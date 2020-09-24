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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا"
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن العالم بأسره مازال يعيش على وقع جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا لعدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا لعدد الوفيات.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، أن العالم يشهد "تنافسا دوليا قويا للوصول إلى تلقيح ناجع".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية؛ وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات".
ووقع المغرب، قبل أيام، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة "إر-فارم" الروسية بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا"، علما أن المملكة كانت قد بدأت قبل أسابيع المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.
وانطلقت في الشهر الجاري التجارب السريرية الخاصة باللقاح الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في المغرب، حيث تم اختيار كل من المستشفى الجامعي بالرباط والدار البيضاء، ثم المستشفى العسكري بالرباط، بمشاركة عشرات المتطوعين.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.
وأكد آيت الطالب، في تصريحات صحافية، أن "المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطيره".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
تم سأعيد بيعه باهظ الثمن بالنسبة للمغاربة ،
بل وأكثر من ذلك بالنسبة للبلدان الأفريقية أو لتيسير الدبلوماسية
غير الاغتصاب -قتل- إضراب المعلمين- إضراب أطر الصحة- انكماش الاقتصاد الوطني- احتجاز كميات كبيرة من المخدرات و الخمور - انتشار الرشوة والفساد في الدولة-تلوث البيئة- كورونا -...........
متسمعش شي حاجة تتفرح في مغربنا الحبيب.
و الله وليت على أعصابي و أظن أن عددا كبيرا منكم يوافقني الرأي.
الله يصوب من عندو و صافي.
ما هي الترسانة القانونية التي يقصد السيد الوزير ؟
الرجاء من له معرفة أن يوضح لي كي أفهم. و لكم جزيل الشكر.
نعم للقاح الأكذوبة لكن لا لفرضه على العباد بداعي التخلص من كابوس جثم على أنفسهم هكذا تم تضخيم فيروس لا أصل له و تهويله حتى أصبح الكل يتمنى اللقاح و هو غير مكثرت لعواقبه و خفاياه السياسية و الإقتصادية و الإنسانية المهم رجوعه للحياة الطبيعية التي سلبت منه.
كفاكم لعب بأرواح العباد .
لن أتلقح و لن يتلقح أبنائي و عائلتي
إلا ثليق فيه السي العثماني يديرو لولادو و ليه أولا ربي حامينا من عندو بلإضافة كورونا بدات تمشي بلا ترهيب و ترعيب راه ماخدامش معانا
و حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم من الصغير للكبير داخل و خارج المغرب
يد الله فوق أيديكم
و ضمان نجاة حياة ألى نسبة 50 % .
*** بالأضافة يقولون بأن هذا اللقاح يحتوي على مواد حديدية و نانو ألكترونية ، أذن شكرا أن لا أريد المقامرة بصحتي
احذروا اللقاح
احذروا اللقاح
اللهم إني قد بلغت
دكتور طب عام
وما قاله العثماني فعليه ان بربه في ذويه اولا وفي نفسه فإن نجح اطمانا وان مات ارتحنا