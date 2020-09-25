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‪نقابة تعلن حزمة احتجاجات على وزارة التربية‬

‪نقابة تعلن حزمة احتجاجات على وزارة التربية‬
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 03:29

طالب التنسيق النقابي الثنائي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات CDT وFNE الوزارة بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة، داعيا المعنيين حاملي الشهادات إلى إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2020، مع أشكال احتجاجية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون ووجدة.

وحمل التنسيق النقابي الجهات المسؤولة جميع تبعات "هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية".

وندد المصدر ذاته بـ"كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات، عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر".

ودعا التنسيق موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات المقصيين من الترقية وتغيير الإطار إلى ارتداء الشارات الحمراء داخل الأقسام، مشددا أيضا على ضرورة احترام جميع الإجراءات الصحية، مع ارتداء الكمامة وضمان التباعدٍ الجسديٍ لأكثر من متر واحدٍ بين جميع المحتجين.

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