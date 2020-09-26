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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات

وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات

وزارة الداخلية تسحب دعم الجمعيات من الجماعات قبيل الانتخابات
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 26 شتنبر 2020 - 15:00

تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصير في أيدي رجال السلطة بالولايات والعمالات؛ كخطوة لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية.

ولفتت "أم الوزارات"، وهي تشرح في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 كيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، إلى أن "تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أضحى من اختصاص الولاة والعمال".

وكشفت الوزارة، في دوريتها التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن الداخلية ستعمل على إبلاغ رجالها بالإدارة الترابية بمختلف الولايات والعمالات بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم.

وأكدت مصادر للجريدة أن وزارة الداخلية، بعدما كانت تقوم عبر الولاة والعمال بالتأشير على منح الدعم المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقدمها الجماعات، ستعمل على سحب هذه المهمة منها ومنح الصلاحية كاملة لرجالها.

في المقابل، فإن بعض رؤساء الجماعات، الذين تحدثت لهم جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا عدم توصلهم إلى حدود الساعة بأي قرار من طرف السلطات المحلية التابعين لها؛ غير أنهم لم يستبعدوا أن يتم إرجاع الميزانية لهم من طرف العمال بعد المصادقة عليها، لإعادة برمجتها بالطريقة التي نصت عليها الوزارة.

واعتبر كثيرون أن سحب هذا الدعم العمومي من الرؤساء خطوة تروم تقييد تحركات المنتخبين الذين يعملون على استغلال هذه المنح المقدمة للجمعيات، انتخابيا، لا سيما في السنة الأخيرة الانتخابية على غرار سنة 2021.

وتوجه اتهامات إلى عدد من رؤساء المجالس الترابية، لا سيما بالمدن الكبرى، بتجييش الجمعيات التابعة لهم، وتوزيع "كعكة الدعم" عليها، للحفاظ على ولائها ودعمهم في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية.

وتدخل المجالس الجماعية، في كثير من المرات، في مواجهات مع فعاليات المجتمع المدني، التي تتهمها بالإقصاء من الاستفادة من الدعم، ومنحه للجمعيات التابعة للأحزاب المسيرة للجماعات والمقربة منهم؛ وهو ما يضع السلطات في موقف حرج مع الجمعيات النشيطة بنفوذها الترابي التي لا تستفيد من الدعم.

وفي كثير من المجالس الجماعية، لا سيما ذات نظام المقاطعات على غرار الدار البيضاء، تحتج فرق المعارضة على الطريقة التي يتم بها دعم الجمعيات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، حيث يتهم المستشارون الرؤساء باستغلال الدعم ومنحه إلى الجمعيات الموالية لهم وبالتالي استغلاله انتخابيا.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال المتعلقة بالميزانيات التي سيتم المصادقة عليها من طرف المجالس في دورة أكتوبر العادية، أن الجماعات الترابية ملزمة، لتحسين أدائها في مجال التدبير المالي، بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - انزع و لا تبالي السبت 26 شتنبر 2020 - 15:22
نتمنى ان ينتزع منهم ايضا الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
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2 - Ahmed ben lebsir السبت 26 شتنبر 2020 - 15:27
هناك تلاعب بالاموال الجمعيات لابد ان تتحكم الدولة والوزارة ولجنة واعمال الجمعيات ليس الجمعيات فقط والجمعات
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3 - إطار بجماعة ترابية وباحث السبت 26 شتنبر 2020 - 15:29
خبر مردود عليه:
أولا: بغض النظر عن كيفيات صرف المنح من طرف المجالس، لا يمكن لدورية وزير الداخلية سحب اختصاص من مجالس الجماعات الترابية منح لهم بموجب القانون التنظيمي وشتان ما بين النصين من حيث الحجية والتراتبية القانونية.
ثانيا: الفقرة المعنية ص 4 لم تتحدث أبدا عن الجمعيات، ولو قصد وزير الداخلية ذلك، فلماذا طالب بعقلنة مصاريف الإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات في ص 6، وإلا فإنه متناقض في نفس الوثيقة بين ص 4 و6، وهذا أمر غير وارد.
ثالثا: في الفقرة ص4، ذكرت الدورية أنه منذ السنة المالية 2019، يسري منح الولاة والعمال تسيير منح الدعم للأنشطة......، والجماعات الترابية وزعت المنح على الجمعيات بميزانيات سنة 2019 و2020 بتأشيرة من السلطة المختصة دون اعتراض أو رفض. فلو كان الأمر فعلا يتعلق بمنح الجمعيات التي تقدمها الجماعات للجمعيات فوزير الداخلية إذا يكذب، وهذا غير وارد بتاتا.
رابعا: هذه الفقرة جاءت في إطار عنوان "تغطية عجز الميزانيات" بالمخصصات المالية أو المنح التكميلية ومنح الدعم للأنشطة وربطت ذلك بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وهذا بعيد من الناحية المالية عن الإعانات المقدمة للجمعيات...
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4 - رضوان السبت 26 شتنبر 2020 - 15:30
قرار في مجله صحيح لكن من ستسند له مهمة توزيع هذا الدعم سيتصرف فيه حسب الولاءات كما تفعل اليوم الاحزاب المسيرة للجماعات. المشكل عندنا مشكل "الانسان" المغربي عموما الذي بات يتحرك بمبدإ المصلحة و الهمزة بدل خدمة الصالح العام و الوطن.
ثم ما فائدة الجمعيات ان كانت تنتظر دعم الدولة لتتصرف فيه! ما القيمة المضافة للآلاف الجمعيات التي تزخر بها البلاد؟ ربما يجب التفكير في منع تمويل الجمعيات نهائيا و أن تكتفي بمواردها الخاصة أو التي تتحصل عليها من الخواص.
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5 - خبير السبت 26 شتنبر 2020 - 15:30
انتهى زمن الأحزاب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار نتمنى أن يعين الملك شركات للتهيئة على كل اقليم و عمالة يعهد لها النهوض بكل مدن المملكة .... إن شاء الله سيسجل المغاربة أكبر نسبة مقاطعة فالعالم و سنخرج للشارع ضد كل الأحزاب لا نريد أحزاب نزيد كفاءاات و علماء يحاسبهم الملك أولا ثم الشعب ثانيا (المحاسبة)
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6 - مغربي مستغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 15:34
ما أغرب تفكيرهم, يدعمون جمعيات عبثية تافهة بالملايير ويمولون الانشطة الرياضية والطرب والغناء والأنشطة التكليخية ولا يمولون أنشطة لتشغيل الشباب العاطل الذي يحلم بعمل يكفيه وأهله نوائب الزمن
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7 - Ahmed السبت 26 شتنبر 2020 - 15:36
لا لدعم الاحزاب والنقابات والجمعيات ولا لتعويضات والامتيازات لاصحاب المناصب العليا على حساب المواطن. فعلي الاحزاب والنقابات والجمعيات ان تدعم نفسها بنفسها من خلال مناضليها.
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8 - عبدالرزاق الاسماعيلي السبت 26 شتنبر 2020 - 15:36
لان الداخلية بذلك تريد عن طريق العمال والقياد صناعة انتخابات على المقياس المخزني
فينك دا ادريس البصري
ناس محتاجينك
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