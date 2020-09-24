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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا"

رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا"

رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:30

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن العالم بأسره مازال يعيش على وقع جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا لعدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا لعدد الوفيات.

وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، أن العالم يشهد "تنافسا دوليا قويا للوصول إلى تلقيح ناجع".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية؛ وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات".

ووقع المغرب، قبل أيام، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة "إر-فارم" الروسية بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا"، علما أن المملكة كانت قد بدأت قبل أسابيع المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.

وانطلقت في الشهر الجاري التجارب السريرية الخاصة باللقاح الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في المغرب، حيث تم اختيار كل من المستشفى الجامعي بالرباط والدار البيضاء، ثم المستشفى العسكري بالرباط، بمشاركة عشرات المتطوعين.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأكد آيت الطالب، في تصريحات صحافية، أن "المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطيره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - غي بالصحة نتما الاولييييين الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:38
بالصحة غي سبقو نتوما جربو فيكم راكم تبارك الله كتار نيت.. بضع سنوات نجربو موراكم ..ههههه
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240
2 - أمازيغي عبدالله الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:39
حذاري أيها المغاربة من هذا اللقاح فستندمون جل شعوب العالم ترفض هذا اللقاح ومنهم الأروبيون هؤلاء المسيرون والله ما تهمهم صحتكم وبقاؤكم يخلق مشاكل وكان آخرها تظاهرات بعدة مدن .
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143
3 - samir الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:39
الحكومة : سأشتري اللقاح بكميات كبير ، لن يصبح متوفرا
تم سأعيد بيعه باهظ الثمن بالنسبة للمغاربة ،
بل وأكثر من ذلك بالنسبة للبلدان الأفريقية أو لتيسير الدبلوماسية
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43
4 - النقد الذاتي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:39
بلا شك هذا الوزير يمهد الطريق ليكون اللقاح اجباريا. انتهى الكلام
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79
5 - omar الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:40
ههههه.اسمح لينا غير خليه عندك او جربوا في اعضاء الحكومة،الشعب ليس فأر تجارب
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156
6 - Mounir usa الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:41
وأنتم أين هو لقاحكم مادا اخترعتم الكدب على الشعب . يا حكومة العدالة بلا تنمية . اللقاح موجون و مخططاتكم بدأت تكشف
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80
7 - مواطنة الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:41
غير بالصحة و الراحة اسي العثماني و الله منتقدمو عليكم حتى تجربوه نتا و الوزراء و البرلمانيين عاد نشوفو حنا.
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133
8 - medkech الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:41
تهميش العلماء و البحث العلمي دفعنا الى البحث عن منقذ لوضع البلاد، مثال السلاوي العالم المغربي ما ان غادر البلاد حتى اصبح اكبر الباحثين عن لقاح كوفيد... لو بقي في بلده لوجدته طبيب عادي يلهف وراء المادة... ربما كورونا تعطي درس للمغرب من احل تشجيع العلم و البحث العلمي و نصنع لقاح خاص بنا يقضي على الفساد و المفسدين.
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65
9 - عبد الله الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:42
ومن قال لك يا سيدي نقبل بلقاح ، العالم كله يتحدث عنه كمشروع يروم استعباد البشر وجعله خاضع لإرادة التيكنولوجية .
