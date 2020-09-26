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كُتّاب وآراء
نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين، ضمنهم محامون وبرلمانيون وفنانون وكُتاب وأساتذة جامعيون، نداءً أسموه "من أجل الحق في الحياة" يدعون فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين بالمغرب.
وجاء في النداء أن "الموقعين على النداء، وككل المغربيات والمغاربة بمختلف فئاتهم وكل اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهنية المختلفة، شعرنا بالصدمة القوية من جرّاء بشاعة الجريمة التي ارتُكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر إحدى عشرة سنة".
وتضم لائحة الموقعين على النداء النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونزهة الصقلي برلمانية ووزيرة سابقة، والشاعر عبد اللطيف اللعبي، وإدريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الله حمودي الأستاذ بجامعة برينستون، والكاتب الطاهر بنجلون.
كما وقّع على النداء المخرج والممثل يونس ميكري، والسينمائي نبيل عيوش، ومحمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والكاتب أحمد عصيد، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأدان النداء "الجريمة القذرة غير الجديرة بمجتمع مُتحضر، التي راح ضحيتها الطفل عدنان"؛ لكنه أكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، في إشارة إلى موجة الاستنكار التي أعقبت الجريمة والتي كان عنوانها الأبرز إنزال عقوبة الإعدام في حق الفاعل.
ويَعتبر الموقعون على النداء "أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في بلد لم يعرف تنفيذها مُنذ أكثر من ربع قرن معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الإنسان بصفة عامة كحقوق دستورية".
وجاء في محتوى النداء أيضاً: "لن نضع أنفسنا في مُستوى المجرمين، ولن نُطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل أو الثأر والانتقام، فذاك سيُعتبر تراجعاً وخزياً لبلدنا ومجتمعنا؛ فعقوبة الإعدام لم تسمح أبداً وفي كل الدول بتفادي وقوع الجريمة أو نقص حجمها أو خطورتها".
كما أكد النداء، الذي وقعت عليها بعض الهيئات الحقوقية المدنية، أن "عقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر آمناً أو أحسن من غيره من الدول، كما أنها لن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا".
جدير بالذكر أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحداً سنة 1993 في حق الكوميسير ثابت؛ فيما تتعالى أصوات تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.
ولا يزال البرلمان لم يحسم بعدُ في نص تشريعي لتعديل القانون الجنائي الحالي، من بين مستجداته تخفيض الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم جديدة هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (95)
ولكن الضحيه ليس لديه الحق في الحياة..!؟
قد نتسامح أحيانا اذا و فقط اذا كان القتل غير متعمد.....
حياتهم ؟ واين هو حق الحياة للاخرين مثل طفل طنجة المغتصب والمغتال وغيره من المقتولين ؟
العين بالعين والسن بالسن .
ودعونا من افكار عصيد واراءه
ماكينش اللي خارج على هاد البلاد قد هاد جمعيات الأعضاء التناسلية.
باغين الزهو والنشاط والبيدوفيلبا والمثلية وزيد وزيد بدون الخوف من أي عقوبة زجرية.
يجب تطبيق تعاليم الدين الإسلامي بحدافره دون زيادة أو نقصان ومن يريد عكس ذلك فأبواب المغادرة مفتوحة في وجهه.
لو كانت الدولة شجاعة لنظمت استفتاء شعبي على هذه القضية و سنحترم جميعا النتائج.
المشكلة هو ان هؤلاء النشطاء يصفقون للدولة عنذما تتخذ قرارا يلبي انتظاراتهم و مطالبهم و عنذما لا تفعل ينعتونها بالديكتاتورية و الرجعية و غير الديمقراطية.
سؤالي البسيط لهم هو:
اذا اتخدت الدولة قرار الغاء عقوبة الاعدام دون الرجوع الى الشعب و ارادة الشعب ألا يعتبر ذلك قمة الديكتاتورية و قرار غير ديمقراطي و يضرب في الصميم فكرة ان الشعب يحكم التي يتغنون بها.
الديمقراطية هي ان تستفتي الشعب في اي قانون او قرار يمسه أليس كذلك.
اذا فلندهب الى صناديق الاستفتاء على مسألة عقوبة الاعدام و نلتزم جميعا بإحترام ارادة الشعب...
إلا اذا كنتم تعتبرون الشعب معاق ادراكيا و ثقافيا و بالتالي نصبتم انفسكم اوصياء عليه دون وجه حق.
واما من تورط عن غير قصد في جريمة قتل كدفاعا عن العرض أو المال أو الدين أو النفس فلا يستحق لذلك.
انا مع إعدامه و صلبه في الشارع العمومي حتى يكون عبرة اما الحبس مدة الحياة فهو قليل في حقه لو كان ابن من يطالبون بمنع الاعدام هو من وقعت له الحادثة الله يحفظه فهل ولده سيكون مع من يطالبون بعدم إعدامه سؤال صعب الإجابة عليه
قانون الأرض.. وشريعة السماء
انتم ايها الموقعون ، سيما منكم تلمحامون ،لو كنتم في موقع الدفاع لكان موقفكم غير ما وقعتم عليه. لكن في بلدنا ليس هذا. بغريب فكم من الاحداث اتخذ فيها امثالكم موقفا ضارا اكثر منه (متقدما).
اقول لكم ولمن وراءكم ، اتقوا الله ما استعطتم لا غير .
لك الله يا بلدي
ماذا تقصدون بالحق في الحياة للاقوى ام ماذا ؟
عقوبة الاعدام يجب تفعيلها في المغرب لاجل الردع نلاحظ في السنوات الاخيرة كثر الاجرام والقتل العمد والاغتصاب .ووووووووو.
