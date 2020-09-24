المجلس العلمي بميدلت ينخرط في مكافحة كورونا

محمد ايت حساين

نظم المجلس العلمي المحلي بميدلت، بتنسيق مع عمالة الإقليم، حملة تحسيسية وتوعوية بمخاطر جائحة "كورونا" لفائدة ساكنة مركز مدينة ميدلت.

تهدف هذه الحملة التي نظمها المجلس العلمي بتنسيق مع عمالة الإقليم، والسلطة المحلية والهلال الأحمر المغربي، إلى توعية وتحسيس المواطنين والمواطنات بخطورة تداعيات جائحة كورونا، وبضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية التي أعلنت عنها السلطات العمومية المختصة.

وحسب تصريح لمسؤول بالمجلس العلمي المحلي، فإن هذه الحملة جرى تنظيمها تحت شعار "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا"، مشيرا إلى أن المجلس العلمي يهدف من خلال هذه الحملة إلى تحسيس المواطنين بأن "الالتزام بالتدابير الوقائية عبادة وطاعة، ومخالفتها إثم ومعصية".

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحملة عرفت توزيع الكمامات الواقية بالمجان من قبل مسؤولي المجلس العلمي المحلي، بحضور باشا المدينة وفعاليات المجتمع المدني والهلال الأحمر المغربي، فضلا عن توعية المواطنين والمواطنات بضرورة احترام مسافة التباعد وتطبيق إجراءات النظافة.

يشار إلى أن سلطات ميدلت تقوم بشكل يومي، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، بحملات توعوية مهمة شملت مراكز المدينة ومختلف الدواوير والقرى، وذلك من أجل التحسيس بخطورة الوباء الذي عرف انتشارا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة.