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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2328523 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة.

وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 85883.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - مغربي حر الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:06
‏ إننا اليوم أمام تحدي قوي ، كل ... بأمر الله عز وجل ، قل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا . وبصراحة ، ما يقلقني وهو تزايد عدد الحالات و ارتفاع عدد الموتى ، إنه لحزن أليم . أتمنى من المغاربة أن يأخذوا حذرهم من هذا الوباء الفتاك لانه بصراحة مرض خبيث يصيب من هو صحيح او ضعيف لهذا ارجو منكم ‏الحذر ، ‏نسأل من الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا ، وارتداء الكما مات ضروري لكي نحافظ على أهلنا
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55
2 - الكوجيتو الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:06
لا ادري لم هذا الكوفيد اللعين يختار ضحاياه بكثرة يوم ابثلاثاء .اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك
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21
3 - فارس بلا جواد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:08
المهم عارف الوضع تحت السيطرة ولكن انا الي تنستغرب ليه هو علاش النهار الفردي تترتفع فيه الأرقام بحال البارح والزوجي تتهبط الأرقام القضية فيها ان ولا ههههه
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-25
4 - أنانية الحكومة الانانية الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:08
ما حز في نفسي ان اجتماعات الحكومة تتم عن بعد عبر سكايب، لخوفهم من الوباء، وبسمحون للموظفين والعمال بالتجمع في فضاءات مغلقة، يخافون على أنفسهم ولا يخافون الله في أبناء المجتمع، الانانية، حسبي الله ونعم الوكيل
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79
5 - اازيغ زاغ الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:10
طالع نازل كيف المنشار. و حنا هوما الشجرة المسكينة.
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23
6 - عوقيز بن نوبيز الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:10
ياك قلت ليكم راه العدد ديال يوم امس ماشي حقيقي وانا العدد راه فايت2000 مصاب .. لبارح راه غير قدرو وصافي.
بغينا سيدنا الله ينصرو يدير لينا الحجر الصحي لمدة 90 يوم ويعطينا 800 الدعم لكل عائلة .
الله يطول في عمر سيدي .
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-93
7 - Nawfal le professeur الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:10
لماذا لا نستعمل الزيوت الاساسية الطبيعية في محاربة الفيروس. فالزيت الاساسي للزعيترة (اوريجون) و زيت الاوكاليبتوس و زيت شجرة الشاي يقضون على اي فيروس سواءا عن طريق الفم او الاستنشاق.
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-35
8 - visiteur الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:10
متوقعة... واتوقع أيضا بعد اسبوع اوا اقل الحصيلة غتوصل 3000
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-11
9 - مسلم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:10
واقيلا ولفنا 2000 صافي.. الحصيلة دائما في ارتفاع والحكومة مبردة على راسها والمواطن مامسوقش.. فين غاديين بهاد الشي؟!!!! الله يلطف بنا وصافي.
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8
10 - Yoyo الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:11
اصبح معتادا ،بعد استراحة نهاية الاسبوع ترتفع عدد الاصابات،لان العدد التراكمي لاكثر من يوم نتيجة تاخر ظهور نتائج التحاليل كما اشتكى من ذلك عدة اشخاص الذين صرحوا بناخير الحصول على نتائج التحليل مثل ما وقع بالجديدة وبالعرائش حيث اعتبر استاذ متوفى رحمه الله من المصابين بكورونا والمفاجأة انه بعد يومين من وفاته تبين من خلتل نتيجة التحاليل خلوه من كورونا والباقي بدون تعليق
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16
11 - عادل الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:12
السبب الأول هو عيد الاضحى يجب المحاسبة
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-2
12 - يوميات الكعبي بوركابي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:12
انها نتيجة الشواطئ المزدحمة والمقاهي والاسواق والاحياء ليل نهارالاغلبية بدون كمامة الحل اغلقو تلك المدن الموبوؤة اغلاقا تاما واتركوهم امام مناعة القطيع لانهم لايعترفون بوجود الفيروس وخصوصا هاديك المدينة المليونية
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7
13 - Logique الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:12
كون غير دارو 2026, نتفكرو شوية يمات حلم ترشحنا لتنضيم كأس العالم ضد كندا ومريكان
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8
14 - الفاسي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:12
أعتقد أن المغرب سيكون هو الرائد في جائحة كورونا وسنحتل المرتبة الأولى وسنتخطى الصين وإيطاليا والأمريكيتين فهنيئا لنا
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2
15 - متافائل الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:12
مزيان أ سيدي الله إسخر اللهم بارك وزد في ذلك
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-8
16 - خليل الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:13
نرجو من وزارة التربية الوطنية تعميم التعليم عن بعد. هناك حالات في صفوف التلاميذ والاساتذة غير مصرّح بها. قريبا ستحل الكارثة.