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81
10 - محمدين الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:42
من الأجدر تجريب اللقاح في الوزراء وكتاب الدولة وكبار الموظفين وخدام الدولة
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98
11 - شكرا الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:42
كون هاني أؤكد لك ان 90٪ ديال لمغاربة سيرفضون اللقاح. لأننا و بكل بساطة فقدنا الثقة في أنكم تهتمون لأمرنا
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123
12 - فارس بلا جواد الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:43
شكرا سي العثماني غادي يجيب ليكم لقاح الصين يجربوه في المغاربة يقضي على المغاربة كاملين يبقى بوحدو هو وناس الحزب دايلو
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67
13 - خالد الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:44
المغاربة يريدون الإستفادة من خيرات البلاد والتطبيب المجاني والتعليم الجيد وليس من اللقاح
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102
14 - khalid الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:44
اي واحد ممكن يعد المغاربة الا وزير ،برلماني رئيس جماعة ..... اذا كان فعلا هذا اللقاح كما قالت منيب عليكم انتم فقط القيام به
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44
15 - موحا الحكيم الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:45
القضية مدبرة والمصادقةعلى المعاهدات الدولية تطفوا لسطح!! ماهذا السخاء من هذهالحكومة االتي مررت قوانين إستحيا العلمانيون الليبيراليون تمريرها ؟! المرضى لم يجدوا حتى دواء السكري والضغط الدموي وجميع أدوية الامراض المزمنة. ما في صيدلية مستشفياتنا سوى حبوب منع الحمل والوقاء المطاطي.
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47
16 - ابو انس الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:45
سيدي الرئيس المغاربة ينتظرون منك حياة بسيطة من تمدرس و تطبيب و انشاء معامل و رخاء المعيشة لا اقل ولا اكثر
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51
17 - موحا الحكيم الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:45
القضية مدبرة والمصادقةعلى المعاهدات الدولية تطفوا لسطح!! ماهذا السخاء من هذهالحكومة االتي مررت قوانين إستحيا العلمانيون الليبيراليون تمريرها ؟! المرضى لم يجدوا حتى دواء السكري والضغط الدموي وجميع أدوية الامراض المزمنة. ما في صيدلية مستشفياتنا سوى حبوب منع الحمل والوقاء المطاطي.
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20
18 - لم أعد مهتما الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:45
هادي مدة و حنا متنسمعو غير الأخبار السيئة. سواء في التلفزة الوطنية أو 2M أو هيسبريس.
غير الاغتصاب -قتل- إضراب المعلمين- إضراب أطر الصحة- انكماش الاقتصاد الوطني- احتجاز كميات كبيرة من المخدرات و الخمور - انتشار الرشوة والفساد في الدولة-تلوث البيئة- كورونا -...........
متسمعش شي حاجة تتفرح في مغربنا الحبيب.
و الله وليت على أعصابي و أظن أن عددا كبيرا منكم يوافقني الرأي.
الله يصوب من عندو و صافي.
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55
19 - فابور او بالفلوس الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:46
شكرا سعادة رئيس الحكومة على هذا الخبر المفاجئ و السار. واش هذا اللقاح غادي يكون فابور او نوجدو راسنا لشي سلخة او دبيحة في اواخر الجاءحة.
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18
20 - السكاك الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:47
العتماني غدي يخلصها من جيبو ولا من جيوبنا انا تنعرف غير العقربة لي تدق الشوكة فابور
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20
21 - brahim44 الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:47
اللقاح قبل أن ينزل للمواطنين. نريدك اعظاء ااحكومة ان يكونو اول من يلقح به .وعلى رأسهم سي العثماني متعرف ربما الله عز وجل يجيب ليكم إسهال تبقو في ديوركم .بلاحكومة بلااحزاب بلانفاق حتى كرونا ستخجل من نفسها وتدهب معكم أينما كنتم ..اللقاح الحكومة أولا والاداراة عاد المزاليط من الشعب
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28
22 - متعجبة الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:48
هل هناك ضمانات للمواطنين من استعمال هذا التلقيح
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19
23 - qaddy الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:48
لسنا بحاجة ملحة لهذا اللقاح غير تبذير المال العام شحال من كريب دازت سنين وماخذينا لقاحات و اصلا لو وجد لقاح على الاقل خاصو علميا ثلاث شهور باش يتجرب على نماذج سريرية باش تدرس عواقبه على المرضى وحنا واثقين بلي هذ اللقاح ماشي للمسكين والفقير لي ماعندو حتا قوتو اليوم وبالثالي اللقاح ديال طبقة معينة للاسف فقدنا الثقة في اغلبيثكم كلشي كيجر لجهتو حنا محتاجين لطرف الخبز والرغيف اليومي ماشي اللقاح المزعوم والايام بيننا على كلامي
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16
24 - maguiri الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:48
ومنذ متى صدق رئيس الحكومة في وعوده.. او اي وعد هدا صدق فيه ...الله يصاوب المواطن المغلوب على أمره
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18
25 - لله الأمر الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:49
هذا ما يبحث عنه بيل جيث... خطة محكمة و فخ للعالم و المغرب أول من يقع فيه لترتفع الوفيات بسبب الأعراض الجانبية التس هي أخطر من كورونا. ألجلطة الدماغية, الشلل, التوحد, الصرع ووووو ... متى سنستقسق من التبعية؟؟؟
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19
26 - imane الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:49
Mr El othmani et ses ministres doivent faire le vaccin en premier, les leaders dabord après les citoyens.
