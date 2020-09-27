نقابة ترفض اختبارات كورونا للأساتذة بمشفى سلا

هسبريس من الرباط

عبرت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم FPE عن رفضها إخضاع الأطر التربوية والإدارية في مدينة سلا لتحاليل كوفيد-19 في مستشفى مولاي عبد الله بالمدينة، بداعي أن في ذلك خطرا على السلامة الصحية للمعنيين.

النقابة المذكورة دعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا إلى إلغاء دعوة الأطر الإدارية والتربوية لسلْك الثانوي التأهيلي إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في مستشفى مولاي عبد الله، مقترحة إجراءها داخل مقرات العمل.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن دعوتها إلى إجراء التحليلات للأطر التربوية والإدارية المعنيين بالقرار ترجع إلى "عدم تحقق الشروط الموضوعية لالتحاق الأساتذة بمستشفى يعج بالمصابين".

وأضافت النقابة ذاتها أن هذه الوضعية تجعل من الوارد احتمال انتقال عدوى الفيروس إلى الأساتذة، ومنهم إلى التلاميذ، خاصة مع قرار المديرية الإقليمية للتعليم العودة إلى نظام التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعليم عن بعد.

ودعت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى "اتخاذ قرارات حكيمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، وغير مهينة للأطر الإدارية والتربوية".