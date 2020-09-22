التامك يتفقد ورش بناء السجن المحلي بوجدة‬

هسبريس من الرباط

قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيارة إلى ورش السجن المحلي بمدينة وجدة، الذي شارفت الأشغال به على الانتهاء، ويرتقب أن يتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وكان المندوب العام مصحوبا خلال هذه الزيارة بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، حيث اطلعا رفقة الوفد المرافق لهما على مختلف مرافق المؤسسة الجديدة؛ وذلك باعتبارها مؤسسة نموذجية تراعي الالتزامات التي صادقت عليها المملكة في مجال أنسنة الوسط السجني، وتستجيب كذلك لمعايير الحكامة الأمنية.

كما قام الوفد بزيارة مستوصف المؤسسة وقاعة طب وجراحة الأسنان، والمطبخ، علاوة على زيارة الجناح البيداغوجي والفضاء المخصص للزيارة العائلية، والقاعة متعددة الأنشطة؛ فضلا عن الأجنحة المخصصة لإيواء السجناء والمرافق والتجهيزات التابعة لها.