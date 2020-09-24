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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2356 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 110099 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2371052 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1956 حالة.
وتم التأكد من 1942 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
راه شي حدا شي
الكف على السب و الشتم و الضحك على الآخرين !!! الاننا احنا أكبر ضحكة !
الكف على غرس و المتاجرة في المخدرات !
الكف على السياحة الجنسية !
الكف على اطلاق سراح المغتصبين الاجانب لأطفال من الاسبان و الخلجين !
الكف على التطبيع مع الكيان الصهيوني!
هكدا سنصبح كباقي شعوب العالم ، لا أحد يضحك علينا !!!!
و حينها يرفع الله غضبه علينا..
وخا تعيا ماتطفي غاتشل غاتشعل.
هؤلاء الأشخاص هم سبب هذا البلاء و هم سبب ارتفاع كورونا في المغرب و كثرة نسبة الموتى .....
انهم ينتقمون من الأطر التي تعمل تحت امرتهم محملين اياهم مسؤولية انتشار الوباء ....و ذلك باعفاءاتهم المجنونة الطفولية ......
انهم يدفعون الأطر للواجهة الأمامية دون عون او سند يختبؤون وراء بروتوكولات صحية وهمية . لا يصلح تطبيقها الا على الموتى في القبور .
38 morts !!!!
Silence du roi plus gouvernent incompétent LE MAROC VA BERS LA CATASTROPHE SANITAIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Merci hespress
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سائرون في طريق التهور .اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. لقاحنا هو عفوك و جودك و كرمك علينا بإنهاء هذا الوباء
فمع المزيد من احترام الاحترازات الوقائية ستعرف بلادنا انفراجا واسعا بمشيئة الله.
فهنا بفرنسا الحالة جد مقلقة والعديد من المدن الفرنسية ستعرف إغلاق المقاهي والمطاعم وكذا القاعات الرياضية.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
إستعينوا بالصبر والصلاة. وسيرحمنا الله سبحانه وتعالى ويرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
لك الله يا وطني العزيز لقد انتهت كلماتي و لم يعد بامكاني ان اعلق على هذه الارقام
صار اكبر امنياتي ان ياتي يوما تصبح فيه ايام كرونا من الماضي
و ان نعود الى حياتنا العادية فرغم الفقر و قلة ذات اليد فهي احسن الاف المرات مما نعيشه اليوم
يارب رحمنا برحمتك و رفع عنا غضبك و سخطك
يساورني شعور يدفعني إلى التساؤل عن إمكانية تدخل جهة ما لتغرقنا في وحل كورونا. ألا يشاطرني أحد هذا التخوف؟
-تصور معي أهل الميت يعرفون مرضه،يعرفون سبب وفاته،يعرفون كل صغيرة وكبيرة على موتاهم،ثم يضعه المسؤولون ضمن وفيات كورونا.
-فاللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا،اللهم ارحم الموتى ورد كيد الفاسدين المفسدين في نحورهم.