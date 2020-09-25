جامعة محمد الخامس تخفض رسوم الماستر للموظفين‎

هسبريس من الرباط

دعت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط رؤساء المؤسسات التابعة لها إلى تطبيق مقرر مجلس الجامعة رقم 2020/14، المصادق عليه بتاريخ 24 يونيو 2020، "والذي ينص على خفض رسوم التسجيل بالماستر بالنسبة للطلبة الموظفين والمأجورين بنسبة 20%، أي 8000 درهم لكل أسدس عوض 10.000 درهم".

كما دعت الرئاسة ذاتها المعنيين إلى تحديد الغلاف الزمني لكل وحدة في 60 ساعة، "وتعويض منسق الماستر لسنتي التكوين في مبلغ صافٍ أقصاه 15000 درهم عن كل أسدس، وفتح الماستر كتكوين ميسر بعد سنة من التكوين العادي".