"الفيروس" يُغلق 118 مدرسة ويصيب 413 تلميذا و807 أساتذة

هسبريس من الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن فيروس كورونا تسبب في إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذة وتلميذ.

وجاء إغلاق هذه المؤسسات التعليمية، وفق الوزير أمزازي، إثر اكتشاف حالات إيجابية بها، همت 413 تلميذا (ة) و807 أساتذة، و129 إطارا بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى.

وأوضح أمزازي، في عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي أمس الخميس، حول سير الدخول الدراسي 2021-2020، أن "الدخول التربوي الحالي يأتي في سياق خاص تطبعه وضعية وبائية مقلقة وغير مستقرة على غرار باقي دول العالم".

وأضاف وزير التربية الوطنية أنه "رغم ذلك فقد واصلت الوزارة تنزيل برنامج العمل الملتزم به أمام الملك محمد السادس ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى العمل على تأمين الحق الأساسي والدستوري في التمدرس من خلال رفع تحدي انطلاق الموسم الدراسي في 7 شتنبر الحالي وتنظيم الامتحانات المؤجلة برسم الموسم الدراسي 2020- 2019 في ظروف آمنة خلال شهر شتنبر الحالي وبداية شهر أكتوبر المقبل، وكذا ترصيد ومواصلة مجهود السنة الماضية في ما يتعلق باعتماد آلية التعليم عن بعد، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19، ومع استحضار العواقب الوخيمة التي يمكن أن تمس التحصيل الدراسي للمتعلمات والمتعلمين".

وأشار أمزازي إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي من المرتقب أن يبلغ 8 ملايين و704 آلاف، و409 تلاميذ، من بينهم 776 ألفا و409 تلاميذ جدد (ة) بالسنة الأولى ابتدائي.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه تفعيلا للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي هذه السنة ليصل إلى أكثر من 910 آلاف طفل (ة)، مع توقع التحاق حوالي 140 ألف طفل(ة) جديد(ة).

وذكر المصدر ذاته أن الوزارة سخرت لاستقبال التلاميذ 179 مؤسسة جديدة، بما فيها المدارس الجماعاتية والداخليات، وعبأت ما يناهز 310 آلاف و183 أستاذا وإداريا، منهم 15 ألف أستاذ (ة) جديد من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

"وتفعيلا للقرارات التي اتخذت الحكومة بخصوص تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى بعض العمالات والأقاليم والأحياء، فقد تم اعتماد نمط التعليم عن بعد على مستوى 2265 مؤسسة تعليمية، تضم أكثر من 972 ألف تلميذة وتلميذ"، يوضح الوزير أمزازي.

ولفت المتحدث إلى أن عملية تتبع سير الدخول المدرسي التي قامت بها الوزارة من خلال 816 لجنة إقليمية مكنت من زيارة 4821 مؤسسة عمومية وخصوصية.

وعلى مستوى التكوين المهني، تشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد المتدربين الجدد سيبلغ 282 ألفا و730 متدربة ومتدربا، سخرت لهم الوزارة لاستقبال هؤلاء المتدربين 17 مركزا جديدا و8 داخليات.

أما بخصوص التعليم العالي فسيبلغ العدد الإجمالي للطلبة مليونا و79 ألفا و329 طالبا (ة)، فيما سيبلغ عدد الطلبة الجدد برسم هذا الموسم حوالي 296 ألف طالب(ة). كما سيتم فتح مؤسستين جامعيتين و3 أحياء جامعية.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية قدم خلال المجلس الحكومي مستوى تقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17؛ "وذلك انطلاقا من سيرورة تفعيل هذه المقتضيات التي عرفت في فبراير 2020 تحيين حافظة المشاريع الإستراتيجية، التي تضم 18 مشروعا موزعة على 3 مجالات".

وبخصوص المخطط التشريعي والتنظيمي، ذكر أمزازي أنه يتضمن 81 نصا تشريعيا وتنظيميا، من بينها 21 مشروعا مبرمجا سنة 2020.