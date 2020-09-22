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السلطات تراهن على "إغلاق المدن الموبوءة" لمحاصرة "كوفيد-19"

السلطات تراهن على "إغلاق المدن الموبوءة" لمحاصرة "كوفيد-19"
هسبريس - نور الدين إكجان
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:00

مثل ورقة رابحة تشهر فور اشتداد الأزمة، ما تزال السلطات الصحية مصرة على إغلاق مدن موبوءة في وجه المغاربة. فبعد أن استقر القرار على حواضر لمدة طويلة، التحقت المحمدية بركب "الحظر"، وانفلتت منه مدن أخرى في وقت سابق.

واعتمد المغرب سياسة "إغلاق المدن الموبوءة" منذ بداية تفشي الجائحة بأراضيه، وتناوبت على ذلك حواضر طنجة والقنيطرة والدار البيضاء وغيرها، لكن نجاح العملية تراوح بين الايجاب في طنجة، والفشل في القنيطرة التي شهدت عودة الوباء.

ولا ينظر عموم المستقرين بهذه المدن إلى هذا الإجراء بعين الارتياح؛ إذ يقابل إعلان القرار باحتجاجات من لدن المواطنين على حرمانهم حرية التنقل، وبشكوى التجار من إغلاق محلاتهم وحرمانهم من "زبناء الصيف" وكرمهم.

وتتعدد القراءات المصاحبة لاتخاذ هذه القرارات، خصوصا أمام بعض التسامح الذي تبديه السلطات المحلية بشأن دخول المدن، وذلك وفق ما عاينته هسبريس مرات عدة في الدار البيضاء، حيث تعمد الحافلات إلى التوقف بمنطقة عين الشق.

مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، قال إن "هذه القرارات متوقعة بعد رفع الحجر الصحي، والمهمة توكل للولاة والعمال"، مسجلا أن العديد من المدن قد تلتحق بسابقاتها في حالة لم ينتبه المواطنون إلى أدق التفاصيل.

وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الهدف من وراء كل هذا ليس هو العقاب، بل حماية هذه الحواضر من أي خطر"، مبرزا أن "إغلاق أوجه الحياة كاملة غير ممكن، لأن البلاد أمام معادلة صحية واقتصادية، ولا بد من استحضار جميع الجوانب".

وأشار الخبير المغربي إلى أن "تقليل الحركة والمزيد من عقلنة خطوات الأفراد والجماعات، هو سبيل الخروج من المحنة الحالية"، مشددا على أن "التهور والاستخفاف سبب رئيسي في تطور الأزمة"، داعيا المغاربة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا إن "المنظومة الصحية لا تسمح بمزيد من الحالات"، منبها إلى إمكانية حدوث كارثة حقيقية إذا لم يتم الالتزام بكافة التوجيهات، مشددا على ضرورة "استحضار الوقاية، فهي أفضل بكثير من البحث عن العلاج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - oujdi الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:09
كنا كل مرة نسمعو بهاد الإجراآت ديال الإغلاق المدن الموبوءة و لكن للأسف كنسيبو الناس كتسافر بدون رقيب بدواعي حجة العمل
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12
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:11
يجب الاغلاق الآني في اي مدينة او حي موبوء ،للحد من هدا الفيروس ،عندما يكون يوم محدد تكون زيارات أكثر وتسوق أكبر ووووو....!!!
#لا لي الاخبار الليلية
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-8
3 - الواقع الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:14
الواقع و ما عايناه في الشهور الماضية أن قرارات الإغلاق هي عقاب جماعي و إمعان في التسلط على رقاب البسطاء، في حين يملك كل من يمارس الإغلاق من حكومة و شرطة و درك و قياد و أعوان و مخازنية و غيرهم، يملكون رواتب مضمونة و مدخولا يقيهم الحاجة، فبالعكس المغلق عليهم كلهم يعيش اليوم بيومه أي أنه يموت جوعا و كمدا و قهرا إذا لم يخرج للبحث عن رزقه الموجود في الأسواق و المقاهي و الحمامات و الحرف البسيطة التي تمت محاربتها بشكل رهيب في الشهور الفائتة. فلا الإغلاق جاء بالنتيجة المرجوة و لا الاقتصاد تعافى، و هذا يرجع بالأساس لفهم ساذج اقتنعت به الحكومة هو أن الهروب من الفيروس يجعله يختفي.
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41
4 - اللهم ارفع الوباء الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:16
انها البؤر الناحية التي جعلت الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم
و الوقت التهمة في العيد بينما تفشي الوباء كان قبله بكثييييير
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-15
5 - The lord of my self الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:19
لو كان المواطن يستفيد من الثروة لما خرج للمطالبة بحقوقه و ما كثر التسول و ما انتشرت المخدرات و الجريمة و لكنها الدنيا ارض نكد و كبد و الفقراء يدهبون للجنة.
حاربوا الفقر قبل كورونا فالأول لقاحه موجود في قاع الأرض كالفسفاط و في قاع البحرين على السمك.
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6
6 - حمزة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:23
واك واك الحق باراكة علينيا من أخبار كورونا ، كين شي خبر متفائل حول اللقاح او العلاج مرحبا ما كانش الله اجعل البركة مرضنا نفسيا من هاد الأخبار السلبية
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7
7 - جوهرة الوطن الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:30
يجب أن تعترف السلطات بفشل خططها في مواجهة الجائحة و البحث عن إستراتيجيات بديلة و ناجعة و الكف عن تهويل الأمر .....الحقيقة أن لدينا 20000 حالة بالمجمل ....
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8 - مغربي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:34
راه واخا كايتسدو المدن راه كاتبقا الحركة فوسط المدينة ليلا نهارا خاص يخرج قرار أنه لي ماعندوش شي حاجة غادي يمشي يقضيها يتشد او يتضرب بشي غرامة مالية كبيرة يبقا عاقل عليها باش منين يبغي يخرج يتفكر شكايتسناه راه الكوارث كانشوفو كل عشية بنادم خارج هايج او مخرج 3 أولا 4 وليدات صغار او مهدد حياتهم الخطر الله يرفع علينا هاد الوباء
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-1
9 - Hajar الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:35
Il fallait faire ça depuis le début pas maintenant. Maintenant va falloir fermer toute les villes pour que le virus ne se propage plus beaucoup sauf pour les cas urgents comme les gens qui veulent revenir à leur ville ou à leur pays. Merci de prendre ca en considération. Bien à vous.
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0
10 - simo الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:36
الكلاخ هوهدا، جربتو واحد الحاجة 3 شهوراوماعطات حتى نتيجة، او دابا نفس التخربيق تتعاودو فيه او تتسناو نتيجة مغايرة
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1
11 - Akkawi الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:40
التراخي من لدن السلطات في بعض المدن واستهتار المواطنين وعدم تفهمهم عواقب هذا المرض بكل جدية ذون نسيان الحكومة التي سمحت بتنقل المواطنين من المناطق الموبوءة إلى المناطق السليمة .
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