‪حوارات مع ولاة توقف احتجاجات أرباب المقاهي

هسبريس من الرباط

أوقف أرباب المقاهي، بعديد من حواضر المملكة، إضرابات ووقفات كان من المفترض تنظيمها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاح حوارات جرت مع ولاة وعمال مطلع الأسبوع الجاري.

وحسب أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي بالمغرب، فقد أوقفت مقاهي طنجة وسلا وقلعة السراغنة وبني ملال تصعيدها، بعد قرار العمال السماح لها بالاشتغال فوق الساعة الثامنة ليلا.

وأضاف بوفكران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشكل مازال قائما بالدار البيضاء وفي بعض أحياء العاصمة الرباط، خاتما: "من المرتقب أن تستمر الحوارات إلى حين إيجاد حلول لجميع المشاكل القائمة".