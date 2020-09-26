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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 26 شتنبر 2020 - 12:00

أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين، ضمنهم محامون وبرلمانيون وفنانون وكُتاب وأساتذة جامعيون، نداءً أسموه "من أجل الحق في الحياة" يدعون فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين بالمغرب.

وجاء في النداء أن "الموقعين على النداء، وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهنية المختلفة، شعرنا بالصدمة القوية من جرّاء بشاعة الجريمة التي ارتُكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر إحدى عشرة سنة".

وتضم لائحة الموقعين على النداء النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونزهة الصقلي برلمانية ووزيرة سابقة، والشاعر عبد اللطيف اللعبي، وإدريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الله حمودي الأستاذ بجامعة برينستون، والكاتب الطاهر بنجلون.

كما وقّع على النداء المخرج والممثل يونس ميكري، والسينمائي نبيل عيوش، ومحمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والكاتب أحمد عصيد، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأدان النداء "الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع مُتحضر، التي راح ضحيتها الطفل عدنان"؛ لكنه أكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، في إشارة إلى موجة الاستنكار التي أعقبت الجريمة والتي كان عنوانها الأبرز إنزال عقوبة الإعدام في حق الفاعل.

ويَعتبر الموقعون على النداء "أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في بلد لم يعرف تنفيذها مُنذ أكثر من ربع قرن معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية".

وجاء في محتوى النداء أيضاً: "لن نضع أنفسنا في مُستوى المجرمين، ولن نُطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام، فذاك سيُعتبر تراجعاً وخزياً لبلدنا ومجتمعنا؛ فعقوبة الإعدام لم تسمح أبداً وفي كل الدول بتفادي وقوع الجريمة أو نقص حجمها أو خطورتها".

كما أكد النداء، الذي وقعت عليها بعض الهيئات الحقوقية المدنية، أن "عقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر آمناً أو أحسن من غيره من الدول، كما أنها لن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا".

جدير بالذكر أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحداً سنة 1993 في حق الكوميسير ثابت؛ فيما تتعالى أصوات تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.

ولا يزال البرلمان لم يحسم بعدُ في نص تشريعي لتعديل القانون الجنائي الحالي، من بين مستجداته تخفيض الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم جديدة هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (95)