هذا شرع الله الذي خلق السماوات والارض و يعرف مصالح مخلوقاته.
للاسف كثر المطبلون لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام بدعوى حق المجرم القاتل في الحياة، و نسوا أو تناسوا أنه سلب حياة شخص بريء ليس له من ذنب .
أطالب بتطبيق اقصي العقوبات في حق كل من سولت له نفسه إلحاق الأذى بالآخر
فيه ظلم كبير في حق المقتول البريئ
القاتل يجب اعدامه تطبيقا للشرع والقانون
ولكي يكون عبرة وردعا للجريمة
فيلذهب النشطاء إلى الجحيم.
ألم يكن الضحايا هم لديهم حق في الحياة؟؟؟!!
le maroc doit revoir ces pénalité judiciaire qui ne sont pas adéquat
agression avec arme blanche 15 ans
agression séxuelle viol pédophil 18 ans de prison férme
consomation de drogue 10 ans
meurtre volontaire 25 ans
si on commençe a donner des peine de prison de cette envérgure je suis sure que les crimes de tous genre vont diminuer de plus de 60 pourcent si non la solution c'est la peine de mort qui doit étre éxécuter dans les 15 jours aprés le vérdict
أن تطالب جهات وأفراد بإلغاء عقوبة الإعدام والتي تأتي كرد فعل عن مطالبة شرائح عديدة بتنفيذ الإعدام في حق مغتصب حياة عدنان. فهذه قضية خاصة يقول فيها القانون الجنائي بالإعدام. أما تنفيذه من عدمه فذلك موكول لأهل الاختصاص.
بقيت مسألة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي ستكون خروجا عن شريعة الإسلام. وإذا أخذنا بالقوانين الوضعية والمواثيق الدولية فإن الدول التي أقبلت على خطوة إلغاء الإعدام هي دول خطت خطوات مهمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والثقافية والبيئية خطوات مهمة مكنت الإنسان من الانخراط بحق في التنمية والاستفادة من حقوقه وأداء واجباته. وهو أمر لم نصل إليه في حالة المغرب.
كفانا تضليلا وبهتانا وتحريفا للنصوص..كفانا إجراما..ولتنفذ عقوبة الإعدام بدون تأخير في الجرائم المطابقة طبقا للقانون الجنائي.
نداءً أسموه "من أجل الحق في الحياة" يدعون فيه إلي تنفيد عقوبة الإعدام
يجب إعدام كل مجرم اقترف جريمة قتل لكي يكون عبرة للأخرين. أما عصيد فهو رأس الفتنة في هاده البلاد .
اللهم أنصر جلالة الملك محمد السادس على الخق.
ثانيا، وليس اخيرا، اذا ذهبنا بمنطق هؤلاء في ان الحياة مقدسة. أليس حياة الضحية بأقدس من حياة المجرم؟
ثالثًا: أليست الحرية مقدسة أيضا. أليس حريًا بالمطالبين بإلغاء الإعدام ، ان يلغو العقوبة الحبسية نفسها لأنها سالبة للحرية. علمًا ان الحرية لا تقل قدسية عن الحياة. بل هي شرط الحياة الكريمة. إذن بهذا المنطق يجب إطلاق سراح المجرمين حتى لا نسلبهم حريتهم، فهو اما خطاؤون أو معتوهون، برأي اصحاب إلغاء عقوبة الإعدام.
وأخيرا وليس آخرا، اعد قادة التيار يصف المطالبين بالإعدام، بانهم لا يقلون وحشية عن المجرم. وهذا منطق مختل حقيقة. كيف لمدعي الفكر الحر أن يصادر رأي الشارع. ويتهم من يختلف معه في الرأي بالهمجية.
قال الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب"صدق الله العظيم.
ولكنهم للأسف ليس لهم عقول. الله اهديهم. ولو تعرض أحدهم ام احد أقاربهم للاغتصاب او القتل او ما شابه ذالك من الجرائم البشعة لما وجدتهم يقولون ذالك
ذلك الذي قال غدرا وترك أما أو أبا عجوزا أو ترك زوجته وأبناءه الصغار أولم يحرم هؤلاء من حقهم في الحياة
كان الله في عون كل من فقد عزيزا غدرا على يد هؤلاء الوحوش
ويأتي أحدهم ليقول أن هذا الوحش له الحق في الحياة فبأي حق سلب حق ضحيته في الحياة
المعادلة هنا غير صحيحة ولو وضعت لها قوانين رياضية على مقاسها فلن تكون أبدا صحيحة
عندما تسكت الدولة حكماءها و شيوخها و تطلق العنان لل*** فحتما سيكون هذا حالنا.
ولاشيء سوى الاعدام.
وليصوت الشعب كامله.وسترون بأعينكم ياحقوقيون أنكم لا تمثلون إلا أنفسكم.
أم ان هؤلاء الفنانين والمثقفين اعلم من الله حين شرع القصاص من القاتل كب يسلم المجتمع من هؤلاء المجرمين. الا يقرر الطبيب احيانا بتر عضو فاسد من المريض كي لا ينتقل المرض إلى باقي جسده؟
يقول الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
هذا هو الحق في الحياة الحقيقي ، وليس المزيف بدافع الإنسانية والتحضر وتقليد القوانين الغربية!!
يقول عز وجل "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" سورة الطلاق. الآية1
للقاتل حق في الحياة، والمقتول لا حق له في الحياة ... حلل و ناقش.!!!!!
لااجتهاد مع وجود نص....النفس بالنفس رفعت الأقلام وجفت الصحف.