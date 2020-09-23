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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 107743 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2349630 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة.

وتم التأكد من 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 88244.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Ilias الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:09
هاد سنة 2020 , غير الله يحفض و صافي
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21
2 - oujdi الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:09
هيا لنتعايش مع الفيروس و الله المستعان حتى ينزل أمره بالقضاء عليه وحده لا شريك له
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31
3 - يونسيف الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:11
لاتوجد تدابير احترازية واغلاق المدن الموبوءة مهزلة المطاعم تغلق مع الحادية عشرة والمقاهي ممتلءة وكان كورونا تنام باليل ..التحاليل اصبحت تجارة مربحة.
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44
4 - Kamal الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:11
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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17
5 - Jamal الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:12
اللّهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك، فحِل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلائه
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37
6 - رشيد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:12
فيروس كورونا كشف مدا تخلف المجتمع المغربي بكل طبقاته رغم الكتير منهم يتضاهرون بالحداتة و الوعي .
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37
7 - عبدالله الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:14
كورونا موجودة لكن عدد الاصابات وعدد الوفايات أصبح مبالغا فيه .
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11
8 - Sabrina الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:14
بعد ان اتضح ان مناعة القطيع هي الحل امام هذا الفيروس اللذي اصبح ضعيفا.قررت هولندا إعفاء المواطنين من إرتداء الكمامة واقتصار حملها فقط في المواصلات العامة.اوا ابقاو امساعفين ليا ماما افرانسا .افرانسا راه غير شركة من شركاتها كتحقق الناتج القومي انتاع دولة .
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-7
9 - Docteur الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:15
Plus de 2000 et 29 morts
Soit un confinement de 3semaines pour diminuer la circulation du virus SOIT laisser les gens libres
PAS DE DEMI MESURE LE VIRUS CIRCULE JOUR ET NUIT ALORS POURQUOI FERMER À 20 h ou 22 h confinement total ou rien
De tte façon je voit la catastrophe arriver et pas d hôpitaux pas de médecins pas de lits de réanimation..etc etc
C est juste mon avis
Merci hespress
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13
10 - الشيخ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:15
اذا كان العثماني والحكومة ديال مخيات يحترمون أنفسهم لاستقالوا من مناصبهم هم سبب الكارثة. حكومة الويل والزفت.
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17
11 - khalid aga الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:15
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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3
12 - مواطن الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
يمكن أن أصدق هذه الأرقام إلا عدد الوفيات فهو مشكوك فيه وغير حقيقي لان كثير من المواطنين توفوا بسبب أمراض غير كوفيد 19 واجبروا أهليهم تسلم شهادات وفاة كوفيد 19 ودفنهم بطريقة دفن موتى هذا الوباء...لماذا...
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17
13 - عبد الله الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
مسلسل طالت حلقاته حتى أصبحت مملة ومألوفة..
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6
14 - مواطنة تحب بلدها الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
ثعبنا من سماع هذه الأرقام المزعجة والمخيفة ، إلى متى الخروج من هذه الدوامة ؟ اللهم ارفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت
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5
15 - mido الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
yarbi salama .je n'ose plus voir ces chiffres alarmants. . Une catastrophe est en route un gouvernement absent, un peuple ignorant. c'est le fruit du systemes educatif au Maroc et une negligence du domaine de la sante publique. on veut tout privatiser voici le fruit.
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-2
16 - الغوتي ولد سيدي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
الحمد لله المرض نقص وللنوتى نقصو
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي
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-34
17 - فرنسا الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:16
فرنسا كل يوم أكثر من 5000 حالة !! التعايش مع الوباء ضروري جدا !! laissez la population vivre comme sans peur...الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادي المغرب الحبيب و كل الدول العربية والإسلامية و العالمية.
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4
18 - بنت الغوثي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:17
الحمد لله المرض نقص وللنوتى نقصو
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي
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-36
19 - عوقيز بن نوبيز الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:17
الحمد لله المرض نقص وللنوتى نقصو
شكرا لجلالة الملك لي بمجهوده قضا على المرض.
الله يطول عمر سيدي .. عاش سيدي . الله يطول عمر سيدي ..
نشري الهسبريس هذا تعليق
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-26
20 - HASSAN الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:20
سئمنا من سماع هذه النتائج كل مساء حيث لها وقع سلبي على نفسية المواطن .فالمنظومة الصحية في المغرب دون المستوى بدون كورونا واصبح اجتهادها هي النتائج فقط.فنتمنى الشفاء لجميع المرضى ورحم الله جميع الموتى
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7
21 - Saad الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:20
اللي بغا ادير الخير في راسو و اولادو واحبابو فذاك واللي كيشوف غير هذا ما يلوم غير راسو حيت لا ينفع الندم.والله احفظ الجميع.
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-1
22 - lahnine ahmed الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:21
سلام ياربي لك الحمد والشكر ارفع عنا هد الوباء واشفي جميع المرضى وارحم جميع الموتى
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2
23 - ahmed الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:22
هل سيتم تأجيل الجهوي ام لا لانهم قالوا ان الجهوي سيتم في حالة تحسن الوضعية الوبائية لكننا لا نرى اي تحسن !!؟
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3
24 - المجلي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:23
2000 داخلة 2000 خارجة هذه هي كورونا العالم كله
بعيش نفس الفيلم
وفتحوا الحدود لدينا اشغال متوقفة نريد انقاد ما تبقى و من بعد اغلقوا الحدود على طول السنين
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7
25 - هشام متسائل الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:23
بعد أكثر من 15 يوم من إغلاق الدار البيضاء عدد الحالات بالمدينة ارتفعت من 416 إلى 875
واش كاين شي برهان أكبر من هذا أن الإغلاق بوحدو غير كافي
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4
26 - عثمان تناتي البيضاء الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:24
المهم عدد المتعافون يقترب من عدد الاصابات الوفيات الله يرحمهم هم ضحايا فيروس كوفيد 19
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-3
27 - bochra الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:24
وسييقى هدا الوباء في المغرب حتى يتوب المغاربة عن السب و الشتم و الضحك على الآخرين !
حتى يفهم المغربي حجمو الحقيقي في:
الطب في التنمية البشرية في القوة العسكرية في التعليم في... في.......
و سيرفع الله البلاء على المغرب لما:
يقاوم زرع المخدرات...
و يقاوم السياحة الجنسية ...
و يقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني...
توبو إلى الله و اياكم و العزة بالاثم!!!!
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4
28 - abdellah الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:29
الموت موجود والخوف لماذا كل نفس داءقة الموت الا جات الموت مرحبا رآها حاق علينا
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8
29 - تجيتي حر الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:32
لا اله الا انت سبحانك أني كنت من الظالمين
اللهم ارحم جميع الموتى
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-1
30 - أمجد زهيد الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:34
2400 فنهار، 24000 فعشريام، 720 ألف فشهر واحد!! هههههههههه!! تبارك الله! سنحتل الدرجة الثالثة عالميا، وسنحصل على الميدالية البرونزية!! جيد!
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-1
31 - متابع الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:35
عوامل أساسية أدت الى انتشار الفيروس في جميع قرى ومدن المغرب :
1-عدم تشديد المراقبة على المعامل وخصوصا طنجة والبيضاء

