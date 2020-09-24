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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2356 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2356 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2356 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 110099 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2371052 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1956 حالة.

وتم التأكد من 1942 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - اقرأ هذا الخبر الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:10
حكومة العثماني تجتمع كا اسبوع عبر سكايب، بدريعة الاحتراز، وتترك العمال والموظفين مجتمعين في فضاءات ضيقة، يتناقلون وباء كوفيد، أنانية الحكومة الفاشلة، حسبي الله ونعم الوكيل
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58
2 - minneapolis الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:12
لا اصدق الارقام على الاطلاق و ابدا يتم التلاعب في عدد الوفيات والشفاء والاصابات نهار غبر اليوبي وهند الزين عرفوا القضية فيها تخلويض
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52
3 - أستاذة وطنية الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:12
والله حتى عيينا لي مات الله يرحمو ولي مريض الله يشافيه والسلامة للباقيين ونطلبو الله يدفع علينا هذ الوباء ما عندنا باش نلقاوه يلا تزاد العدد
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35
4 - mmmm الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:12
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم...أرقام تفطر القلب....اللهم ارفع,غضبك و مقتك عنا...اللهم ارحم الموتى و شافي المرضي ونجنا انك على كل شيء قدير
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26
5 - Logique الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:13
بان ليا أصبح المعدل هو 2300 حالة في اليوم ، الله يحفضنا كاملين من هاد كورونا
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20
6 - مغربي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:13
غير حبسو علينا هادشي.والله شي واحد ممسوق. واخا اموتو الف فالنهار ، الناس هوما الناس
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22
7 - من كازا الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:14
واخا دابا نجي المغربي يعاني الله يهديكم ألزيمو بيوتكم تعلمو من جارة شرقية سونسمير ياو
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-36
8 - منطق الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:15
شهر اكتوبر نونبر دجنبر ستكون اشهر عصيبة حيث اذا لم يتم الالتزام بالحجر و التدابير غا نوصلو 5000 حالة يومية و 100 وفاة . الحذر ثم الحذر
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-27
9 - Rayyan الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:15
اصبحت اشك في الارقام يجب على وزارة الصحة اعطاء توضيح على الاعداد المسجلة
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10
10 - خليفة الزاكي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:16
الحل الوحيد هو التعايش مع هدا الفيروس ،وفتح الحدود لانقاد الاقتصاد من الافلاس
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18
11 - اسماء الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:16
شي حد يشرح لي كيفاش كيكون التباعد في الحافلات للنقل العمومي وترامواي
راه شي حدا شي
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30
12 - مزال الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:17
لا يوجد للمغرب حل للخروج من هتهي الوضعية إلا بالشروط الاتية :
الكف على السب و الشتم و الضحك على الآخرين !!! الاننا احنا أكبر ضحكة !
الكف على غرس و المتاجرة في المخدرات !
الكف على السياحة الجنسية !
الكف على اطلاق سراح المغتصبين الاجانب لأطفال من الاسبان و الخلجين !
الكف على التطبيع مع الكيان الصهيوني!
هكدا سنصبح كباقي شعوب العالم ، لا أحد يضحك علينا !!!!
و حينها يرفع الله غضبه علينا..
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9
13 - ولد لبلاد الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:17
2356 عدد المصابين الجدد بالفروس .. والاجمالي 110099 مشينا فيها الله يرحمنا .
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-10
14 - على الاوراق فقط !!! الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:18
يُلاحظ أن الإجراءات الصحية المعلن عنها لا تُطبق على أرض الواقع، الكل يلاحظ هذا الأمر، والكل ساكت!!!ننتظر من الفيروس يحشم وينسحب
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13
15 - معاد الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:20
هذه الأرقام المرتفعة تفكرني في مقولة وشعار:
وخا تعيا ماتطفي غاتشل غاتشعل.
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11
16 - حسين عمري الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:20
قلناها ونقولها حجر صحي لمدة معينة. .. حتى التحكم في الوباء..وإلافالهاوية تنتظر اللهم اشف المرضى وأرحم الموتى..
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-10
17 - السلام عليكم الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:20
انظر إلى حرارة الجو ورطوبته وأقدم تحية إجلال لكل الاطر الطبية التي جف جلدها من كثرة العرق...
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8
18 - السراج عمر الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:22
اول ما يجب القيام فعله هو طرد كل من العثماني و امزازي و وزير الصحة ...
هؤلاء الأشخاص هم سبب هذا البلاء و هم سبب ارتفاع كورونا في المغرب و كثرة نسبة الموتى .....
