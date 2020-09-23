شفاء 2361 شخصاً من "كورونا" .. ونسبة التعافي 81.9 بالمائة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شفاء 2361 شخصاً في المغرب خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ نسبة التعافي 81.9 بالمائة مقابل نسبة فتك تصل إلى 1.8 بالمائة، بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 2397 حالة بالمملكة، فقد سجلت كما العادة أكبر حصيلة في جهة الدار البيضاء سطات بـ 1120 إصابة مؤكدة، منها 875 بالبيضاء، و58 بالجديدة، و57 بالنواصر، و49 بالمحمدية، و29 بسطات، و24 بمديونة، و15 ببرشيد، و7 بسيدي بنور، و6 ببن سليمان.

وسجلت 338 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة، منها 99 بالقنيطرة، و81 بالخميسات، و78 بسلا، و41 بالصخيرات-تمارة، و21 بالرباط، و18 بسيدي قاسم. كما سجلت 212 حالة في جهة مراكش آسفي، منها 151 بمراكش، و20 بالرحامنة، و15 بالحوز، و13 باليوسفية، و7 بشيشاوة، و4 بالصويرة، وحالتان بأسفي.

جهة درعة تافيلالت سجلت 155 حالة، منها 77 بالرشيدية، و40 بميدلت، و33 بتنغير، و5 بورزازات؛ فيما سجلت 142 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 39 ببني ملال، و36 بخنيفرة، و28 بخريبكة، و27 بالفقيه بنصالح، و12 بأزيلال.

أما جهة سوس ماسة فسجلت 112 حالة، منها 70 بأكادير إدوتنان، و27 بتارودانت، و10 بشتوكة آيت بها، و5 بإنزكان آيت ملول. كما سجلت 111 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 45 بطنجة أصيلة، و32 بتطوان، و11 بالعرائش، و10 في كل من الحسيمة والمضيق الفنيدق، وحالة في كل من شفشاون والفحص أنجرة ووزان.

بينما سجلت جهة الشرق 72 إصابة بالوباء، منها 62 بوجدة أنجاد، و4 بجرادة، و3 بالناظور، وحالتان ببركان، وحالة بالدريوش. كما سجلت 70 حالة جهة فاس مكناس، منها 23 بتازة، و21 بفاس، و12 بمكناس، و9 بصفرو، و4 بإفران، وحالة بالحاجب.

جهة كلميم واد نون سجلت كذلك 29 حالة، منها 11 بكلميم، و10 بأسا الزاك، و6 بسيدي إفني، وحالتان بطانطان؛ بينما سجلت 22 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب جميعها بوادي الذهب، و14 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 11 بالعيون، و2 ببوجدور، وحالة بالسمارة.

وتتوزع الوفيات الـ 29 على مدينة البيضاء بـ 12 وفاة، و4 بأكادير إدوتنان، وحالتي وفاة في كل من مراكش وخريبكة والفقيه بنصالح ومكناس؛ ثم حالة وفاة في كل من سلا والرشيدية وميدلت وأزيلال وطنجة – أصيلة.