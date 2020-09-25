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الرئيسية | مجتمع | دراسة: نصف الشّباب المغاربة يعتبرون كورونا "سلاحاً بيولوجيا"

دراسة: نصف الشّباب المغاربة يعتبرون كورونا "سلاحاً بيولوجيا"

دراسة: نصف الشّباب المغاربة يعتبرون كورونا "سلاحاً بيولوجيا"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:00

أظهرت دراسة ميدانية حديثة أنّ "85% من الشّباب المغاربة يرون أن فيروس 'كورونا' المستجدّ زادَ من تكريس الفوارق الاجتماعية، بينما 48% منهم يرون أنه سلاح بيولوجي".

الدّراسة الميدانية التي صدرت نتائجها أمس الخميس، وأنجزها مكتب الدراسات Future Elite لفائدة مرصد الشّمال لحقوق الإنسان حول "الشّباب المهمّش وكوفيد 19 بالمغرب: من الخوف إلى الغضب"، أكّدت أنّ "48% من الشباب يعتبرون فيروس كورونا سلاحا بيولوجيا أطلق في إطار الصراع بين القوى العظمى، مقابل 31% يعتبرون أنه انتقل من الطبيعة إلى الإنسان".

وعبّر 10% من المشاركين في هذه الدّراسة الميدانية عن أن الفيروس "عقاب إلهي ناتج عن الفساد والظلم والابتعاد عن الدين"، و9% اعتبروا أنه "سلاح بيولوجي تسرب بشكل غير متعمد من مختبر"، فيما 2% عبروا عن عدم قدرتهم على الإجابة.

ووفقاً لنتائج الدّراسة الميدانية، يرى 85% من الشباب أن وباء كورونا زاد من تكريس الفوارق الاجتماعية، مقابل 4% اعتبروا أنه لم يكرس الفوارق الاجتماعية، في حين رفض 11% الإجابة.

وفي ما يخص تأثير "كورونا" على الشّباب، تؤكّد نتائج الدّراسة أنّ 24 % اعتبروا أن الفيروس أثر على نفسيتهم بشكل سلبي، تمثل في الاكتئاب، والقلق، والضغط ، والتوتر والعزلة... فيما النسبة نفسها (24%) أكدت أنّ التأثير المالي كان له الوقع الأكبر عليها، وتمثل في تراجع المدخول الشهري للأسرة بشكل كبير، و22% اعتبروا أن التأثير كان سلبيا من الناحية الاقتصادية بسبب فقدانهم أو فقدان أحد أفراد أسرتهم مناصب الشغل.

فيما اعتبر 20% أن التأثير تمثل في الخوف على أنفسهم وعلى أفراد من محيطهم العائلي من الإصابة بالفيروس، بينما اعتبر 10% أن التأثير كان اجتماعيا بسبب نشوب مشاكل أسرية.

وبخصوص المدخول الشهري فإن 59% من المستجوبين أكدوا تراجعه بشكل كبير، و26% اعتبروا أنه تراجع بشكل طفيف، و10% اعتبروا أنه لم يتأثر نهائيا؛ فيما 1% أكدوا أن مدخول أسرهم تأثر إيجابيا، بينما 4% رفضوا الإجابة.

وشملت هذه الدّراسة 500 شاب وشابة من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، 52 % منهم ذكور و48 % إناث؛ وحاولت رصد مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات والفاعلين وطنيا ومحليا، إضافة إلى تحديد اهتمامات الشباب المهمش عبر شبكة الإنترنت والقنوات التواصلية الأكثر استعمالا.

