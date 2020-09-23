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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 107743 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2349630 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة.
وتم التأكد من 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 88244.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
Soit un confinement de 3semaines pour diminuer la circulation du virus SOIT laisser les gens libres
PAS DE DEMI MESURE LE VIRUS CIRCULE JOUR ET NUIT ALORS POURQUOI FERMER À 20 h ou 22 h confinement total ou rien
De tte façon je voit la catastrophe arriver et pas d hôpitaux pas de médecins pas de lits de réanimation..etc etc
C est juste mon avis
Merci hespress
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي ..
نشري الهسبريس هذا تعليق
بعيش نفس الفيلم
وفتحوا الحدود لدينا اشغال متوقفة نريد انقاد ما تبقى و من بعد اغلقوا الحدود على طول السنين
واش كاين شي برهان أكبر من هذا أن الإغلاق بوحدو غير كافي
حتى يفهم المغربي حجمو الحقيقي في:
الطب في التنمية البشرية في القوة العسكرية في التعليم في... في.......
و سيرفع الله البلاء على المغرب لما:
يقاوم زرع المخدرات...
و يقاوم السياحة الجنسية ...
و يقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني...
توبو إلى الله و اياكم و العزة بالاثم!!!!
اللهم ارحم جميع الموتى
1-عدم تشديد المراقبة على المعامل وخصوصا طنجة والبيضاء
2-التعامل مع مدينه البيضاء بتساهل كبير رغم انها تسجل يوميا نصف الحالات وطنيا ومنذ بداية الوباء
3-تنقلات عيد الأضحى والأسواق النقطة التي افاضت الكاس وبالأخص والأخطر ان تقريبا نصف سكان البيضاء يتنقلون الى مدنهم وقراهم الاصلية للاحتفال مع ذويهم ويتوزعون تقريبا عاى جميع مناطق المغرب
3-النقطة الخطيرة جدا وهي الدخول المدرسي الحضوري الذي ستظهر نتائجه قريبا وقد بدات ولكن سترفع من الاعداد بشكل مهول لان التلاميذ سينقلون الفيروس الى المنازل وطبعا لن تصمد الاحترازات يوما بعد يوم يكون تراخي وخصوصا من المراهقين الذين يرفضون ارتداء الكمامات.
خلاصة القول هدفنا نفكرو في الخير لبلادنا وللمغاربة اجمعين لعل شي مسؤول يضيع وقتو ويقرا ويلق غير نصف فكرة صحيحة تنفع بلادنا وعلاش لا وهذه الأفكار اقولها دائما وقبل العيد والله يحفظ بلادنا
لا اريد ذكر اسم الحي لانه كلما ذكرنا الاسم هسبريس لا تنشر ، المهمً ما يقع في هذا الحي لا احد يفهمه.
هو مرض معدي و يشبه الامراض التي تأتي في البرد مثل مرض السعال او الحمى ..
فقط من يموتون به الشيوخ او الاطفال صغار او الدين يستهنون به الدين لا يريدن معلجته
و يموتون به أكثر، الاشخاص الدين ليس لهم مناعة قوية
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عموم الجزائر.
وفينهو اسدان انا عايش ف دار بيضا ما شفت والو
الى ماذا تريدون الوصول ؟؟
ألا تراعون إلى نفسية التلميذ ؟؟
إلى متى ؟