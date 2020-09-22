المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2328523 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة.

وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 85883.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.