كما حاولت الدّراسة ذاتها الإجابة عن تساؤلات كثيرة من قبيل: "كيف يتفاعل الشباب المهمش مع أخبار كورونا؟ من أين يستقي المعلومات والأخبار الخاصة بالفيروس؟ هل يتأكد من تلك المعلومات وكيف؟ وكيف يتفاعل مع المنشورات الخاصة بالفيروس؟"، محاولة فهم كيف أثرت صدمة الوباء على الشباب المهمش، وهل تلقى هؤلاء أيّ دعم أو مساندة وما طبيعتها، وما مدى تأثر الدخل المالي للأسرة، وكيف أثر الوباء على المجتمع وباقي الشباب؛ كما حاولت رصد تمثلات الشباب حول مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم وعلاقتهم بهذا الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - rhiouabdellah الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:03
نعم، بالنسبة لي و اغليبة البشرية سلاح بيولوجي
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29
2 - سكافندي شومان دوفير الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:10
ويصدقون أن الحبة السوداء وبول البعير والعسل فيه شفاء لكل داء.
معظم شباب اليوم إن تسألهم عن أركان الإسلام لا يعرفونها كاملتا وهناك من يصدمك بجواب لا علاقة
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-45
3 - سلاح جرثومي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:12
الدول العظمى أصبحت تتفنن في صناعة أنواع الأسلحة الجرثومة لاستعمالها في المنافسة الاقتصادية والعسكرية وهذا معروف منذ الحرب العالمية الأولى لكننا في المغرب أردنا أن لانثير حساسية الدول احتراما للعلاقات الدبلوماسية
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24
4 - مواطن مغربي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:12
الكل يرى انه سلاح بيولوجي لأن الكل يتخاطف على بيع اللقاح الذي هو أصلا موجود... ولا نعرف إن كان شريحة إلكترونية او دواء يقتل الإنسان بعد سنوات من إستعماله
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29
5 - الزعتر الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:18
السلاح البيولوجي هو الذي يوجد في البرلمان السلاح البيولوجي هو من فقر الشعب السلاح البيولوجي هو المخدرات والقرقوبي اللذان دمرا ولا زالا يدمران الشباب
السلاح البيولوجي هو عندما تدخل للإدارة وتسأل على المدير ويقول لك الموظف غير موجود وهو داخل مكتبه المكيف السلاح البيولوجي هو عندما تلد المرأة فوق حمار أو على الرصيف السلاح البيولوجي هو عندما تخرج الجامعات الفاسد والفاسدة السلاح البيولوجي هو عندما تطالب بأدنى الحقوق ويزج بك في السجن وتتهم بالانفصالي أو الارهابي السلاح البيولوجي هو عندما يموت إبنك بين ذراعيك ولا تجد له دواء السلاح البيولوجي هو أنك تخرج من المنزل خائفا وتعود له خائفا من التشرميل السلاح البيولوجي هو الذي سينفجر عما قريب في المغرب والسلام على صحافيي هسبريس
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58
6 - كمال الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:18
العالم انتقل من الحرب الساخنة إلى الحرب الباردة و من الإرهاب التدميري إلى الإرهاب النفسي والمتخفي او الإرهاب الصامت
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18
7 - stop الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:19
سولو شباب امريكا او الجابون او فرنسا او المانيا..... اما شباب دولة غزة والضفة فايتنو في مستوى التعليم فالله غالب راه هي داوي,عامر هضرة وراسو خاوي
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17
8 - adil الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:20
مهما كان, سلاحا بيولوجيا أو إنتقل من الطبيعة يجب أن نكون حذرين منه
فهو فيروس قاتل لا يجب الاستهانة منه
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14
9 - م روان الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:28
لا يوجد اي دليل على انه من صنع الانسان حسب ما ورد في جميع بيانات الدول التي لها خبرة في علم الجراثيم والأوبئة.فقط هناك حرب كلامية شعبوية من بعض الساسة الدي يحب ان يخالف ليعرف دون سند قوي .المتفق عليه هو وجود فيروس خطير وجب الحذر منه.
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8
10 - احمد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:31
تكبر الإنسان بعد نزول البلاء من عند الله امر عادي وقد اخبر به القرآن. العلمانيون مستعدون للكذب وادعاء ان الإنسان هو من صنع كورونا لكن شهادات العلماء وكون فيروسات كورونا اكتشفت في الطبيعة قبل سنة 1920 اي في وقت لم يكن فيه علم التعديل الوراثي موجودا تفضح كذبهم.
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4
11 - Darwen الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:32
الشباب اكثر عرضة لنظريات المآمرة لأنهم الأكثر متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تسوق لهذه الخرافات التي لا دليل وحجة مقنعة لأصحابها . لو وسعت الدراسة اكثر لاتضح أيضا أن اكثر من نصف الشباب يأمنون بنظرية الأرض المسطحة رفغنم ان العالم تجاوز هذا الأمر .
للمرة المليون أخطر فيروس يهدد البشرية هو فيروس الغباء الذي تنشره مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحا لتكليخ الشعوب والتحكم في عقولهم .
