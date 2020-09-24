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هل يصل المغرب إلى عتبة تسجيل مائة وفاة يوميا بسبب "كورونا"؟

هل يصل المغرب إلى عتبة تسجيل مائة وفاة يوميا بسبب "كورونا"؟
هسبريس - أمال كنين
الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:00

يواصل منحى الوفيات جراء "كوفيد-19" الارتفاع؛ إذ انتقل معدل الإماتة من 1.47 بالمائة بداية غشت إلى 1.8 بالمائة في الوقت الحالي، ويتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة إذا ما استمر المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المؤكدة بالوباء.

وفي الوقت الذي تسجل فيه المملكة اليوم بضع عشرة وفيات بسبب الوباء، قد يرتفع الرقم إلى مائة أو يزيد في اليوم، وهو السيناريو الأسوأ الذي لا يستبعده خبراء، ويشددون لتفادي ذلك على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "تسجيل مائة حالة وفاة في اليوم يظل رقما كبيرا، لكنه غير مستبعد إذا ما ارتفعت وتيرة الإصابات".

وأضاف الناجي، ضمن حديث لهسبريس، أنه "بحسب الإحصاءات الواردة، فإن 5 في المائة من الحالات المؤكدة التي يتم تسجيلها بالمملكة تتطلب العلاج بأقسام الإنعاش"، مشيرا إلى أن "70 بالمائة من هذه النسبة قد يصلون إلى مرحلة الوفاة".

وأبرز الخبير ذاته أنه "إذا ما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة وبلغ ثلاثمائة ألف حالة مؤكدة أو تجاوزها، قد ترتفع الوفيات لتصل إلى مائة في اليوم".

وتوقع الناجي أن يرتفع عدد الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" أكثر خلال الأيام القادمة، ليس فقط بالمملكة بل على الصعيد العالمي، مفيدا بأن "العالم يعرف موجة ثانية من الإصابة بالفيروس، ناهيك عن دخول فصل الخريف الذي تزداد خلاله الإصابات".

واعتبر الناجي أن حزمة التدابير التي اتخذتها المملكة يمكن أن تعطي أكلها وتساعد على عدم انتشار الفيروس، بشرط أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتجاوز المغرب المائة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تخوفات من أن ترتفع الأرقام أكثر فأكثر خلال الأيام القادمة، خاصة أن مؤشر العدوى بات يرتفع.

وفرضَ الفيروس التاجي على المغرب اتخاذ إجراءات تقشّفية ستكون لها تبعات على التّوازن الاقتصادي للبلاد، فيما تكبّدت القطاعات الحيوية خسائر فادحة جرّاء سياسة "الإغلاق" التّام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - طبيب الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:08
ادا لم تؤخد التدابير اللازمة فان عدد الوفيات يتضاعف من تباعد اجتماعي والكمامة والتعقيم في الشركات والادارات ووسائل النقل...كل هدا راجع الى عدم الوعي فجل الناس تكدب في وجود كورونا ..لانهم لايرون الموتى في الاخبار او اليوتوب....
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3
2 - marjane الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:09
مالنا اخويا على هاذ الفال قل خيرا او صمت
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13
3 - انس ج- الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:12
اين هو الاستثناء المغربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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4
4 - بوحى صباح الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:14
الأخبار المحزنة تأتي كل يوم بجديد لم يبقى لنا إلى دعوة المولى سبحانه أن يرفع عنا الوباء لأن سياسة الحكومة في تدبير الجائحة برهن على فشلها الله م ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين كافة أجمعين يارب
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10
5 - karim الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:14
نعم ستصل لذلك العدد لكن فقط في وسائل اللعلام وليس في الحقيقة.
كما وقع في امريكا كانوا يخبرون الناس بالالاف الوفايات يوميا، لكن عند زيارة المستشفيات لا يجدون شيئا
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2
6 - rachid الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:15
مادمت في المغرب فلا تستغرب كلشي ممكن؟؟؟!!!
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0
7 - %%%% الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:16
oui peut être plus meme si on compte ceux qui meurt de vieillesse .les sdf .les cancéreux . les accidents de la route.
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8 - مهاجر الخميس 24 شتنبر 2020 - 10:16
شحال ديال ناس مات بمرض اخر و حسبوهم ماتو بكرونا
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