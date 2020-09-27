24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية
- سلطات الدار البيضاء تحارب ترويج السلع المهربة
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة
- "الحَجر" يرفع جرعة الهشاشة لدى المهاجرين واللاجئين في المغرب
هوفمان: العربيّة ضحيّة "التدخل المخابراتي" في البحوث الاستشراقية (5.00)
مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (2.33)
أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة (1.00)
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة - (137)
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب - (94)
- بعد أسابيع من الاختفاء .. العثور على جثة الطفلة نعيمة بزاكورة - (91)
- مغاربة يشتكون "سيلونات الجزائر" ويطالبون الحكومة بالعودة للبلاد - (64)
- المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة ترفض اختبارات كورونا للأساتذة بمشفى سلا
عبرت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم FPE عن رفضها إخضاع الأطر التربوية والإدارية في مدينة سلا لتحاليل كوفيد-19 في مستشفى مولاي عبد الله بالمدينة، بداعي أن في ذلك خطرا على السلامة الصحية للمعنيين.
النقابة المذكورة دعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا إلى إلغاء دعوة الأطر الإدارية والتربوية لسلْك الثانوي التأهيلي إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في مستشفى مولاي عبد الله، مقترحة إجراءها داخل مقرات العمل.
واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أن دعوتها إلى إجراء التحليلات للأطر التربوية والإدارية المعنيين بالقرار ترجع إلى "عدم تحقق الشروط الموضوعية لالتحاق الأساتذة بمستشفى يعج بالمصابين".
وأضافت النقابة ذاتها أن هذه الوضعية تجعل من الوارد احتمال انتقال عدوى الفيروس إلى الأساتذة، ومنهم إلى التلاميذ، خاصة مع قرار المديرية الإقليمية للتعليم العودة إلى نظام التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعليم عن بعد.
ودعت الكتابة الإقليمية للجامعة الشعبية للتعليم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى "اتخاذ قرارات حكيمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، وغير مهينة للأطر الإدارية والتربوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
على النقابات أن تنشغل بملفات أخرى هذا إذا كانت تشتغل أصلا.