24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  3. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  4. مصيدة وسائل التواصل الاجتماعي (5.00)

  5. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 26 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2719 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 115241 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة.

وتم التأكد من 2218 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 94150.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - جمال السبت 26 شتنبر 2020 - 18:10
2719 حالة و 32 وفاة أرقام كبيرة وما عسانا نقول إلا كما قال العالم النووي نجحنا بشهادة العالم نجحنا بشهادة التاريخ نجحنا بشهادة الأرقام والخبراء نجحنا بشهادة نجاة عتابو نجحنا بشهادة بلا بلا بلا بلا .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
2 - محارب سابق السبت 26 شتنبر 2020 - 18:12
الارقام في تصاعد مخيف رحمتك يا الله .
اللهم نسالك اللطف يا رحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
3 - البلوي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:12
هذه مجزرة مرعبة يرتكبها المسؤولون الحكوميون في حق الشعب ......
خاصة امزازي الذي يلعب لعبة الشطرنج مع كورونا في المدارس المغربية الجريحة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
4 - عبدالله المغربي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:12
سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في ارتفاع حالات الإصابات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - marocain السبت 26 شتنبر 2020 - 18:12
on la dit mille fois ! les gens ne font aucun effort ! pas navette et les cafés et souks sont pleins ! les autorités regardent sans rien faire !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - Marocain du denmark السبت 26 شتنبر 2020 - 18:13
Personne de gouvernement donne un commentaire
C'est vraiment la honte
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - المجلي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:13
بقات غدا 2000 داخلة 2000 خارجة حتى ينزل فرج من عند الله
وفتحوا الحدود و خليونا نشوفو شغلتنا احسن من نبقاو مجليين كرونا راه ساكن و معندو رحيل في هذه الساعة
اللهم اعف عنى في الدنيا و الاخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
8 - abdou rabat far السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
ايييه ومزال العاطي يعطي...هدا هو حال المسؤولين اللي كيسبقو الفرح بليلة.. قاليك نجحنا بشهادة التاريخ وشهادة العالم وهاانت دابا كتواجه الحقيقة والمنطق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - عزيز السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
10 - كاتب السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
مشكلتنا أنه داك الشي ديال الاعلام والقرارات عبارة عن حبر على ورق لاتتبلور بالشكل الصحيح وليس للحكومة رؤية واضحة تتخبط دون الجدوى الحاصول الله يلطف بنا قولوا أمين لعل فيكم مستجاب الدعوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
11 - Marocain السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
La plus part des morts en réanimation meurent à cause de l’hydroxychloroquine ou à cause de la surinfection
Bactérienne
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - reda السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
Les barrières en béton que les autorités utilisent pour bloquer les routes, ne servent à rien dans la lutte contre le coronavirus.
Au contraire, ça rend la vie des citoyens très compliquée pour rien. Ça crée des embouteillages, des accidents, de la perte de temps et de l’argent (carburant).
S’il vous plait, il faut un confinement intelligent et efficace. Il faut prendre des mesures qui ont un réel impact dans la lutte contre le coronavirus, comme empêcher les rassemblements, sanctionner les gens qui ne mettent pas le masque en public …..
Mais les « barrières sur les routes » franchement CA NE SERT A RIEN
Ces barrières sont très nombreuses surtout à TANGER
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
13 - عماد السبت 26 شتنبر 2020 - 18:14
هذا الرقم يعني أن 11،2% من التحاليل التي أجريت اليوم إيجابية، علما أن ليس كل من تجرى عليه التحاليل به أعراض، أستطيع القول أنه من المحتمل جدا أن تكون نسبة المغاربة الحاملين للفايروس حاليا حوالي 5%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
14 - وطني السبت 26 شتنبر 2020 - 18:15
يبدو اننا سنتعدى عتبة 3000 حالة في اليوم و الحل بيدنا نحن المواطنيني لان الامر صار من الان يخصنا و علينا محاربة الوباء بجميع الوساءل المتوفرة لدينا لانها حرب و علينا الانتصار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - الجهوي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:15
دعيو معانا نخرجو من الجهاوي بدون كورونا. راه بغينا غير نتهناو من هاد الامتحان في اقرب وقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - سليم - مراكش- تايوان السبت 26 شتنبر 2020 - 18:15