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16
27 - الهواري الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:50
انت كرءيس للحكومة المغربية عليك أن تلقح انت اولا و زمرتك من الوزراء و سننتظر حتى يتضح للمغاربة فعالية هذا العلاج و من بعد اهلا و سهلا.
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25
28 - حمادي الريفي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:51
ليس هناك ما يسمى بكورونا وانصح جميع المواطنين عدم التلقيح لان التلقيح هو المرض نفسه اللهم اني قد بلغت
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13
29 - عبد ربه الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:51
و لماذا التجارب السريرية في المغاربة؟ و ما هو المقابل؟
ما هي الترسانة القانونية التي يقصد السيد الوزير ؟
الرجاء من له معرفة أن يوضح لي كي أفهم. و لكم جزيل الشكر.
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12
30 - عثمان تناتي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:52
احسن خبر اسمعه من السيد العثماني هدا خبر يسعد قلوب ونفوس المغاربة جميعا وخصوصا الموجودين في المستشفيات شكرا أسي العثماني الله احفضك
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-44
31 - مغربي حر و افتخر الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:52
مخلصناش هد القاح ا السيد رءيس الحكومة ..هد اللقاح كترات عليه الهضرة .تو ان هناك نوايا خفية موراه .قضية بيل غيت متلا ...انا مغاديش نديرو ما حدي ف الحياة ..الحماية قدر الامكان..او الى مرضت ناخد الدوا لي تستخدم دايا العالم كامل ...المرجو من سيادتكم يا رءيس الحكومة انك تجعل هد اللقاح اختياري و ليس اجباري .وشكرا.
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12
32 - عمر الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:53
هاهاهاها. و تبيعوه للمغاربة بأسعار خيالية. راه تكشف الأمر ديالكم يا لوبي الأدوية
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10
33 - اللقاح والحكومة الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:55
يجب أن يبدأوا اللقاح باعضاء الحكومة أولا.. فإن نجح .. سيعلم الشعب أنه لقاح آمن.. وإن فشل اللقاح، سنرتاح منهم دفعة واحدة..
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13
34 - حكومة العبث الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:57
انا مواطن مغربي و اعلن من هذا المنبر أنني فقدت الثقة في العثماني و حكومته.... بعد فضيحة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى و إستمرار حكومة العبث في المسؤولية... لا يمكنني إلا أن أضع هذه المؤسسة العبثية مثل السطل في الأرض بلا تفرقيب و امضي إلى شيء مفيد في حياتي..... حكومة صورية بيدقية لا ملح و لا طعم لها حربائبة و يشتم منها رائحة الإنتقام من المغاربة.
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35 - Hafid الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:58
علاش مايوعدش المغاربة بشي استقالة جماعية
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14
36 - عبدالحي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:59
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية؛ وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات. حكومة استهلك وتهلك .
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2
37 - متتبع الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:00
جميع رؤساء الدول الديمقراطية ووزرائها يخاطبون ويخرجون ويحترمون شعوبهم التي اوصلتهم للمناصب بصفة منتظمة يوميا واسبوعيا ويعطونهم جميع المستجدات والحقائق والحلول.. الا الا عندنا جميعهم يختبئون في قصورهم ومكاتبهم منشغلون باعمالهم ومصالحهم الشخصية والعائلية والانتخابات والوعود الكاذبة وغيرها...هل وفرتم الاطباء والتحاليل والاسرة واجهزة التنفس والادوية والمبيت والاكل للمرضى دون تمييز كي توفروا اللقاح اللذي لم يجده أحد بعد ؟؟؟
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8
38 - immad الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:00
ومن قال لك ايها الوزير نحن نريد لقاحا!!! نحن لسنا فئران تجارب!!!! للعالم كله فشل في ايجاد الدواء!!!
