رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا"

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن العالم بأسره مازال يعيش على وقع جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا لعدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا لعدد الوفيات.

وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، أن العالم يشهد "تنافسا دوليا قويا للوصول إلى تلقيح ناجع".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية؛ وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات".

ووقع المغرب، قبل أيام، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة "إر-فارم" الروسية بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا"، علما أن المملكة كانت قد بدأت قبل أسابيع المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.

وانطلقت في الشهر الجاري التجارب السريرية الخاصة باللقاح الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في المغرب، حيث تم اختيار كل من المستشفى الجامعي بالرباط والدار البيضاء، ثم المستشفى العسكري بالرباط، بمشاركة عشرات المتطوعين.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأكد آيت الطالب، في تصريحات صحافية، أن "المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطيره".