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الرئيسية | مجتمع | الفيروس يقتل 42 شخصاً في يوم .. والحالات الخطيرة تبلغ 368

الفيروس يقتل 42 شخصاً في يوم .. والحالات الخطيرة تبلغ 368

الفيروس يقتل 42 شخصاً في يوم .. والحالات الخطيرة تبلغ 368
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة جراء فيروس "كورونا" إلى 368 حالة؛ منها 42 تحت التنفس الاصطناعي والاختراقي.

وسجّلت 42 حالة وفاة في آخر الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ نسبة الفتك 1.8 في المائة؛ فيما تعافى 1747 شخصاً، لتصل نسبة الشفاء إلى 81.7 في المائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ2423 حالة، فقد سجّلت 1096 في جهة الدار البيضاء سطات؛ منها 779 بالبيضاء، و86 ببرشيد، و55 بسطات، و51 بالنواصر، و47 بالمحمدية، و42 بمديونة، و23 بالجديدة، و10 ببن سليمان، و3 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 324 حالة؛ منها 88 بالقنيطرة، و63 بسيدي سليمان، و58 بسلا، و47 بالرباط، و34 بالصخيرات-تمارةـ و24 بسيدي قاسم، و10 بالخميسات.

كما سجلت 237 في جهة مراكش آسفي؛ منها 204 بمراكش، و14 بالحوز، و10 بالرحامنة، و7 بالصويرة، وحالتان بأسفي.

وسجلت 171 حالة في جهة درعة تافيلالت؛ منها 68 بميدلت، و46 بالرشيدية، و27 بتنغير، و25 بزاكورة، و5 بورزازات.

أما جهة سوس ماسة، فقد سجلت 129؛ منها 72 بأكادير إدوتنان، و44 بإنزكان آيت ملول، و6 بشتوكة آيت بها، و5 بتارودانت، وحالتان بتزنيت.

جهة الشرق نالت 119 حالة؛ منها 61 بوجدة أنجاد، و11 في كل من الناظور وفجيج وجرسيف، و9 في كل من بركان وجرادة، و7 بتاوريرت.

كما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 112؛ منها 33 بخريبكة، و24 ببني ملال، و22 بأزيلال، و21 بالفقيه بنصالح، و12 بخنيفرة.

جهة فاس مكناس أفرزت 93 حالة؛ منها 25 ببولمان، و21 بتازة، و17 بفاس، و16 بمكناس، و5 في كل من تاونات وصفرو، وحالتان بالحاجب، وحالة في كل من إفران ومولاي يعقوب.

أما جهة طنجة أصيلة تطوان، فسجلت 88 حالة؛ منها 32 بتطوان، و25 بطنجة أصيلة، و17 بالمضيق الفنيدق، و11 بالعرائش، وحالتان بوزان، وحالة بشفشاون.

كما سجلت 21 حالة في جهة كلميم واد نون؛ منها 16 بكلميم، و4 بسيدي إفني، وحالة واحدة بأسا الزاك.

وسجلت 19 في جهة الداخلة وادي الذهب، كلها بوادي الذهب.

أما جهة العيون الساقية الحمراء، فقد سجلت 14 حالة؛ منها 12 بالعيون، وحالة في كل من بوجدور وسمارة.