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12
39 - sarasabihi الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:01
المغرب هو البلد الوحيد للي داير هاد الحالة كاع الدول تعابشات مع المرض و رجعو الحياة الطبيعية حنا كل نهار كيحطو 2000 حالة و الكمامة و سظ هاد المدينة سظ مع 8 سد مع 10 عيقو
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8
40 - aziz freedom الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:03
الزكام أخطر من فيروس وهمي فرض على الناس و تم تكرار كذبته حتى صدقها الكل .
نعم للقاح الأكذوبة لكن لا لفرضه على العباد بداعي التخلص من كابوس جثم على أنفسهم هكذا تم تضخيم فيروس لا أصل له و تهويله حتى أصبح الكل يتمنى اللقاح و هو غير مكثرت لعواقبه و خفاياه السياسية و الإقتصادية و الإنسانية المهم رجوعه للحياة الطبيعية التي سلبت منه.
كفاكم لعب بأرواح العباد .
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6
41 - Me again الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:06
بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية المتحكمة في الحكومة و الوزارة و المندوبية و الجهوية و المركزية و المحلية ....و المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية بمشاركة عشرات المتطوعين اي اكباش الفداء للحصول على اللقاح. اما فيما يخص اللقاح من امريكا فهو مضمون من طرف الدكتور السلاوي و لقاح فرنسا ان هو جاهز فالخبراء المغاربة ذوو الجنسية الفرنسية سيرسلونه الى المغرب قبل استفادة الفرنسيين منه...
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1
42 - khawla الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:07
اغرب شيئ لفت انتباهي كلمة متطوعين شكون هد حمق يتطوع باش يجربو عليه لقاح مجهول عوارض. او لقاح مبرمج
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43 - Weld Texas الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:09
A huge thank you to our vigilante government on this wonderful news! Please we strongly recommend you vaccinate your ministers and all members of government and their families. We want you to enjoy the benefits of this vaccine first, and please be greedy! Vaccinate twice and three times, make sure you take one in the head as well, so all viruses will leave your bodies. The people will wait their turn, and maybe will have to vote another government in office before their turn comes.
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4
44 - Salama الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:10
خير نتمنا أن تجربوه انتم وأبنائكم واهلكم أولا . la chine et corea...... لم تلفح شعبها المليار ونصف إفتح لنا الحدود ولا رجوع الى الابد والسلام
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6
45 - مصطفى الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:10
حنا تزدنا ملقحين من عند الله........... الحمد لله والشكر لله....
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7
46 - عبدالله الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:11
منزيدوش قدامكم متجيش نتوما الأولين ياك غير كيمرض فيكم شي واحد نيشان كتطيرو بيه للمستشفى العسكري خليو الشعب عليكم مخاصوش اللقاح ملقح من عند الله.
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9
47 - Said الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:11
الله ياخذ فيكم الحق كل الدول لتخاف على شعوبها شكوا في هاذ اللقاح وبما انكم تستفيدون ماديا من الصين مقابل الفئران البشرية المغربية تتسابقون من اجل لقاح لم يجرب بما فيه كفاية وتريدون بيعه للمغاربة الذين لا اظنهم بهذا الغباء ليقبلوا لقاحك فغير بالصحة خدوه انتم .