1 - samir السبت 26 شتنبر 2020 - 12:08
وهو لماذا لم يحترم حق الحياة للاخرين
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54
2 - رياض السبت 26 شتنبر 2020 - 12:10
لا حق في الحياة لمن حرم عبثا آخر من نفس الحق ،كيف تحكمون؟
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54
3 - mmmm السبت 26 شتنبر 2020 - 12:12
الحق في الحياة لمن ..... لمغتصبي الحياة ? القاتل يقتل ولا رحمة لمن لا يرحم. و اكيد اللي يدو فالعافية ماشي بحال اللي يدو فالماء... لو كان جربو فقدان او اغتصاب عزيز كون قلبو مطالبهم
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55
4 - arifi Abdo السبت 26 شتنبر 2020 - 12:12
انا لا أتفق بصفة مطلقة لقد بكيت بحرقة شديدة على الطفل عدنان تعرض للاغتصاب والقتل بطريقة وحشية لهدا عقوبة الإعدام يجب أن تبقى وتنفد في حق الوحوش الآدمية التي لا تعرف الرحمة متوحشة لدرجة الجنون
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45
5 - Nouro السبت 26 شتنبر 2020 - 12:12
المقصلة هي الحل...من قتل طفلا بريئا بدم بارد بعد اغتصابك لا يمت للانسانية بشيء...لابد من ضبط الامور شرعا وليس سياسيا..تحياتي
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36
6 - عمر الصدوقي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:13
يطالبون بالغاء عقوبه الاعدام. و الحق في الحياة..جيد.
ولكن الضحيه ليس لديه الحق في الحياة..!؟
قد نتسامح أحيانا اذا و فقط اذا كان القتل غير متعمد.....
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26
7 - رأي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:13
هؤلاء النشطاء يغردون خارج السرب، و يسترزقون من جملة خالف تعرف، هم لا يهمهم لا اغتصاب و لا إعدام و لا أخلاق ، فقط يسترزقون من القضايا الساخنة و يدافعهون عن المثليين و العاهرات و الاجهاض
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28
8 - هراء السبت 26 شتنبر 2020 - 12:13
عن اي حساة يتحدثون ؟
حياتهم ؟ واين هو حق الحياة للاخرين مثل طفل طنجة المغتصب والمغتال وغيره من المقتولين ؟
العين بالعين والسن بالسن .
ودعونا من افكار عصيد واراءه
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23
9 - youssef السبت 26 شتنبر 2020 - 12:14
الحق في الحياة هي مطالبت المجرمين الكف عن قتل الابرياء.
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16
10 - oussama السبت 26 شتنبر 2020 - 12:14
ها اللي ݣلنا.
ماكينش اللي خارج على هاد البلاد قد هاد جمعيات الأعضاء التناسلية.
باغين الزهو والنشاط والبيدوفيلبا والمثلية وزيد وزيد بدون الخوف من أي عقوبة زجرية.
يجب تطبيق تعاليم الدين الإسلامي بحدافره دون زيادة أو نقصان ومن يريد عكس ذلك فأبواب المغادرة مفتوحة في وجهه.
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24
11 - وا باز ليكم تدافعون عن الضلم السبت 26 شتنبر 2020 - 12:14
وا مكتحشموش.. تطالب ن الغاء عقوبة الاعدام باش اللي دار شي مصيبة يبقا عايش .. علاش ؟ باش ايعودها.. باش تخلي وحد اخر ايديرها او يعرف راسو غاي دوز أوطيل ناعس واكل شارب.. بحالكم نتوما اللي كايشجع على الإجرام ..
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18
12 - marocain السبت 26 شتنبر 2020 - 12:14
هؤلاء لا يمثلون المغرب. ادا قمنا باستفتاء سترون ان الغالبية العظمى تكالب بالابقاء على عقوبة الاعدام. أنتم قلة ولا يحق لكم أن تفرضوا علينا توجهاتكم. الاعدام تحقيق للحق. أما السجن فهو ايضا ليس حلا
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14
13 - المهدي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:14
جل المغاربة يريدون تطبيق الإعدام على كل مجرم قتال،وفاسد مفسد حتى يتعظ كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة،أما أنتم، عليكم أن تدافعوا عن المظلومين وليس على الظالمين،
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13
14 - الاعدام السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
الإعدام لكل مغتصب و كل قاتل ليكون عبرة لغيره والله ياخد الحق ف هادو الي كمنعو الاعدام حيت محاسينش بالنار الي شاعلة ف الناس الي ضرو من هاد الاغتصاب و القتل القصاص القصاص القصاص
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11
15 - Mosi السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
والشعب يدعو لتطبيق عقوبة الاعدام.
لو كانت الدولة شجاعة لنظمت استفتاء شعبي على هذه القضية و سنحترم جميعا النتائج.
المشكلة هو ان هؤلاء النشطاء يصفقون للدولة عنذما تتخذ قرارا يلبي انتظاراتهم و مطالبهم و عنذما لا تفعل ينعتونها بالديكتاتورية و الرجعية و غير الديمقراطية.
سؤالي البسيط لهم هو:
اذا اتخدت الدولة قرار الغاء عقوبة الاعدام دون الرجوع الى الشعب و ارادة الشعب ألا يعتبر ذلك قمة الديكتاتورية و قرار غير ديمقراطي و يضرب في الصميم فكرة ان الشعب يحكم التي يتغنون بها.
الديمقراطية هي ان تستفتي الشعب في اي قانون او قرار يمسه أليس كذلك.
اذا فلندهب الى صناديق الاستفتاء على مسألة عقوبة الاعدام و نلتزم جميعا بإحترام ارادة الشعب...
إلا اذا كنتم تعتبرون الشعب معاق ادراكيا و ثقافيا و بالتالي نصبتم انفسكم اوصياء عليه دون وجه حق.
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13
16 - MOUISSA السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
سبحان الله شعرتم بالصدمة من بشاعة الجريمة المرتبة في الطفل عدنان و في نفس الوقت تطالبون بإلغاء عقوبة الإعذام بدعوى حق المجرم في الحياة أما الضحية فلا يهم تماما كمصير سابقيه و في الأخير تحدتوا بإسمكم و ليس بإسم جميع المغاربة
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17 - elmerhraouimohammed السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
يا ترى أليس لعدنان الحق في الحياة...أليس لأطفال سفاح تارودانت الحق في الحياة..أليس لطفل مكناس الحق في الحياة...والقائمة طويلة جدا جدا....وهذه القائمة فقط ما ظهر من جبل الجليذ الدائب......يجب أن يعدم على الفور وبدون تردد كل من سولت له نفسه حرمان الآخر من الحق في الحياة
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10
18 - غيور السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
بالله عليكم البراءة ألم يكن للبراءة عدنان الحق في الحياة؟؟ !!!!كل من يدافع عن المجرمين فنحن لسنا بغافلين .
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8
19 - فيقو شوية السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
و هداك لي اغتصب الطفل وقتله هاش غي نقولو فيه هو خدا الحياة نعطي له الحم ماشاء الله
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3
20 - fariss السبت 26 شتنبر 2020 - 12:15
ياسلام باي حق ان يسلبوا المجرمين حق انسان بالاعتداء عليه سواء بالقتل او بالاغتصاب او بالتعذيب ونعطيهم الحق في الحياة الذين هم اصلا غير زايدين فهاد الدنيا ومانفعينا بوالو غير بالاجرام والتسبب في الامراض النفسية لعائلات الضحايا...... براكا ماتسفزوا فينا ياشردمة من لي كيدافعوا على الحقوق الظالمة.... مالقيتو على من تدافعوا غير على القتلة.
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4
21 - مراقب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:16
ونحن نطالب بالاعدام لمن خان و سرق الوطن و لمن اغتصب الاطفال و لمن اهان المراة و لمن يتاجر بالبشر و يشجع على الدعارة .
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6
22 - الوجدي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:16
الحق في الحياة .....ولا تنسوا الحق في الموت يا ايها الناس.فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره..انا مع الإعدام بالحق لمن اعدم نفس بدون حق
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6
23 - الغبر عاقل السبت 26 شتنبر 2020 - 12:16
نعم الحق في الحياة للمجرم و الحق في الموت و الأسى للضحايا!! إنه الحمق بعينه و أرجله... لا حول ولا قوه الا بالله
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4
24 - Hossein السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
و ضحايا هؤلاء المجرمين ليس لهم حق في الرأفة و في الحياة !!؟ أظن أن من أعطى لنفسه الحق في حرمان أي أحد من الحياة لا يستحق إلا الإعدام. و الذين يدافعون عن حق مجرم دموي في الحياة هم أكثر إجراما منه.
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4
25 - وطني السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
و من اعطى للمجرم سلب حياة الطفل هنالك مجالات تعاني حيت يجب عليكم التدخل فيها اما بالنسبة الاخكام في بعيدة عنكم العين بالعين و البادء اظلم و حكم الاعدام مع التعديب قليل في حق المجرم.
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4
26 - عمر السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
نعم الحق في الحياة لمن يستحق الحياة....و المرحوم عدنان كذلك كان له الحق في الحياة...اه اه ...يا ريت لو انه تم اغتصاب و قتل طفل من أطفال هؤلاء و لننظر ماذا سيفعلون
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4
27 - علامي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
اظن أن من سلب الحياة من شخص مع سبق الإصرار والترصد يجب أن يعدم رأفة بذوي الضحية كالسرقة أو الاغتصاب أو ادرام النار أو....... .
واما من تورط عن غير قصد في جريمة قتل كدفاعا عن العرض أو المال أو الدين أو النفس فلا يستحق لذلك.
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4
28 - مغربي قح السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
هؤلاء النشطاء الذين مع الحق في الحياة لمن حق فيه الاعدام هم نفسهم الذين مع قتل الاجنة والاجهاض،تارة هنا وتارة هناك لخدمة قضايا او بلدان تحارب دين الله الاسلام.
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29 - Smikes السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
ماذا سوف يكون موقفهم لو كان الضحية ابنهم او عزيز عليهم يجب الغاء عقوبة الاعدام في حالة القتل الغير المتعمد . الدفاع عن الشرف و النفس وما شابه ذالك
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30 - الحقوق و اي حقوق السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
ان الطفل عدنان ليس له الحق في العيش يغتصب و يقتل و مغتصبه يعيش في زنزانة و لو حكم عليه بالمؤبد فإنه على قرض الحياة اما الطفل فالله يرحمه و يصبر اهله فهذا حق الطفل يقتل و القاتل يعيش
انا مع إعدامه و صلبه في الشارع العمومي حتى يكون عبرة اما الحبس مدة الحياة فهو قليل في حقه لو كان ابن من يطالبون بمنع الاعدام هو من وقعت له الحادثة الله يحفظه فهل ولده سيكون مع من يطالبون بعدم إعدامه سؤال صعب الإجابة عليه
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31 - مصطفى السبت 26 شتنبر 2020 - 12:17
وحق الطفل في الحيات هو اخدالو حياتو
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3
