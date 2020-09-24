وفيات كورونا تناهز ألفي حالة .. وحصيلة الشفاء تلامس مائة ألف

هسبريس من الرباط

سجل المغرب في آخر 24 ساعة 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع ضحايا الوباء منذ بداية الجائحة إلى 1956 حالة؛ في مقابل التأكد من 1942 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186 حالة.

وتتوزع 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على جهة الدار البيضاء سطات بـ 994 حالة، منها 735 بالبيضاء، و85 بسطات، و58 بالنواصر، و56 بالمحمدية، و28 بمديونة، و13 ببن سليمان، و10 ببرشيد، و7 بالجديدة، وحالتان بسيدي بنور.

وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية في جهة سوس ماسة بـ 419 حالة، منها 274 بإنزكان آيت ملول، و121 بأكادير إدوتنان، و13 بتارودانت، و6 بطاطا، و3 بشتوكة أيت بها، وحالتان بتزنيت. كما سجلت 318 في جهة الرباط سلا القنيطرة، منها 108 بالقنيطرة، و62 بسلا، و58 بالصخيرات تمارة، و35 بالرباط، و29 بسيدي قاسم، و14 بالخميسات، و12 بسيدي سليمان.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 150 حالة، منها 65 بخريبكة، و34 بالفقيه بنصالح، و27 ببني ملال، و16 بخنيفرة، و8 بأزيلال؛ فيما سجلت 137 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 55 بالرشيدية، و49 بميدلت، و20 بتنغير، و13 بورزازات.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 101 إصابة، منها 30 بطنجة، و24 بتطوان، و23 بالعرائش، و11 بالحسيمة، و10 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بوزان، وحالة بشفشاون. كما سجلت 100 إصابة في جهة مراكش آسفي، منها 81 بمراكش، و7 في كل من اليوسفية والصويرة، و5 بقلعة سراغنة.

جهة فاس مكناس نالت 58 حالة مؤكدة، منها 19 بفاس، و14 بمكناس، و13 بتازة، و4 بإفران، و3 في كل من تاونات وصفرو، وحالتان بالحاجب. كما سجلت 28 حالة في جهة الشرق، منها 11 بجرادة، و8 بالناظور، و6 بوجدة أنجاد، و3 بالدريوش.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 22 إصابة كلها بالعيون، فيما سجلت 17 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب، و12 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 11 بكلميم، وحالة واحدة بطانطان.

الوفيات الـ 38 تتوزع على مدينة البيضاء بـ 12 وفاة، و5 بمراكش، و3 في كل من إنزكان آيت ملول وخريبكة، وحالتي وفاة في كل من سلا وقلعة سراغنة وتازة؛ ثم وفاة واحدة في بن سليمان والرباط والفقيه بنصالح ووزان والصويرة ومكناس ووجدة-أنجاد والعيون وطانطان.