الأمر لا يدعو للقلق، سحابة صيف و ستمر المهم هو أخذ الاحتياطات اللازمة ، الكمامة في الأنف و الفم و خصوصا غسل الأسنان بالفرشاة بعد وجبة غذاء مفيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - تساؤل السبت 26 شتنبر 2020 - 18:16
كنتسائل علاش الحالات في إزدياد نهار بعد نهار منين كنخرج للشارع او كنشوف تصرفات الناس كنلقى الجواب.علاش كيديرو الكمامة فالذقن ديالهوم؟ ما أساسها من الاعراب؟ راه بحالا مديرهاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - said السبت 26 شتنبر 2020 - 18:16
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا الحصيلة مرتفعة جدا من ناحية المصابين والوفيات الله ألطف بنا التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وتجنب الأماكن المكتظة ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - أمنية شحيتي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:16
السؤال الذي يجب ان تجيب عليه اللجنة العلمية ووزارة الصحة:
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - meknassiya السبت 26 شتنبر 2020 - 18:16
االه يحفظ اليوم زيادة حالة وفاة ..اللهم ارحم الموتى اجمعين و يرفع عنا هذا الوباء..اللهم يا لطيف الطف بنا يا كريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - بيضاوي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:16
نحن كسكان الدار البيضاء نشهد أن هذه المدينة تستحق هذه الأعداد لأن السكان أكثرهم لا يبالون ولا يحسون بما يقع والسبب هو ما نجهله حتى الآن.
نسأل الله أن يرزقنا واياكم حسن الخاتمة حتى نخرج منها سالمين. كما نطلب من السلطات أن تتدخل في حق كل من لا يحترم شروط الوقاية بما فيها النظافة و التعقيم والتباعد. الله يهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
22 - بلال السبت 26 شتنبر 2020 - 18:19
كون بقا البروفسور اليوبي هو الناطق باسم وزارة الصحة ما كنا لنصل إلى هذه الأرقام المخيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - samuel السبت 26 شتنبر 2020 - 18:19
نحن الآن نزرع ما حصدناه. هذه هي نتيجة الإستخفاف و التراخي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - hamza السبت 26 شتنبر 2020 - 18:22
السلام عليكم
فيروس إنتشر بشدة وخطورته أنه سريع إنتشار. مرجو تباعد وتعقيم راه عتفقدو ناس عزاز عليكم هادا فيروس كارته على عالم كامل . والله يجازيكم ويعافيكم إنسان يرد بال راه هدشي تيخلع راه هنسمعو موت بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - شاهد عبان السبت 26 شتنبر 2020 - 18:26
لوليد ديالي كان من ضمن المخالطين .. معندوش ادنى اعراض دارو ليه تحلية في مستشفى مولاي عبدالله بسلا .
بعد 48 ساعة تصلو به واخبروه بان التحبيلة طلعت اجابية وانه مصاب بكورنا وطلبو منو يجي لعندهم .. هو قبل ميمشي لعندهم عاود التحليلة في مستشفى الشيخ زايد بالرباط خرجت ليه التحليلة سلبية.
معرفنا شكون نصدقو .؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - رقم مخيف ولكن ؛ ؛؛؛؛ ؛ السبت 26 شتنبر 2020 - 18:27
ما علينا ألا بالتعايش مع هدا الفيروس مع اخد الاحتياطات اللازمة والضرورية في انتظار ظهور لقاح فعال يخفف من نسبة الإصابات أو يقضي نهائيا على الفيروس ؛ورغم هدا العدد المقلق فلا يمكننا أن نحمل المسؤولية لفلان أو فرتلان أو حتى السلطات المحلية ؛؛؛؛المسؤولية الأولى ولاخيرة يتحملها المواطن حسب درجة وعييه وكيفيته تعايشه مع المرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - omar السبت 26 شتنبر 2020 - 18:27
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزنا والزلازل يارب العالمين يا ذا الجلال والإكرام
هادشي ولا كيخلع بزاااااف مزيد من الحيطة والحذر من هذا الوباء الفتاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - جمال جميل السبت 26 شتنبر 2020 - 18:30
انا كنحس بالحرارة المرتفعة .بصداع الرأس . بفقدان الشم .. مع العلم اما كنت مخالطا لاحد المرضى .
مشبت عندهم لسبيطار مولاي عبدالله ومبغاوش يدير ليا التحليلة بسبب ان المريض لم يسجل اسمي ضمن المخالطين .
شنو بغاو هاد واش نبقا نقل في لعدوى لعباد الله ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - بيضاوي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:30
إلا متى يا حكومة؟ فين هيا النتائج الإيجابية ديال السياسة ديالك لمحاربة الوباء؟ حل هنا سد هنا منع هنا منع تما حل مع 6 سد مع 8 أو .......إلخ،خرجتو لينا العقل في هذ البلاد،الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - يوسف السبت 26 شتنبر 2020 - 18:31
العيد لكبير و الدخول المدرسي
سي امزازي سي اخنوش سي العثماني اراكم من بعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - عبد العزيز السبت 26 شتنبر 2020 - 18:32
يا المغاربة فيقو من النعاس الأرقام رآها كتعاود إلا فيكم النيف وكنتم معربا بلحق كلو بركات حلو لنا المساجد رآه حشومة بلد عربي واسلامي المساجد مسدودة حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مبارك وزهرير السبت 26 شتنبر 2020 - 18:33
إذا أُسْنِدت الأُمور لغير أهلها فإنتظر الساعة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - EN a Plus que Marre de Vous! السبت 26 شتنبر 2020 - 18:33
Ici à Marrakech, les Bordels, les cabarets, bars, discothèques.Sont pleinement Ouverts et les gens, garçons comme filles, sont entassés les uns sur les autres.Et les touristes viennent d'Europe, Golf Et le Régime marocain encourage ça, d'où Corona qui fait rage dans cette ville et Bled!