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6
48 - البوهالي الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:11
لا نريده ونحن متعودون على المرض وعلى الزلط وخذوه أنتم لعل وعسى تبقوا مخلدين في هذه الدنيا
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11
49 - Observateur الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:11
كنت أتمنى أن يعد رئيس الحكومة المغاربة بتطوير لقاح مغربي ضد كورونا وتصديره إلى باقي دول العالم. هذا قابل للتحقيق شريطة إعادة النظر في لغة التدريس. التعليم باللغة المغربية والإنفتاح على اللغات الأجنبية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية
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5
50 - lahbil الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:11
هداك اللقاح جربيه فيك أوفي اللي عزيز عليك حناية توالفنا واتصاحبنا مع كورونا عطاتنا العاهد باش ماتقيصناش رمات علينا الخاوة انتم لاثقة فيكم ولافي حزبكم ولافي اللي تيصوتو عليكم كرهناكم كرهنا انشوفوكم وانسمعوا كلامكم
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6
51 - مكلخ مغربي قح الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:12
امكن هاد اللقاح بغاو اياخذو بيه المعلومات الشخصية للعالم كله.هذا ما يشاع والله اعلم .كاينة شي تنبيرة .
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7
52 - تعليق الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:13
الصراحة... المغاربة شعب صعيب كيفما درتي معاهم وحلا.. جبتي لهم اللقاح يقولو لك باغيهم يخضعو للإستبداد وبغيتي تقضي عليهم... والى ماجبتيش ليهم اللقاح يقولو لك راك بغيتيهم يموتو ب كورونا...صراحة شعب صعييب
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-4
53 - استاد محبط الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:13
سلا م عليكم لا آريد اي لقاح لي و لاسرتي أريد مستحقاتي التي في دمة الدولة ٠ اما حكاية كورونا كحكاية ماما غولة ستختفي عن نظار العالم كما اختفت ماما غولة عند الكبار
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5
54 - حياة فاس الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:16
لن أثق في هذا اللقاح الناس الواعية و العايقة عارفة خفاياه و شنو كايدير و أهدافو المستقبلية و شكون متبني الخطة لي واضعينها
لن أتلقح و لن يتلقح أبنائي و عائلتي
إلا ثليق فيه السي العثماني يديرو لولادو و ليه أولا ربي حامينا من عندو بلإضافة كورونا بدات تمشي بلا ترهيب و ترعيب راه ماخدامش معانا
و حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم من الصغير للكبير داخل و خارج المغرب
يد الله فوق أيديكم
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5
55 - عبد الله الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:16
على ممثلي الأمة ان يكونوا اول مستفيد لأنهم اول من يستفيد من خيرات الأمة فمن العيب ان يتقدم أمامهم المواطن البسيط ،الوزراء والبرلمانيون والنقابيون ومن على شاكلتهم ان يصطفوا من الآن وان يلتزموا بالإجراءات التي يوصون بها مختلف الأوقات :تباعد تعقيم غسل........وتصبحون على وطن بدون كورونا
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56 - متعافية من المرض الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:18
عطيونا بعدا غير النتائج الصحيحة د عدد الاصابات و الوفيات عاد الى كانت بصح نتسناو اللقاح بفارغ الصبر
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57 - منعش سياحي الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:18
اودي غير طلقونا انضربوا حتا السم امعاكم ماشي غير اللقاح
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-4
58 - youness الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:18
باينة هاد اللقاح غدي يكون على شكل قويلبات هاد المرة باغيين تحشيوها الشعب ديال بصح ولاه منويتك تولي ماسوني هههههه
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59 - مغربية صحراوية الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:19
لا أعتقد أن المغاربة سيأخدون التلقيح ليس لشيء سوى أن هذا الداء يبعث إلى الشك ولا أحد يستهين بصحته
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60 - يوسف الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:21
السلعة ديال الصين في الأول تاتبان خدامة، تادوز واحد المدة تايبداو يبانو الديفويات حتى تاترميها في الزبل، المشكل مع اللقاح مايمكنش ترمي راسك في الزبل من بعد ما يبانو الديفويات، غادي تعيش حياتك بهم، وشكون هاديك الساعة غادي يعقل عليك
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61 - جواد الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:22
ونموت ومتجيش لدوك السبيطارات ديال الحماق هدوك اما الي بعقلو وجا لتما را يحماق
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62 - مغربي الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:23
اودي غي خليه عندكم اجربوه فيكم و ردو علينا لخبار ....
