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غرامات بنصف مليار تنتظر زجر المخالفات في مجال البناء والتعمير

غرامات بنصف مليار تنتظر زجر المخالفات في مجال البناء والتعمير
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:00

يبدو أن انشغال السلطات في العمالات والأقاليم بمتابعة انتشار فيروس كورونا ونزول رجال ونساء السلطة إلى الميدان خلال هذه الفترة لمتابعة حالة الطوارئ الصحية، قد فتح المجال أمام مخالفات التعمير والبناء التي سجلت بالمئات في مختلف مدن المملكة.

يأتي هذا رغم وجود دورية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، تنص على تفعيل مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، التي تصل غرامتها إلى نصف مليار سنتيم.

وطالب كل من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في الدورية ذاتها، بإيلاء الأهمية لتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، داعيين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، "لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، قائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة".

مذكرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حملت موضوع الدفاع أمام القضاء عن شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر مخالفات التعمير والبناء، أوضحت أنه "تبين خلال الممارسة العملية أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأنها والمتعلقة بإيقاف أو إلغاء الأوامر الصادرة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء، لا سيما المتعلقة بإيقاف الأشغال وإنهاء المخالفات أو هدم الأشغال المخالفة".

ودعا لفتيت الإدارة أن تسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة وفقا للقانون، معتبرا أن لجوء المخالفين إلى الطعون ضد أوامر الإدارة لا ينبغي أن يعتبر بمثابة إنهاء لمسطرة جزر المخالفات؛ إذ يتعين الحرص على استنفاد جميع وسائل الدفاع والطعن في هذه الدعاوى من طرف الإدارة.

وطالب لفتيت في هذا الصدد الولاة والعمال بضرورة متابعة قرارات القضاء عند صدور أحكام إلغاء وقف التنفيذ في حالة الطعن وكسب الإدارة للدعوى القضائية، مشددا على ضرورة إيقاف الأشغال وإنهاء المخالفة الفورية.

وكانت دورية سابقة تعد تنزيلا لقانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وضع عقوبات صارمة تجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، قد دعت إلى "ضرورة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد يسري ابتداء من تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية".

وتهدف الدورية الجديدة، التي طالب المسؤولان الحكوميان بتعميمها على الجماعات، إلى تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء؛ إذ تضمن القانون أكثر من 30 عقوبة، أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى "أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها".

وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة، تصل إلى اعتقال يصل خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - N.H الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:21
أودي تيقناكم غير بلا متبقاو علينا بهاد كثرة الشفاوي حنا عارفين بلي القانون كيطبق غير على الفقراء شعب جبان مبغاش يفيق
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26
2 - محمد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:27
كولشي مخالف غير بداو شغلكم او رتبو اموركم واجيو هاكم عشرين مليون ماتعطلوش عافاكم مازال باغي نزيد واحد جوج ييوتا فالسطح والسفلي بغيت نرجعو مستودع مكازة لا هو ماعنديش هاد الشي فالبلان ولكن عندي فالبلان ديال الحمار ديال راسي
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8
3 - samsam الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:44
لم يشددوا الخناق سوى على المواطن القروي البسيط الذي يعمل طيلة حياته لكي يبني بيتا ويؤسس اسرة غير انه يفاجأ بأن شروط البناء في القرية النائية هي نفسها الموجودة في المدينة فيضطر للهجرة...فبسبب سياسة التعمير الفاشلة نجد بعض البوادي المغربية خاوية على عروشها.
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18
4 - bimo الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:46
المخالفات الكبيرة أصحابها كبار ، وهم من التهموا كل الأراضي الزراعية وحولوها لصناديق إسمنتية ، وهؤلاء لا خوف عليهم لا من الداخلية ولا من الخارجية ، هؤلاء الدولة هي من تحميهم وتوفر لهم المناخ الملائم للاساثمار في محال أرباحه تفوق 1000 % ......... أما المخالفات البسيطة من بناء عشوائي وإحداث للبراريك وتشويه اواجهات العمارات وأكل أجزاء نن الشوارع والأزقة ... فهذه المخالفات اسألوا عنها القائد وعينه التي لا تنام ، وأعني به المقدم ، والذي لا يمكن أن تحدث ثقبا بخرم إبرة في جدار دون أن يكون بعلمه ، ودون أن تؤدي له الإتاوة المعلومة ...... عموما جميع مخالفات البناء في المغرب مؤدى عنها ، غير أن الأداء عوض أن يكون لصندةق الدولة ، يسقط سهوا في يد المقدم ومنه إلى جيب السيد ................
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11
5 - Dress الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:50
نحن في دوار اقرقاو في جماعة الدراركة باكادير.
الفوضى بمعنى الكلمة في مجال البناء ولا رقيب ولا حسيب، مؤخرا يتم تجهيز ارض مباشرة في الواد لبيعها بقعا. وفي حالة القدر الله انعم بالمطار غزيرة فالكارثة الكبرى. من يحاسب من؟اصلا دوار اقرقاو تم انشائه مباشرة في الواد ولا رقيب ولا حسيب
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6 - التشاش الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 17:16
بصفة عامة وفي كل المجالات يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب و المتابعة المستمرة و تكليف لجان مختصة من طرف جلالة الملك تتابع و تدرس كل كبيرة وصغيرة و تزويد الجهات المختصة بتقارير مفصلة عن كل عملية بهذه الطريقة و ضرب بايدي من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بقضايا الوطن و المواطنين حتى نتمكن بالنهوض بمغربنا الحبيب بعد كبوته وشعارنا دائما الله الوطن الملك
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7 - بالوالمي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 17:23
مخالفات بناء في كل مكان. بناء فوق سطوح العمارات. سكن فوق السطوح. غش في قتوات الإيصال من ماء و صرف المياه. عدم احترام الشروط الصحية ومعايير السلامة في ما يسمى "لي كين" les gaines. بناءات بدون ترخيص. عدم توفر الكثير من الجزئات على شروط لإقامة الشوارع وشروط الفضاءات الخضراء والمرافق .
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