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كُتّاب وآراء
سجن النّاظور يعرض صور "ثورة الملك والشعب"
احتضن السّجن المحلّي بالنّاظور 2 معرضًا لصور ملوك الدولة العلوية ورجال الحركة الوطنية وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إلى جانب منشورات وإصدارات تؤرخ لهذه المرحلة التاريخية مع بثّ أشرطة وثائقية بالصوت والصورة عن فترة الكفاح الوطني من أجل التحرير والاستقلال.
المعرض، الذي نظّمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة نزلاء السجن المذكور، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 شتنبر الجاري إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، جاء احتفاء بالذكرى السابعة والستين لملحمة ثورة الملك والشعب.
ويهدف المعرض، الذي تم بتنسيق مع النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالنّاظور، إلى "اطلاع الساكنة السجنية، في مثل هذه المناسبات الوطنية، على الماضي المجيد بإبراز مظاهر الاعتزاز والإجلال وبيان دلالات ثورة الملك والشعب وأبعادها الرمزية في نفوسهم".
وقد روعيت، خلال فعاليات المعرض، إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجدّ؛ من قبيل إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، واستعمال المعقمات الكحولية، وفرض احترام مسافات الأمان.