الشباب والشبيوخ أضحو يشككون في كل شيء حتى في نسبهم . لان العالم أصبح قرية صغيرة وتتقاطر المعلومات والأخبار على عقله الصغير من كل اتجاه وطوال الوقت بشكل يفوق قدرة استيعابه . فيبدأ في نكران كل شيء من حوله لا يستطيع فهمه ويضعه في خانة المآمرة .
شبابنا أصبحو زومبي تحت تحكم الشركات الأمريكية العملاقة . هذه هي المآمرة الحقيقية .
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8
12 - Bn brahim rabat الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:32
البطاله الجوع الفقر يضاعف كوفيد 19 لان حوالي 34مليون مروكي أقفلت أبواب رزقهم اكثر من 7اشهر حكومة جمعيات برلمان نقبين موظفين غير مبالين لان كل شي موفر إليهم اجور بريمات تعويضات شهريه عن سكن وتنقل ولو تحجرو 10سنوات لان كل شي من ضهر ماتجنيه دوله من ضهر مستضعفين ولبسطا من ضرائيب جبيات دوله حكومة تنكرت لمقولات صغرى ولاصحاب مهن الحره وحمام وحلاق ومقهى وأكثر متضررين. هم مكتري مادونيات طكسي كبير الرباط سلا امر من داخليه توقفو 7اشهر رغم ديون وتامين 12000درهم عن 6مقاعيد مرغمين اليوم يعملون ب4مقاعيد ديلاش زد سومه كرايه وثريتات سياره جديده بدون دعم واش هذ لمسؤل او برلمني او رذيس حكموة وصل منابع لقرار ونسا ماضيه نسا اشنو كان ميقول ملي كان حافي عريان فقير او يقول لمثل تديه من شبعان ال جاع ام مزلوط لاشبع ينس حت ولديه
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5
13 - حسن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:34
هذا استطلاع للرأي وليس دراسة
ونتائج الاستطلاع مهمة
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4
14 - فارس بلا جواد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:35
الي كورونا ماشي سلاح بيولوجي راه اللقاح الي غادي يعطو الناس غادي يولي هو السلاح البيولوجي بش يتحكمو في العالم
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5
15 - المغاربة كلهم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:37
وعلاش متقولوا المغاربة كلهم يعتبرون كورونا كذالك
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4
16 - سمير الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:42
صافي مبقاش هذا الفيروس جند.من جنود الله سلط على البشريه بسبب كثره الذنوب ؟
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5
17 - عبده الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:45
هو سلاح جرثومي مقصود في اطار الصراع بين القوى العظمى بدليل ان الصين الذي انطلق منها الفيروس لم يتجاوز عدد المصابين فيها 100الف رغم ان عدد سكانها يتجاوز المليار والنصف بخلاف الهند والبرازيل والولايات المتحدة وروسيا حيث تجاوزت الاصابات فيها الملايين
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-1
18 - مغربي عاقل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:46
نعم كورونا سلاح بيولوجي إبادي تقف وراءه التنظيمات الصليبية الحاكمة في الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية. و العصابات الفرنكوفونية و الأنجلفونية الحاكمة في العالم الاسلامي، خصوصا في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، شريك للعصابات الصليبية الأوروبية التي تضمن لها البقاء في السلطة و تدعمها عسكريا و دبلوماسيا في المحافل الدولية. انكشف الغطاء يا صليبيي العالم الإسلامي.
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19 - حسن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:46
سلاح ضد الإنسانية و إرهاب دولي و عالمي من الدرجة 1. و الغريب في الأمر، لم نسمع كلمة إرهاب منذ بداية انتشاره السريع و المتقين هههه يعني ( اللي دوا يرعف)
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3
20 - ben ben الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:46
اي نوع من الشباب شارك في الاستطلاع، باحتون عن العلم والمعرفة ام باحتون عن ستوديو 2m و ما شابه ذالك ؟
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6
21 - خالد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:48
مافهمت والو. الدراسة تريد معرفة اثر كرونا على الشباب المهمش في المغرب. مامعنى الشباب المهمش؟ هل الذين استجوبوا يعتبرون من فئة الشباب المهمش ام اي شباب كان؟
هل عدد 500 فرد كافي للقيام بدراسة مبنية على اسس علمية؟
المرجوا النشر والتوضيح ان كان ممكنا.
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1
22 - ملاحظ الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:51
هذا الاستطلاع يريدون من وراءه تقديم دليل على مستوى وعي شبابنا. وكيف اننا شعب نؤمن بظرية المؤامرة ولو كانت الشمس في واضحة النهار.
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2
23 - السلاوي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:51
يجب ان نعرف ان غالبية الشباب المغربي لا يقرا وحتى عند اضطلاعه على ما يروج والنقاشات التي تعقد منذ شهر مارس وحتى الان حول الوباء لا يستوعب كثيرا ما يقال وخصوصا من طرف اخصائيين احيانا يدرجون تاريخ الاوبئة والفيروسات التي انتشرت عبر التاريخ . لذا يلتجا هذا الشباب الى الحل الاسهل دون التنقيب والتريث قبل اطلاق الاحكام المتسرعة وهو البحث عن الاثارة وجعلها حقائق دامغة . ذلك لان عبر وسائل الاتصال فايسبوك والواتساب يتم تبادل تصريحات ومحاضرات لاشخاص ليسوا بالضرورة اخصائيين في الفيروسات او الاوبئة ينكرون تماما وجود فيروس او يدعون انه انفلونزا بسيطة يتم تضخيمها من طرف شركات الادوية وهناك من يعتبرها سلاح بيولوجي وهؤلاء لا فرق بينهم وبين الرئيس ترامب نقص كبير في المعرفة والحديث والحكم بالعاطفة بدون دلائل . فالسلاح البيولوجي لا يمكن ان يصيب فقط وبشكل كبير المسنين ويترك الاطفال والشباب او يصيب فقط البعض منهم والسلاح البيولوجي لو كان فعلا صحيح سيصيب الجميع اصحاب الامراض المزمنة والغير المرضى اي الاصحاء ايضا . اي انه سيقتل الجميع
