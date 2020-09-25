سفارة إسبانيا بالرباط تعلن تنظيم رحلة بحرية جديدة‬

هسبريس - أمال كنين

في وقت تبقي إسبانيا على إغلاق حدودها مع المملكة، مع فرضِ قيود جديدة على المغاربة الرّاغبين في ولوج التّراب الإسبانيّ، تستمر السفارة الإسبانية بالرباط في إعلان تنظيم رحلات بحرية من طنجة لنقل رعاياها.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تنظيم رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء في 3 أكتوبر المقبل، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا، والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

الموعد النهائي للحجز على متن هذه الرحلة هو فاتح أكتوبر. وسيتم البيع عن طريق الهاتف من خلال مركز اتصال، بينما يجب أن يتم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان. أما بالنسبة للمسافرين مع حيوانات أليفة فتم التذكير بضرورة إحضار الوثائق المطلوبة والامتثال للوائح الصحية للسفر الدولي.

وأبحرت قبل أيام رحلة أخرى من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وهي الرحلة رقم 31 التي تنظمها السفارة الإسبانية منذ إغلاق الحدود كإجراء احترازي ضد كوفيد 19؛ وضمت 578 راكبا و178 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي. كما من المنتظر أن تبحر الرحلة رقم 32 يوم غد السبت.

وقرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية، بداية من يوم أمس وإلى غاية منتصف ليل آخر يوم من الشهر الجاري"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".