32 - الحق السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
تدافعون عن الحق في الحياة لمجرمين مغتصبي و قاتلي أطفال. لا أستطيع تصور مدى وحشيتكم.
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33 - ابو مهدي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
لا حق في الحياة لمن حرم غيره في الحياة..
قانون الأرض.. وشريعة السماء
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34 - عبد الحق اهريتان السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
اشكر الموقعين على وثيقة تسمح للمجرمين بالحصول على مكافءة من القانون "الماكل و المشرب و النوم ، والرعاية الصحية ". و اتمام الدراسة في بعض الحالات، شيء لا يدركه الصالحون من المواطنين.
انتم ايها الموقعون ، سيما منكم تلمحامون ،لو كنتم في موقع الدفاع لكان موقفكم غير ما وقعتم عليه. لكن في بلدنا ليس هذا. بغريب فكم من الاحداث اتخذ فيها امثالكم موقفا ضارا اكثر منه (متقدما).
اقول لكم ولمن وراءكم ، اتقوا الله ما استعطتم لا غير .
لك الله يا بلدي
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35 - ملاحظة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
قمة حقوق الانسان ان نحرم الحياة لمن حرمها للاخر.
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36 - ليلى السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
من قتل يقل لست ارحم من الله بعباده ،القصاص العادل .
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37 - drisd63 السبت 26 شتنبر 2020 - 12:18
اذا سألنا واحد من هؤلاء "النشطاء":ماذا ستفعل بشخص اغتصب وقتل ابنك؟؟كن على يقين أن جوابه سيكون:لو سمح لي بتعذيبه وقتله لفعلت......دابا هادشي ما وقعش ليهم داكشي علاش كيقولو -الحق في الحياة-...أشمن حق عند مغتصب و قاتل طفل عمره 4سنوات....أشنو بغبتو نديرو ليه نحكمو عليه بسنوات ونطلقوه من بعد
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38 - Youssef السبت 26 شتنبر 2020 - 12:19
صراحة معرفتش واش هاد النشطاء بعقلهم ،راه كاينين شي مجرمين خاصهم اتعدمو بزاف د المرات. ملي توقع ليك شي جريمة ف ولادك اورد عليا لخبار.
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39 - aabdou labbdi السبت 26 شتنبر 2020 - 12:19
هاته الجمعيات تطالب بإلغاء حكم الإعدام أو تنفيذه. ماذا يريدون من مجرم خطير هل السجن احسن من عقوبة الإعدام. يااخواننا إن عقوبة الإعدام هي الحل لماذا لأنه أولا البلد سيرتاح من هذا المجرم لأنه إذا بقي في السجن سيكلف الدولة تكلفة زائدة أما إعدامه سينهي هذا المشكل. هاته الجمعيات تطالب بالحق في الحياة هل ذلك الطفل أو الطفلة التي تتعرض للاغتصاب والقتل البشع وتبقى عائلتها مكلومة قلبها محروق هل هؤلاء ليس لهم الحق في الحياة. لو كانت تطبق وتنفذ أحكام الإعدام أمام الملأ لكان احسن ليكون ذاك المجرم عبرة لآخر الذي سيقوم بنفس الجريمة. نحن في بلد إسلامي تمنيت لو طبقت الشريعة الإسلامية التي أمرنا الله بها.
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40 - قصراوي في المهجر السبت 26 شتنبر 2020 - 12:19
نريرد استفتاء وطني فيما يخص عقوبة الاعدام اذا كنا في دولة الحق والقانون .والاغلبية هي التي تقرر والاقلية تنضبط .وماذا عن المقتول وخصوصا الاطفال الابرياء مثل ما حصل للطفل عدنان وغيره رحمهم الله الم يستحقوا الحق في الحياة .
ماذا تقصدون بالحق في الحياة للاقوى ام ماذا ؟
عقوبة الاعدام يجب تفعيلها في المغرب لاجل الردع نلاحظ في السنوات الاخيرة كثر الاجرام والقتل العمد والاغتصاب .ووووووووو.
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41 - أيوب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:20
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.
هذا شرع الله الذي خلق السماوات والارض و يعرف مصالح مخلوقاته.
للاسف كثر المطبلون لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام بدعوى حق المجرم القاتل في الحياة، و نسوا أو تناسوا أنه سلب حياة شخص بريء ليس له من ذنب .
أطالب بتطبيق اقصي العقوبات في حق كل من سولت له نفسه إلحاق الأذى بالآخر
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42 - nabil alami السبت 26 شتنبر 2020 - 12:20
قبح الله سعيكم، المشكل الرابع في المغرب بعد الصحة، التعليم، البطالة هناك هؤلاء النشطاء الحقوقيين اللذين لا علاقة لا بالحق ولا بالباطل.
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43 - Najate Doulaybi السبت 26 شتنبر 2020 - 12:20
la victime n'a pas le droit de vivre à vos avis?
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44 - Azaian السبت 26 شتنبر 2020 - 12:20
تعليقي على هذه التي تسمى جمعية حقوق الانسان من يكون هذا الطفل الذي اغتصب وا قوتيل اليسا ذا انسي انا استغرب من هذه الشرذمه التي تتغذا من الدول الغربيه هذو لا يليق لهم ان يتكلموا على حقوق الانسان في البلاد المسلمين وكل وكلها ذوا ليس لديهم علاقه بالدين وانما يحاربون الاسلام
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45 - مستغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:20
اللي يدو فالنار ماشي كيف لي يدو فالما اسألو الاب او الام المكلومة ستجيبكم كيف لذئب سلب من فلذة كبدها حق الحياة ان يعطاه هدا الحق
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46 - ALHAK السبت 26 شتنبر 2020 - 12:21
الحق في الحياة للمجرم القاتل عمد ا

