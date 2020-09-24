24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا
- "ثغرات" تنقلُ مهاجرين سريّين من ليبيا والجزائر إلى سواحل أوروبا
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار"
- فيلق "عاش الموت" .. جنود من أصول مغربية يدافعون عن إسبانيا
- أهمية مشروع النموذج التنموي الجديد
حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" (5.00)
"غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)
رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب بمستشفى "باكستان" (5.00)
الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" - (79)
- منيب: الزكام أخطر من "كورونا" .. والأنظمة تقوي التسلط بالفيروس - (72)
- المغرب يجني ثمار الدبلوماسية الملكية بحيازة مناصب دولية رفيعة - (61)
- هل يصل المغرب إلى عتبة تسجيل مائة وفاة يوميا بسبب "كورونا"؟ - (54)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعاون الأمني يجمع حموشي والسفير الأمريكي
استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الخميس، دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، بالرباط، بحضور أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا ممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة.
المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.
الجانبان، يقول البلاغ، تناولا مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل، وكذا استعراض السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.
كما استعرض الطرفان آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكي في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء أشاد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بحصيلة التعاون الإستراتيجي بين البلدين في المجال الأمني، وعبرا عن عزم المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية على تطوير أشكال ومستويات هذا التعاون بما يساهم في إحلال الأمن والسلم العالميين.