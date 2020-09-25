الفيروس يقتل 42 شخصاً في يوم .. والحالات الخطيرة تبلغ 368

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة جراء فيروس "كورونا" إلى 368 حالة؛ منها 42 تحت التنفس الاصطناعي والاختراقي.

وسجّلت 42 حالة وفاة في آخر الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ نسبة الفتك 1.8 في المائة؛ فيما تعافى 1747 شخصاً، لتصل نسبة الشفاء إلى 81.7 في المائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ2423 حالة، فقد سجّلت 1096 في جهة الدار البيضاء سطات؛ منها 779 بالبيضاء، و86 ببرشيد، و55 بسطات، و51 بالنواصر، و47 بالمحمدية، و42 بمديونة، و23 بالجديدة، و10 ببن سليمان، و3 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 324 حالة؛ منها 88 بالقنيطرة، و63 بسيدي سليمان، و58 بسلا، و47 بالرباط، و34 بالصخيرات-تمارةـ و24 بسيدي قاسم، و10 بالخميسات.

كما سجلت 237 في جهة مراكش آسفي؛ منها 204 بمراكش، و14 بالحوز، و10 بالرحامنة، و7 بالصويرة، وحالتان بأسفي.

وسجلت 171 حالة في جهة درعة تافيلالت؛ منها 68 بميدلت، و46 بالرشيدية، و27 بتنغير، و25 بزاكورة، و5 بورزازات.

أما جهة سوس ماسة، فقد سجلت 129؛ منها 72 بأكادير إدوتنان، و44 بإنزكان آيت ملول، و6 بشتوكة آيت بها، و5 بتارودانت، وحالتان بتزنيت.

جهة الشرق نالت 119 حالة؛ منها 61 بوجدة أنجاد، و11 في كل من الناظور وفجيج وجرسيف، و9 في كل من بركان وجرادة، و7 بتاوريرت.

كما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 112؛ منها 33 بخريبكة، و24 ببني ملال، و22 بأزيلال، و21 بالفقيه بنصالح، و12 بخنيفرة.

جهة فاس مكناس أفرزت 93 حالة؛ منها 25 ببولمان، و21 بتازة، و17 بفاس، و16 بمكناس، و5 في كل من تاونات وصفرو، وحالتان بالحاجب، وحالة في كل من إفران ومولاي يعقوب.

أما جهة طنجة أصيلة تطوان، فسجلت 88 حالة؛ منها 32 بتطوان، و25 بطنجة أصيلة، و17 بالمضيق الفنيدق، و11 بالعرائش، وحالتان بوزان، وحالة بشفشاون.

كما سجلت 21 حالة في جهة كلميم واد نون؛ منها 16 بكلميم، و4 بسيدي إفني، وحالة واحدة بأسا الزاك.

وسجلت 19 في جهة الداخلة وادي الذهب، كلها بوادي الذهب.

أما جهة العيون الساقية الحمراء، فقد سجلت 14 حالة؛ منها 12 بالعيون، وحالة في كل من بوجدور وسمارة.

الوفيات الـ42 سجلت في مدينة البيضاء بـ10 وفيات، و5 بمراكش، و4 بوجدة أنجاد، و3 بالرشيدية وطنجة-أصيلة، وحالتان في كل من تطوان وخريبكة، وحالة واحدة في كل من سطات وسلا والصخيرات-تمارة وسيدي قاسم وميدلت وزاكورة وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وتارودانت وخنيفرة وبولمان وفاس ومكناس.