انهم ينتقمون من الأطر التي تعمل تحت امرتهم محملين اياهم مسؤولية انتشار الوباء ....و ذلك باعفاءاتهم المجنونة الطفولية ......
انهم يدفعون الأطر للواجهة الأمامية دون عون او سند يختبؤون وراء بروتوكولات صحية وهمية . لا يصلح تطبيقها الا على الموتى في القبور .
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14
19 - مصطفى الوجدي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:23
صافي مبقاش هاذ شي يخلح تولفنا مع الالاف مصاب يوميا نسال الله العافية والرجوع بنا إلى الطريق المستقيم
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4
20 - مالعمل؟،،،، الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:23
هل سترجع الدولة إلى الحجر الصحي الشامل؟ ام ستترك الوضع كما هو عليه وبالتالي ضرورة تعايش المواطنين مع الفيروس؟ ام ان الدولة تنتظر خروج لقاحا منتظرا ؛ للاستيراده قد يكون صينيا أو روسيا. ؟؟؟؟
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4
21 - مواطن الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:23
ما بقى ما يتقال اصبحنا من بين الدول التي في الصدارة من حيث الاصابات، بعدما كنا في ادنى الاصابات، تجاوزنا مصر والكويت ودول اوروبية. الله يرفع البلاء عنا.
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0
22 - Docteur الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:25
Octobre ça va être pire
38 morts !!!!
Silence du roi plus gouvernent incompétent LE MAROC VA BERS LA CATASTROPHE SANITAIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Merci hespress
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23 - Youssef الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:26
عيينا من هاد الفيلم، خليو الناس تخدم.
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4
24 - زكروم الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:26
الوضع لايبشر بالخير الحفيظ الله
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7
25 - يوسف الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:26
طبعا عيد الأضحى هو السبب الأول والأخير؟!
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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26 - المهدي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:28
المبالغة بزااااااف قتلتونا، وا ديرو الحل
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3
27 - hخديجة الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:29
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سائرون في طريق التهور .اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. لقاحنا هو عفوك و جودك و كرمك علينا بإنهاء هذا الوباء
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3
28 - تلميذ الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:29
اللهم الطف بعبادك من كل اذى و من كل شر ، و أرحمهم انك أنت الغفور الرحيم
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4
29 - dadda الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:31
عافاكم باراكا علينا من هذ الروتين من نهار ماظهر كوفيد وانثم كتكتبو لنا بحال هذ المقال باراكا من النمطية وشرحو ويخرج شي مكلف يشرح ويوضح لنا علاش عندنا بزاف ديال الوفيات اكثر من دول اخرى اماارتفاع عدد المصابين فاهم بلي كثرة اجراء التحاليل هي السبب او كثرة الوفيات ماسببها وماتقولو بلي هما اصحاب الامراض المزمنة حيث هذ المبرر غير صحيح هضرو معانا وشرحو لنا راحنا فقدنا الثقة في بعضكم والعلط حنا لي درناه لي كنصوتو بنية صادقة ولكن الاهمال ولى يطال الاحياء وحتى ابموتى كنتكلم بحرقة
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30 - Texas الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:31
dima 38 ? are you serious ? how ?
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2
31 - م المصطفى الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:31
رغم الأعداد التي تبدو مرتفعة في بلادنا، فإن حالات المتشافين مرتفعة ولله الحمد.
فمع المزيد من احترام الاحترازات الوقائية ستعرف بلادنا انفراجا واسعا بمشيئة الله.
فهنا بفرنسا الحالة جد مقلقة والعديد من المدن الفرنسية ستعرف إغلاق المقاهي والمطاعم وكذا القاعات الرياضية.
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32 - مراد الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:35
سؤالي المحير إذا كانت وزارة الصحة لا تتوفر إلا على ألف وستمائة سرير فأين هي أسرت مائة ألف مصاب ؟سؤال محير.
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33 - داز من هنا الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:37
مابقينا عارفين شكون نتيقو !!!!
