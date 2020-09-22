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الرئيسية | مجتمع | التامك يتفقد ورش بناء السجن المحلي بوجدة‬

التامك يتفقد ورش بناء السجن المحلي بوجدة‬

التامك يتفقد ورش بناء السجن المحلي بوجدة‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:15

قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيارة إلى ورش السجن المحلي بمدينة وجدة، الذي شارفت الأشغال به على الانتهاء، ويرتقب أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وكان المندوب العام مصحوبا خلال هذه الزيارة بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، حيث اطلعا رفقة الوفد المرافق لهما على مختلف مرافق المؤسسة الجديدة؛ وذلك باعتبارها مؤسسة نموذجية تراعي الالتزامات التي صادقت عليها المملكة في مجال أنسنة الوسط السجني، وتستجيب كذلك لمعايير الحكامة الأمنية.

كما قام الوفد بزيارة مستوصف المؤسسة وقاعة طب وجراحة الأسنان، والمطبخ، علاوة على زيارة الجناح البيداغوجي والفضاء المخصص للزيارة العائلية، والقاعة متعددة الأنشطة؛ فضلا عن الأجنحة المخصصة لإيواء السجناء والمرافق والتجهيزات التابعة لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:22
الأمم العاقلة تحارب الأمية و التخلف و الجريمة ببناء المدارس و دور الشباب و الملاعب ؛ شتان بين و بين ....
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36
2 - خالد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:26
بغيت غير نشوف غير عنوان فيه (مسؤول يتفقد إفتتاح مستشفى كبير أو مصنع كبير او شئ من هذا القبيل...)
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41
3 - الوجدي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:26
الدول تبني المعاهد والكليات والجامعات وتبني الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحن نشيد السجون
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32
4 - مواطن الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:28
ليس الاقتصاد هو الذي ينكمش. بل المواطن هو الذي تكمش بالديون والبطالة وكثرة الهموم
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28
5 - وجدي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:37
تعاليق البعض جد مستفزة.هل تريدننا بدون سجون .إذن أين نضع المجرمين .الإنسان عليه أن يعلق ويستحضر العقل والمنطق وليس فقط من أجل التعليق .نبني المدارس والمشافي والسجون أيضا
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-17
6 - SAID M الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:52
قيل: من بنى مدرسة أغلق سجنا. نحن في المغرب نقوم بالعكس نبني السجن و نغلق المدرسة. ليس بالسجون ترقى الامم بل العكس بفعل المدرسة سنكون أجيال المستقبل مشبعين بالقيم الإنسانية و الاخلاقية و الوطنية والدينية والثقافية وغيرها من القيم الفاضلة. إن جل الامم الديمقراطية و المتقدمة أخذت تغلق السجون و تتبنى مبادئ التربية والتعليم النافع ليس التعليم الفارغ و الضار الذي يخرب الاجيال الذي خلا من التعليم على المبادئ و القيم الاجتماعية والانسانية والايمان بالاختلاف و التربية على حقوق الإنسان. وحتى الحيوانات لم تبق تسجن في المجتمعات الحضرية والمتقدمة.
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8
7 - كازاوي غير دايز الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 16:55
باز على عقلية عند مسؤولينا .. المنطقة الشرقية تفتقد لأبسط مقومات النهوض التنموي .. المسؤولين ديالها دايرين بحال الثقب الاسود .. مكاين غير الصريط و الهريف .. قاليك انشاء سجن جديد .. زعما كولشي متوفر .. آش خاصك ألقراع .. لخواتم اسيدي !!.
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7
8 - حسن النتيفي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 17:00
وفد وزاري ومصاريف الجولة لا يعلمها إلا الله عملية من اختصاص عامل المدينة والسلام. وكأنهم يدشنون مختبر جاهز لإنتاج لقاح كورونا.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولين
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7
9 - Maria الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 17:11
رأيت في منامي اول امس انه تم تدشين محطة فضائية بضواحي الدار البيضاء كدت ان اصرخ في فراشي فرحة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه وطني العزيز على الصعيد العربي والقاري لكن خبر اليوم بتدشين سجن وجدة اكد لي ان الأحلام غالب ما تفسر بالعكس فأرجو ان لا احلم مرة ثانية باشياء مفرحة
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10 - امينة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 17:18
هههه حكومة عندها بعد نظر

كتوجد السجون لايواء الشباب لي ما غيلقاو ما يدار و غيلاجؤا للانحراف و الگريساج

وجدة من المدن القليلة لي فيها نسبة الاجرام قليلة

ولكم هاد السجن هو الخطوة الاولى لاعلان توجه مدينة وجدة الهادئة نحو الأسوأ

شهادة للمستقبل القريب
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