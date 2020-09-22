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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2328523 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة.
وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 85883.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
بغينا سيدنا الله ينصرو يدير لينا الحجر الصحي لمدة 90 يوم ويعطينا 800 الدعم لكل عائلة .
الله يطول في عمر سيدي .
nb population 38 000 000
contamines y compris decedes 105 346
epargnes a ce jour 37 894 654.
conclusion. l empire est calme.
غدا ستكون 3000 إصابة !!
يعني تبقى الاصابات مرتفعة حتى يتوب المغاربة لله عز وجل ... و يعرفون حجمهم الحقيقي...
وان يفهمو أن المغرب متأخر جدا في الصحة في التعليم في التنمية البشرية في ....
متقدم كثيرا في غرس المخدرات
متقدم كثيرا في السياحة الجنسية !!!
فمتثلا لو لم يكن كورونا يقتل لكانت حتى 36 مليون حالة بالنسبة لنا شيئ عادي
فالحجر الذي تم تطبيقه من حكومتنا مشكورة كان لتفادي عدد كبير من الوفايات و ليس للتغلب على الجائحة.
الفيروس يراوغ كميسي فلو كان مثلا في مدينة صغيرة كمرتيل لكان من السهل تطويقة بفحص جميع سكان مرتيل مع منع الخروج من مرتيل قبل تلقي الفحص و منع الدخول إليها كما فعلت الصين في ووهان و لاكن المشكل الفيروس كاين في جميع أرجاء المملكة و اللي عطاه الله عطاه و لذا وجب تغيير الإستراتيجية أي التباعد و الكمامة و غسل اليدين يعني الحكومة باعت الماتش حيث 36 مليون د بنادم صعيب تحكموا بمعنى خليه يدبر راسو
هذه هي الاجراءات التي يجب التحذير منها،، وقد قرات الكثير من المقالات حول هذا الموضوع في دول اخرى في الشرط . الاوسط حيث لهم نفس التقاليد تقريبا في الاكل ولكن عندهم تحذيرات في انه في المغرب لا احد حذر الناس من هذا الخطر
لهذا فان المغرب لم تنخفض فيه الاصابات خلاف كل دول الجوار ففي الجزائر مثلا العدد في انخفاض مستمر عكس المغرب في ارتفاع دائم