Par contre, si quelqu'un, même avec l'autorisation d'aller travailler à Rabat, la police à La Garre l'empêche Injustement !!!
Et si on va vers les Bacha ou 9ayde pour avoir le tampon (pour l’avoir sur l’autorisation de déplacement comme demandé par cette police) on trouve jamais ces Individus !!!
et certains Bachawates et 9oyades demandent même 100 DH ou 200 DH comme ‘Rachwa’ pour juste mettre le tampon !!!

Et si on va à la station routière/ma7atateLkirane ‘Bab Doukala, fermée, les ‘Kourtis’ nous demandent, en présence d’un policer pas loin, 250 DH pour aller à Rabat sans aucune autorisation,dans un car de ‘Bouzapale’ !!!

Le gros problème est ailleurs : Manque d’oxygène hôpitaux, médecins, infirmiers
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - أخطاء السبت 26 شتنبر 2020 - 18:35
1- استئناف نشاط المعامل مع السماح للعمال بالتنقل يوميا من وإلى بيوتهم مثال طنجة تطوان.
2_ عدم إلغاء عيد الأضحى ما سمح بوصول العدوى إلى أبعد الدواوير.
3_ انطلاق الموسم الدراسي حضوريا ونحن نعلم صعوبة احترام التباعد بين التلاميذ في طريقهم من وإلى المدرسة. أما داخل الأسوار فالأمر حسب العاملين بها وما بين يديهم من امكانيات. إذ كان من الأفضل توفير الامكانيات لخلق مدرسة رقمية سهلة الولوج للجميع.
الآن وقد أصبحنا كلنا مخلطين ، الله يجيب التلقيح على خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - lahnine ahmed السبت 26 شتنبر 2020 - 18:36
سلام الله احد الباس اومابقا لينا ميتقال الله يرفع عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - يوميات الكعبي بوركابي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:39
ياك تبحرتو معا راسكوم ونشطتو بشعالة ليلة عاشوراء ودابا خصكم تخلصو الثمن السبب التهور علاش طنجة لا يتعدى عدد الحالات فيها 40وكازا والرباط وسلا اصبحو بؤرالحكومة دارت كثر من جهدها البشر راسو قاسح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - رشيد من هولندا السبت 26 شتنبر 2020 - 18:40
واش المغرب كيدير التحاليل واش كيضحكو على عباد الله الواليد مشي دار التحاليل من أجل الرجوع إلى فرنسا فاش رجعو عليه قالو لو انت فيك كورونا الحاج سير بقى ف دارك مشى الواليد بقى اسبوعين فاش ارجع عندهوم قالو لو على سلامتك الحاج راك بريتي بالاظافة الى الشوهة لي دارو لو ف الدار التعقيم حتى الجيران كانو كيتهربو منو .واقول لكم المغرب خاصو ثورة ضد المسؤولين الشفارة . الملايير ديال الدراهم مشاو ف الصحة او احنا ما عندنا مستشفيات ولا مدارس .اللهم ارينا فيهم عجاءب قدرتك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.