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الرئيسية | مجتمع | صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا"‎

صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا"‎

صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا"‎
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:00

يطالب عدد من الصيادلة في المملكة بإشراكهم ضمن الفئات التي يمكن لها إجراء فحص سريع لـ"كوفيد 19"، والتبليغ عن الحالات الإيجابية، وبهذا المساهمة ضمن المنظومة الوقائية ضد الوباء في محاولة للحد من عدد الحالات المؤكدة.

وفي هذا الإطار، يقول محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن عددا من الصيادلة يطالبون بمنحهم حق إجراء الفحص السريع لـ"كوفيد 19"، والتبليغ عن الحالات الإيجابية لـ"كورونا" للسلطات المختصة من أجل إتمام الاختبارات وتحديد المخالطين.

ويقول حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "منظمة الصحة العالمية أقرت باعتماد الفحص السريع كوسيلة لتوجيه المرضى، وبالتالي يمكننا أيضا القيام بعمل توجيهي لمساعدة وزارة الصحة والسلطات المحلية على احتواء المرض".

وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن مشاركة الصيادلة في الكشف عن "كوفيد 19" من شأنه أن يسهم في انسيابية أكثر للكشف، مؤكدا أن الفحص السريع لا يكون أكيدا في تحديد المرض؛ لكن دوره هو توجيهي، إذ في حالة التأكد من أن هذا الفحص كان إيجابيا فهذا يعني أنه لا بد من توجيه المريض لإجراء اختبار PCR للتأكد من الإصابة.

ويتحدث حواشي عن ضرورة توفير آليات مهمة للصيادلة إذا ما سمح لهم بإجراء هذا الفحص، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتوفير الآليات الوقائية والحمائية للصيادلة حتى لا يصابوا بالعدوى، وأيضا توفير الممونين الذين يمكن الحصول منهم على الاختبارات السريعة.

ويأتي هذا التحرك من لدن الصيادلة في وقت تعرف فيه حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" تزايدا لافتا. وسبق أن حيّنت وزارة الصحة البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، بهدف تقليص المدة التي يستغرقها علاجهم وإتمامه في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى توفير ظروف أفضل لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.

المقتضيات الجديدة للبروتوكول العلاجي تضمنها منشور وجهه وزير الصحة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، بناء على توصيات اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التّنفسية الحادة والشديدة، داعيا المسؤولين المعنيين إلى احترام تطبيقها.

ودعت الوزارة الوصية على قطاع الصحة مديري المراكز الاستشفائية الجامعية إلى تقديم العلاج بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة للحالات المحتمل أن تكون مصابة بالفيروس، دون انتظار التأكد من إصابتها، ودون انتظار التوصل بنتيجة اختبار PCR بالنسبة للمخالطين المصابين بأمراض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - mediouna الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:22
عينكم غير الفلوس لو كانت مجانا لما طالبتم بالفحص
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52
2 - عزيز الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:24
الناس لم تعود تقوم بتحليل عن كورونا اين تجيد هاده المختبرات كل هاد العداد من الناس الي متي ستضلو تلعبون بشعب
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8
3 - Nouro الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:29
اشارت هسبريس الامس لمقال معنون ب كعكة كورونا وفعلا اصبح الفيروس كعكة للبعض ورعب وخوف للبعض الاخر...كل من له مسؤولية مباشرة او غير مباشرة في ملف كورونا فهو يراها كعكة بجب تذوقها والاستفادة من حلاوتها ...يتبع
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17
4 - عفيف الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:29
يريدون حقهم من الكعكة بالاضافة الى المختبرات
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19
5 - Logique الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:29
فكرة حسنة، يجب الرفع من عدد التحاليل والله يحفض لمغاربة كاملين من هاد كورونا
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-12
6 - نوفل الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:31
هؤلاء الصيادلة لا يفلتون اية همزة لتكديس المال...من اسهل الطرق للعيش. تاتي بدبلوم من الدول الشرقية ...تفتح دكان.. صيدلية حيت الربح مضمون و مهم... و تاتي بعاملات و تضع كاميرات للتجسس و تنصرف الى البيزنس او السياسة او الغولف او الضيعة ...صدر اخيرا قرار يلزم ...كما اصحاب دكاكين الخمر من قبل.. عن ضرورة ان يكون صاحب الرخصة في المحل...! هل فعلا طبق هدا القرار... لانه سيأتي بعملات اخريات لكي يعملن فحص كورونا ...كل اصحاب الدبلومات تعمل فعليا الا الصيدلانيين فالكثير منهم يتفلسف فقط! لمادا يعمل ...فالمختبرات تصنع الادوية و هامش الربح عال ...
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11
7 - رأي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:35
كما عليهم خفض أثمنة الأدوية أولا و قبل كل شيء اخر
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9
8 - Tintin الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:38
الصيدليات تعتبر عاملا من عوامل التنمية.....
الصيدليات توجد حيث لا توجد وزارة الصحة....
الصيدليات توجد حيث لا يوجد طبيب....
توجد 12000 صيدلية في جميع أنحاء المغرب....
شركات توزيع الادوية تصل لقمم الجبال يوميا....
استغلال هدا التوزيع و اللوجيستيك الهائل لاحتواء المرص و تشخيصه سريعا و تجنب تنقلات المواطنين من حي لآخر كفيل بتسريع الكشف و معرفة الحالات السلبية لإرسالها للمنزل و الايجابية لإرسالها للمستشفى لمواصلة العلاج....
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4
9 - Abdou الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:40
الكشف عن الوباء هو احتصاص وليس مهنة. لا للقفز على اختصاص الغير والهرولة وراء الفلوس.
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5
10 - Max الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:48
الكل يريد تجارة في اختبارات كورونا واسفاه ...
المختبرات الحكومية و الخاصة هم من لهم الحق و المؤهلات التقنية لاختبارات كورونا .

صحة المواطن ليست بالعشواءية و الترقيع.
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1
11 - moha الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:49
نحن لا نريد ان نقومو بهده التحليلة حتى و لو تكون مجانية...افضل ان اعيش و انا حامل فيروس كورنا دون علمي حتى الشفاء
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1
12 - Mostafa الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:56
دوي الاختصاص من فضلكم هل اذا اصبت بعدوى كورونا وشفيت هل بإمكانه أن ابي مرتاح اخرى
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-1
13 - الرجاوي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:57
المواطن أصبح بقرة حلوب؛ الكل وجه بوصلته نحو هذه البقرة؛ الكل بنهش في المواطن المغربي بداعي الوطنية؛ الخزي والعار يا رباعة الشفارة من اعلى الهرم الى اسفله كل المسؤولين المغاربة شفارة وانتهازيين؛
الهربة لمن استطاع)(اللهم اخرجنا منها ان عدنا فنحن ظالمين(
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