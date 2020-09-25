24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثغرات" تنقلُ مهاجرين سريّين من ليبيا والجزائر إلى سواحل أوروبا
- "أحداثٌ بلا دلالة" .. خرافة سينمائيّة توثق تعقيدات مغرب السبعينات
- في الانتخابات الأمريكية .. قطار البيت الأبيض يمرّ من ولاية أوهايو
- كتاب جماعي يبرز أهمية تضامن البلدان المغاربية
- مافيا العقار
"غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)
رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب بمستشفى "باكستان" (5.00)
الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)
الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (94)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (68)
- المغرب يجني ثمار الدبلوماسية الملكية بحيازة مناصب دولية رفيعة - (61)
- هكذا تسخّر مخابراتُ الجزائر الإعلامَ الفرنسي للهجومِ على المغرب - (58)
- هل يصل المغرب إلى عتبة تسجيل مائة وفاة يوميا بسبب "كورونا"؟ - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعة محمد الخامس تخفض رسوم الماستر للموظفين
دعت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط رؤساء المؤسسات التابعة لها إلى تطبيق مقرر مجلس الجامعة رقم 2020/14، المصادق عليه بتاريخ 24 يونيو 2020، "والذي ينص على خفض رسوم التسجيل بالماستر بالنسبة للطلبة الموظفين والمأجورين بنسبة 20%، أي 8000 درهم لكل أسدس عوض 10.000 درهم".
كما دعت الرئاسة ذاتها المعنيين إلى تحديد الغلاف الزمني لكل وحدة في 60 ساعة، "وتعويض منسق الماستر لسنتي التكوين في مبلغ صافٍ أقصاه 15000 درهم عن كل أسدس، وفتح الماستر كتكوين ميسر بعد سنة من التكوين العادي".