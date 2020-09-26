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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2719 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 115241 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة.
وتم التأكد من 2218 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 94150.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
اللهم نسالك اللطف يا رحيم.
خاصة امزازي الذي يلعب لعبة الشطرنج مع كورونا في المدارس المغربية الجريحة .
C'est vraiment la honte
وفتحوا الحدود و خليونا نشوفو شغلتنا احسن من نبقاو مجليين كرونا راه ساكن و معندو رحيل في هذه الساعة
اللهم اعف عنى في الدنيا و الاخرة
Bactérienne
Au contraire, ça rend la vie des citoyens très compliquée pour rien. Ça crée des embouteillages, des accidents, de la perte de temps et de l’argent (carburant).
S’il vous plait, il faut un confinement intelligent et efficace. Il faut prendre des mesures qui ont un réel impact dans la lutte contre le coronavirus, comme empêcher les rassemblements, sanctionner les gens qui ne mettent pas le masque en public …..
Mais les « barrières sur les routes » franchement CA NE SERT A RIEN
Ces barrières sont très nombreuses surtout à TANGER
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
نسأل الله أن يرزقنا واياكم حسن الخاتمة حتى نخرج منها سالمين. كما نطلب من السلطات أن تتدخل في حق كل من لا يحترم شروط الوقاية بما فيها النظافة و التعقيم والتباعد. الله يهدي الجميع
فيروس إنتشر بشدة وخطورته أنه سريع إنتشار. مرجو تباعد وتعقيم راه عتفقدو ناس عزاز عليكم هادا فيروس كارته على عالم كامل . والله يجازيكم ويعافيكم إنسان يرد بال راه هدشي تيخلع راه هنسمعو موت بزاف
بعد 48 ساعة تصلو به واخبروه بان التحبيلة طلعت اجابية وانه مصاب بكورنا وطلبو منو يجي لعندهم .. هو قبل ميمشي لعندهم عاود التحليلة في مستشفى الشيخ زايد بالرباط خرجت ليه التحليلة سلبية.
معرفنا شكون نصدقو .؟
هادشي ولا كيخلع بزاااااف مزيد من الحيطة والحذر من هذا الوباء الفتاك
مشبت عندهم لسبيطار مولاي عبدالله ومبغاوش يدير ليا التحليلة بسبب ان المريض لم يسجل اسمي ضمن المخالطين .
شنو بغاو هاد واش نبقا نقل في لعدوى لعباد الله ؟
سي امزازي سي اخنوش سي العثماني اراكم من بعيد
Par contre, si quelqu'un, même avec l'autorisation d'aller travailler à Rabat, la police à La Garre l'empêche Injustement !!!
Et si on va vers les Bacha ou 9ayde pour avoir le tampon (pour l’avoir sur l’autorisation de déplacement comme demandé par cette police) on trouve jamais ces Individus !!!
et certains Bachawates et 9oyades demandent même 100 DH ou 200 DH comme ‘Rachwa’ pour juste mettre le tampon !!!
Et si on va à la station routière/ma7atateLkirane ‘Bab Doukala, fermée, les ‘Kourtis’ nous demandent, en présence d’un policer pas loin, 250 DH pour aller à Rabat sans aucune autorisation,dans un car de ‘Bouzapale’ !!!
Le gros problème est ailleurs : Manque d’oxygène hôpitaux, médecins, infirmiers
2_ عدم إلغاء عيد الأضحى ما سمح بوصول العدوى إلى أبعد الدواوير.
3_ انطلاق الموسم الدراسي حضوريا ونحن نعلم صعوبة احترام التباعد بين التلاميذ في طريقهم من وإلى المدرسة. أما داخل الأسوار فالأمر حسب العاملين بها وما بين يديهم من امكانيات. إذ كان من الأفضل توفير الامكانيات لخلق مدرسة رقمية سهلة الولوج للجميع.
الآن وقد أصبحنا كلنا مخلطين ، الله يجيب التلقيح على خير.