من الأطباء أن المشكل في عدد الأموات بهذا الفيروس راجع أساساً لسوء تغديتهم بالمعلبات والمواد الحافضة والمواد السكرية والمواد المقلية واللحوم الكثيرة الدهون .... كل هذا أثبت أنه يضعف بشكل كبير وكبير جداً الجهاز المناعي لإنسان. وفقط إنتهى الكلام. ولا نقاش وحسم الأمر
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7
11 - Sabrina الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:33
C est les chiffres du week-end
Demain plus de 2000
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3
12 - mohamed الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:35
لمدة نسجل اقل عدد في الأسبوع يوم الاثنين؟ هل السبب راجع لعطلة المختبرات يوم الاحد؟
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7
13 - Bousta chraybi الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:35
نرجو من الله ان يعفو عنا ونتمن شفاء لكل مريض رسالتي لحكومة لبجداو لكل مسؤل يريد تنزيل قرارت واملات..... نحن لا نرض قدر الله ان كان من عند الله مليون مرحبا وان كان من أجل تدميرلبشر دعيناهم الله يشتت شملهم ويفضح أسرارهم امين رسالتي لكل مسؤل قبل تنزيل أي قرار فكرو في حوالي 34مليون مروكي أقفلت أبواب رزقهم بسبب حجر ملاير دراهيم تجنيه دوله طيله انتشار كوفيد يتمتع بهد اموال وزرا برلمان نقابين متحزبات دعم ممتلين مدارس خصوصيه مصحات مدراء موظفات رغم ان بعضهم لم يذهب لاداره طيله 7اشهر أجرته تعويضات متيازات ولربم يقسم غنيمه محروقات ويدخر الاف دراهيم كل شي من ضهر خزينه دوله ودوله تجني تلك لملاير من ضهر طبقه لكادحه ولمتوسطن التي تدفع ضرائيب جبيات مند فتح سقايه لما باش يغسل وجهو يؤدي ضريبه عل لتر ماء موضوعي اثقو الله في أصحاب لمهن الحره لناخد طكسي كبير سلا الرباط بالله عليك يامسول حسب تأمين 12000درهم عن 6مقاعيد طبقتم عليه 4مقاعيد ديلاش لغزوال سومه كرائيه فدونج بنوات تريتات سياره بدون دعم زد مهن وتجاره ومقولات متضرره معامل أقفلت هل تعلم ال طار كوفيد 19 يبق الاجرام لقتل لنتحار طلاق سرقه بلعلالي
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2
14 - محمد الزموري الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:36
الحمدلله بدأت بوادر الفرج تظهر اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب العالمين إنك على ذلك لقادر
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3
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