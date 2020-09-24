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التعاون الأمني يجمع حموشي والسفير الأمريكي

التعاون الأمني يجمع حموشي والسفير الأمريكي
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 16:55

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الخميس، دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، بالرباط، بحضور أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.

الجانبان، يقول البلاغ، تناولا مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل، وكذا استعراض السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استعرض الطرفان آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكي في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء أشاد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بحصيلة التعاون الإستراتيجي بين البلدين في المجال الأمني، وعبرا عن عزم المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية على تطوير أشكال ومستويات هذا التعاون بما يساهم في إحلال الأمن والسلم العالميين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متقاعد الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:09
مرحبا بالتعاون المغربي الامريكي في مكافحة الإرهاب!!! المغرب اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال مما جعل الدول الكبرى للتعاون معه!!! برافو السيد الحموشي وابرافو لرجال الأمن الوطني المغربي بكل أطيافه!!!
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2 - imrane الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:34
عندما اسمع او اقرأ مصطلح التعاون من أجل الارهاب يتباذر الى ذهني محاربة الدين بأساليب عصرية يتداخل فيها الجانب الأمني مع الاقتصادي و الثقافي مقابل بعض الهبات من الراعي لجروه.
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3 - salaw الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:52
واش لي بغى يخرب ويقثل النفس التي خلقها الله عز وجل اش من علاقة له بالدين للاسف الدين حاميه الله والمؤمنين الصادقين اما فيما كتبت الاخت ايمان فهو خلط لك فالمفاهيم خاصة وان الثقافة العامة والتعمق فالمجال الديني لايمث بصلة لاي شخص بغى يفجر ويفركع ويخرب فنظرك هدا عندو علاقة بمصطلح الدين واسف للتدخل والامن المحلي الوطني يشهد له عالميا ودوليا بالكفائة والخيرة لهاذا تتم الاستشارة والتعاون معا
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