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34 - وجدي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:38
اتمنى ان توقف وزارة الصحة اعطاء نتائج التحليلات على الاقل اسبوع كي نرتاح شيئا ما من هذه الاخبار السيئة
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-1
35 - بيضاوي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:38
إلتزموا الحيطة والحذر: الوقاية خير من العلاج عليكم بالتعقيم والغسل بالصابون واحترام مسافة الأمان وسنخرج منها سالمين بإذن الله رغم هذه الأرقام.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
إستعينوا بالصبر والصلاة. وسيرحمنا الله سبحانه وتعالى ويرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
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0
36 - فينيقي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:40
اصبح الرقم 2300 رقم رسميا بالنسبة للاصابات و الرقم 38 بالنسبة للوفايات
لك الله يا وطني العزيز لقد انتهت كلماتي و لم يعد بامكاني ان اعلق على هذه الارقام
صار اكبر امنياتي ان ياتي يوما تصبح فيه ايام كرونا من الماضي
و ان نعود الى حياتنا العادية فرغم الفقر و قلة ذات اليد فهي احسن الاف المرات مما نعيشه اليوم
يارب رحمنا برحمتك و رفع عنا غضبك و سخطك
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37 - عثمان تناتي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:41
السلام عليكم نفس السناريوا ابحال ليوم ابحال البارحة إلى آخره الى متى سنبقى كل يوم ننتضر عدد الاصابات وخصوصا الوفيات أما التعافي لا علاقة مجرد وعكة صحية لا غير خصنا تشوفوا الفيروس الحقيقي لمدة سنين وهما كمصوا لينا دم جوفنا اشكون هما هما الوزرات تاع الحكومة بما فيها البرلمان الجماعات رؤساء الأحزاب هدا اكبر جائحة في بلادنا خاصنا نقضيوا أغلبها عاد تشوفوا الحايحة العالمية وشكرا صحافة هسبريس
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38 - Rachid الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:43
ناري ناري ناري مشا فيها المغريب مسكين
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39 - المكناسي الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:55
من حزم المرء سوء الظن
يساورني شعور يدفعني إلى التساؤل عن إمكانية تدخل جهة ما لتغرقنا في وحل كورونا. ألا يشاطرني أحد هذا التخوف؟
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40 - ام وليد الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:59
المرض وزايد في الطلوع الفقير وواكل الشحط الاطفال ماقراوش الخدامة واقفة الخضرة في الطلوع الدجاج في الطلوع الدخل مابقاش الكرى صاير اتجمع اتريتات كيتجمعو الضو غالي السبيطارات ماكاينش العلاج الاغتصاب ارى برع اوى قولو لية غير شي حاجة خايبة ماعيشينهاش الله يلطف بالمساكين والدراوش وللكيبكيو من هد الهم لولينا عايشين فيه اما الوباء راه اصلا كان خصو يجي وكان خصو يحط على بنادم من كثرة الويل لعايشين فيه
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41 - بلال الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:04
القديا حمضا الله تعالى يعز علينا هد الشي
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42 - سوسي غيور على بلاده الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:06
علاش حتا حنا منبداو في البحث عن لقاح ونديرو تجارب فالمختبرات العلمية بلاصت منبقاو نكافحو الفيروس بالهضرة الخاوية ولو منجحوش مهم منبقاوش حاطين مصير شعب امام الهضرة تاع نتسناو الاوربين هما لي اصنعو لقاح و حنا نتسناوهوم اصدقوه علينا ... و شوف الشعب كيفاش غادي التلزم فاش اشوف الدولة كتقاتل باش تصنع دواء يقيه من الفيروس .. اللهم لا تحسبنا بما فعلوه السفهاء منا
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0
43 - لا حول ولا قوة إلا بالله الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:08
ان شاء الله ناوين يوصلوها لمليون ابوني(اصابة )باش تدوز اللعاقة صحيحة.و عطيو اليوبي وزارة صحة هداك سيد بعدا تبغيوه المغاربة وتتيقو فيه. على الله ربي يشوف من حالنا
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44 - مهاجر الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:09
كيف تعرفون عدد حالات الشفاء. و المصابين بالفيروس في بيوتهم من غير مراقبة ولا عناية. هل هذه الأرقام مبنية على حالات الوفاة أم عبارة عن كواترو في المقالات
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45 - تعازينا الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:14
تعازينا لكل من فقد حبيب وأن لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار اللهم امين
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46 - مصطفى السوسي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:16
أنا شفت واحد فيديو ديال وفيات كورونا، وداكشي لي شفت راه كيضر في الخاطر، راه لا إله إلا الله والسلام؛
-تصور معي أهل الميت يعرفون مرضه،يعرفون سبب وفاته،يعرفون كل صغيرة وكبيرة على موتاهم،ثم يضعه المسؤولون ضمن وفيات كورونا.
-فاللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا،اللهم ارحم الموتى ورد كيد الفاسدين المفسدين في نحورهم.
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47 - مؤونة+سد سد الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:18
اعطو الناس المؤونة رافطايمو وسدو البؤر .الحجر الصحي من أجل سلامة كباركم ابائكم . النضافة.الكمامة.الوقاية.
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