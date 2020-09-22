فضل الله: وزير الصحة لم يقل الحقيقة حول إعفائي

هسبريس من الرباط

استغربت الدكتورة حنان فضل الله، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة سابقا، من تأكيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خلال حضوره في إحدى اللجان البرلمانية، على أنها أعفيت من مهامها بطلب منها.

وشددت حنان فضل الله على أن وزير الصحة لم يقل الحقيقة حول قرار إعفائها من منصبها، متسائلة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ما الذي يجعلني أقاضي وزير الصحة من أجل قرار إعفائي وأنا من طلبت ذلك؟".

وأضافت المتحدثة: "مزاعم الوزير بأنني من طلبت إعفائي تستوجب الدليل، وعلى الوزارة تقديم ما يثبت ذلك، علما أن طلب الإعفاء يتم كتابة، وبالتالي: هل تتوفر الوزارة على طلبي الخطي بإعفائي من منصبي؟".

وجددت حنان فضل الله التأكيد على أن أصل الإشكال هو خطأ في بلاغ رسمي للوزارة صاغه الكاتب العام بالنيابة وأعوانه، وخلف غضبا على أعلى المستويات، لتتم التضحية بها "حفاظا على مناصب من ارتكبوا الخطأ الفادح، الذي لم أشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد".

وشددت الرئيسة السابقة لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة على أنها لن تتنازل عن حق حصلت عليه بمجهود وكفاءة، مؤكدة أنها لن تقبل أن تكون كبش فداء لغيرها، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع وكشف الحقائق للرأي العام، لافتة إلى أنها ستواصل الترافع على جميع المستويات لإثبات أنها تعرضت للظلم.