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10
17 - fateh الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:13
كنا اقل من الجزائر في الاصابات والوفيات و لئان اصبحمدنا مثل اوروبا في الحالات والوفيات الله يستر وراه قادم فصل الانفلونزا الموسمية راح تتخلط بين الزكام والكورونا الله يجيب الخير
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7
18 - عثمان الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:14
اللهم انزل علينا عفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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7
19 - عبد الله الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:16
واش غانبقاو تابعين هاد الزمر حتال إمتا؟؟ نساو كورونا باش تنساكم..أعداد الحالات المسجلة ولو كانت بمئات الالاف لم تعد تهمنا..تهويل وتضخيم إعلامي لفيروس كالإنفلونزا..من يا ترى فرض على الدول أن تبث الرعب في نفوس الناس؟؟
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7
20 - ضد الجهل الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:16
هناك 60في المئة من الشعب جهلاء يؤمنون بالجهل ويبتعدون عن العلم،لا يعرفون ماهي الوقاية ولا العلم،سبب هذا الجهل هو لاسلام
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-9
21 - asb 9 الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:21
les gouvernements dans tous les pays lisent les statistiques de cette facon
nb population 38 000 000
contamines y compris decedes 105 346
epargnes a ce jour 37 894 654.

conclusion. l empire est calme.
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1
22 - بشرى الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:21
لقد قلنها البارحة أن الارقام غير صحيحة !!
غدا ستكون 3000 إصابة !!
يعني تبقى الاصابات مرتفعة حتى يتوب المغاربة لله عز وجل ... و يعرفون حجمهم الحقيقي...
وان يفهمو أن المغرب متأخر جدا في الصحة في التعليم في التنمية البشرية في ....
متقدم كثيرا في غرس المخدرات
متقدم كثيرا في السياحة الجنسية !!!
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1
23 - عثمان تناتي البيضاء الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:22
مزال الإصابات طالعة هابطة اليوم الدارالبيضاء 724حالة إصابة و11وفيات الله الشافي باقي المرضى يارب اخواني مزيدا من الحدر رآه فيروس كاين ومنتشر بسرعة سريعة الله يلطف بنا والحل رآه بيدينا رآه الفيروس باقي وكتعايش معنا
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2
24 - قنيطري الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:25
ماذا يقع في مدينة القنيطرة ومن مدة وهل من بؤر صناعية أو عائلية. الاعداد في زيادة مهولة ولا حجر ولا تصدي للساكنة المتهورة. افيدونا يرحمكم الله.
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5
25 - samuel الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:25
أقسم بالله لولا الوفايات لما أعطينا كورونا ملمتر من الإهتمام
فمتثلا لو لم يكن كورونا يقتل لكانت حتى 36 مليون حالة بالنسبة لنا شيئ عادي
فالحجر الذي تم تطبيقه من حكومتنا مشكورة كان لتفادي عدد كبير من الوفايات و ليس للتغلب على الجائحة.
