24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
- "أحداثٌ بلا دلالة" .. خرافة سينمائيّة توثق تعقيدات مغرب السبعينات
- في الانتخابات الأمريكية .. قطار البيت الأبيض يمرّ من ولاية أوهايو
- "حزب البام" يواصل مراكمة التقاطبات بظهور حركة تصحيحية داخلية
- توقيف الحافلات بين المحمدية والبيضاء يربك التنقل ويغضب الركاب
العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)
برلمانيون يطلبون اجتماع "لجنة الخارجية" لمناقشة تطورات الصحراء (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (108)
- تلاميذ يشتكون "غياب" الأساتذة في المدارس وضُعف نظام "التفويج" - (92)
- دراسة علمية تؤكد اكتشاف أول ديناصور مائي في العالم بالمغرب - (62)
- برلمانيون يطلبون اجتماع "لجنة الخارجية" لمناقشة تطورات الصحراء - (61)
- التصالح مع أرقام الإصابات بـ"كورونا" يتسلل إلى نفوس المغاربة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2423 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 112522 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2392629 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1998 حالة.
وتم التأكد من 1746 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 91932.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ونسبة الإصابة بين التحاليل 10.10 في 100
لو عندنا 50 ألف تحليلة في اليوم من المحتمل جدا يكون عندنا 5000 حالة مؤكدة في اليوم أو أكثر
نسبة الوفيات انخفضت إلى 1.78 في 100
ونسبة التعافي ارتفعت إلى 81.70 في 100
الكف على غرس المخدرات
الكف على التطبيع مع الكيان الصهيوني
الكف على اطلاق سراح المغتصبين الاجانب
الكف على السياحة الجنسية
الكف على الركوع لغير الله
الكف على سب و الضحك على الآخرين
هكدا يصبح المغاربة في الخارج يمشون مرفوعين الراس كجميح شعوب العالم !
و لا تستحي من الآخرين ....
فهمتو ما اقصد ؟؟
ويرفع ربي علينا هدا الوباء
واش مارديتوش البال.. ولات الاصابات ديما 2400..2500.. وعدد الوفيات بين 30..40، وكلشي مهني مع راسو وكأن شيئا لم يقع. ولات الأمور عادية..