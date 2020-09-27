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الرئيسية | مجتمع | نقابة ترفض اختبارات كورونا للأساتذة بمشفى سلا

نقابة ترفض اختبارات كورونا للأساتذة بمشفى سلا

نقابة ترفض اختبارات كورونا للأساتذة بمشفى سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:40

عبرت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم FPE عن رفضها إخضاع الأطر التربوية والإدارية في مدينة سلا لتحاليل كوفيد-19 في مستشفى مولاي عبد الله بالمدينة، بداعي أن في ذلك خطرا على السلامة الصحية للمعنيين.

النقابة المذكورة دعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا إلى إلغاء دعوة الأطر الإدارية والتربوية لسلْك الثانوي التأهيلي إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في مستشفى مولاي عبد الله، مقترحة إجراءها داخل مقرات العمل.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن دعوتها إلى إجراء التحليلات للأطر التربوية والإدارية المعنيين بالقرار ترجع إلى "عدم تحقق الشروط الموضوعية لالتحاق الأساتذة بمستشفى يعج بالمصابين".

وأضافت النقابة ذاتها أن هذه الوضعية تجعل من الوارد احتمال انتقال عدوى الفيروس إلى الأساتذة، ومنهم إلى التلاميذ، خاصة مع قرار المديرية الإقليمية للتعليم العودة إلى نظام التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعليم عن بعد.

ودعت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى "اتخاذ قرارات حكيمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، وغير مهينة للأطر الإدارية والتربوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع حقود على النقابات الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:49
إوا تمشي ديك النقابات تدير ليهم test هي النيت بالفلوس اللي كاتشد فالدعم . بيني و بينكم النقابات غير الهدرا الخاوية و الاجتماعات المملة . و الله ماعرفتش علاش مازالين عايشين فالمغرب.
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-6
2 - ملاحظ الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:54
مثل هاته النقابات هي من بدأ في افساد التربية و التعليم بالتالي افساد مجتمع.
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-6
3 - وجدي الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:05
نؤيد استنكار هذه النقابة ونتضامن معها في هذا الأمر.لأنه هذه المرة استنكار وشجب مبني على أسس واقعية.يجب على السلطات الإقليمية الصحية بسلا وجميع المدن إيفاد موظفيها من ممرضين وأطباء بكامل عدتهم إلى أماكن اشتغال الأطر التربوية.يتم تخصيص قسم معقم أو قاعة الأساتذة مثلا وتؤخذ العينات من السادة الأساتذة.على غرار الحملات الميدانية للتبرع بالدم .هذا أسلم للجميع.لأن استدعاءهم إلى مشفى هو مخصص في الأصل لمرضى كوفيد استهتار ومجازفة.
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5
4 - amina الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:12
ما جدوى هذه التحاليل،قد يجرونها اليوم وتكون سلبية وغدا يلتقطون ا لعدوى في مكان آ خر؟؟؟؟؟
على النقابات أن تنشغل بملفات أخرى هذا إذا كانت تشتغل أصلا.
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-2
5 - مناعة الأطفال الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:21
الاكيد علميا انه لا يوجد أي خطر يهدد التلاميذ بفيروس كرونا وخصوصا الأطفال فقط يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس ولا توجد أي حالة حرجة في المستشفيات عند الأطفال.فنسبة الوفيات بين الأطفال منعدمة لذا يجب تعميم التعليم عن القرب في جميع المدارس كي لا يضيع ابنائنا لسنة الدارسية التانية على التوالي.
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