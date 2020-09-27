24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)

  3. صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب (1.00)

  4. نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)

  5. منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أولياء تلاميذ يشكون ضعف التحصيل بـ"ديكارت"

أولياء تلاميذ يشكون ضعف التحصيل بـ"ديكارت"

أولياء تلاميذ يشكون ضعف التحصيل بـ"ديكارت"
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 09:13

شكاوى أولياء التلاميذ بخصوص سقطات التعليم عن بعد لا تقتصر فقط على مؤسسات التعليم العمومي؛ فقد باشر آباء تلاميذ مؤسسة "ديكارت" بالعاصمة الرباط موجة تظلمات حول غياب الاهتمام اللازم بأبنائهم الذين اختاروا التعليم عن بعد.

الآباء البالغ عددهم قرابة السبعين، أوضحوا أن المؤسسة التعليمية الفرنسية، مثل باقي المدارس بالمغرب، وضعت تلاميذها بين خياري التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، لكن من اختاروا هذا الأخير لا يحظون بالمعاملة اللازمة والدروس الكافية لضمان عملية التحصيل والتعلم.

وأضاف هؤلاء الآباء، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أن المدرسة عمدت إلى تخصيص متطوعين لتدريس الأبناء بشكل جد متقطع، مؤكدين غياب أي دروس مباشرة أو تفاعلية على مختلف الوسائط، حيث اكتفت المؤسسة بوضع المقررات على شكل "بي دي اف".

وفي مراسلة رسمية إلى مديرة مدرسة "ديكارت"، أوضح الأولياء أنهم اختاروا هذا النمط من التعليم لأبنائهم لظنهم أن المؤسسة استعدت بما فيه الكفاية للأمر، مؤكدين أن رسائل شكاوى عدة متوفرة على البريد الالكتروني للإدارة دون جواب إلى حدود اللحظة.

ويطالب أولياء الأمور بضمان جودة تعلمية عالية للأبناء إسوة بمن اختاروا التعليم الحضوري، بالإضافة إلى احترام اختيارات الآباء في حماية أبنائهم، مشددين كذلك على ضرورة الإعداد لمستلزمات عودة التلاميذ جميعهم إلى الأقسام في ظل الوضعية الحالية.

واستغربت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، عدم قدرة المؤسسة على توفير مستلزمات التعليم عن بعد، من أساتذة ودروس كافية، وذلك على عكس مؤسسات خصوصية أخرى ليست لها الإمكانيات المالية والبشرية نفسها التي لـ"ديكارت".

واشتكى المصدر ذاته غياب أي تفاصيل حول تنظيم التدريس عن بعد، بداية بدرجات التعلم ونظام التنقيط، منتقدا اكتفاء المؤسسة بوضع جدول زمني آلي لمن يدرسون في المنازل، في حين وفرت جميع الظروف اللازمة للتلاميذ الحاضرين.

وحاولت جريدة هسبريس، طوال صباح السبت، ربط الاتصال بمؤسسة ديكارت، لكن الهاتف ظل خارج الخدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.