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63 - Le révolté الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:24
اول مرة في حياتي اتمنى من السيد العثماني ان لا يبخل على أفراد حكومته ويوزع عليهم كل اللقاحات ضد الكوفيد 19 ويترك الشعب المغربي في حاله يتغلب على هذا الوباء.
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64 - said الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:26
لقيتو يالمغاربة اللقاح بقى ليكم غير ترفضوه انا باغي اللفاح فين هو
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-3
65 - Ait nayo الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:34
ماكينش شي تلقيح ضد الأحزاب و خصوصا تجار الدين
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66 - ساميا الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:34
اخاف ان تبتزنا الدولة كما اعتادت تبيع لقاحها مقابل الحصول على بعض حقوقنا .
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67 - سعيد الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:35
مادايروش لا ليا لا لولادي حتى يستعملوه الاوربيين لي صنعوه
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68 - من خارج الوطن الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:36
هاد المرة آسي العثماني راه الشعب سمحلك غير تفضل بوحديتك دير اللقاح نتَ و البرلمانيين و الرؤساء ديالك و الله يجازيكم بخير وِلَ شاطت شي حاجة غير عطيوها لولادكم راه الشعب سمحلكم فيها و الله يسهل عليكم
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69 - benmoussa الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:37
العملاء التجاريين لمنظمة الصحة العالمية الذين لا يهمهم ألا رفع chiffre d'affaire لبعض شركات يقول بأن فعالية هذا اللقاح الروسي هو فعال ب 50% ..... أذن شكرا أن لا أريد المقامرة بحياتي
و ضمان نجاة حياة ألى نسبة 50 % .
*** بالأضافة يقولون بأن هذا اللقاح يحتوي على مواد حديدية و نانو ألكترونية ، أذن شكرا أن لا أريد المقامرة بصحتي
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70 - دكتور الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:38
احذروا اللقاح
احذروا اللقاح
احذروا اللقاح
اللهم إني قد بلغت

دكتور طب عام
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71 - Abdou الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:41
لا لا لا بلاش، غير بالصحة والراحة، غادي يدير ليا الحرقة. خلينا حتى يدور العام لاخور نشوفو كيولاو الشعوب لي دقوه ليهوم، واش ولاو حومر ولا تزغبو ولا ناض ليهوم الريش، الله يرحم والديك ما تزربش.
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72 - YOYO الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:42
يمكن بيل غيت سيعمل شريحة توجهنا للانتخاب مجددا لصالح العدالة والتنمية ليتم ما تبقى من افقار المواطنين( c'etait seulement pour rire)
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73 - منافقين الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:43
لا تقة في المختبرات الدولية واللا مسؤولين المغاربة سيرو جربوه نتوما و على السجناء خدام الدولة و و موضفي الدولة و الامنيين و الجيش ولا تبرعوا بيه لشي دولة بعد 10 سنوات عاد جربوه على البقية
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74 - عابر الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:50
اما اللقاح الصيني فقد اثبت الاطباء بانه لقاح قاتل وكذلك اللقاح الفرنسي والانجليزي فقد حرب في كثير من الدول ومن بينها المغرب فقتل العديد من الناس بدون حق لانهم لم يسالهم احدا هل تريد ان تلقي تجربة لتلك الجفنة م اللقاح لكن المستفيد الوحيد هي الدولة تاخذ الملايين من الدولارات لكي تجرب باهلها
وما قاله العثماني فعليه ان بربه في ذويه اولا وفي نفسه فإن نجح اطمانا وان مات ارتحنا
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75 - مواطن الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:54
هاادشي علاش كدورو من شحال هادي وتزرعو الرعب وتهولو الامور غير إكون باش اكون اللقاح إجباري. اوا اسيدي انا تانقولك والله لا درت هاد اللقاح. بداو براسكوم الوزراء والبرلمانيين وأغنياء المغرب وديك السعات نجربو حنا الطبقة الكادحة الغير معترف بها. اما غير جرب فالشعب غير متحلموش وخا نوصل معاكوم للمحكمة العليا
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