فيه ظلم كبير في حق المقتول البريئ

القاتل يجب اعدامه تطبيقا للشرع والقانون

ولكي يكون عبرة وردعا للجريمة
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47 - محمد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:21
هذآ شرع الله في خلقه.
فيلذهب النشطاء إلى الجحيم.
ألم يكن الضحايا هم لديهم حق في الحياة؟؟؟!!
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48 - الحياة حلوة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:21
وهل عدنان والآخرين ليس لهم الحق في الحياة.تدافعون عن المجرم وتتجاهلون الضحية. نحن لسناا مع تصفية الحسابات لسنا مع الظلم لا يالاعدام ولا بغيره .وان دعوة المظلوم على الظالم ليس بينها والاستجابة من الله حجاب...
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49 - ait baha السبت 26 شتنبر 2020 - 12:21
le probléme c'est pas l'éxécution méme si je sui pour mais il y'a des pédophile qui ont commit des viole trés grave est il sont condamné 4 ans de prison c'est injuste
le maroc doit revoir ces pénalité judiciaire qui ne sont pas adéquat
agression avec arme blanche 15 ans
agression séxuelle viol pédophil 18 ans de prison férme
consomation de drogue 10 ans
meurtre volontaire 25 ans
si on commençe a donner des peine de prison de cette envérgure je suis sure que les crimes de tous genre vont diminuer de plus de 60 pourcent si non la solution c'est la peine de mort qui doit étre éxécuter dans les 15 jours aprés le vérdict
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50 - mistapha السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
ليس لدي تعليق سوى أن أقول أن عدنان أولى بذلك الحق.. أليس من حقه أن يعيش حرا.. الحرية فقط للمجرم ؟ إذا فلا كرامة للبريء !
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51 - متابع حر السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
مثل هذا الوحش ليس لديه أي حق. فهو من حرم طفل من حق الحياة و حرم عائلة من حق الأمومة و الأبوة و الأخوة ..... فأقل عقاب له هو حرمانه من كل الحقوق الدنيوية . وكل من يعارض أن يطبق عليه شرع الله فهو مثله.
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52 - محمد عبد الوهاب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
صيحة في واد
أن تطالب جهات وأفراد بإلغاء عقوبة الإعدام والتي تأتي كرد فعل عن مطالبة شرائح عديدة بتنفيذ الإعدام في حق مغتصب حياة عدنان. فهذه قضية خاصة يقول فيها القانون الجنائي بالإعدام. أما تنفيذه من عدمه فذلك موكول لأهل الاختصاص.
بقيت مسألة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي ستكون خروجا عن شريعة الإسلام. وإذا أخذنا بالقوانين الوضعية والمواثيق الدولية فإن الدول التي أقبلت على خطوة إلغاء الإعدام هي دول خطت خطوات مهمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والثقافية والبيئية خطوات مهمة مكنت الإنسان من الانخراط بحق في التنمية والاستفادة من حقوقه وأداء واجباته. وهو أمر لم نصل إليه في حالة المغرب.
كفانا تضليلا وبهتانا وتحريفا للنصوص..كفانا إجراما..ولتنفذ عقوبة الإعدام بدون تأخير في الجرائم المطابقة طبقا للقانون الجنائي.
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53 - مغرب العجايب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
كيف تدافعون عن من يزهق روح ليتمتع بعدها بالحياة هوءلاء مجموعة من الناس خارج هموم الشعب. نحن ضد ايام الرصاص والاعتقالات التعسفية ولكن نحن مع تطبيق الاعدام في حق كل من اغتصب وقتل طفل او طفلة ليتمتع بنزوة الاغتصاب والقتل. هوءلاء يشجعون البيدوفيلية في المغرب ويوجد منهم من يغتصب الاطفال. لو اعدمنا قاتل عدنان فباقي المغتصبين الجبناء سيردعهم الخوف من الموت كفانا انساق وراء شعارات ملها بهتان. من اغتصب طفلا وقتلها لا رحمة ولا شفقة لانه لم يرحم اطفالنا.
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54 - cae السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
من ينادي عن حق الحياة لا يجب أن ينادي بالاجهاض
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55 - Samir السبت 26 شتنبر 2020 - 12:22
أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين، امهات و اباء
نداءً أسموه "من أجل الحق في الحياة" يدعون فيه إلي تنفيد عقوبة الإعدام
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56 - Mejriti youssef cym rabat السبت 26 شتنبر 2020 - 12:23
هاؤولاء الناشطون إدا إغتصاب أحد أبناءهم هل سيغيرون رأيهم. ؟؟؟
يجب إعدام كل مجرم اقترف جريمة قتل لكي يكون عبرة للأخرين. أما عصيد فهو رأس الفتنة في هاده البلاد .
اللهم أنصر جلالة الملك محمد السادس على الخق.
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57 - خالد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:23
من باب النقاش البناء فقط. إذا ذهبنا بمنطق هؤلاء إلى أبعد مدى، سنجد فيه اختلالات ومغالطات كثيرة. المغالطة الاولى وهي ان تنفيذ الإعدام يجعل الدولة في مرتبة المجرم، كما يوحي بذلك منشورهم. الأكيد انهم يعلمون ان مفهوم الدولة الحديث يقوم على "امتلاك شرعية القوة والعنف". بمعنى ان الدولة تمارس العنف المشروع الذي يكون قائما على القانون. فلا مجال هنا لوضع جريمة نكراء في مرتبة ممارسة الحق والقانون.

ثانيا، وليس اخيرا، اذا ذهبنا بمنطق هؤلاء في ان الحياة مقدسة. أليس حياة الضحية بأقدس من حياة المجرم؟

ثالثًا: أليست الحرية مقدسة أيضا. أليس حريًا بالمطالبين بإلغاء الإعدام ، ان يلغو العقوبة الحبسية نفسها لأنها سالبة للحرية. علمًا ان الحرية لا تقل قدسية عن الحياة. بل هي شرط الحياة الكريمة. إذن بهذا المنطق يجب إطلاق سراح المجرمين حتى لا نسلبهم حريتهم، فهو اما خطاؤون أو معتوهون، برأي اصحاب إلغاء عقوبة الإعدام.

