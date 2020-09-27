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"الإقصاء" يدفع "أطباء الخاص" إلى رفض الشراكة مع القطاع العام

"الإقصاء" يدفع "أطباء الخاص" إلى رفض الشراكة مع القطاع العام
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:00

بعد توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين الطبيين العام والخاصّ، جمعت بين مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصّحّة، استنكرت التنسيقية النقابية للأطبّاء العامّين بالقطاع الخاص "إقصاء جميع ممثِّلي أطبّاء القطاع الخاصّ من تدارس ونقاش مضمون هذا الاتفاق الإطار".

وفي بيان لها، استغربت تنسيقية الأطباء العامّين الخواصّ "اكتفاء الوزارة بمفاوض وحيد لا يمثِّل إلا نفسه"، و"غياب أو تغييب الهيئة الوطنيّة للطّبيبات والأطبّاء كممثِّل شرعيّ معنيّ بكلّ المواضيع الهامّة التي تخصّ الطّبّ ببلادنا".

ورفضت التنسيقية النقابية، وفق المصدر نفسه، ما تسمّيه "مبدأ الوصاية الذي يحاوِل البعض فرضَه على أطبّاء القطاع الخاصّ، عبر الحديث والتّفاوض باسمهم دون علم ولا تفويض مِن المعنيّين بالأمر"، وحذرت "القائمين على مِثل هذه المِلفّات مِن مغبّة الإقصاء المقصود والمُمنهَج للمثّلين الشّرعيّين للأطبّاء، ومحاولة تصوير الأمر على أنّه توقيع قائم على شراكة بين قطاعين، في الوقت الذي لا أحد مِن ممثّلي القطاع الخاصّ يعلم أساسه، وحيثيّاته، والغرض مِن تبنّيه بمثل هذا التّسرّع".

وحَمّلت التنسيقية النقابية للأطبّاء العامّين بالقطاع الخاص وزارةَ الصّحّة "المسؤولية كاملة في فشل أيّ مشروع اتفاق ناتج عن إقصاء الممثّلين الشّرعيّين لأطبّاء القطاع الخاصّ"، موردة أنّ "الاتفاقية موضوع التّوقيع لا تعنينا لا مِن قريب ولا مِن بعيد".

وقال شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاصّ، إنّ إشكالية غالبية الأطباء في مختلف النقابات، أنّهم "لا يعرفون من هي هذه الفدرالية، ولا من هم أعضاؤها"، قبل أن يفاجؤوا بـ"توقيع وزارة الصحة اتفاقا معها حول مطلب قديم وضروري، لكن صيغته فيها إشكال".

وشرح المتحدّث، في تصريح مع هسبريس، أنّ مثل هذه الشراكة تتمّ "عندما يعجز القطاع العام عن تقديم الشروط الأدنى للجودة، فيوجِّه نداء إلى القطاع الخاص لتشتري الدولة الخدمات منه"، وهو ما طُرِح خلال الجائحة التي عرّت هذا المشكل، ولهذا "سبق أن طالبنا بدمج القطاع الخاص ضمن السياسة الصحية بصفة عامّ؛ لأنّ القطاع العمومي لا يمكنه أن يلبّي جميع الحاجيات (...)، وحتى يُخَفّف الضغط على المستشفيات العمومية".

ورغم أهمية هذه الشراكة، يضيف شراف، إلا أنّ ممثِّلي الأطباء في الساحة الوطنية تفاجؤوا بالتوقيع، وكان يجب، "على الأقل، إشراك الهيئة الوطنية للطبيبات والأطبّاء؛ فرغم تحفظاتنا حول ما يجري داخلها، إلا أنّه لا نقاش في أن في مثل هذه الأمور الرسمية يجب أن تُشرَك هي، لا فيدرالية غير معروفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن2 الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:27
فكرة شراكة اطباء القطاع الخاص مع العمومي صائبة كوسيلة للتخفيف من الضغط الملاحظ على مستشفيات الدولة. لكن الاشكالية هي انها فكرة يمكن العمل بها في الدول المتقدمة التي تسعى الى مساعدة المواطنين والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم. ولو توفرت الامانة والصدق في القول لقلنا بان هذا الامر برمته ما هو الا نوع من الدعاية التي لا سبيل لتطبيقه ميدانيا.كمثال فقط كل العيادات الخاصة تغص بالمرضى.بل هناك من "لا يحك في راسه " من الاطباء طيلة اليوم فكيف له ان يعمل في القطاع العام . والمواطنون يدركون ذلك. هناك فئة اخرى امتهنت حرفة العقار والتجارة وليس لها الوقت حتى للتفكير في هذا الامر.الشراكة مع القطاع العام في نظري وهم من الاوهام وربما للفئة التي لم توفق في القطاع الخاص وهي قليلة جدا....يسهل الكلام....لكن التطبيق غير وارد. ولا يسع المرء الضعيف الا ان يطلب الله بان لا يمرض في بلادنا.
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6
2 - جواد الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:31
و كنتيجة لدلك يبقي المواطن هو الضحية ): هرمنا من التكلم عن قطاع التعليم و الصحة .لا افهم نعمل و هناك اقتطاعات شهرية و في الآخر ندهب للمصحات و ندفع مرة اخرى.
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6
3 - Bob الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:35
في هذه اللحظة الحرجة
المفروض هو التضامن. وخدمة الوطن
لو كنتم صحيح اهل الطب. والعلم
لما سافر الناس لفرنسا وغيرها
يا جماعة الأطباء الكسلاء الغير مؤهلين
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-1
4 - الفكرة وصلت. . الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:37
التنسيقية النقابات أﻻحزاب الحقيقيون ...في الدول العربية والمتخلفة ﻻتمثل اﻻ مصالحها ومصالح أﻻشخاص المعنيين .. كثيرا ما تيبيعوا الطرح !! بﻻ ماتعدبو رؤوسكم .
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5 - Kuhay الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:57
يجب أن أن يتم التوقيع مع كل طبيب على حدة، ممثل ااتنسيقية لا يجب أن يتكلم باسم الأطباء في ااقطاع الخاص لكي تنجح ااعملية!!!!
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