2-التعامل مع مدينه البيضاء بتساهل كبير رغم انها تسجل يوميا نصف الحالات وطنيا ومنذ بداية الوباء


3-تنقلات عيد الأضحى والأسواق النقطة التي افاضت الكاس وبالأخص والأخطر ان تقريبا نصف سكان البيضاء يتنقلون الى مدنهم وقراهم الاصلية للاحتفال مع ذويهم ويتوزعون تقريبا عاى جميع مناطق المغرب

3-النقطة الخطيرة جدا وهي الدخول المدرسي الحضوري الذي ستظهر نتائجه قريبا وقد بدات ولكن سترفع من الاعداد بشكل مهول لان التلاميذ سينقلون الفيروس الى المنازل وطبعا لن تصمد الاحترازات يوما بعد يوم يكون تراخي وخصوصا من المراهقين الذين يرفضون ارتداء الكمامات.

خلاصة القول هدفنا نفكرو في الخير لبلادنا وللمغاربة اجمعين لعل شي مسؤول يضيع وقتو ويقرا ويلق غير نصف فكرة صحيحة تنفع بلادنا وعلاش لا وهذه الأفكار اقولها دائما وقبل العيد والله يحفظ بلادنا
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1
32 - البلوي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:35
على الدولة ان تخصص ميزانية خاصة لعائلات الهلكى بفيروس كورونا ...
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0
33 - zouhair الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:37
هادشي مكيبشرش بالخير الله يحفظ السلامة
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1
34 - مخلوع الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:41
الله الله ياربي الله، هدشي كل نهار رآه زايد، اش درنا تحت رحمتك ياربي. اللهم توفرها مومنين آمين.
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1
35 - متدمر الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:42
الغريب في وزارة الصحة عندنا هو ملي كتولف شي رقم مكتفرقش عليه تكتنغز بحال عدد الوفيات ديال كورنا اللي ولفناه بين 29 و35 معرفتش واش الموت بكورونا ولات فيها كوطا تاهية وراكم عيقتو وفاحت روائح التلاعب بالارقام
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0
36 - محمد مزوز الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:52
الله يحفظ الجميع،هذه الأرقام القياسية تنذر بالخطر الداهم،اللهم لانسالك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه،وجب على جميع المغاربة الأخذ بالأسباب الحقيقية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة.
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0
37 - Ahmed iddouch الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:58
العدد التراكمي لكل 100000 خطير جدا مقارنة مع باقي الدول كما ان facteur R لا يبشر بالخير .
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38 - مواطن غيور الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:58
صافي كلشي ولا كيتسنا السادسة مساء ليعرف العدد هذا هو النعايش مع الفيروس لا تدابير أخرى. مررت اليوم بسوق بحي شعبي قريب من حي أكدال بالرباط هناك شباب رافضين وضع الكمامة والسلطات بسيارة كبيرة بعدد كبير ولا احد يستطيع التدخل.
لا اريد ذكر اسم الحي لانه كلما ذكرنا الاسم هسبريس لا تنشر ، المهمً ما يقع في هذا الحي لا احد يفهمه.
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39 - amin msb 48 الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:02
كورونا مرض عادي فقط بعض الناس ضخموه في عقولهم و كبروه
هو مرض معدي و يشبه الامراض التي تأتي في البرد مثل مرض السعال او الحمى ..
فقط من يموتون به الشيوخ او الاطفال صغار او الدين يستهنون به الدين لا يريدن معلجته
و يموتون به أكثر، الاشخاص الدين ليس لهم مناعة قوية
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1
40 - الجوكر الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:02
الفاهم يفهم
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في عموم الجزائر.
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41 - Mohammed الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:03
الى رقم ٢٥
وفينهو اسدان انا عايش ف دار بيضا ما شفت والو
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42 - تلميذ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:05
و لا تريدون تأجيل أو إلغاء الجهوي ؟؟
الى ماذا تريدون الوصول ؟؟
ألا تراعون إلى نفسية التلميذ ؟؟
إلى متى ؟
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43 - السماوي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:07
و لما الفزع ..مادامت الأعمار بيد من خلقها...ومن لم يمت بكورونا مات بغيرها..تعددت الأسباب و الموت واحد.
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