وأخيرا وليس آخرا، اعد قادة التيار يصف المطالبين بالإعدام، بانهم لا يقلون وحشية عن المجرم. وهذا منطق مختل حقيقة. كيف لمدعي الفكر الحر أن يصادر رأي الشارع. ويتهم من يختلف معه في الرأي بالهمجية.
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58 - السوسي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:23
زمرة من الفاشلين و المسترزقين لا يمثلون الا أنفسهم ولو كان صوت الغالبية مسموع لما سم لهم حس.
قال الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب"صدق الله العظيم.
ولكنهم للأسف ليس لهم عقول. الله اهديهم. ولو تعرض أحدهم ام احد أقاربهم للاغتصاب او القتل او ما شابه ذالك من الجرائم البشعة لما وجدتهم يقولون ذالك
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59 - مواطن السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
بعض المجرمين يستحقون الاعدام لافعالهم الشيطانية وجراىمهم الشنيعة
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60 - raad السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
انا لا أفهم كيف يكون العدل عندما نعطيهم حق الحياة وهم يزهقونها بكل برودة ولذة. القصاص هو العدل وحق كل شخص . انا أيضا بشر ولا اريد تعميم الإعدام ولكن يجب أن يطبق في الحيوانات البشرية..
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61 - خالد من المانيا السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
هؤلاء النشطاء بمطالبتهم بالغاء عقوبة الاعدام فانهم يحاربون الاسلام،القصاص شرع الله و قانون سماوي ووجب تطبيقه حفظا للنفس اما عصيد و شاكلته من الموقعين على هاته العريضة من دعاة الرذيلة و الفساد في الارض فليذهبو ا للجحيم.
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62 - Tanja balia السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا. هل هناك أكثر من الإسلام دفاعا عن الحق في الحياة. الفرق هو أن ديننا الحنيف يدافع عن حق البريء الذي اعتدي عليه وازهقت روحه من قبل مجرم ظالم معتد. وليس الظالم والمظلوم عند الله سواء.
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63 - حفيظ السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
اصلا حنا ممحتاجينش لنداء ديالكم و َممحتاجينش ليكم حنا محتاجين للعلماء ولصحاب العقول لينوروا الامة ماشي التفاهة الخاوية
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64 - حميد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:24
عندما يبتلى هؤلاء "النشطاء الحقوقيون"باغتصاب أحد أبناءهم و قتله سوف يغيروا مواقفهم التي يتلقون أموالا خارجية من أجل تبنيها
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65 - أكاديري السبت 26 شتنبر 2020 - 12:25
لو أن هؤلاء النشطاء وقع لأبنائهم ما وقع لعدنان ما طالبوا بذلك
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66 - stooph السبت 26 شتنبر 2020 - 12:25
قال تعالي " العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص"
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67 - Hassan السبت 26 شتنبر 2020 - 12:25
بغيت هاد الناس اجاوبوني .واش الطفل عدنان معندوش الحق في الحياة؟ وهاد الموقعين شكون عطاهم الحق امثلو المغاربة؟ وعلاش بغاو ابدلو شرع الله؟واش زعما هما فاهمين اكثر من الله عز وجل
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68 - لمن الحق في الحياة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:26
أولائك الذين سلبت حياتهم على يد هؤلاء القتلة ألم يكن لهم الحق في الحياة
ذلك الذي قال غدرا وترك أما أو أبا عجوزا أو ترك زوجته وأبناءه الصغار أولم يحرم هؤلاء من حقهم في الحياة
كان الله في عون كل من فقد عزيزا غدرا على يد هؤلاء الوحوش
ويأتي أحدهم ليقول أن هذا الوحش له الحق في الحياة فبأي حق سلب حق ضحيته في الحياة
المعادلة هنا غير صحيحة ولو وضعت لها قوانين رياضية على مقاسها فلن تكون أبدا صحيحة
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69 - من طنجة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:26
أجل مجموعة من التقدميين و الحداثيين الذين تركوا ورائهم النضال في الجامعات و الرفض لاي شيء وما أن أن حصلوا على المناصب بالاتفاق مع ما يسمونه المخزن حتى أصبحوا يتغنون بحقوق الانسان وبالحداثة. تعلمون أن في الولايات المتحدة تنفد عقوبة الاعدام في جل الولايات. هل لا يعرفون أن الاعدام ليس بحل؟ هل لا يعلمون بحق الانسان في الحياة؟ إذن أنتم أدرى من " الميريكان" بهذه الاشياء. أتقوا الله في أنفسكم لو رزأتم في أولادكم بمثل هذه الطريقة ستكونون من الاواءل بالمطالبة بالاعدام وبتطبيقه بيدكم حتى يشفى غليلكم.
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70 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:26
مع كل احتراماتي للشخصيات إلى وقعت على العارضة على رأسهم الكاتب الكبير اللعبي وبن جلون واقول لهم ترى أن تعلق الأمر بأحد فلدات اكبادكم ماذا ستفعلون احفادكم مثلا لان أبناؤكم كبروا الا يستحق هذا الطفل الذي يغتصب ويقتل ان يعيش . فالحق في الحياة امر يتعلق بالطفل لان لا زال ينتظر مستقبلا أمامه اما مرتكب الجرم كبير السن فقد فكر الف مرة قبل ارتكابه فعلته في حق طفولة بريئة يعني تطبيق أقسى العقوبات في حقه واجب
