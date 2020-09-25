"الكلوروكين" يعود إلى الصيدليات لتخفيف الضغط على المستشفيات‬

هسبريس - أمال كنين

بعد أن تم سحب هيدروكسي كلوروكين من الأسواق قبل أشهر نظرا لاستعماله في البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد 19، ستتم إعادته للتداول بالصيدليات قريبا، وبهذا سيكون البروتوكول العلاجي لهذا الوباء متوفرا بالكامل.

وحسب ما أعلنه محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، فإن وزارة الصحة ستسمح قريبا بتداول هيدروكسي كلوروكين في الصيدليات، وهو القرار الذي من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعتمدون الدواء كعلاج لهم، أو حتى المصابين بكوفيد 19، مع تقريب العلاج من المنازل.

ويشرح حواشي قائلا إن هيدروكسي كلوروكين كان يباع في الصيدليات منذ سنوات، إلا أنه مذ أن تم اعتماده ضمن البروتوكول العلاجي لوباء كوفيد 19 قامت وزارة الصحة باحتواء مخزون الدواء لسهولة توجيهه، وحتى لا ينفد من الأسواق بسبب إقبال المواطنين على شرائه بكثرة، ويتابع: "الوزارة كانت صائبة في أخذ القرار حينها، لكي لا يقل الدواء من السوق ولا يجده الناس، سواء المرضى بأمراض مزمنة أو المصابون بكوفيد 19، إلا أن الوضع بات اليوم مختلفا".

ويبرز المتحدث ذاته أن عددا من المصابين بات يتم علاجهم اليوم بالمنازل، وبالتالي فطرح الدواء في الأسواق سيسهل حصولهم عليه، كما سيخفف العبء عن المصابين بأمراض مزمنة، مشددا على ضرورة تأكيد الوزارة على بيع الدواء بوصفة طبية، "حتى لا نسقط في مشكل الخصاص إذا ما تم الإقبال على شرائه بكثرة".

وسبق أن قررت وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

ويتوجب على المستشفيات المعنية مباشرة العلاج، وفق البروتوكول المفصل في الدورية رقم 023 بتاريخ 24 مارس الخاصة باستعمال الكلوروكين، لدى كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا دون انتظار نتائج التحليل المخبري، على أن يتم توقيف العلاج إذا كانت النتيجة سلبية، أي ثبوت عدم إصابتها بكوفيد 19.

وكانت السلطات الصحية بالمغرب قبل هذه الدورية تعتمد هذا العلاج فقط بالنسبة للذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ارتفاع أرقام المصابين والوفيات جعل عددا من الأطباء يدعون إلى توسيع الكلوروكين ما أمكن.