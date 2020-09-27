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كُتّاب وآراء
"نارسا" تعيد فتح مواعيد تسجيل السيارات بمراكش
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، اليوم الأحد، مرتفقي مركز تسجيل السيارات بمراكش إلى حجز مواعيد جديدة ابتداء من يوم 29 شتنبر الجاري، وذلك بعد إلغاء كل المواعيد المحجوزة سلفا.
وأوضحت الوكالة الوطنية في بلاغ، أنه نظرا للتوقف الاضطراري عن العمل الذي شهده مركز تسجيل السيارات بمراكش ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والعاملين به، وبغية تدبير المرحلة المقبلة في أحسن الظروف، تم إلغاء كل المواعيد المحجوزة سلفا، مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة عن بعد عبر بوابتها الإلكترونية “NARSA KHADAMAT”.
وأكدت أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز التدابير الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد المتخذة من طرف السلطات المحلية بمدينة مراكش، مع ضمان استمرارية العمل بهذا المرفق العمومي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعموم المرتفقين.
وأهابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع المرتفقين، إلى ضرورة احترام المواعيد المحجوزة والإجراءات الوقائية وخاصة التباعد الجسدي واستعمال الكمامة، وتفادي الازدحام أثناء عملية الدخول والخروج من مركز تسجيل السيارات..