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71 - السيد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:27
لا لا ثم لا لإلغاء عقوبة الإعدام أيها النشطاء تزعمون أنكم حقوقيون وديمقراطيون للنناضل معا كي يتم إجراء إستفتاء وطني حول إلغاء عقوبة الإعدام ولنرضا جميعا بالنتيجة ومريضنا معندو باس ونساو هاذ الزمارة ديالكم.
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72 - هشام السبت 26 شتنبر 2020 - 12:27
كل هته الاسماء نعرفها و نعرف لمن تعمل و كيف تعمل ، فادا كانت هناك ديموقراطية حقة في هته البلاد ، يجب ان يكون الشعب هو المقرر و ليس عصابة من الانتهازيين و المرتزقة الدين سيحجرون علينا ، و يكون اوصياء علينا ، المغرب ، 40 مليون نسمة و لن يمتله حفنة من الخونة و العملاء
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73 - عبده السبت 26 شتنبر 2020 - 12:28
لو أن أحدا من المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام فجع بقتل عزيز عليه لما تردد لحظة واحدة في المطالبة بإعدام الفاعل، فمن قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يجب تطبيق هذه العقوبة على مغتصبي الأطفال وقاتليهم بدون تردد.
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74 - مواطنة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:28
بالية فين ما كاين شي معتوه و كل من يعلم أنه ممكن يكون فيه الفيس و يقدر شي نهار يغتصب أو يقتل راه خدام يدافع عن المجرمين و حقهم في الحياة. واش ما كاتحشموش و راه العين بالعين واش غادي تعرفو مصلحة المجتمع كتر من الله لي خلقنا ؟ الله ياخد فيكم الحق نتوما لي سفلتو أخلاق المجتمع حتى ولى اللواط و الفاحشة عاديين عند المتوحشين و من الفوق زايدينها كضمنو ليهم إلى دارو شي جريمة ما يخافوش ما غاديش يتعدمو . و ينسيوها و يدفعو شوية ديال الفلوس و يدخلوا في لائحة العفو. الله يعيشكم ما عاشو الضحايا باش تشوفوا على عينيكم الظلم فهاد القوانين
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75 - هشام السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
يكفيك أن تلقي نظرة سريعة على الأسماء الموقعة على العريضة لتعرف ما أسباب الانحطاط الأخلاقي اللذي نعيشه في المغرب.
عندما تسكت الدولة حكماءها و شيوخها و تطلق العنان لل*** فحتما سيكون هذا حالنا.
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76 - مواطن حر السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
ونحن نطالب بتطبيق الاعدام في حق مجرمين قاموا بازهاق ارواح الناس والاطفال والنساء ظلما وعدوانا وبدم بارد...قاتل الاطفال بتارودانت وقاتلو الساءحتين وقاتل حياة بقنيناة الخمر وقاتل طفل طنجة واللاءحة طويلة...هؤلاء لايستحقون الحياة ويجب ان يكون اعدامهم عبرة لكل مجرم فكر في قتل النفس البريءة...كما اننا نطالب بتنفيذ احكاما قاسية في المجرمين الخطيرين المستعملين للسيوف والسلاح الابيض في السرقات والتظلم على الناس وارسالهم لسجون خاصة مع الاعمال الشاقة حتى يتوبوا الى الله...اما مادون ذلك فهو ظلم كبير في حق الناس والقانون الالهي واضح في هذا الباب
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77 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
و الذين قُتلوا على يد هؤلاء القتلة المجرمين أليس لهم الحق في الحياة.....
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78 - ابو سهيل السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
يكفي قول الله تعالى .الحرمات قصاص...و كذلك.في قرآنه الكريم من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا.صدق الله العظيم .طبقو شرع الله ولكن سيبقى أمر بعيد..والله خير الحاكمين
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79 - مغربي حر السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
الاعدام تم الاعدام.
ولاشيء سوى الاعدام.
وليصوت الشعب كامله.وسترون بأعينكم ياحقوقيون أنكم لا تمثلون إلا أنفسكم.
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80 - .أب غيور السبت 26 شتنبر 2020 - 12:29
اذا الكل ينادي بالحق في الحياة فهل نحن فعلا من امة سيدنا محمد (ص)أم نحن مسلمون فقط حسب الموقع الحغرافي للمغرب لان الأية التي نزلت خير البشر.(ولكم في القصاص حياة ياؤولي الأبصار).والمؤبد في المغرب يتحول الى محدد ثم الى الأستفادة من العفو في كل مناسبة حتى يصبح المجرم طليق حر.ويقول لك ها أندى
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81 - الاعدام الاعدام السبت 26 شتنبر 2020 - 12:30
اذا كنتم ترون ان الاعدام ليس حلا، اعطونا الحل او اغلقوا ابواقكم من فضلكم . كفى من الكلام الفارغ . الاعدام شرعه الله عز وجل. فهل انتم ادرى من الله؟
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82 - hamid السبت 26 شتنبر 2020 - 12:30
اذهبوا عند عائلة الطفل المرحوم عدنان و قولوا لهم إن ذالك المجرم له الحق في الحياة أن له الحق أن يعيش ياكل و يشرب على حساب المواطنين ضعوا أعينكم في أعينهم لو استطعتم .
