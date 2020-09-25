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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2423 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 112522 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2392629 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1998 حالة.

وتم التأكد من 1746 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 91932.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - زريبيق الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:08
بدون كدب حنا شعب مكلخ و تنافقو راسنا مع هذا كورونا والأغلبية ديالنا تنديرو فيها راسنا بأننا واعيين وناس بعقلهم غير بيناتنا ولكن الحقيقة هي أننا غير تنكدبو على راسنا حتى واحد متيطبق شروط الوقاية.
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2 - اقرأ هذه تلقصاصة الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:08
أخبرنا العثماني بأن المغرب سيقتني لقاحات كافية لكل المغاربة، عجبا وكل العجب، كنت تنتمنى اقول ان المغرب تمكن من توفير لقاح بفضل مجهودات أطبائه، لكن مع الاسف، 10 سنوات والعدالة والتنمية في سدة التسيير، ولا شي أضافته غير العويل والصراخ، كلشي راح مع الزمان، لا مستشفيات بنيت لا طرق عممت.وما نجده غير خطاب المظلومية
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3 - محمود الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:09
سيناريو لن ينتهي مهما طال الزمن سينقلب السحر على السحرة
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4 - رشدي افورار الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:10
يا ربي سلامة أصبحت الحالات المؤكدة مخيفة جذا. يارب ارفع عنها هذا الوباء. اللهم احفظنا
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5 - Ibrahim rachdaoui al hachimi الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:10
اللهم ارفع عنا الوباء واشفي مرضى المسلمين
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6 - كريم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:11
فيروس كورونا أصبح من ضمن كوارث طبيعية مثل زلازل وأعاصير وبراكين
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7 - محمد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:11
نجحنا بشهادة العالم. نجحنا بشهادة الجميع. اللهم كثر حسادنا.
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8 - حدهوم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:12
‏ما بقى ما يعجبك الله يحفظ السلام
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9 - بوحى صباح الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:12
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية....دابة هادشي لي غادي يحارب كورونا سوق عامر بناس لقهاوي كدالك وكل مدينة محددة وقت إغلاق القنيطرة ساعة تامنة كازا العاشرة زعمة فمدينة القنيطرة كتخرج كورونا تسارة تالمور تمنية....تدبير الجائعة عشوائي ودليل على فشل وزارة بلا صحة غير الله يلطف فالقادم وخلاص.
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10 - هشام متسائل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:12
24000 تحليلة لاصقة
ونسبة الإصابة بين التحاليل 10.10 في 100

لو عندنا 50 ألف تحليلة في اليوم من المحتمل جدا يكون عندنا 5000 حالة مؤكدة في اليوم أو أكثر

نسبة الوفيات انخفضت إلى 1.78 في 100
ونسبة التعافي ارتفعت إلى 81.70 في 100
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11 - وحيد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:15
الله يدير تويل ديال الخير لجميع لمغاربة الله يحفظنا كاملين
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12 - مرزوق ولد مول الفران . الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:16
مازال الأميون يظنون أن كورونا غير موجودة .ولكن اللقاح سيظهر قريبا انشاء الله. مرت امراض اصعب من كورونا وجدوا لها لقاحات بإذن الله...
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13 - ربي احفض الجميع الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:16
في لاوائل لاخيرة يلاحظ أن بعض الناس يتصرفون كما يريدون في جميع انشطتهم اليومية كأن المرض غير موجود اصلا،ولا يقومون بالوقاية من هذا المرض،هذا سببه ااجهل والفقر ،لان الشعب المغربي لاصيل تعرضوا لاشد فقرا وتحقيرا من طرف الحاكم منذ قرون
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14 - مفربي الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:17
يارب السلامة.الله يخرج العاقبة بخير.
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15 - الحل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:18
الحل هو التالي :
الكف على غرس المخدرات
الكف على التطبيع مع الكيان الصهيوني
الكف على اطلاق سراح المغتصبين الاجانب
الكف على السياحة الجنسية
الكف على الركوع لغير الله
الكف على سب و الضحك على الآخرين
هكدا يصبح المغاربة في الخارج يمشون مرفوعين الراس كجميح شعوب العالم !
و لا تستحي من الآخرين ....
فهمتو ما اقصد ؟؟
ويرفع ربي علينا هدا الوباء
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16 - مسلم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:18
السلام عليكم..
واش مارديتوش البال.. ولات الاصابات ديما 2400..2500.. وعدد الوفيات بين 30..40، وكلشي مهني مع راسو وكأن شيئا لم يقع. ولات الأمور عادية..
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17 - واد سوف الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:20
عادى فالمغرب يجرى عشرة الاف اختبار للمشتبه بهم بخلاف الجزائر التي تقتصر على اربعمائة لتصرح باقل من تلاتمائة في بلد ليس فيه كمامات اوتباعد
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