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4
24 - علي بن حمو كاحي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:51
هذه كارثة كبرى يعرفها العالم في هذا الزمن و لم يسجل التاريخ الإنساني كارثة أكبر ، لقد عمدت معظم السلطات المُتَحَكِّمة في البلدان المُتَخلِّفة إلى اتخاذ فيروس كرونا ذريعةً لِتفعَلَ ما يحلو لها دون قيد ، لقد همَّشتِ الشعوب و قطعتْ أرزاقها كيْ تخضَعَها لسُلطتِها و جبروتِها و طُغيانِها ، فأصبحت هذه الشعوب عبارة عن عبيد لهذه السلطات الفاسدة التي لا تريد للشعوب أن تنهضَ و لا أنْ يعلو شأنَها حتّى لا تتمكّنَ من زلْزَلًةِ عُروشِها الهشَّة و إزاحة هذه الأنظمة من كراسي التحكُّم التي قضتْ فوقَها عقوداً و عقوداً من الظلم و الفساد و الطغيان و نهب ثروات الشعوب و خيرات هذه البلدان ، تلك هي قصة ( كوفيد 19 ) الذي جاء لحماية العديد من الأنظمة المستبِدَّة الشمولية
التي انفردتْ بالشعوب تقتُل فيه بلا رحمة و لا ضمير و لا إنسانية؟؟
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3
25 - Anti vaccin الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:52
Ce que j'ai dans mon rêve va ce réaliser bientôt nous vivons dans un faux construit par le mensonge depuis la nuit des temps certains en rassembler les vieux manuscrit avant l apparition de la civilisation, après le deuxième guerre mondiale la pyramide d Égypte fouiller les occidentaux on découvert des livres secret ils été traduit par les allemand certains livre contient la science fine et l autre la sorcellerie et la magie des morts, les sataniste avec les francs Maçon ont découvert le secret depuis ils contrôlent le monde et les élites. Seule les musulmans peuvent sauver la terre e dieu
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26 - سلاح الجهل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:53
معظم الشباب المغربي جاهل وغير واعي ونتائج الاستطلاع دليل على ذلك
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1
27 - ولد حميدو الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:56
ادا كانت كورونا فيروس يصعب السيطرة عليه فلمادا الصين ليس فيها الان اصابات رغم ان مواطنوها يسافرون و يعودون
في بداية انتشار كورونا في ووهان اظن هي من فبركت فيديوهات لصينيين يموتون في الشوارع و المارة يهربون حتى اصبح المغاربة عندما يغمى عليه شخص يهربون
مجرد ملاحظة و العلم لله
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3
28 - الحقيقة الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:00
ليس سلاح رباني وليس سلاح بيولوجي بلا كدب الكل عاق فهو سلاح البنك الدولي العالمي من أجل تطوير الاقتراض الدي سيتاتى عن طريق تدمير فرص الشغل وتخفيض والأرباح. وبلوغ العجز أدنى مستوياته و تفقير الشعوب والدول بمساهمة الحكام عن طريق التدابير الاحترازية . وعن طريق وعد الكبار والنخب بالبقاء في السلط. سيتم الرضوخ للبنك الدولي الدي سيستفيد من كل هده التدابير فيما بعد . الحقيقة مرة ولن تنشر على هسبريس لاكن الجميع يعلمها .
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29 - SAID الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:02
مهما كان الامر سلاح بيولوجي او تسرب من مختبر او حدث طبيعي لا يهم فى الاخير يبقى شىء قدره الله و فعله و هو اعلم لماذا و كيف و كوننا في بلد مسلم و المغاربة اغلبهم مسلمين يجب ان نكون اكثر ثقة بان ما يحدث يتحكم فيه الله سبحانه و نحن يجب ان نعمل على التطور التعاون فيما بيننا
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0
30 - %%%% الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:05
comment appelle t on un virus né dans un labo .? les jeunes ne sont pas dupes sur se point . le virus a pour but le reset économique et le ko social . plus que la mortalité .le règne des gouvernements par la peur et le recule des libertés et a titre de contre exemple la Suède. ils n ont fait ni confinement ni rien et ils ne savent pas ce que sait la bavette . et leur économie se porte bien et leur vie et leur vieux aussi . vous savez Pourquoi . ils ont une santé publique forte et une économie forte aussi et ne dépendent pas du FMI . et tous les pays qui s endettement ils coulent .usa la France . Italie Espagne etc .
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31 - Dragonaut الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:11
و هل طاعون القرون الوسطى كان كذلك سلاحا بيولوجيا؟
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