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83 - عبد المجيد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:30
الحق في الحياة لصالح المجرمين والمغتصبين = الحق في أخذ الحق باليد دون حق أو قانون.
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84 - Nizar السبت 26 شتنبر 2020 - 12:31
نحن الشعب مع الإعدام اما منظمات الحقوقية تمثل نفسها نحن مع تطهير المجتمع من هؤلاء الشردمة وشكرا
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85 - Karim السبت 26 شتنبر 2020 - 12:31
أظن أن النشطاء ( ناشطين) بعيدا عن الواقع المغربي المعاش، لن يقولو ذلك اذا أصيب أحد من أفراد عائلتهم. يجب إعادة عقوبة الإعدام، بل أكثر من ذلك، كما فعل أجدادنا، تقطيع الرأس و تعليقها، لتكون عبرة لمن يعتبر. هناك جرائم يجب مواجهتها بالحزم.
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86 - طالب السبت 26 شتنبر 2020 - 12:31
أقسم بالله العظيم و لست حانثا، لو أن أحدا من هؤلاء الذين طالبوا بإلغاء عقوبة الاعدام تحت مايسمى بالحق في الحياة،وقع له في زوجه أو ولده مما يستحق العقوبة السالفة الذكر من اغتصاب و قتل و و لتمنى في نفسه للجاني جهنم للأبد مما يجده من حقد عليه و ليس الاعدام فقط ، السؤال المطروح أين حق الحياة للمجني عليهم ؟ قال الله عز و جل '' ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ''
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87 - سلام عليكم السبت 26 شتنبر 2020 - 12:31
هادو لي كيطالبو بي الغاء اعدام كيجيوني بحال الى خايفين شي مرة اطيحو في شي مشكل اتحكم عليهم بي اعدام او شي مجرم من عائلتهم 99,99تاع مغاربة باغيين اعدام اطبق على قتلة و سفاحين او يجي بغل من شي جمعية تاعو عدم حقوق اطلب عفو على مجرم لي ضمر اسرة او شعب على قدو
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88 - jamal moudan السبت 26 شتنبر 2020 - 12:31
أليس من حق طفل الذي قتل بهذه الوحشية حق في الحياة هو كذلك لو أخدنا اية الكريمة قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) القصاص حياة يعني لن يجرأ اي احد ان يرتكب جريمة ولما رأينا طفل عدنان رحمه الله مقتولا. أليس الله بأحكم حاكمين
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89 - ahmed السبت 26 شتنبر 2020 - 12:32
يجب الضرب بيد من حديد كل من يعتدي على الضعفاء و المساكين من الأطفال كيفما كان الحال
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90 - الواقعي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:33
اكثر من عشرين سنة و الإعدام متوقف.شنو بغاو هاذو زعما .راه اصلا ممنوع فالواقع .واش ضروري تدخلو فاي ضجة باش تبانو ولا مخلصين على هادشي.واش ما جربتوش يتغصب ولدكم و يتقتل
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91 - فايز السبت 26 شتنبر 2020 - 12:33
بسم الله العين بالعين والسن بالسن سالب الحياة لازم تسلب حياته وهده العقوبة ارحم اليه تتكلمون عن افكار غربية أوروبية مزوقة ارجعوا الي السلف الصالح وبتعدو عن افكار الشدود و العراء انتم من يخدم اللوبيات المحسوب على جهات خفية الحقيقة القصاص
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92 - هبة السبت 26 شتنبر 2020 - 12:34
علاش احنا عندنا الاعدام بعدا باش يلغيواه. دابا مثلا اللي اغتصب الطفل عدنان وقتله عيحكموا عليه بالاعدام زعما؟ طبعا لا. يعني المفروض بلاصت ماتدافعوا على حق المجرم فالحياة دافعوا على حق الضحية فالحياة وطالبوا بتطبيق الاعدام . علاش يبقى المجرم فالحبس واكل شارب ناعس لاعب الرياضة مبرع مع راسو واش هذا عقاب . كونوا تحشموا راكوم شادين الحقوق من الكرعين
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93 - عبد المجيد السبت 26 شتنبر 2020 - 12:34
الحق في الحياة هل هو حكر على المجرمين الذين يسلبون حق الحياة من الضحايا؟ أم هو للجميع ؟
أم ان هؤلاء الفنانين والمثقفين اعلم من الله حين شرع القصاص من القاتل كب يسلم المجتمع من هؤلاء المجرمين. الا يقرر الطبيب احيانا بتر عضو فاسد من المريض كي لا ينتقل المرض إلى باقي جسده؟
يقول الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
هذا هو الحق في الحياة الحقيقي ، وليس المزيف بدافع الإنسانية والتحضر وتقليد القوانين الغربية!!
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94 - عابر سبيل السبت 26 شتنبر 2020 - 12:35
يقول عز وجل"ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" سورة النساء ـ ,93

يقول عز وجل "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" سورة الطلاق. الآية1
للقاتل حق في الحياة، والمقتول لا حق له في الحياة ... حلل و ناقش.!!!!!
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95 - المواطن مغربي السبت 26 شتنبر 2020 - 12:35
جميل وواجب ان ندعوا الى الدفاع عن الحق في الحياة......ولكن اي حياة؟؟؟ حياة القاتل ام المقتول؟
لااجتهاد مع وجود نص....النفس بالنفس رفعت الأقلام وجفت الصحف.
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