الوفيات الـ42 سجلت في مدينة البيضاء بـ10 وفيات، و5 بمراكش، و4 بوجدة أنجاد، و3 بالرشيدية وطنجة-أصيلة، وحالتان في كل من تطوان وخريبكة، وحالة واحدة في كل من سطات وسلا والصخيرات-تمارة وسيدي قاسم وميدلت وزاكورة وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وتارودانت وخنيفرة وبولمان وفاس ومكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - نوال الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:09
اللهم الطف بعبادك و ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا...اللهم اميييين
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13
2 - Laoban الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:09
الاعلام يوجه الشعب لتقبل عدد الاصابات مادام العدد اقل من 100، لا قدر الله ان وصل 100 ستكون هناك خطة اخرى كالمقارنة بدول اخرى...
حكومة الفشل بامتياز
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-4
3 - samia.imane الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:10
اللهم لطفك يارب واللهم شوف من حالنا نحن ضعفاء
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8
4 - جواد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:10
عندي سؤال لمادا طنجة في النطقة 2 اين التصنيف الجديد.قطاع النقل في ركوض تام.
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-5
5 - Abdel الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:16
Nous avons bien conscience que cette situation se prolonge et qu’elle affecte chacune et chacun d’entre nous dans notre quotidien. Ne baissons pas les bras et restons vigilants , respectons les restrictions ,à savoir distanciation sociale et port de masque
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3
6 - عاقل ساقل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:16
واخا تقولو 100 .
حيث كلشي باين الناس كاتموت باشياء وامراض اخرى وكاتحسبوهم على كوفيد..
باغيين شي منحة ولا كريدي آخر.
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25
7 - ساخط الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:19
فحقيقة الامور التي تجري هده الايام في الكواليس غدا سيقوم التاريخ بفضحها بعد ان يكون قد قام بتسجيلها فتبقى دروس وعبر لاجيال واجيال متنا او عشنا فصاحب اقوى وارقى داكرة لا يموت انه التاريخ فاحدروا ما تقترفه ايديكم والسلام عليكم
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24
8 - minneapolis الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:20
364 حالات خطيرة فالمغرب ماشي شي حاجة بنسبة بلد فيه 35 مليون نسمة أغلبية ناس لي ماتوا بامراض أخرى غير كورونا وتيدخلوه فخانات وفيات كورونا كلشي عاق وفاق
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18
9 - PROFESSEUR الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:23
les gens ne portent plus de bavette ! allez voir les périphériques de casa, exemple swalem, en plain boulevard 9 sur 10 ne portent plus de bavette !!! allez voir par tout dans les quartiers populaires de casa ! a la télé ils ne montrent des régions comme maif pour
nous montrer qu'ils ont fait de bon travail
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0
10 - Mounir usa الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:24
العدالة و التنمية غير قادرة على السيطرة على الوضع الصحي في البلاد . الناس يموتون يوميا و هادا ليس في مصلحة البلاد . إستقالة الحكومة أصبحت درورية . أو أن الشعب سبخرج لشارع للمطالبة باسقالة حكومة العدالة والتنمية. الناس يموتون يوميا و هو ينتظر لقاح الصين و إنجلترا.
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-5
11 - rachida الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:26
بنادم هو لي مابغاش إدير التعليمات الصحية.واش بنادم مبغاش إدير الكمامة ومابغاش إيدير التباعد الجسدي وجاي دبا إتشكى إلا مرض أولا إتشكى من تردي المستشفيات.اوا ملي عرفتوا كاين التردي فالمستشفيات علاش ماكاتبغيوش ديروا الاحتياطات ديالكم من كمامة وتباعد باش ماتوصلوش لهدوك المستشفيات المتردية.هذا ما جناه الإنسان من عنتريته وتكبره إوا تحملوا دابا نتائج الاستهتار ديالكم للتعليمات لأن البكاء وراء الميت خسارة ولي دارها بيديه إفكها بسنيه
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12 - Docteur الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:26
Attention la CHLOROQUINE TUE PAR COMPLICATIONS CARDIAQUES !!!
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13 - محمد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:28
نحن ذاهبون على خطى البرازيل اليوم 42 و غدا 100 وبعد غد 1000.
يجب ان نستوعب ان هذا الفيروس يمكن انهاء حياتك في ساعات قليلة بدون علمك انك مصاب به. فبعض المواطنين ارغمنا في هذه البلاد السعيدة ان نعيش معهم لا يهمهم حياة الاخرين. تجدهم يتصافحون و يتعانقون ووو زيادة على ذللك بدون كمامات. ينطبق عليهم مثل 'حوتة تتخنز الشواري' .
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14 - kamal الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:41
يجب التركيز على ازدياد اسرة الانعاش واجهزة التنفس الاصطناعي اما الفيروس فهو منتشر قي جميع الجهات ولتوفير المال يجب فعل التحاليل للحاﻻت المرضية فقط .
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15 - متتبع الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:43
اللهم ارحم شهداء هذا الوباء وارزق ذويهم الصبر والسلوان, واشفي جميع المرضى واصلح الاحياء وتوفانا وانت راض عنا امين يا رب العالمين.الوضع جد محرج وخرج عن السيطرة منذ مدة والدليل اختباء الوزراء والمسؤولين في منازلهم خوفا من المرض عكس المسؤولين الاوربيين اللذين نراهم يوميا على الميدان في خدمة شعوبهم التي أوصلتهم للمناصب وتؤدي رواتبهم...الشعب يعرف وجوهكم وأكاذيبكم جيدا وسيلقنكم الدرس ان شاء الله.
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16 - اخطر من كورونا الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:43
غير الله ادوز هدا السنين القادمة بخير
شيء خطير قادم اكبر من كورونا
انها الثورة المصرية القادمة التي ستحرق الكثير من الانظمة الفاسدة والظالمة ترقبوا مااقول
حكام الخليج قريبا في مهب الريح
وايضا ربما حرب جانبية بين الصين وامريكا
المهم العالم سيتغير كثير
اللهم الكف بنا
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17 - رجل تعليم الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:49
نطلب بل نتوسل من الحكومة حقنا للدماء أن تقر بسنة بيضاء.هذا هو الحل ولا حل غيره .فالصحة لا يمكن تداركها.مئات الإصابات في صفوف الأساتذة والتلاميذ بعد أسبوعين من الدراسة .
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18 - العادل الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:52
كل من يموت في المستشفى يحسب على الكرونا. والمسؤولون يتلقون هبات سخية من جهات تسعى لخراب الإنسانية.
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