الفيروس يراوغ كميسي فلو كان مثلا في مدينة صغيرة كمرتيل لكان من السهل تطويقة بفحص جميع سكان مرتيل مع منع الخروج من مرتيل قبل تلقي الفحص و منع الدخول إليها كما فعلت الصين في ووهان و لاكن المشكل الفيروس كاين في جميع أرجاء المملكة و اللي عطاه الله عطاه و لذا وجب تغيير الإستراتيجية أي التباعد و الكمامة و غسل اليدين يعني الحكومة باعت الماتش حيث 36 مليون د بنادم صعيب تحكموا بمعنى خليه يدبر راسو
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0
26 - حميد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:26
نتائج يومية لا تخضع لمنطق علمي عن كيفية انتشار الوباء مؤشر العدوى يكون اما في تزايد أو في نقصان أو في حالة استقرار .ولا يكون في حالة تعرج الا ادا كان عدد التحاليل اليومية متباين بصفة كبيرة.و لهدا من الضروري اعتماد مؤشر عدد الحالات الجديدة/ عدد التحاليل
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-1
27 - سعيد المراشي مول القهوة الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:28
لا تستغربوا كثرة الاصابات فهي تدور حول ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠منذ شهر ، وهذا راجع الى نقص الاحتياطات حيث العارفين بالوقاية لم يقدموا النصيحة كاملة للمواطنين يحثونهم فقط على التباعد والحافلات والاسواق مكتظة ، ويوصونهم بارتداء الكمامات ولا يقولون لهم بانها لابد ان تتغير في مدة اقصاها اربع ساعات ان كانت من النوع العادي ولا يقولون لهم بانها لابد ان تغطي الانف والفم معا ،،ولا يقولون لهم مثلا عليكم بالنظافة التامة وخاصة غسل اليدين بالماء والصابون في كل وقت خاصة أثناء العودة الى البيت وقبل وبعد الاكل ، وربما الخطر الكبير في نقل العدوى هو طريقة الاكل ،،هي الكارثيثية التي لم ينتبه لها المعنيين وهي الاكل جماعة في صحن واحد وبالاصابع ،،هذه لاشك في انها هي التي رفعتالاصاباتخاصة لدى الاسر الفقيرة التي تقتات على الكسكس كغذاء يومي او المرق حيث تستعمل الاصابع في تغميس الخبز في المرق
هذه هي الاجراءات التي يجب التحذير منها،، وقد قرات الكثير من المقالات حول هذا الموضوع في دول اخرى في الشرط . الاوسط حيث لهم نفس التقاليد تقريبا في الاكل ولكن عندهم تحذيرات في انه في المغرب لا احد حذر الناس من هذا الخطر
لهذا فان المغرب لم تنخفض فيه الاصابات خلاف كل دول الجوار ففي الجزائر مثلا العدد في انخفاض مستمر عكس المغرب في ارتفاع دائم
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-6
28 - من رغاية الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:28
تعلمو من الجارة الشرقية إنضابط الشعب الجزائري الشقيق مشاء الله عليهم دابا حنا بغينا حجر كلي وخا مساهلاش ولكين مزيانا بزاف لكي على الأقل ننزل تحت الف إصابة
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-2
29 - عمر الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:30
اعرف شخص اصيب بكرونا مغربي هنا بهولندا.يذهب عند امه ليصل الرحم ولكي تدعو معه بالشفاء، في حين انه عاداها المسكينة ايضا ولها امراض مزمنة اصلا وطاعنة في السن.قال الطبيب للابناء البسو الاقنعة والقو عليها النظرة الاخيرة الوضع جد صعب.. من منكم مريض او يعاني من الزكام لا تذهبو الى الوالدين او العاءلة. اللهم اني قد بلغت. والشفاء لجميع البشرية على هاذه الكرة الارضية.
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3
30 - غيور على بلادي الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:31
والله الى. معرفت علياش نعلق لاصقة فداك 2000حالة ونطلب الله شنهار اقولو لين راه تسجل غير شي 200 ولا 100
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2
31 - محمد برحماء الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:32
الله يرفع علينا هد وباء ان شاء لله بحول الله وقوته
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1
32 - ديروا بحال ناس فاس الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:41
ديروا بحال فاس الله يرضي عليكم....فاسا داروا لكمامة ولاو يسجلوا 16 حالة يومية
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0
33 - nawfal le professeur الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:44
مصيرنا بأيدينا. فعدم ارتدائك للكمامة على الفم هو مغامرة. يبدو ان كورونا عرت واقع وعي الانسانية. يظهر جليا ان الأمل مفقود فيها و لربما لن تكون هناك فرصة ثانية. كورونا لم نتعلم منها الدرس و القادم ينذر بالاسوء. كورونا فيروس لطيف مقارنة بما سيأتي مستقبلا.
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34 - Omar الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:46
اللهم ارفع عنا هذا الوباء ومزيدا من الحيطة و الحدر
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35 - Observateur الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:47
التيار بؤرة زيدان في هوية كورونا بكرة عليمة المعالي, بها نشأة العيال وسليمة المهالي. توبة في العياد جميلة, وتحيى بها المعالي
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36 - ساميا الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 18:49
نرجو من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء اللعين الذي انتشر كانار في الهشيم . اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا عفوك يارب فنحن عاجزون امام هذه اللعنة.
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