24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية
- "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة
مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)
نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)
رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج (0)
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (341)
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة - (131)
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب - (91)
- المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (62)
- أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الإقصاء" يدفع "أطباء الخاص" إلى رفض الشراكة مع القطاع العام
بعد توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين الطبيين العام والخاصّ، جمعت بين مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصّحّة، استنكرت التنسيقية النقابية للأطبّاء العامّين بالقطاع الخاص "إقصاء جميع ممثِّلي أطبّاء القطاع الخاصّ من تدارس ونقاش مضمون هذا الاتفاق الإطار".
وفي بيان لها، استغربت تنسيقية الأطباء العامّين الخواصّ "اكتفاء الوزارة بمفاوض وحيد لا يمثِّل إلا نفسه"، و"غياب أو تغييب الهيئة الوطنيّة للطّبيبات والأطبّاء كممثِّل شرعيّ معنيّ بكلّ المواضيع الهامّة التي تخصّ الطّبّ ببلادنا".
ورفضت التنسيقية النقابية، وفق المصدر نفسه، ما تسمّيه "مبدأ الوصاية الذي يحاوِل البعض فرضَه على أطبّاء القطاع الخاصّ، عبر الحديث والتّفاوض باسمهم دون علم ولا تفويض مِن المعنيّين بالأمر"، وحذرت "القائمين على مِثل هذه المِلفّات مِن مغبّة الإقصاء المقصود والمُمنهَج للمثّلين الشّرعيّين للأطبّاء، ومحاولة تصوير الأمر على أنّه توقيع قائم على شراكة بين قطاعين، في الوقت الذي لا أحد مِن ممثّلي القطاع الخاصّ يعلم أساسه، وحيثيّاته، والغرض مِن تبنّيه بمثل هذا التّسرّع".
وحَمّلت التنسيقية النقابية للأطبّاء العامّين بالقطاع الخاص وزارةَ الصّحّة "المسؤولية كاملة في فشل أيّ مشروع اتفاق ناتج عن إقصاء الممثّلين الشّرعيّين لأطبّاء القطاع الخاصّ"، موردة أنّ "الاتفاقية موضوع التّوقيع لا تعنينا لا مِن قريب ولا مِن بعيد".
وقال شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاصّ، إنّ إشكالية غالبية الأطباء في مختلف النقابات، أنّهم "لا يعرفون من هي هذه الفدرالية، ولا من هم أعضاؤها"، قبل أن يفاجؤوا بـ"توقيع وزارة الصحة اتفاقا معها حول مطلب قديم وضروري، لكن صيغته فيها إشكال".
وشرح المتحدّث، في تصريح مع هسبريس، أنّ مثل هذه الشراكة تتمّ "عندما يعجز القطاع العام عن تقديم الشروط الأدنى للجودة، فيوجِّه نداء إلى القطاع الخاص لتشتري الدولة الخدمات منه"، وهو ما طُرِح خلال الجائحة التي عرّت هذا المشكل، ولهذا "سبق أن طالبنا بدمج القطاع الخاص ضمن السياسة الصحية بصفة عامّ؛ لأنّ القطاع العمومي لا يمكنه أن يلبّي جميع الحاجيات (...)، وحتى يُخَفّف الضغط على المستشفيات العمومية".
ورغم أهمية هذه الشراكة، يضيف شراف، إلا أنّ ممثِّلي الأطباء في الساحة الوطنية تفاجؤوا بالتوقيع، وكان يجب، "على الأقل، إشراك الهيئة الوطنية للطبيبات والأطبّاء؛ فرغم تحفظاتنا حول ما يجري داخلها، إلا أنّه لا نقاش في أن في مثل هذه الأمور الرسمية يجب أن تُشرَك هي، لا فيدرالية غير معروفة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
المفروض هو التضامن. وخدمة الوطن
لو كنتم صحيح اهل الطب. والعلم
لما سافر الناس لفرنسا وغيرها
يا جماعة الأطباء الكسلاء الغير مؤهلين